Венгерско-словацкий двуязычный медиатор — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет среднеевропейских исследований

Специальность: Венгерско-словацкий двуязычный медиатор

Форма обучения: Очная

Языки обучения: Венгерский, словацкий, английский

Длительность: 3 года

Степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия

Поступление: Вступительный экзамен

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

Программа готовит специалистов, способных профессионально использовать венгерский и словацкий языки в устной и письменной форме, вести перевод и выступать медиаторами в двуязычной и мультикультурной среде. Студенты изучают переводоведение, интерпретацию, медиацию и основы межкультурной коммуникации. Акцент — на понимании менталитета и коммуникативных различий между этническими группами.

Что включает программа

Интенсивные курсы венгерского и словацкого языков

Устный и письменный перевод, интерпретация

Редактирование, лексикография, языковой этикет

Межкультурная коммуникация и правоведение

Основы психологии, конфликтологии и социологии

Юридическая терминология, социальная инклюзия, управление конфликтами

Практика и проекты

Студенты проходят обязательную переводческую и педагогическую практику в:

переводческих агентствах и НКО

органах местного самоуправления

двуязычных школах и учреждениях

Также они участвуют в:

проектах по межкультурному диалогу

разработке медиативных речей и моделировании переговоров

инициативах по поддержке меньшинств и развитию билингвальности

Карьера и профессии

Выпускники могут работать в частном и государственном секторах, где востребованы знания венгерского и словацкого языков, навыки перевода и медиации. Возможные роли: