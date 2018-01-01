«Учитель английского языка и литературы» - трехгодичная учебная программа бакалавриата на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии, готовящая будущих квалифицированных кадров для работы в учебных заведениях разных уровней.
Специальность «Учитель английского языка и литературы» Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии предлагает изучение английского языка и литературы на степень бакалавра и магистра. На обоих уровнях обучения эти предметы изучаются в сочетании с другой учебной программой.
Поступая на специальность «Учитель английского языка и литературы» Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии, Ты получишь весь спектр необходимых знаний для продолжения успешной профессиональной деятельности в выбранной сфере.
Внимание! Учеба реализуется частично на Педагогическом и частично на Философском факультетах!
«Учитель английского языка и литературы» в Трнавском университете не изучается как отдельная специальность. Подавая документы на учебу на учителя английского языка и литературы, Ты должен выбрать еще одну специальность из последующего списка. Изучение этих двух учебных программ происходит в соотношении 50/50:
Специальности изучаются на Педагогическом факультете Трнавского университета и Факультете философии.
Обучаясь на Педагогическом факультете, студенты имеют возможность получить дидактические, лингвистические, литературные и педагогические навыки работы с учениками разных учебных заведений.
Студент учебной программы «Учитель английского языка и литературы» изучает:
В зависимости от дополнительно выбранной учебной программы на Педагогическом факультете студенты изучают теоретическую базу естественных, точных, социальных, теологических наук.
Выпускники учебной программы специальности «Учитель английского языка и литературы» Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии имеют возможность продолжить обучение на уровне магистратуры или начать профессиональную деятельность в начальных и средних учебных заведениях.
Поступить на специальность «Учитель английского языка и литературы» Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии может каждый абитуриент, окончивший среднее образование.
Вступительный экзамен сдавать не нужно.
При поступлении иностранных абитуриентов оценивается эквиваленция выписки оценок, которая является официальным письмом выданным Министерством образования Словакии на Твой запрос или запрос уполномоченного лица в Словакии. Postupai поможет Тебе подготовить этот и другие необходимые документы для поступления на бесплатное обучение.
Узнай более подробную информацию заполнив заявку и получив консультацию от Postupai.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 100- 2 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: