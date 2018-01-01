Биология — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет естественных наук и информатики

Специальность: Биология

Форма обучения: Очная

Язык обучения: Словацкий

Длительность обучения: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит на кампусе в одном из лучших студенческих городов страны

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

Программа бакалавриата по биологии в UKF Нитра предоставляет фундаментальные знания о живых организмах, их строении, функциях, эволюции и взаимодействии с окружающей средой. В учебный план входят:

Молекулярная и клеточная биология — основы функционирования биомолекул и клеток

— основы функционирования биомолекул и клеток Генетика — от наследственности до геномных технологий

— от наследственности до геномных технологий Экология — понимание экосистем и биологического баланса

— понимание экосистем и биологического баланса Ботаника и зоология — изучение растительного и животного мира

— изучение растительного и животного мира Физиология — механизмы работы органов и систем организма

Обучение направлено на подготовку специалистов, способных решать современные задачи в области охраны природы, биомедицины, сельского хозяйства и научных исследований.

Что включает программа

Бакалавриат по биологии в UKF Нитра сочетает теорию и практику:

Полевые и лабораторные практики с использованием современного оборудования

Изучение прикладных и экспериментальных методов анализа биологических данных

Работа с реальными биообразцами и цифровыми инструментами (в т.ч. биоинформатика)

Участие в исследовательских проектах и подготовка к научной деятельности

Практика и проекты

Программа включает обязательную практику и проектную деятельность:

Лабораторные практикумы в университете и в партнёрских исследовательских центрах

Полевые практики — изучение биоразнообразия, экосистем и видов

Исследовательские проекты — в сотрудничестве с государственными и частными организациями

Карьера и профессии

Выпускники получают квалификацию, востребованную в различных секторах:

Научно-исследовательская деятельность — лаборатории, университеты, НИИ

— лаборатории, университеты, НИИ Экология и охрана природы — работа в нацпарках, экологический аудит

— работа в нацпарках, экологический аудит Биотехнологии и фармацевтика — участие в разработке лекарств и тест-систем

— участие в разработке лекарств и тест-систем Медико-биологические лаборатории — биомедицинские анализы, диагностика

— биомедицинские анализы, диагностика Агропромышленность и контроль качества — микробиология, экспертиза, санитарный надзор

— микробиология, экспертиза, санитарный надзор Образование — преподавание биологии (с доп. педквалификацией)

Обучение в Нитре — это не только качественная биологическая подготовка, но и комфортная студенческая жизнь в одном из самых уютных городов Словакии.