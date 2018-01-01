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Преподавание английского языка и литературы в комбинации

Учебная программа: Преподавание английского языка и литературы в комбинации в UKF

Программа «Преподавание английского языка и литературы в комбинации» ориентирована на подготовку будущих учителей английского языка с глубокими знаниями в области лингвистики, литературы и методики преподавания. Это отличный выбор для укроиноязічнх и русскоязычных студентов, которые хотят получить высшее образование в Словакии бесплатно. Обучение сочетает академическую теорию с практическими навыками, необходимыми для работы учителем английского языка за границей и в современных школах и языковых учреждениях. Особенность программы — её междисциплинарность: студенты изучают не только язык и литературу, но и основы педагогики, психологии, а также получают опыт преподавания.

Общие сведения

  • Университет: Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF)
  • Факультет: Философский факультет
  • Специальность: Преподавание английского языка и литературы в комбинации
  • Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Длительность: 3 года
  • Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
  • Местонахождение: Нитра, Словакия
  • Поступление: Без вступительных экзаменов
  • Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Обязательный выбор языковой комбинации с английским языком:

  • Немецкий
  • Словацкий
  • Романский

Чему учит программа

Учебная программа UKF формирует у студентов как высокий уровень владения английским языком, так и навыки анализа и интерпретации англоязычной литературы. Будущие преподаватели осваивают методику преподавания иностранных языков, учатся адаптировать учебный материал под разные возрастные категории и развивают педагогические и коммуникативные компетенции, необходимые для эффективной работы в школе или языковом центре.

  • Современная лингвистика и фонетика английского языка
  • Теория и практика преподавания иностранных языков
  • История и культура англоязычных стран
  • Психология и дидактика преподавания

Что включает программа

Программа включает широкий спектр дисциплин, объединяющих языковую подготовку, литературу и педагогические науки. Студенты изучают грамматику, лексикологию, прагматику, переводоведение, а также проходят курсы по британской и американской литературе, методике преподавания, управлению учебным процессом и использованию цифровых технологий в образовании.

  • Практические занятия по произношению и аудированию
  • Анализ литературных текстов и культурных контекстов
  • Педагогические тренинги и микро-преподавание
  • Курсы по межкультурной коммуникации и инклюзивному обучению

Практика и проекты

В рамках обучения предусмотрена непрерывная педагогическая практика в Европе, где студенты пробуют себя в роли преподавателей английского языка под руководством опытных наставников. Эта педагогическая практика помогает применить теоретические знания в реальной образовательной среде.

  • Проектная работа по разработке учебных планов и дидактических материалов
  • Участие в факультетских конференциях, воркшопах и международных образовательных проектах
  • Создание собственных мини-курсов и учебных игр для школьников

Всё это развивает навыки критического мышления, публичных выступлений, работы в команде и инновационного подхода к обучению.

Учебный план: Преподавание английского языка и литературы в комбинации

Условия успешного завершения обучения:

  • Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
  • Набрать 180 кредитов (Кредитная система ECTS)
  • Без вступительных экзаменов

1 курс

1 семестр

  • Введение в изучение языка
  • Введение в изучение литературы
  • Академический просеминар
  • Литература и кино
  • Работа с учащимися с нарушениями развития
  • Текстовая и визуальная культура
  • Цифровые технологии в обучении иностранным языкам

2 семестр

  • Лексикология английского языка
  • Основы теории преподавания иностранных языков
  • Обзор американской литературы 1
  • Анализ и интерпретация художественного текста
  • Работа с учащимися с нарушениями развития
  • Текстовая и визуальная культура
  • Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
  • Литература и кино

2 курс

3 семестр

  • Практикум по английскому произношению
  • Морфология английского языка
  • Обзор британской литературы 1
  • Работа с учащимися с нарушениями развития
  • Литература и кино
  • Текстовая и визуальная культура
  • Цифровые технологии в обучении иностранным языкам

