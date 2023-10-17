Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Травський університет у м. Трнава входить у першу десятку кращих словацьких ВНЗ. В 2019 році університет отримав статус вищого рангу «Дослідницький університет». Також університет завоював премію "Народного визнання" за якість.
Місто Трнава – затишне історичне словацьке містечко за 20 хвилин їзди від столиці Словаччини – Братислави.
Університет пропонує якісну вищу освіту у області філософських наук, гуманітарних наук, педагогіки, права, соціології, медицини та богослов’я. На трьох академічних ступенях - бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.
Трнавський університет пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.
Безкоштовне навчання у Трнавському університеті проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів. Необхідне знання словацької мови.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 1 100 - 2 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
На багато спеціальностей - вступ без екзаменів
Трнавський університет є одним з найстарших словацьких університетів. Його історія почалася ще в 1635 році. На той час університет складався з чотирьох факультетів: філософського факультету, богословського факультету, юридичного факультету та медичного факультету. Трнавський університет став відомим завдяки обсерваторії, університетській бібліотеці, друкарням та садам. Через 142 роки роботи університету, він був перенесений до Угорщини.
Аж в 1992 році влада Словаччини реабілітувала Трнавський університет у місті Трнава. У той час до університету приєдналися ще 2 факультети: факультет гуманістики та Педагогічний факультет. Пізніше був заснований факультет медицини та соціальної допомоги. В 1998 році був заснований юридичний факультет.
Міжнародна співпраця має вирішальне значення для Трнавського університету. На початку 2020 року Трнавський університет підписав нові угоди співпраці з університетами в Англії (Університет Лейфана в м. Люнебург), Німеччини, Польщі, Португалії, Іспанії – а це значить, що студенти Трнавського університету можуть здобути досвід навчання у одній із цих країн, пройти стажування, а також отримувати щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро в рамках програми ERSMUS+. Для того, щоб мати можливість навчатися по обміну в університетах Європи та світу, потрібно знати англійську мову на достатньому рівні.
Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.
Українські студенти можуть вступити в Трнавський університет на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький ВНЗ на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.
Випускники Трнавського університету є затребуваними спеціалістами на ринку Словаччини.
Випускники ВНЗ мають хорошу освітню базу. Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia,praca чи kariera).
Український студент у Словаччині, який закінчив Трнавський університет може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Нагадуємо, що студенти, які вирішили поїхати за програмою ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном або стажування.
Умови проживання: Гуртожиток оснащений всіма необхідними умовами, має просторі світлі приміщення з сучасним ремонтом. В гуртожитку є бар, буфет та спортзал.
Кожна кімната має підключення до швидкісного інтернету. В кімнатах проживає від одного до чотирьох студенів.
Гуртожиток розташований в центрі міста, та за 6 хвилин ходьби від університету. Біля гуртожитку знаходиться великий парк з кількома спортивними комплексами: Rope Center Trnava, Sport Poisnt Slavia, ателетичий клуб Ask Slavia Trnava а також стадіон. Біля гуртожитку знаходиться вся необхідна інфраструктура.
Українські студенти у Словаччині, як і словацькі студенти та студенти з інших кран, мають можливість харчуватися у їдальнях та буфетах, які є частиною студентського кампусу Трнавського університету, або комплексу окремих факультетів.
Студентські їдальні Трнавського університету пропонують електронну видачу якісної їжі та накопичувальну систему за допомогою студентської картки ISIC (обід коштує 1.50-2.00 євро), можна замовити також піцу, та ласощі.
Трнавський університет надає своїм студентам можливість харчування у трьох їдальнях:
Трнавський університет створює для своїх студентів (як закордонних студентів, так і словацьких) умови для систематичного заняття спортом.
Студенти можуть обрати такі дисципліни, як: футбол, волейбол, баскетбол, флорбол або плавання – ці предмети можуть бути включені на добровільній основі у навчальний розклад студента.
Від 2004 року Трнавський університет організовує Спортивні дні, ціллю яких є змагання між студентами та викладачами. Традиційно, змагання проходять у таких видах спорту, як волейбол, баскетбол, турнір в настільному тенісі. Переможці змагань виходять на загально-словацький рівень, та презентують Трнавський університет вже у змаганнях з іншими словацькими вузами.
Можна також займатися атлетикою та іншими видами спорту, замовивши студентський абонемент у спортивному комплексі, до якого, між іншим, 10 хвилин пішки від гуртожитку.
Окрім цього, студенти мають можливість записатися на різні напрямки танців (хіп-хоп, регеттон, народні словацькі танці, класичні танці), на заняття йогою та аеробіки.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів - зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання у Трнавському університеті безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання у Трнавському університеті, Ціна за таке навчання складає від 1000 до 2000 в залежності від спеціальності.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією