Програма «Центральноєвропейські регіональні студії» — UKF Нітра

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет середньоєвропейських студій

Спеціальність: Центральноєвропейські регіональні студії

Форма навчання: Денна

Мова навчання: Словацька (можливі окремі курси угорською мовою)

Тривалість навчання: 3 роки

Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання відбувається очно на кампусі університету в місті Нітра

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма «Центральноєвропейські регіональні студії» реалізується в місті Нітра — культурному та академічному центрі Словаччини. Вона надає студентам комплексні знання про країни Центральної Європи — їхню історію, культуру, мови, політику та суспільство. Особлива увага приділяється міжкультурній комунікації, аналізу регіональних процесів і тлумаченню культурних кодів.

Студенти вивчають не лише словацьку та угорську мови, а й мають можливість ознайомитися з іншими мовами регіону. Освіта побудована на міждисциплінарній основі, поєднуючи елементи філології, політології, соціології та історії. Програма допомагає розвинути аналітичне мислення, мовні компетенції та здатність орієнтуватися в транскордонних процесах регіону.

Що включає програма

Вивчення мов Центральної Європи (передусім угорської та словацької);

Курси з регіональної політики, історії та культури країн Вишеградської четвірки;

Дисципліни, присвячені міжкультурному діалогу та соціальній динаміці в Центральній Європі;

Заняття з європейської інтеграції та транскордонної співпраці.

Особлива увага приділяється практичним навичкам: роботі з джерелами, підготовці презентацій і письмових робіт, а також веденню діалогу в мультикультурному середовищі.

Практика та проєкти

Програма орієнтована на активне застосування знань на практиці. Вже з перших курсів студенти залучаються до:

Міждисциплінарних студентських проєктів, пов’язаних з аналізом політичної та культурної ситуації в Центральній Європі;

Участі в наукових конференціях, семінарах і круглих столах, які організовує факультет;

Стажувань у міжнародних організаціях, культурних інституціях, громадських організаціях та органах місцевого самоврядування, особливо в прикордонних регіонах.

Багато студентів також мають можливість пройти частину навчання за кордоном — в Угорщині, Польщі, Чехії або інших країнах ЄС у межах програми Erasmus+.

Навчання відбувається на факультеті середньоєвропейських студій у Нітрі — одному з найкомфортніших і дружніх до студентів міст Словаччини, що створює чудові умови для навчання та розвитку.