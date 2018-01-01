Фізика — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина) Університет: Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет природничих наук та інформатики

Спеціальність: Фізика

Форма навчання: Денна

Мова навчання: словацька

Тривалість навчання: 3 роки

Присвоювана ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — денне навчання на сучасному кампусі одного з провідних університетів країни

Вступ: Вступні іспити (математика та фізика)

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою Чому навчають на програмі Програма з фізики в UKF Нітра охоплює як базові, так і поглиблені розділи теоретичної та експериментальної фізики. Студенти вивчають: Механіку, термодинаміку, електродинаміку, квантову фізику та фізику твердого тіла;

Експериментальні методи: лабораторні вимірювання, обробку даних, моделювання фізичних процесів;

Математичний аналіз, лінійну алгебру, диференціальні рівняння та чисельне моделювання;

Основи програмування і комп’ютерні методи у фізиці;

Наукове мислення, логічний аналіз і тлумачення фізичних явищ. Практика та проєкти Програма включає активну практичну підготовку: Лабораторні курси з усіх основних розділів фізики;

Проєктна та дослідницька робота в університетських лабораторіях та наукових центрах;

Практика в науково-дослідних інститутах, інженерних компаніях та освітніх закладах. Кар’єра та професії Після завершення програми випускники працюють у таких сферах: Наука і дослідження — робота в лабораторіях, НДІ та університетах;

Інженерія та технології — розробка і тестування нових матеріалів, приладів і рішень;

Освіта — викладання фізики в школах та університетах (за наявності педагогічної кваліфікації);

Інформаційні технології — моделювання, аналіз даних, програмування та технічний консалтинг. Навчання в Нітрі — це якісна вища освіта в Словаччині, безкоштовне навчання словацькою мовою та доступ до сучасних лабораторій і дослідницької бази.

Навчальний план: Фізика Умови успішного завершення навчання: Виконання всіх обов’язкових предметів і необхідної кількості вибіркових дисциплін;

Складання вступного іспиту з математики та фізики;

Набір 180 ECTS-кредитів за 3 роки навчання;

Складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи. Що вивчають студенти Механіка і молекулярна фізика — основи класичної механіки, закони збереження, коливання;

— основи класичної механіки, закони збереження, коливання; Термодинаміка — теплові процеси, енергія, передача тепла;

— теплові процеси, енергія, передача тепла; Електрика і магнетизм — електростатика, електричний струм, електромагнітні хвилі;

— електростатика, електричний струм, електромагнітні хвилі; Оптика — хвильова й геометрична оптика, інтерференція, дифракція, лазерні технології;

— хвильова й геометрична оптика, інтерференція, дифракція, лазерні технології; Квантова фізика — мікросвіт, моделі атома, принципи невизначеності;

— мікросвіт, моделі атома, принципи невизначеності; Фізика твердого тіла — структура матеріалів, провідники, напівпровідники, кристалографія;

— структура матеріалів, провідники, напівпровідники, кристалографія; Математичні методи у фізиці — лінійна алгебра, диференціальні рівняння, чисельні методи;

— лінійна алгебра, диференціальні рівняння, чисельні методи; Лабораторні практикуми — проведення експериментів, аналіз результатів, обробка похибок;

— проведення експериментів, аналіз результатів, обробка похибок; Програмування та моделювання — використання комп’ютерних методів у фізичних розрахунках. Навчальний план орієнтований на поєднання фундаментальної теорії та практичних навичок, що необхідні для подальшої наукової, інженерної або викладацької діяльності.

Кар'єрні можливості після навчання в Словаччині Після завершення бакалаврату з фізики в UKF Нітра випускники мають широкі перспективи подальшого професійного та академічного зростання. Продовження навчання в магістратурі дозволяє поглибити знання й набути спеціалізованих навичок, відкриваючи шлях до високооплачуваних та престижних професій. Можливі напрямки кар’єри з магістратурою Науково-дослідні інститути — участь у фундаментальних і прикладних дослідженнях у фізиці, робота в лабораторіях та інститутах по всій Європі;

— участь у фундаментальних і прикладних дослідженнях у фізиці, робота в лабораторіях та інститутах по всій Європі; Інженерні та високотехнологічні компанії — застосування фізичних знань у приладобудуванні, нанотехнологіях, біотехнологіях, оптоелектроніці;

— застосування фізичних знань у приладобудуванні, нанотехнологіях, біотехнологіях, оптоелектроніці; Космічна та аерокосмічна галузі — розробка супутникових систем, космічних технологій, дослідження Всесвіту, астрофізика;

— розробка супутникових систем, космічних технологій, дослідження Всесвіту, астрофізика; Квантові технології та обчислювальна наука — робота у сфері штучного інтелекту, машинного навчання, big data, квантових обчислень;

— робота у сфері штучного інтелекту, машинного навчання, big data, квантових обчислень; Медична фізика — застосування фізики в медичній візуалізації, радіотерапії, роботі в онкоцентрах і радіологічних установах;

— застосування фізики в медичній візуалізації, радіотерапії, роботі в онкоцентрах і радіологічних установах; Освіта та викладання — викладання фізики в школах, коледжах, університетах (після отримання педагогічної кваліфікації); Міжнародні перспективи Після магістратури випускники можуть продовжити навчання або працювати в міжнародних науково-дослідних центрах, стати експертами у своїй галузі та брати участь у глобальних наукових проєктах. Навчання в Словаччині за програмою бакалаврату з фізики відкриває шлях до престижної магістратури, а також до успішної кар'єри в Європі та за її межами.