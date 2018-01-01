Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет среднеевропейских исследований
Специальность: Центральноевропейские региональные исследования
Форма обучения: Очная
Язык обучения: Словацкий (возможны отдельные курсы на венгерском языке)
Длительность обучения: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит очно на кампусе университета в городе Нитра
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке
Программа «Центральноевропейские региональные исследования» реализуется в городе Нитра — культурном и академическом центре Словакии. Она предоставляет студентам комплексные знания о странах Центральной Европы — их истории, культуре, языках, политике и обществе. Особое внимание уделяется межкультурной коммуникации, анализу региональных процессов и интерпретации культурных кодов.
Студенты изучают не только словацкий и венгерский языки, но также получают возможность познакомиться с другими языками региона. Образование строится на междисциплинарной основе, сочетая элементы филологии, политологии, социологии и истории. Программа помогает развить аналитическое мышление, языковые компетенции и способность ориентироваться в трансграничных процессах региона.
Особое внимание уделяется практическим навыкам: анализу источников, подготовке презентаций и письменных текстов, а также ведению диалога в мультикультурной среде.
Программа ориентирована на активное применение знаний на практике. Уже с первых курсов студенты вовлекаются в:
Многие студенты также имеют возможность пройти часть обучения за рубежом — в Венгрии, Польше, Чехии или других странах ЕС — в рамках программы Erasmus+.
Обучение проходит на факультете среднеевропейских исследований в Нитре — одном из самых дружелюбных и студентоориентированных городов Словакии, что делает учёбу комфортной и насыщенной.
Программа предлагает междисциплинарное обучение, ориентированное на культурное и политическое понимание Центральной Европы. Студенты изучают:
Выпускники бакалаврской программы «Центральноевропейские региональные исследования» в Университете им. Костянтина Философа в Нитре получают прочную гуманитарную и аналитическую базу, которая позволяет им строить карьеру как в Словакии, так и в других странах Центральной и Восточной Европы.
После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по направлениям:
Дополнительное образование открывает путь к более высоким должностям, включая работу в:
Особое географическое расположение Нитры и академическая специализация факультета позволяют выпускникам активно участвовать в международных проектах в Центральной Европе, включая программы стажировок, научные конференции и сотрудничество с неправительственными организациями региона.
Хочешь учиться в Словакии бесплатно и без экзаменов? Специальность «Центральноевропейские региональные исследования» в Университете им. Костянтина Философа в Нитре (UKF) — это отличная возможность для абитуриентов, которые хотят изучать культуру, политику и языки Центральной Европы прямо в академическом центре Словакии — городе Нитра.
Подать заявление на факультет Среднеевропейских исследований можно:
Рекомендуем начинать подготовку документов заранее, чтобы успеть пройти все этапы поступления без спешки.
Postupai — твой надёжный партнёр на пути к обучению в Словакии. Мы сопровождаем студентов от первого шага до заселения в общежитие и начала учебы. С нами ты сможешь:
С Postupai поступление станет простым, понятным и комфортным. А ты сможешь сосредоточиться на самом важном — своём будущем!
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: