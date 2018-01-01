Программа «Центральноевропейские региональные исследования» - UKF Нитра

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет среднеевропейских исследований

Специальность: Центральноевропейские региональные исследования

Форма обучения: Очная

Язык обучения: Словацкий (возможны отдельные курсы на венгерском языке)

Длительность обучения: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит очно на кампусе университета в городе Нитра

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

Программа «Центральноевропейские региональные исследования» реализуется в городе Нитра — культурном и академическом центре Словакии. Она предоставляет студентам комплексные знания о странах Центральной Европы — их истории, культуре, языках, политике и обществе. Особое внимание уделяется межкультурной коммуникации, анализу региональных процессов и интерпретации культурных кодов.

Студенты изучают не только словацкий и венгерский языки, но также получают возможность познакомиться с другими языками региона. Образование строится на междисциплинарной основе, сочетая элементы филологии, политологии, социологии и истории. Программа помогает развить аналитическое мышление, языковые компетенции и способность ориентироваться в трансграничных процессах региона.

Что включает программа

Изучение центральноевропейских языков (в первую очередь венгерского и словацкого);

Курсы по региональной политике, истории и культуре стран Вышеградской четвёрки;

Дисциплины, посвящённые интеркультурному диалогу и социальной динамике в Центральной Европе;

Занятия по европейской интеграции и трансграничному сотрудничеству.

Особое внимание уделяется практическим навыкам: анализу источников, подготовке презентаций и письменных текстов, а также ведению диалога в мультикультурной среде.

Практика и проекты

Программа ориентирована на активное применение знаний на практике. Уже с первых курсов студенты вовлекаются в:

Междисциплинарные студенческие проекты, связанные с анализом политической и культурной ситуации в Центральной Европе;

Участие в научных конференциях, семинарах и круглых столах, организуемых факультетом;

Стажировки в международных организациях, культурных институтах, НПО и органах местного самоуправления, особенно в приграничных регионах.

Многие студенты также имеют возможность пройти часть обучения за рубежом — в Венгрии, Польше, Чехии или других странах ЕС — в рамках программы Erasmus+.

Обучение проходит на факультете среднеевропейских исследований в Нитре — одном из самых дружелюбных и студентоориентированных городов Словакии, что делает учёбу комфортной и насыщенной.