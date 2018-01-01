«Вчитель англійської мови та літератури» - трирічна навчальна програма бакалаврату на Педагогічному факультеті Трнавського університету в Словаччині, котра готує майбутніх кваліфікованих кадрів для роботи в навчальних закладах різних рівнів.
Спеціальність «Вчитель англійської мови і літератури» Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині пропонує в рамках акредитованих навчальних програм вивчення англійської мови і літератури на ступенях бакалавра і магістра. На обох рівнях навчання ці предмети вивчаються в поєднанні з іншою навчальною програмою.
Вступаючи на спеціальність «Учитель англійської мови і літератури» Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині, Ти отримаєш весь спектр необхідних знань для продовження успішної професійної діяльності в обраній сфері.
«Вчитель англійської мови та літератури» в Трнавському університеті вивчається як окрема спеціальність, або як одна з двох спеціальностей, які вивчаються паралельно. Подаючи документи на навчання на вчителя англійської мови та літератури, Ти можеш обрати ще одну спеціальність з подальшого списку. Вивчення цих двох навчальних програм буде відбуватися в співвідношенні 50/50:
Всі додаткові спеціальності вивчаються на Педагогічному факультеті Трнавського університету за виключенням спеціальностей «Вчитель словацької/ іноземної мови та літератури», які вивчаються на Факультеті філософії.
Навчаючись на Педагогічному факультеті студенти мають можливість отримати дидактичні, лінгвістичні, літературні та педагогічні навички роботи з учнями різних навчальних закладів.
Студент навчальної програми спеціальності «Вчитель англійської мови і літератури» (за сумісництвом) вивчає:
Залежно від додатково обраної навчальної програми на Педагогічному факультеті студенти вивчають теоретичну базу природних, точних, соціальних, теологічних наук.
Випускники навчальної програми спеціальності «Вчитель англійської мови та літератури» Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині мають можливість продовжити навчання на рівні магістратури або почати професійну діяльність в початкових і середніх навчальних закладах.
Вступити на спеціальність «Вчитель англійської мови і літератури» Педагогічного факультету Трнавського університету в Словаччині може кожен абітурієнт, який закінчив середню освіту.
Вступний іспит складати не потрібно.
При вступі закордонних абітурієнтів береться до уваги еквіваленція з виписки оцінок, яка є офіційним листом виданим Міністерством освіти Словаччини на Твій запит або запит уповноваженої особи в Словаччині. Postupai допоможе Тобі підготувати цей та інші необхідні документи для вступу на безкоштовне навчання.
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Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 1 100 - 2 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: