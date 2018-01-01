Опис навчальної програми Навчальна програма спеціальності «Учитель англійської мови та літератури» вивчається на кафедрі англійської мови та літератури Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині. Вступаючи сюди, студент отримує можливість отримати ступінь бакалавра та магістра. Навчаючись на спеціальності «Учитель англійської мови та літератури», студент за допомогою лекцій, семінарів, практичних занять отримує глибокі знання теорії викладання і вивчення англійської мови з урахуванням її гнучкості і постійних змін. Педагогічний факультет Трнавського університету дозволяє студентам отримати повний комплекс теоретичних, практичних, методологічних навичок роботи з іноземними мовами, а також навчитися використовувати ці навички у подальшій професійній діяльності. Увага! Спеціальність «Учитель англійської мови та літератури» частково викладається на Факультеті філософії.

Основні предмети Під час навчання на спеціальності «Учитель англійської мови та літератури» на Педагогічному факультеті Трнавського університету студенти мають можливість отримати весь комплекс лінгвістичних, літературних та дидактичних знань. Вони, під керівництвом досвідчених викладачів, можуть отримати високі мовні навички та застосувати отримані знання в педагогічній практиці в навчальних закладах. Для досягнення цієї мети, студенти навчальної програми спеціальності «Учитель англійської мови та літератури» на Педагогічному факультеті Трнавського університету в Словаччині, вивчають: Особливості синтаксису англійської мови;

Особливості стилістики англійської мови;

Фонетичні нюанси досліджень англійської мови;

Історію англійської мови;

Ономастику;

Діалектологію;

Дидактику англійської мови;

Англійську давню літературу;

Генологічні дослідження;

Дослідження особливостей англійської літератури;

Дослідження в області дидактики літератури;

Теорію викладання англійської мови та літератури для учнів різного віку. Педагогічний факультет Трнавського університету в Словаччині уповноважений, в рамках спеціальності «Учитель англійської мови та літератури», проводити особливі поглиблені заняття з упором на теорію викладання англійської мови та літератури.

Перспективи працевлаштування випускників Випускники спеціальності «Учитель англійської мови та літератури» після закінчення трирічного курсу бакалаврату на Педагогічному факультеті Трнавського університету в Словаччині можуть продовжити навчання на наступній магістерській програмі для отримання можливості викладання в більшій кількості навчальних закладів. Випускники навчальної програми також мають достатню педагогічну компетенцію, щоб почати викладати англійську мову і літературу в початкових і середніх школах відповідно до їх навчальних планів.