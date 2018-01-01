Учебная программа: Преподавание английского языка и литературы в комбинации в UKF

Программа «Преподавание английского языка и литературы в комбинации» ориентирована на подготовку будущих учителей английского языка с глубокими знаниями в области лингвистики, литературы и методики преподавания. Это отличный выбор для укроиноязічнх и русскоязычных студентов, которые хотят получить высшее образование в Словакии бесплатно. Обучение сочетает академическую теорию с практическими навыками, необходимыми для работы учителем английского языка за границей и в современных школах и языковых учреждениях. Особенность программы — её междисциплинарность: студенты изучают не только язык и литературу, но и основы педагогики, психологии, а также получают опыт преподавания.

Общие сведения

Университет: Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF)

Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF) Факультет: Философский факультет

Философский факультет Специальность: Преподавание английского языка и литературы в комбинации

Преподавание английского языка и литературы в комбинации Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Длительность: 3 года

3 года Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Местонахождение: Нитра, Словакия

Нитра, Словакия Поступление: Без вступительных экзаменов

Без вступительных экзаменов Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Обязательный выбор языковой комбинации с английским языком:

Немецкий

Словацкий

Романский

Чему учит программа

Учебная программа UKF формирует у студентов как высокий уровень владения английским языком, так и навыки анализа и интерпретации англоязычной литературы. Будущие преподаватели осваивают методику преподавания иностранных языков, учатся адаптировать учебный материал под разные возрастные категории и развивают педагогические и коммуникативные компетенции, необходимые для эффективной работы в школе или языковом центре.

Современная лингвистика и фонетика английского языка

Теория и практика преподавания иностранных языков

История и культура англоязычных стран

Психология и дидактика преподавания

Что включает программа

Программа включает широкий спектр дисциплин, объединяющих языковую подготовку, литературу и педагогические науки. Студенты изучают грамматику, лексикологию, прагматику, переводоведение, а также проходят курсы по британской и американской литературе, методике преподавания, управлению учебным процессом и использованию цифровых технологий в образовании.

Практические занятия по произношению и аудированию

Анализ литературных текстов и культурных контекстов

Педагогические тренинги и микро-преподавание

Курсы по межкультурной коммуникации и инклюзивному обучению

Практика и проекты

В рамках обучения предусмотрена непрерывная педагогическая практика в Европе, где студенты пробуют себя в роли преподавателей английского языка под руководством опытных наставников. Эта педагогическая практика помогает применить теоретические знания в реальной образовательной среде.

Проектная работа по разработке учебных планов и дидактических материалов

Участие в факультетских конференциях, воркшопах и международных образовательных проектах

Создание собственных мини-курсов и учебных игр для школьников

Всё это развивает навыки критического мышления, публичных выступлений, работы в команде и инновационного подхода к обучению.