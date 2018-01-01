Физика — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия) Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет естественных наук и информатики

Специальность: Физика

Форма обучения: Очная

Язык обучения: словацкий

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — очное обучение в современном кампусе одного из ведущих университетов страны

Поступление: Вступительный экзамен (математика и физика)

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке Чему учат на программе Программа по физике в UKF Нитра обучает базовым и продвинутым разделам теоретической и экспериментальной физики. Студенты изучают: Механику, термодинамику, электродинамику, квантовую физику и физику твёрдого тела;

Экспериментальные методы: лабораторные измерения, обработка данных, моделирование физических процессов;

Математический анализ, линейную алгебру, дифференциальные уравнения и методы численного моделирования;

Основы программирования и компьютерные методы в физике;

Научное мышление, логический анализ и интерпретацию физических явлений. Практика и проекты Программа включает активную практическую подготовку: Лабораторные курсы по всем основным разделам физики;

Проектная и исследовательская работа в университетских лабораториях и научных центрах;

Стажировки в исследовательских институтах, инженерных компаниях и образовательных учреждениях. Карьера и профессии После окончания программы выпускники находят себя в таких сферах: Наука и исследования — работа в лабораториях, НИИ и университетах;

Инженерия и технологии — разработка и тестирование новых материалов, приборов и решений;

Образование — преподавание физики в школах и вузах (после получения педагогической квалификации);

Информационные технологии — моделирование, анализ данных, программирование и технический консалтинг. Учёба в Нитре — это качественное высшее образование в Словакии, бесплатное обучение на словацком языке и доступ к современным лабораториям и исследовательской базе.

Учебный план: Физика Условия успешного завершения обучения: Прохождение всех обязательных и необходимого количества предметов по выбору;

Вступительный экзамен по математике и физике;

Набор 180 ECTS-кредитов за 3 года обучения;

Сдача государственного экзамена и защита бакалаврской работы. Что изучают студенты Механика и молекулярная физика — основы классической физики, динамика, законы сохранения, теория колебаний;

— основы классической физики, динамика, законы сохранения, теория колебаний; Термодинамика — законы тепловых процессов, теплопередача, внутренние энергии систем;

— законы тепловых процессов, теплопередача, внутренние энергии систем; Электричество и магнетизм — электростатика, ток, электромагнитные волны, электрические цепи;

— электростатика, ток, электромагнитные волны, электрические цепи; Оптика — геометрическая и волновая оптика, интерференция, дифракция, лазеры;

— геометрическая и волновая оптика, интерференция, дифракция, лазеры; Квантовая физика — основы микромира, атомные модели, принципы неопределенности;

— основы микромира, атомные модели, принципы неопределенности; Физика твёрдого тела — структура и свойства материалов, полупроводники, кристаллы;

— структура и свойства материалов, полупроводники, кристаллы; Математические методы в физике — линейная алгебра, дифференциальные уравнения, численные методы;

— линейная алгебра, дифференциальные уравнения, численные методы; Лабораторные практикумы — измерения, постановка экспериментов, анализ ошибок и данных;

— измерения, постановка экспериментов, анализ ошибок и данных; Программирование и моделирование — использование компьютерных технологий для расчётов и симуляций физических явлений. Учебный план направлен на формирование как теоретических знаний, так и прикладных навыков, необходимых для дальнейшей научной, технической или педагогической деятельности.

Карьерные возможности после учёбы в Словакии После завершения бакалавриата по программе «Физика» в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF) выпускники получают прочную теоретическую и практическую базу, которая открывает широкий выбор путей в науке, технологиях и образовании. Обучение в Нитре даёт возможность продолжить академическую карьеру или выйти на международный рынок труда. Кем можно работать после магистратуры Научно-исследовательские институты — участие в фундаментальных и прикладных исследованиях, работа в лабораториях и научных центрах;

— участие в фундаментальных и прикладных исследованиях, работа в лабораториях и научных центрах; Инженерные и высокотехнологичные компании — разработка новых систем и технологий в области нанотехнологий, оптоэлектроники, биотехнологий;

— разработка новых систем и технологий в области нанотехнологий, оптоэлектроники, биотехнологий; Космическая и аэрокосмическая промышленность — работа в области астрофизики, спутниковых систем и исследований космоса;

— работа в области астрофизики, спутниковых систем и исследований космоса; Квантовые технологии и вычислительная физика — карьера в области AI, анализа данных, квантовых вычислений и цифровых решений;

— карьера в области AI, анализа данных, квантовых вычислений и цифровых решений; Медицинская физика — применение знаний физики в области радиологии, медицинской визуализации и терапии;

— применение знаний физики в области радиологии, медицинской визуализации и терапии; Образование и преподавание — преподавание физики в школах и вузах (с педагогической квалификацией); Международные перспективы Магистратура по физике открывает путь в зарубежные вузы, научные центры и международные исследовательские проекты. Выпускники становятся востребованными специалистами в Европе и за её пределами. Обучение в Словакии по программе физики в Нитре — это реальная возможность получить качественное образование и построить карьеру в научной, технической или образовательной сфере.