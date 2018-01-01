Навчальна програма: Викладання англійської мови та літератури в комбінації в UKF
Програма «Викладання англійської мови та літератури в комбінації» орієнтована на підготовку майбутніх викладачів англійської мови з глибокими знаннями у сфері лінгвістики, літератури та методики викладання. Це чудовий вибір для україномовних та російськомовних студентів, які хочуть отримати вищу освіту у Словаччині безкоштовно. Навчання поєднує академічну теорію з практичними навичками, необхідними для роботи викладачем англійської мови за кордоном, у сучасних школах та мовних закладах. Особливість програми — її міждисциплінарність: студенти вивчають не лише мову і літературу, а й основи педагогіки, психології, а також здобувають досвід викладання.
Загальна інформація
- Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
- Факультет: Філософський факультет
- Спеціальність: Викладання англійської мови та літератури в комбінації
- Форма навчання: Денна
- Мова навчання: Словацька
- Тривалість: 3 роки
- Присвоюваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
- Місцезнаходження: Нітра, Словаччина
- Вступ: Без вступних іспитів
- Вартість: Безкоштовно за умови навчання словацькою мовою
Обов'язковий вибір мовної комбінації з англійською мовою:
- Німецька
- Словацька
- Романська
Чого навчає програма
Навчальна програма UKF формує у студентів як високий рівень володіння англійською мовою, так і навички аналізу та інтерпретації англомовної літератури. Майбутні викладачі опановують методику викладання іноземних мов, вчаться адаптувати навчальний матеріал під різні вікові категорії та розвивають педагогічні й комунікативні компетенції, необхідні для ефективної роботи у школі чи мовному центрі.
- Сучасна лінгвістика та фонетика англійської мови
- Теорія та практика викладання іноземних мов
- Історія та культура англомовних країн
- Психологія та дидактика викладання
Що включає програма
Програма включає широкий спектр дисциплін, що об'єднують мовну підготовку, літературу та педагогічні науки. Студенти вивчають граматику, лексикологію, прагматику, перекладознавство, а також проходять курси з британської та американської літератури, методики викладання, управління навчальним процесом та використання цифрових технологій в освіті.
- Практичні заняття з вимови та аудіювання
- Аналіз літературних текстів і культурних контекстів
- Педагогічні тренінги та мікровикладання
- Курси з міжкультурної комунікації та інклюзивного навчання
Практика і проєкти
У межах навчання передбачена безперервна педагогічна практика у Європі, де студенти пробують себе у ролі викладачів англійської мови під керівництвом досвідчених наставників. Ця педагогічна практика допомагає застосовувати теоретичні знання у реальному освітньому середовищі.
- Проєктна робота з розробки навчальних планів та дидактичних матеріалів
- Участь у факультетських конференціях, воркшопах і міжнародних освітніх проєктах
- Створення власних мінікурсів та навчальних ігор для школярів
Усе це розвиває навички критичного мислення, публічних виступів, командної роботи та інноваційного підходу до викладання.
