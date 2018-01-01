Біологія — бакалаврат у UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет природничих наук та інформатики

Спеціальність: Біологія

Форма навчання: Денна

Мова навчання: Словацька

Тривалість навчання: 3 роки

Присвоювана ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання проходить на кампусі в одному з найкращих студентських міст країни

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Бакалаврат з біології в UKF Нітра надає ґрунтовні знання про живі організми, їхню будову, функції, еволюцію та взаємодію з навколишнім середовищем. До навчального плану входять такі дисципліни:

Молекулярна та клітинна біологія — основи функціонування біомолекул та клітин

— основи функціонування біомолекул та клітин Генетика — від спадковості до геномних технологій

— від спадковості до геномних технологій Екологія — розуміння екосистем та біологічного балансу

— розуміння екосистем та біологічного балансу Ботаніка та зоологія — вивчення рослинного та тваринного світу

— вивчення рослинного та тваринного світу Фізіологія — механізми роботи органів і систем організму

Навчання спрямоване на підготовку фахівців, здатних вирішувати сучасні завдання у сфері охорони природи, біомедицини, сільського господарства та наукових досліджень.

Що включає програма

Бакалаврат з біології в UKF Нітра поєднує теоретичну підготовку з практикою:

Польові та лабораторні практикуми з використанням сучасного обладнання

Вивчення прикладних та експериментальних методів аналізу біологічних даних

Робота з реальними біозразками та цифровими інструментами (зокрема біоінформатика)

Участь у науково-дослідних проєктах і підготовка до наукової діяльності

Практика та проєкти

Програма включає обов’язкову практику та проєктну діяльність:

Лабораторні практикуми в університеті та партнерських дослідницьких установах

Польові практики — вивчення біорізноманіття, екосистем і видів

Дослідницькі проєкти — у співпраці з державними та приватними організаціями

Кар’єра та професії

Випускники отримують кваліфікацію, затребувану в різних сферах:

Науково-дослідна діяльність — лабораторії, університети, наукові установи

— лабораторії, університети, наукові установи Екологія та охорона природи — робота в національних парках, екологічний аудит

— робота в національних парках, екологічний аудит Біотехнології та фармацевтика — розробка ліків і тест-систем

— розробка ліків і тест-систем Медико-біологічні лабораторії — біомедичний аналіз, діагностика

— біомедичний аналіз, діагностика Агропромисловість та контроль якості — мікробіологія, експертиза, санітарний нагляд

— мікробіологія, експертиза, санітарний нагляд Освіта — викладання біології (за наявності педагогічної кваліфікації)

Навчання в Нітрі — це не лише якісна біологічна освіта, а й комфортне студентське життя в одному з найзатишніших міст Словаччини.