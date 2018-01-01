Опис навчальної програми

«Вчитель англійської мови та літератури» - трирічна навчальна програма бакалаврату на Педагогічному факультеті Трнавського університету в Словаччині, котра готує майбутніх кваліфікованих кадрів для роботи в навчальних закладах різних рівнів.

Спеціальність «Вчитель англійської мови і літератури» Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині пропонує в рамках акредитованих навчальних програм вивчення англійської мови і літератури на ступенях бакалавра і магістра. На обох рівнях навчання ці предмети вивчаються в поєднанні з іншою навчальною програмою.

Вступаючи на спеціальність «Учитель англійської мови і літератури» Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині, Ти отримаєш весь спектр необхідних знань для продовження успішної професійної діяльності в обраній сфері.

Вчитель англійської мови та літератури в комбінації

«Вчитель англійської мови та літератури» в Трнавському університеті вивчається як окрема спеціальність, або як одна з двох спеціальностей, які вивчаються паралельно. Подаючи документи на навчання на вчителя англійської мови та літератури, Ти можеш обрати ще одну спеціальність з подальшого списку. Вивчення цих двох навчальних програм буде відбуватися в співвідношенні 50/50:

Всі додаткові спеціальності вивчаються на Педагогічному факультеті Трнавського університету за виключенням спеціальностей «Вчитель словацької/ іноземної мови та літератури», які вивчаються на Факультеті філософії.