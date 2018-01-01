Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Центральноєвропейські регіональні студії
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька (можливі окремі курси угорською мовою)
Тривалість навчання: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання відбувається очно на кампусі університету в місті Нітра
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Програма «Центральноєвропейські регіональні студії» реалізується в місті Нітра — культурному та академічному центрі Словаччини. Вона надає студентам комплексні знання про країни Центральної Європи — їхню історію, культуру, мови, політику та суспільство. Особлива увага приділяється міжкультурній комунікації, аналізу регіональних процесів і тлумаченню культурних кодів.
Студенти вивчають не лише словацьку та угорську мови, а й мають можливість ознайомитися з іншими мовами регіону. Освіта побудована на міждисциплінарній основі, поєднуючи елементи філології, політології, соціології та історії. Програма допомагає розвинути аналітичне мислення, мовні компетенції та здатність орієнтуватися в транскордонних процесах регіону.
Особлива увага приділяється практичним навичкам: роботі з джерелами, підготовці презентацій і письмових робіт, а також веденню діалогу в мультикультурному середовищі.
Програма орієнтована на активне застосування знань на практиці. Вже з перших курсів студенти залучаються до:
Багато студентів також мають можливість пройти частину навчання за кордоном — в Угорщині, Польщі, Чехії або інших країнах ЄС у межах програми Erasmus+.
Навчання відбувається на факультеті середньоєвропейських студій у Нітрі — одному з найкомфортніших і дружніх до студентів міст Словаччини, що створює чудові умови для навчання та розвитку.
Програма пропонує міждисциплінарне навчання, орієнтоване на культурне та політичне розуміння Центральної Європи. Студенти вивчають:
Випускники бакалаврської програми «Центральноєвропейські регіональні студії» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі отримують міцну гуманітарну та аналітичну базу, яка дозволяє їм будувати кар'єру як у Словаччині, так і в інших країнах Центральної та Східної Європи.
Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за напрямами:
Подальша освіта відкриває шлях до вищих посад, зокрема в:
Особливе географічне розташування Нітри та академічна спеціалізація факультету дозволяють випускникам активно брати участь у міжнародних проєктах у Центральній Європі, включаючи програми стажувань, наукові конференції та співпрацю з неурядовими організаціями регіону.
Хочеш навчатися у Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів? Спеціальність «Центральноєвропейські регіональні студії» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — це чудова можливість для абітурієнтів, які прагнуть вивчати культуру, політику та мови Центральної Європи безпосередньо в академічному центрі Словаччини — місті Нітра.
Подати заяву на факультет середньоєвропейських студій можна:
Рекомендуємо розпочати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти всі етапи вступу без поспіху.
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З Postupai вступ стане простим, зрозумілим і комфортним. А ти зможеш зосередитися на головному — своєму майбутньому!
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: