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Спеціальності

Центральноєвропейські зональні вчення

Програма «Центральноєвропейські регіональні студії» — UKF Нітра

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Центральноєвропейські регіональні студії
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька (можливі окремі курси угорською мовою)
Тривалість навчання: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання відбувається очно на кампусі університету в місті Нітра
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма «Центральноєвропейські регіональні студії» реалізується в місті Нітра — культурному та академічному центрі Словаччини. Вона надає студентам комплексні знання про країни Центральної Європи — їхню історію, культуру, мови, політику та суспільство. Особлива увага приділяється міжкультурній комунікації, аналізу регіональних процесів і тлумаченню культурних кодів.

Студенти вивчають не лише словацьку та угорську мови, а й мають можливість ознайомитися з іншими мовами регіону. Освіта побудована на міждисциплінарній основі, поєднуючи елементи філології, політології, соціології та історії. Програма допомагає розвинути аналітичне мислення, мовні компетенції та здатність орієнтуватися в транскордонних процесах регіону.

Що включає програма

  • Вивчення мов Центральної Європи (передусім угорської та словацької);
  • Курси з регіональної політики, історії та культури країн Вишеградської четвірки;
  • Дисципліни, присвячені міжкультурному діалогу та соціальній динаміці в Центральній Європі;
  • Заняття з європейської інтеграції та транскордонної співпраці.

Особлива увага приділяється практичним навичкам: роботі з джерелами, підготовці презентацій і письмових робіт, а також веденню діалогу в мультикультурному середовищі.

Практика та проєкти

Програма орієнтована на активне застосування знань на практиці. Вже з перших курсів студенти залучаються до:

  • Міждисциплінарних студентських проєктів, пов’язаних з аналізом політичної та культурної ситуації в Центральній Європі;
  • Участі в наукових конференціях, семінарах і круглих столах, які організовує факультет;
  • Стажувань у міжнародних організаціях, культурних інституціях, громадських організаціях та органах місцевого самоврядування, особливо в прикордонних регіонах.

Багато студентів також мають можливість пройти частину навчання за кордоном — в Угорщині, Польщі, Чехії або інших країнах ЄС у межах програми Erasmus+.

Навчання відбувається на факультеті середньоєвропейських студій у Нітрі — одному з найкомфортніших і дружніх до студентів міст Словаччини, що створює чудові умови для навчання та розвитку.

Навчальний план: Центральноєвропейські регіональні студії

Програма пропонує міждисциплінарне навчання, орієнтоване на культурне та політичне розуміння Центральної Європи. Студенти вивчають:

  • Історію Центральної Європи
  • Політичні системи країн Вишеградської групи
  • Міжкультурну комунікацію
  • Вступ до регіональних студій
  • Основи соціології та соціальної динаміки
  • Європейську інтеграцію та транскордонне співробітництво
  • Регіональні мови: словацьку, угорську (та інші за вибором)
  • Аналіз джерел та роботу з текстами
  • Підготовку академічних та публічних презентацій

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових предметів і необхідної кількості дисциплін за вибором;
  • Відсутність вступних іспитів під час вступу;
  • Набір щонайменше 180 кредитів ECTS за весь період навчання;
  • Успішне складання державного іспиту.

Кар'єрні можливості

Випускники бакалаврської програми «Центральноєвропейські регіональні студії» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі отримують міцну гуманітарну та аналітичну базу, яка дозволяє їм будувати кар'єру як у Словаччині, так і в інших країнах Центральної та Східної Європи.

Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за напрямами:

  • Міжнародні відносини та дипломатія
  • Європейські студії
  • Політологія та суспільні науки
  • Регіональний розвиток та управління
  • Культурна антропологія та соціологія

Подальша освіта відкриває шлях до вищих посад, зокрема в:

  • Аналітичних підрозділах міністерств та державних установ
  • Міжнародних організаціях (наприклад, ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО)
  • Проєктах Європейського Союзу та структурах ЄС
  • Культурних інститутах та транскордонних освітніх ініціативах
  • Науково-дослідних центрах та університетах

Особливе географічне розташування Нітри та академічна спеціалізація факультету дозволяють випускникам активно брати участь у міжнародних проєктах у Центральній Європі, включаючи програми стажувань, наукові конференції та співпрацю з неурядовими організаціями регіону.

Центральноєвропейські регіональні студії — бакалаврат без іспитів у UKF Нітра (Словаччина)

Хочеш навчатися у Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів? Спеціальність «Центральноєвропейські регіональні студії» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — це чудова можливість для абітурієнтів, які прагнуть вивчати культуру, політику та мови Центральної Європи безпосередньо в академічному центрі Словаччини — місті Нітра.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (за потреби можна скласти вступний мовний тест);
  • Без вступних іспитів!

Терміни подачі документів

Подати заяву на факультет середньоєвропейських студій можна:

  • у першому турі — до 31 березня
  • у другому турі — до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо розпочати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти всі етапи вступу без поспіху.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу
  • Резюме (CV)
  • Мотиваційний лист
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Цифрове фото

Вступ до Словаччини з Postupai

Postupai — твій надійний партнер на шляху до навчання у Словаччині. Ми супроводжуємо студентів від першого кроку до поселення в гуртожиток і початку навчання. З нами ти зможеш:

  • Обрати оптимальну програму навчання та університет;
  • Підготувати та подати документи без помилок і вчасно;
  • Пройти нострифікацію та подати заяву на ВНЖ;
  • Отримати підтримку персонального менеджера на всіх етапах;
  • Розпочати навчання в Нітрі — одному з найкращих студентських міст Словаччини.

З Postupai вступ стане простим, зрозумілим і комфортним. А ти зможеш зосередитися на головному — своєму майбутньому!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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