Учебная программа: Преподавание английского языка и литературы в комбинации в UKF
Программа «Преподавание английского языка и литературы в комбинации» ориентирована на подготовку будущих учителей английского языка с глубокими знаниями в области лингвистики, литературы и методики преподавания. Это отличный выбор для укроиноязічнх и русскоязычных студентов, которые хотят получить высшее образование в Словакии бесплатно. Обучение сочетает академическую теорию с практическими навыками, необходимыми для работы учителем английского языка за границей и в современных школах и языковых учреждениях. Особенность программы — её междисциплинарность: студенты изучают не только язык и литературу, но и основы педагогики, психологии, а также получают опыт преподавания.
Общие сведения
- Университет: Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF)
- Факультет: Философский факультет
- Специальность: Преподавание английского языка и литературы в комбинации
- Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Длительность: 3 года
- Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
- Местонахождение: Нитра, Словакия
- Поступление: Без вступительных экзаменов
- Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке
Обязательный выбор языковой комбинации с английским языком:
- Немецкий
- Словацкий
- Романский
Чему учит программа
Учебная программа UKF формирует у студентов как высокий уровень владения английским языком, так и навыки анализа и интерпретации англоязычной литературы. Будущие преподаватели осваивают методику преподавания иностранных языков, учатся адаптировать учебный материал под разные возрастные категории и развивают педагогические и коммуникативные компетенции, необходимые для эффективной работы в школе или языковом центре.
- Современная лингвистика и фонетика английского языка
- Теория и практика преподавания иностранных языков
- История и культура англоязычных стран
- Психология и дидактика преподавания
Что включает программа
Программа включает широкий спектр дисциплин, объединяющих языковую подготовку, литературу и педагогические науки. Студенты изучают грамматику, лексикологию, прагматику, переводоведение, а также проходят курсы по британской и американской литературе, методике преподавания, управлению учебным процессом и использованию цифровых технологий в образовании.
- Практические занятия по произношению и аудированию
- Анализ литературных текстов и культурных контекстов
- Педагогические тренинги и микро-преподавание
- Курсы по межкультурной коммуникации и инклюзивному обучению
Практика и проекты
В рамках обучения предусмотрена непрерывная педагогическая практика в Европе, где студенты пробуют себя в роли преподавателей английского языка под руководством опытных наставников. Эта педагогическая практика помогает применить теоретические знания в реальной образовательной среде.
- Проектная работа по разработке учебных планов и дидактических материалов
- Участие в факультетских конференциях, воркшопах и международных образовательных проектах
- Создание собственных мини-курсов и учебных игр для школьников
Всё это развивает навыки критического мышления, публичных выступлений, работы в команде и инновационного подхода к обучению.
Учебный план: Преподавание английского языка и литературы в комбинации
Условия успешного завершения обучения:
- Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
- Набрать 180 кредитов (Кредитная система ECTS)
- Без вступительных экзаменов
1 курс
1 семестр
- Введение в изучение языка
- Введение в изучение литературы
- Академический просеминар
- Литература и кино
- Работа с учащимися с нарушениями развития
- Текстовая и визуальная культура
- Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
2 семестр
- Лексикология английского языка
- Основы теории преподавания иностранных языков
- Обзор американской литературы 1
- Анализ и интерпретация художественного текста
- Работа с учащимися с нарушениями развития
- Текстовая и визуальная культура
- Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
- Литература и кино
2 курс
3 семестр
- Практикум по английскому произношению
- Морфология английского языка
- Обзор британской литературы 1
- Работа с учащимися с нарушениями развития
- Литература и кино
- Текстовая и визуальная культура
- Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
4 семестр
- Профессиональное письменное выражение
- Обзор британской литературы 2
- Планирование очного и онлайн-обучения
- Фонетика английского языка
- Работа с учащимися с нарушениями развития
- Текстовая и визуальная культура
- Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
- Литература и кино
3 курс
5 семестр
- Педагогическая практика 1 ассистент хосписа
- Обзор американской литературы 2
- Синтаксис английского языка
- Литература и кино
- Работа с учащимися с нарушениями развития
- Семинар по выпускной квалификационной работе 1
- Текстовая и визуальная культура
- Детская литература
- Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
6 семестр
- Педагогическая практика 1 ассистент хосписа
- Основы межличностного общения
- Семинар по выпускной квалификационной работе 2
- Работа с учащимися с нарушениями развития
- Текстовая и визуальная культура
- Цифровые технологии в обучении иностранным языкам
- Литература и кино
Программа бакалавриата «Преподавание английского языка и литературы в комбинации»
Обучение по программе «Преподавание английского языка и литературы в комбинации» в Университете имени Константина Философа в Нитре (UKF) открывает широкие возможности для построения академической и профессиональной карьеры в сфере английского языка.
Эта программа реализуется на факультете филологии и педагогики в городе Нитра и сочетает изучение английского языка, литературы и методики преподавания. После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре, чтобы получить полную квалификацию преподавателя английского языка в школах и лицеях.
Возможности после обучения
- Поступление в магистратуру с целью получения педагогической квалификации
- Специализация в области методики преподавания, прикладной лингвистики, образовательных технологий или перевода
- Работа в качестве учителя, языкового тренера, методиста, координатора языковых программ
- Участие в международных образовательных проектах, включая Erasmus+ и другие инициативы
Обучение в UKF Нитра — это прочная база для академического роста и международной карьеры в области языкового образования, преподавания английского языка и культуры англоязычного мира.
Преподавание английского языка и литературы в комбинации — обучение в UKF Нитра без экзаменов
Хочешь учиться в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов? Программа Преподавание английского языка и литературы в комбинации в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF Nitra) — твой шанс получить качественное образование с европейским дипломом.
Условия поступления
- Полное среднее образование (аттестат)
- Знание словацкого языка на уровне B1 или выше
- Без вступительных экзаменов
- Бесплатное обучение на словацком языке
Сроки подачи документов
- До 31 марта — основной приём
Рекомендуем начать подготовку документов заранее, чтобы успеть пройти нострификацию и оформить заявление.
Необходимые документы
- Справка с оценками за 8–10 классы и 1 полугодие 11 класса
- Резюме (CV)
- Мотивационное письмо
- Справка о прописке
- Цифровое фото
О программе
Программа сочетает глубокие знания английского языка, лингвистики и литературы с практическими навыками преподавания. Студенты изучают:
- Грамматику, синтаксис, фонетику английского языка
- Литературу Великобритании и США
- Методику преподавания иностранных языков
- Педагогику и психологию обучения
Вторую специализацию ты выбираешь сам — возможны комбинации с другими гуманитарными или педагогическими направлениями.
Почему стоит учиться в UKF Нитра
- Обучение в Словакии бесплатно
- Поступление без экзаменов
- Европейский диплом
- Уютный студенческий город Нитра
- Практика в школах и языковых центрах
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Postupai помогает на всех этапах:
- Выбор программы и комбинации
- Сбор и перевод документов
- Подача заявления без ошибок
- Нострификация аттестата
- Оформление студенческого ВНЖ в Словакии
- Поддержка менеджера до начала учёбы
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