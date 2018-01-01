Навчальна програма: Викладання англійської мови та літератури в комбінації в UKF

Програма «Викладання англійської мови та літератури в комбінації» орієнтована на підготовку майбутніх викладачів англійської мови з глибокими знаннями у сфері лінгвістики, літератури та методики викладання. Це чудовий вибір для україномовних та російськомовних студентів, які хочуть отримати вищу освіту у Словаччині безкоштовно. Навчання поєднує академічну теорію з практичними навичками, необхідними для роботи викладачем англійської мови за кордоном, у сучасних школах та мовних закладах. Особливість програми — її міждисциплінарність: студенти вивчають не лише мову і літературу, а й основи педагогіки, психології, а також здобувають досвід викладання.

Загальна інформація

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) Факультет: Філософський факультет

Філософський факультет Спеціальність: Викладання англійської мови та літератури в комбінації

Викладання англійської мови та літератури в комбінації Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Тривалість: 3 роки

3 роки Присвоюваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Місцезнаходження: Нітра, Словаччина

Нітра, Словаччина Вступ: Без вступних іспитів

Без вступних іспитів Вартість: Безкоштовно за умови навчання словацькою мовою

Обов'язковий вибір мовної комбінації з англійською мовою:

Німецька

Словацька

Романська

Чого навчає програма

Навчальна програма UKF формує у студентів як високий рівень володіння англійською мовою, так і навички аналізу та інтерпретації англомовної літератури. Майбутні викладачі опановують методику викладання іноземних мов, вчаться адаптувати навчальний матеріал під різні вікові категорії та розвивають педагогічні й комунікативні компетенції, необхідні для ефективної роботи у школі чи мовному центрі.

Сучасна лінгвістика та фонетика англійської мови

Теорія та практика викладання іноземних мов

Історія та культура англомовних країн

Психологія та дидактика викладання

Що включає програма

Програма включає широкий спектр дисциплін, що об'єднують мовну підготовку, літературу та педагогічні науки. Студенти вивчають граматику, лексикологію, прагматику, перекладознавство, а також проходять курси з британської та американської літератури, методики викладання, управління навчальним процесом та використання цифрових технологій в освіті.

Практичні заняття з вимови та аудіювання

Аналіз літературних текстів і культурних контекстів

Педагогічні тренінги та мікровикладання

Курси з міжкультурної комунікації та інклюзивного навчання

Практика і проєкти

У межах навчання передбачена безперервна педагогічна практика у Європі, де студенти пробують себе у ролі викладачів англійської мови під керівництвом досвідчених наставників. Ця педагогічна практика допомагає застосовувати теоретичні знання у реальному освітньому середовищі.

Проєктна робота з розробки навчальних планів та дидактичних матеріалів

Участь у факультетських конференціях, воркшопах і міжнародних освітніх проєктах

Створення власних мінікурсів та навчальних ігор для школярів

Усе це розвиває навички критичного мислення, публічних виступів, командної роботи та інноваційного підходу до викладання.