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Головна Спеціальності Викладання англійської мови та літератури в комбінації
Спеціальності

Викладання англійської мови та літератури в комбінації

Навчальна програма: Викладання англійської мови та літератури в комбінації в UKF

Програма «Викладання англійської мови та літератури в комбінації» орієнтована на підготовку майбутніх викладачів англійської мови з глибокими знаннями у сфері лінгвістики, літератури та методики викладання. Це чудовий вибір для україномовних та російськомовних студентів, які хочуть отримати вищу освіту у Словаччині безкоштовно. Навчання поєднує академічну теорію з практичними навичками, необхідними для роботи викладачем англійської мови за кордоном, у сучасних школах та мовних закладах. Особливість програми — її міждисциплінарність: студенти вивчають не лише мову і літературу, а й основи педагогіки, психології, а також здобувають досвід викладання.

Загальна інформація

  • Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
  • Факультет: Філософський факультет
  • Спеціальність: Викладання англійської мови та літератури в комбінації
  • Форма навчання: Денна
  • Мова навчання: Словацька
  • Тривалість: 3 роки
  • Присвоюваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
  • Місцезнаходження: Нітра, Словаччина
  • Вступ: Без вступних іспитів
  • Вартість: Безкоштовно за умови навчання словацькою мовою

Обов'язковий вибір мовної комбінації з англійською мовою:

  • Німецька
  • Словацька
  • Романська

Чого навчає програма

Навчальна програма UKF формує у студентів як високий рівень володіння англійською мовою, так і навички аналізу та інтерпретації англомовної літератури. Майбутні викладачі опановують методику викладання іноземних мов, вчаться адаптувати навчальний матеріал під різні вікові категорії та розвивають педагогічні й комунікативні компетенції, необхідні для ефективної роботи у школі чи мовному центрі.

  • Сучасна лінгвістика та фонетика англійської мови
  • Теорія та практика викладання іноземних мов
  • Історія та культура англомовних країн
  • Психологія та дидактика викладання

Що включає програма

Програма включає широкий спектр дисциплін, що об'єднують мовну підготовку, літературу та педагогічні науки. Студенти вивчають граматику, лексикологію, прагматику, перекладознавство, а також проходять курси з британської та американської літератури, методики викладання, управління навчальним процесом та використання цифрових технологій в освіті.

  • Практичні заняття з вимови та аудіювання
  • Аналіз літературних текстів і культурних контекстів
  • Педагогічні тренінги та мікровикладання
  • Курси з міжкультурної комунікації та інклюзивного навчання

Практика і проєкти

У межах навчання передбачена безперервна педагогічна практика у Європі, де студенти пробують себе у ролі викладачів англійської мови під керівництвом досвідчених наставників. Ця педагогічна практика допомагає застосовувати теоретичні знання у реальному освітньому середовищі.

  • Проєктна робота з розробки навчальних планів та дидактичних матеріалів
  • Участь у факультетських конференціях, воркшопах і міжнародних освітніх проєктах
  • Створення власних мінікурсів та навчальних ігор для школярів

Усе це розвиває навички критичного мислення, публічних виступів, командної роботи та інноваційного підходу до викладання.

Навчальний план: Викладання англійської мови та літератури в комбінації

Умови успішного завершення навчання:

  • Скласти всі обов’язкові предмети та необхідну кількість обов’язкових за вибором
  • Набрати 180 кредитів (Кредитна система ECTS)
  • Без вступних іспитів

1 курс

1 семестр

  • Вступ до мовознавства
  • Вступ до літературознавства
  • Академічний просемінар
  • Література і кіно
  • Робота з учнями з порушеннями розвитку
  • Текстова та візуальна культура
  • Цифрові технології у викладанні іноземних мов

2 семестр

  • Лексикологія англійської мови
  • Основи теорії викладання іноземних мов
  • Огляд американської літератури 1
  • Аналіз і інтерпретація художнього тексту
  • Робота з учнями з порушеннями розвитку
  • Текстова та візуальна культура
  • Цифрові технології у викладанні іноземних мов
  • Література і кіно

