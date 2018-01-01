Описание учебной программы

«Учитель английского языка и литературы» - трехгодичная учебная программа бакалавриата на Педагогическом факультете Трнавского университета в Словакии, готовящая будущих квалифицированных кадров для работы в учебных заведениях разных уровней.

Специальность «Учитель английского языка и литературы» Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии предлагает изучение английского языка и литературы на степень бакалавра и магистра. На обоих уровнях обучения эти предметы изучаются в сочетании с другой учебной программой.

Поступая на специальность «Учитель английского языка и литературы» Педагогического факультета Трнавского университета в Словакии, Ты получишь весь спектр необходимых знаний для продолжения успешной профессиональной деятельности в выбранной сфере.

Внимание! Учеба реализуется частично на Педагогическом и частично на Философском факультетах!

Учитель английского языка и литературы в комбинации

«Учитель английского языка и литературы» в Трнавском университете не изучается как отдельная специальность. Подавая документы на учебу на учителя английского языка и литературы, Ты должен выбрать еще одну специальность из последующего списка. Изучение этих двух учебных программ происходит в соотношении 50/50:

Специальности изучаются на Педагогическом факультете Трнавского университета и Факультете философии.