Навчальний план: Викладання англійської мови та літератури в комбінації
Умови успішного завершення навчання:
- Скласти всі обов’язкові предмети та необхідну кількість обов’язкових за вибором
- Набрати 180 кредитів (Кредитна система ECTS)
- Без вступних іспитів
1 курс
1 семестр
- Вступ до мовознавства
- Вступ до літературознавства
- Академічний просемінар
- Література і кіно
- Робота з учнями з порушеннями розвитку
- Текстова та візуальна культура
- Цифрові технології у викладанні іноземних мов
2 семестр
- Лексикологія англійської мови
- Основи теорії викладання іноземних мов
- Огляд американської літератури 1
- Аналіз і інтерпретація художнього тексту
- Робота з учнями з порушеннями розвитку
- Текстова та візуальна культура
- Цифрові технології у викладанні іноземних мов
- Література і кіно
2 курс
3 семестр
- Практикум з англійської вимови
- Морфологія англійської мови
- Огляд британської літератури 1
- Робота з учнями з порушеннями розвитку
- Література і кіно
- Текстова та візуальна культура
- Цифрові технології у викладанні іноземних мов
4 семестр
- Професійне письмове висловлювання
- Огляд британської літератури 2
- Планування очного та онлайн-навчання
- Фонетика англійської мови
- Робота з учнями з порушеннями розвитку
- Текстова та візуальна культура
- Цифрові технології у викладанні іноземних мов
- Література і кіно
3 курс
5 семестр
- Педагогічна практика 1 — асистент у хоспісі
- Огляд американської літератури 2
- Синтаксис англійської мови
- Література і кіно
- Робота з учнями з порушеннями розвитку
- Семінар з підготовки кваліфікаційної роботи 1
- Текстова та візуальна культура
- Дитяча література
- Цифрові технології у викладанні іноземних мов
6 семестр
- Педагогічна практика 1 — асистент у хоспісі
- Основи міжособистісного спілкування
- Семінар з підготовки кваліфікаційної роботи 2
- Робота з учнями з порушеннями розвитку
- Текстова та візуальна культура
- Цифрові технології у викладанні іноземних мов
- Література і кіно
Бакалаврська програма «Викладання англійської мови та літератури в комбінації»
Навчання за програмою «Викладання англійської мови та літератури в комбінації» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) відкриває широкі можливості для побудови академічної та професійної кар’єри у сфері англійської мови.
Програма реалізується на філологічному та педагогічному факультеті у місті Нітра і поєднує вивчення англійської мови, літератури та методики викладання. Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі, щоб отримати повну кваліфікацію викладача англійської мови у школах та ліцеях.
Можливості після навчання
- Навчання в магістратурі для здобуття педагогічної кваліфікації
- Спеціалізація у сфері методики викладання, прикладної лінгвістики, освітніх технологій або перекладу
- Робота в ролі вчителя, мовного тренера, методиста, координатора мовних програм
- Участь у міжнародних освітніх проєктах, зокрема Erasmus+ та інших ініціативах
Навчання в UKF Нітра — це надійна основа для академічного розвитку та міжнародної кар’єри у сфері мовної освіти, викладання англійської мови та культури англомовного світу.
Викладання англійської мови та літератури в комбінації — навчання в UKF Нітра без іспитів
Хочеш навчатися в Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів? Програма Викладання англійської мови та літератури в комбінації в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF Nitra) — твій шанс отримати якісну освіту з європейським дипломом.
Умови вступу
- Повна загальна середня освіта (атестат)
- Знання словацької мови на рівні B1 або вище
- Без вступних іспитів
- Безкоштовне навчання словацькою мовою
Терміни подачі документів
- До 31 березня — основний прийом
Рекомендуємо розпочати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти нострифікацію та подати заяву.
Необхідні документи
- Довідка з оцінками за 8–10 класи та 1 півріччя 11 класу
- Резюме (CV)
- Мотиваційний лист
- Довідка про реєстрацію місця проживання
- Цифрове фото
Про програму
Програма поєднує глибокі знання англійської мови, лінгвістики та літератури із практичними навичками викладання. Студенти вивчають:
- Граматику, синтаксис, фонетику англійської мови
- Літературу Великої Британії та США
- Методику викладання іноземних мов
- Педагогіку та психологію навчання
Другу спеціальність обираєш самостійно — можливі комбінації з іншими гуманітарними або педагогічними напрямками.
Чому варто навчатися в UKF Нітра
- Навчання в Словаччині безкоштовне
- Вступ без іспитів
- Європейський диплом
- Затишне студентське місто Нітра
- Практика у школах та мовних центрах
Вступай з Postupai
Postupai супроводжує тебе на всіх етапах:
- Підбір програми та комбінації
- Збір і переклад документів
- Подання заяви без помилок
- Нострифікація атестата
- Оформлення студентського ВНЖ у Словаччині
- Підтримка менеджера до початку навчання
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