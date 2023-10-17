Сьогодні

Міжнародна співпраця має вирішальне значення для Трнавського університету. На початку 2020 року Трнавський університет підписав нові угоди співпраці з університетами в Англії (Університет Лейфана в м. Люнебург), Німеччини, Польщі, Португалії, Іспанії – а це значить, що студенти Трнавського університету можуть здобути досвід навчання у одній із цих країн, пройти стажування, а також отримувати щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро в рамках програми ERSMUS+. Для того, щоб мати можливість навчатися по обміну в університетах Європи та світу, потрібно знати англійську мову на достатньому рівні.

Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.

Українські студенти можуть вступити в Трнавський університет на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький ВНЗ на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.

Перспектива працевлаштування

Випускники Трнавського університету є затребуваними спеціалістами на ринку Словаччини.

Випускники ВНЗ мають хорошу освітню базу. Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia,praca чи kariera).

Український студент у Словаччині, який закінчив Трнавський університет може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Нагадуємо, що студенти, які вирішили поїхати за програмою ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном або стажування.