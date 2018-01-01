Описание учебной программы Учебная программа специальности «Учитель английского языка и литературы» изучается на кафедре английского языка и литературы Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии. Поступая сюда, студент получает возможность получить степень бакалавра и магистра. Учась на специальности «Учитель английского языка и литературы», студент при помощи лекций, семинаров, практических занятий получает глубокие знания теории преподавания и изучения английского языка с учетом его гибкости и постоянных изменений. Педагогический факультет Трнавского университета позволяет студентам получить полный комплекс теоретических, практических, методологических навыков работы с иностранными языками, а также навыки использования этих языков в дальнейшей профессиональной деятельности. Внимание! Учебная программа «Учитель английского языка и литературы» может частично реализоваться также на Философском факультете Трнавского университета.

Основные предметы Во время учебы на специальности «Учитель английского языка и литературы» на Педагогическом факультете Трнавского университета студенты имеют возможность приобрести весь комплекс лингвистических, литературных и дидактических знаний. Они, под руководством опытных преподавателей, могут приобрести высокие языковые навыки и применить полученные знания в педагогической практике в учебных заведениях. Для достижения этой цели, студенты специальности «Учитель английского языка и литературы» на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии, изучают: Особенности синтаксиса английского языка;

Особенности стилистики английского языка;

Фонетические нюансы исследований английского языка;

Историю английского языка;

Ономастику;

Диалектологию;

Дидактику английского языка;

Английскую древнюю литературу;

Генологические исследования;

Исследования особенностей английской литературы;

Исследования в области дидактики литературы;

Теорию преподавания английского языка и литературы для учеников разного возраста. Педагогический факультет Трнавского университета в Словакии уполномочен, в рамках учебной программы специальности «Учитель английского языка и литературы», делать особый акцент на теорию преподавания английского языка и литературы.

Перспективы трудоустройства выпускников Выпускники специальности «Учитель английского языка и литературы» после окончания трехгодичного курса бакалавриата на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии могут продолжить обучение на последующей магистерской программе для получения возможности преподавания в большем количестве учебных заведений. Выпускники учебной программы также имеют достаточную педагогическую компетенцию, чтобы начать преподавать английский язык и литературу в начальных и средних школах в соответствии с их учебными планами.