2 курс

3 семестр

  • Практикум з англійської вимови
  • Морфологія англійської мови
  • Огляд британської літератури 1
  • Робота з учнями з порушеннями розвитку
  • Література і кіно
  • Текстова та візуальна культура
  • Цифрові технології у викладанні іноземних мов

4 семестр

  • Професійне письмове висловлювання
  • Огляд британської літератури 2
  • Планування очного та онлайн-навчання
  • Фонетика англійської мови
  • Робота з учнями з порушеннями розвитку
  • Текстова та візуальна культура
  • Цифрові технології у викладанні іноземних мов
  • Література і кіно

3 курс

5 семестр

  • Педагогічна практика 1 — асистент у хоспісі
  • Огляд американської літератури 2
  • Синтаксис англійської мови
  • Література і кіно
  • Робота з учнями з порушеннями розвитку
  • Семінар з підготовки кваліфікаційної роботи 1
  • Текстова та візуальна культура
  • Дитяча література
  • Цифрові технології у викладанні іноземних мов

6 семестр

  • Педагогічна практика 1 — асистент у хоспісі
  • Основи міжособистісного спілкування
  • Семінар з підготовки кваліфікаційної роботи 2
  • Робота з учнями з порушеннями розвитку
  • Текстова та візуальна культура
  • Цифрові технології у викладанні іноземних мов
  • Література і кіно

Бакалаврська програма «Викладання англійської мови та літератури в комбінації»

Навчання за програмою «Викладання англійської мови та літератури в комбінації» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) відкриває широкі можливості для побудови академічної та професійної кар’єри у сфері англійської мови.

Програма реалізується на філологічному та педагогічному факультеті у місті Нітра і поєднує вивчення англійської мови, літератури та методики викладання. Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі, щоб отримати повну кваліфікацію викладача англійської мови у школах та ліцеях.

Можливості після навчання

  • Навчання в магістратурі для здобуття педагогічної кваліфікації
  • Спеціалізація у сфері методики викладання, прикладної лінгвістики, освітніх технологій або перекладу
  • Робота в ролі вчителя, мовного тренера, методиста, координатора мовних програм
  • Участь у міжнародних освітніх проєктах, зокрема Erasmus+ та інших ініціативах

Навчання в UKF Нітра — це надійна основа для академічного розвитку та міжнародної кар’єри у сфері мовної освіти, викладання англійської мови та культури англомовного світу.

Викладання англійської мови та літератури в комбінації — навчання в UKF Нітра без іспитів

Хочеш навчатися в Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів? Програма Викладання англійської мови та літератури в комбінації в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF Nitra) — твій шанс отримати якісну освіту з європейським дипломом.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат)
  • Знання словацької мови на рівні B1 або вище
  • Без вступних іспитів
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою

Терміни подачі документів

  • До 31 березня — основний прийом

Рекомендуємо розпочати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти нострифікацію та подати заяву.

Необхідні документи

  • Довідка з оцінками за 8–10 класи та 1 півріччя 11 класу
  • Резюме (CV)
  • Мотиваційний лист
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Цифрове фото

Про програму

Програма поєднує глибокі знання англійської мови, лінгвістики та літератури із практичними навичками викладання. Студенти вивчають:

  • Граматику, синтаксис, фонетику англійської мови
  • Літературу Великої Британії та США
  • Методику викладання іноземних мов
  • Педагогіку та психологію навчання

Другу спеціальність обираєш самостійно — можливі комбінації з іншими гуманітарними або педагогічними напрямками.

Чому варто навчатися в UKF Нітра

  • Навчання в Словаччині безкоштовне
  • Вступ без іспитів
  • Європейський диплом
  • Затишне студентське місто Нітра
  • Практика у школах та мовних центрах

Вступай з Postupai

Postupai супроводжує тебе на всіх етапах:

  • Підбір програми та комбінації
  • Збір і переклад документів
  • Подання заяви без помилок
  • Нострифікація атестата
  • Оформлення студентського ВНЖ у Словаччині
  • Підтримка менеджера до початку навчання

Хочеш навчатися в UKF за програмою викладання англійської мови та літератури?

Подати заявку на вступ

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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