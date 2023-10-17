Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15 кращих ВНЗ Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.
Основною метою розвитку університету є покращення освітнього процесу шляхом підвищення рівня креативності, духу підприємництва та професіоналізму, командної роботи та координації групових процесів, які максимально відповідають якісній підготовці до реальної практики.
Університет надає можливість здобути спеціальність на основі акредитованих навчальних програм бакалаврату, магістратури та аспірантури.
Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 150 - 4 000 €
Стипендія: 150-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.
Державний університет Дубчика в Тренчині був заснований в 1997 році. Він є одним з наймолодших університетів у Словаччині. Тренчинський регіон був останнім, який в історії здобув власний державний університет. До того часу, в Тренчині були лише філіали інших державних вузів Словаччини. Університет Дубчика – доволі молодий ВНЗ, але він стрімко підіімається на сходинках кращих університетів Словаччини. Це зумовлено передусім його плідною дослідницькою діяльністю.
Частина університетської освіти також є підготовкою кваліфікованого високоосвіченого медичного персоналу для надання сестринського догляду.
В 2017 році Тренчинський університет, єдиний з усіх ВНЗ Словаччини, потрапив до списку «Key Enable Technologies» (Ключові Технологічні центри). Ні один ВНЗ Словацької Республіки, окрім Університету Дубчика не потрапив до цього списку всесвітнього рівня. Університет Дубчика отримав академічне визнання завдяки центру FunGlass, який займається дослідженням скла та його унікальних властивостей.
Університет Дубчика в Тренчині також містить в собі проєкт ERASMUS+, як і майже всі державні університети Словаччини. Дана програма дає можливість відвідати інші країни по обміну, дізнатися більше про вищу освіту у Європі, навчатися у таких країнах, як Іспанія, Франція, Італія, Німеччина.
Крім того, освіта в університеті Дубчика спрямована на техніку в промисловості зокрема для збройних сил Словацької Республіки, забезпечуючи тим самим потенціал випускників в галузі машинобудування, виробництва і ремонтного сектора, а також утримання, обслуговування та продаж автомобілів. Підтримка розвитку інформаційних технологій, мехатроніки, якості продукції та робототехніки університетом не залишається непоміченою у загальнодержавному масштабі.
Навчання в університеті також зосереджене на текстильних виробах та металах, пов'язане з управлінням промислових систем, основних виробничих технологій в галузі матеріалознавства, у сфері промислового та текстильного дизайну, в тому числі науково-дослідної діяльності в галузі експериментальної оцінки фізичних, механічних і хімічних властивостей матеріалів, чисельних аналізів та технологічних процесів.
Університет забезпечує своїх студентів комфортабельними гуртожитками, один з яких знаходиться у м. Пухів. Всі гуртожитки закріплені за факультетами. В одному гуртожитку є спорт-комплекс. Закордонних студентів поселяють першочергово. В гуртожитках переважають одно- двомісні кімнати.
Харчуватися студент може у їдальні. Ціна за обід складає від 1 до 2 євро. Ціна за харчування на день не перевищує 7 євро.
В рамці навчальної програми можна обрати такі види спорту, як: фітнес, бадмінтон, спортивні ігри, флорбол, плавання, спортзал, волейбол, баскетбол та кардіо тренінги.
Однією з перлин спорту в університеті Дубчика у Тренчині є хокейна команда, яка презентує університет в Європейській університетській лізі та займає призові місця.
Зимовий семестртриває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семеструмовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в університеті Дубчика у Тренчині безкоштовне для українців та іноземців країн СНГ. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні(B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Тренчинськом університеті Олександра Дубчика, Ціна за таке навчання складає від 540 € до 660 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією