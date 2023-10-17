Сьогодні

В 2017 році Тренчинський університет, єдиний з усіх ВНЗ Словаччини, потрапив до списку «Key Enable Technologies» (Ключові Технологічні центри). Ні один ВНЗ Словацької Республіки, окрім Університету Дубчика не потрапив до цього списку всесвітнього рівня. Університет Дубчика отримав академічне визнання завдяки центру FunGlass, який займається дослідженням скла та його унікальних властивостей.

Університет Дубчика в Тренчині також містить в собі проєкт ERASMUS+, як і майже всі державні університети Словаччини. Дана програма дає можливість відвідати інші країни по обміну, дізнатися більше про вищу освіту у Європі, навчатися у таких країнах, як Іспанія, Франція, Італія, Німеччина.

Крім того, освіта в університеті Дубчика спрямована на техніку в промисловості зокрема для збройних сил Словацької Республіки, забезпечуючи тим самим потенціал випускників в галузі машинобудування, виробництва і ремонтного сектора, а також утримання, обслуговування та продаж автомобілів. Підтримка розвитку інформаційних технологій, мехатроніки, якості продукції та робототехніки університетом не залишається непоміченою у загальнодержавному масштабі.

Навчання в університеті також зосереджене на текстильних виробах та металах, пов'язане з управлінням промислових систем, основних виробничих технологій в галузі матеріалознавства, у сфері промислового та текстильного дизайну, в тому числі науково-дослідної діяльності в галузі експериментальної оцінки фізичних, механічних і хімічних властивостей матеріалів, чисельних аналізів та технологічних процесів.