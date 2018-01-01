Учебная программа специальности «Учитель английского языка и литературы» изучается на кафедре английского языка и литературы Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии. Поступая сюда, студент получает возможность получить степень бакалавра и магистра.
Учась на специальности «Учитель английского языка и литературы», студент при помощи лекций, семинаров, практических занятий получает глубокие знания теории преподавания и изучения английского языка с учетом его гибкости и постоянных изменений.
Педагогический факультет Трнавского университета позволяет студентам получить полный комплекс теоретических, практических, методологических навыков работы с иностранными языками, а также навыки использования этих языков в дальнейшей профессиональной деятельности.
Внимание! Учебная программа «Учитель английского языка и литературы» может частично реализоваться также на Философском факультете Трнавского университета.
Во время учебы на специальности «Учитель английского языка и литературы» на Педагогическом факультете Трнавского университета студенты имеют возможность приобрести весь комплекс лингвистических, литературных и дидактических знаний. Они, под руководством опытных преподавателей, могут приобрести высокие языковые навыки и применить полученные знания в педагогической практике в учебных заведениях.
Для достижения этой цели, студенты специальности «Учитель английского языка и литературы» на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии, изучают:
Педагогический факультет Трнавского университета в Словакии уполномочен, в рамках учебной программы специальности «Учитель английского языка и литературы», делать особый акцент на теорию преподавания английского языка и литературы.
Выпускники специальности «Учитель английского языка и литературы» после окончания трехгодичного курса бакалавриата на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии могут продолжить обучение на последующей магистерской программе для получения возможности преподавания в большем количестве учебных заведений.
Выпускники учебной программы также имеют достаточную педагогическую компетенцию, чтобы начать преподавать английский язык и литературу в начальных и средних школах в соответствии с их учебными планами.
Стать студентом Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии с целью изучать учебную программу специальности «Учитель английского языка и литературы» могут все абитуриенты, окончившие школу.
Документы будут считаться принятыми, если Ты приложишь к ним: квитанцию об оплате сбора за прием, заверенные копии аттестата или диплома (перевод, эквиваленция приложения к аттестату и тд.), выписку оценок за последние 3-4 года обучения, резюме.
Вступительных экзаменов для специальности «Учитель английского языка и литературы» сдавать не нужно.
При поступлении иностранных абитуриентов берется во внимание эквиваленция выписки оценок, которая является официальным письмом выданным Министерством образования Словакии на Твой запрос или запрос уполномоченного лица в Словакии. Postupai поможет Тебе подготовить этот и другие необходимые документы для поступления на бесплатное обучение.
Платформа сопровождения Postupai также проконсультирует Тебя по поводу поступления в Трнавский университет.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 100- 2 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: