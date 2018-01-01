Платформа сопровождения для обучения в Словакии 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Главная Специальности Учитель английского языка и литературы (eng)
Специальности

Учитель английского языка и литературы (eng)

Описание учебной программы

Учебная программа специальности «Учитель английского языка и литературы» изучается на кафедре английского языка и литературы Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии. Поступая сюда, студент получает возможность получить степень бакалавра и магистра.

Учась на специальности «Учитель английского языка и литературы», студент при помощи лекций, семинаров, практических занятий получает глубокие знания теории преподавания и изучения английского языка с учетом его гибкости и постоянных изменений.

Педагогический факультет Трнавского университета позволяет студентам получить полный комплекс теоретических, практических, методологических навыков работы с иностранными языками, а также навыки использования этих языков в дальнейшей профессиональной деятельности.

Внимание! Учебная программа «Учитель английского языка и литературы» может частично реализоваться также на Философском факультете Трнавского университета.

Основные предметы

Во время учебы на специальности «Учитель английского языка и литературы» на Педагогическом факультете Трнавского университета студенты имеют возможность приобрести весь комплекс лингвистических, литературных и дидактических знаний. Они, под руководством опытных преподавателей, могут приобрести высокие языковые навыки и применить полученные знания в педагогической практике в учебных заведениях. 

Для достижения этой цели, студенты специальности «Учитель английского языка и литературы» на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии, изучают: 

  • Особенности синтаксиса английского языка;
  • Особенности стилистики английского языка;
  • Фонетические нюансы исследований английского языка;
  • Историю английского языка;
  • Ономастику;
  • Диалектологию;
  • Дидактику английского языка;
  • Английскую древнюю литературу;
  • Генологические исследования;
  • Исследования особенностей английской литературы;
  • Исследования в области дидактики литературы;
  • Теорию преподавания английского языка и литературы для учеников разного возраста.

Педагогический факультет Трнавского университета в Словакии уполномочен, в рамках учебной программы специальности «Учитель английского языка и литературы», делать особый акцент на теорию преподавания английского языка и литературы.

Перспективы трудоустройства выпускников

Выпускники специальности «Учитель английского языка и литературы» после окончания трехгодичного курса бакалавриата на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии могут продолжить обучение на последующей магистерской программе для получения возможности преподавания в большем количестве учебных заведений.

Выпускники учебной программы также имеют достаточную педагогическую компетенцию, чтобы начать преподавать английский язык и литературу в начальных и средних школах в соответствии с их учебными планами.

Условия поступления

Стать студентом Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии с целью изучать учебную программу специальности «Учитель английского языка и литературы» могут все абитуриенты, окончившие школу.

Документы будут считаться принятыми, если Ты приложишь к ним: квитанцию об оплате сбора за прием, заверенные копии аттестата или диплома (перевод, эквиваленция приложения к аттестату и тд.), выписку оценок за последние 3-4 года обучения, резюме.

Вступительных экзаменов для специальности «Учитель английского языка и литературы» сдавать не нужно.

При поступлении иностранных абитуриентов берется во внимание эквиваленция выписки оценок, которая является официальным письмом выданным Министерством образования Словакии на Твой запрос или запрос уполномоченного лица в Словакии. Postupai поможет Тебе подготовить этот и другие необходимые документы для поступления на бесплатное обучение.

Платформа сопровождения Postupai также проконсультирует Тебя по поводу поступления в Трнавский университет.

Трнавский университет в Словакии

Термин подачи заявки: до 31.03.2026
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 100- 2 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - Bc., (3 года)
  • Магистратура - Mgr. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
Бесплатная консультация