4 семестр

  • Профессиональное письменное выражение
  • Обзор британской литературы 2
  • Планирование очного и онлайн-обучения
  • Фонетика английского языка
  • Работа с учащимися с нарушениями развития
  • Текстовая и визуальная культура
  • Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
  • Литература и кино

3 курс

5 семестр

  • Педагогическая практика 1 ассистент хосписа
  • Обзор американской литературы 2
  • Синтаксис английского языка
  • Литература и кино
  • Работа с учащимися с нарушениями развития
  • Семинар по выпускной квалификационной работе 1
  • Текстовая и визуальная культура
  • Детская литература
  • Цифровые технологии в обучении иностранным языкам

6 семестр

  • Педагогическая практика 1 ассистент хосписа
  • Основы межличностного общения
  • Семинар по выпускной квалификационной работе 2
  • Работа с учащимися с нарушениями развития
  • Текстовая и визуальная культура
  • Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
  • Литература и кино

Программа бакалавриата «Преподавание английского языка и литературы в комбинации»

Обучение по программе «Преподавание английского языка и литературы в комбинации» в Университете имени Константина Философа в Нитре (UKF) открывает широкие возможности для построения академической и профессиональной карьеры в сфере английского языка.

Эта программа реализуется на факультете филологии и педагогики в городе Нитра и сочетает изучение английского языка, литературы и методики преподавания. После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре, чтобы получить полную квалификацию преподавателя английского языка в школах и лицеях.

Возможности после обучения

  • Поступление в магистратуру с целью получения педагогической квалификации
  • Специализация в области методики преподавания, прикладной лингвистики, образовательных технологий или перевода
  • Работа в качестве учителя, языкового тренера, методиста, координатора языковых программ
  • Участие в международных образовательных проектах, включая Erasmus+ и другие инициативы

Обучение в UKF Нитра — это прочная база для академического роста и международной карьеры в области языкового образования, преподавания английского языка и культуры англоязычного мира.

Преподавание английского языка и литературы в комбинации — обучение в UKF Нитра без экзаменов

Хочешь учиться в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов? Программа Преподавание английского языка и литературы в комбинации в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF Nitra) — твой шанс получить качественное образование с европейским дипломом.

Условия поступления

  • Полное среднее образование (аттестат)
  • Знание словацкого языка на уровне B1 или выше
  • Без вступительных экзаменов
  • Бесплатное обучение на словацком языке

Сроки подачи документов

  • До 31 марта — основной приём

Рекомендуем начать подготовку документов заранее, чтобы успеть пройти нострификацию и оформить заявление.

Необходимые документы

  • Справка с оценками за 8–10 классы и 1 полугодие 11 класса
  • Резюме (CV)
  • Мотивационное письмо
  • Справка о прописке
  • Цифровое фото

О программе

Программа сочетает глубокие знания английского языка, лингвистики и литературы с практическими навыками преподавания. Студенты изучают:

  • Грамматику, синтаксис, фонетику английского языка
  • Литературу Великобритании и США
  • Методику преподавания иностранных языков
  • Педагогику и психологию обучения

Вторую специализацию ты выбираешь сам — возможны комбинации с другими гуманитарными или педагогическими направлениями.

Почему стоит учиться в UKF Нитра

  • Обучение в Словакии бесплатно
  • Поступление без экзаменов
  • Европейский диплом
  • Уютный студенческий город Нитра
  • Практика в школах и языковых центрах

Поступай с Postupai

Postupai помогает на всех этапах:

  • Выбор программы и комбинации
  • Сбор и перевод документов
  • Подача заявления без ошибок
  • Нострификация аттестата
  • Оформление студенческого ВНЖ в Словакии
  • Поддержка менеджера до начала учёбы

Хочешь учиться в UKF по программе преподавания английского языка и литературы?

Оставить заявку на поступление

Университет им. Константина Философа в Нитре

Термин подачи заявки: до 31.03.2026
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3 года)
  • Инженер (магистратура) - титул MUDr., (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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