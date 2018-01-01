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Головна Спеціальності Угорсько-словацький двомовний медіатор
Спеціальності

Угорсько-словацький двомовний медіатор

Угорсько-словацький двомовний медіатор — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Угорсько-словацький двомовний медіатор
Форма навчання: Денна
Мови навчання: Угорська, словацька, англійська
Тривалість: 3 роки
Ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина
Вступ: Вступний іспит
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма готує фахівців, які володіють угорською та словацькою мовами на високому рівні, можуть здійснювати переклад, вести переговори та виступати посередниками в багатомовному та багатокультурному середовищі. Студенти вивчають усний та письмовий переклад, основи медіації, міжкультурну комунікацію, а також культурні та лінгвістичні особливості обох етнічних груп.

Що включає програма

  • Інтенсивне вивчення угорської та словацької мов
  • Письмовий та усний переклад, інтерпретація
  • Редагування текстів, лексикографія, мовленнєвий етикет
  • Міжкультурна комунікація та основи права
  • Психологія, соціологія, конфліктологія
  • Юридична термінологія, соціальна інклюзія, управління конфліктами

Практика та проєкти

Програма тісно пов'язана з практикою. Студенти проходять обов’язкову педагогічну та перекладацьку практику в:

  • перекладацьких агентствах та НУО
  • органах місцевого самоврядування
  • навчальних закладах з угорською та словацькою мовами

Також беруть участь у проєктах, пов’язаних із:

  • міжкультурним діалогом
  • мовною політикою та підтримкою національних меншин
  • моделюванням переговорів, підготовкою медіативних промов

Кар'єра та професії

Випускники можуть працювати у сфері перекладу, медіації, міжкультурної комунікації, освіти, а також у державних та громадських структурах, де потрібні знання угорської та словацької мов. Можливі професійні напрями:

  • Двомовний асистент у структурах ЄС та прикордонних регіонах
  • Фахівець із міжкультурної комунікації
  • Перекладач (усний і письмовий)
  • Учитель угорської або словацької мови (після магістратури)
  • Медіатор у соціальних, культурних та освітніх проєктах
  • Координатор проєктів у двомовних регіонах
  • Працівник НУО, що займаються інтеграцією меншин

Навчальний план: Угорсько-словацький двомовний медіатор

Бакалаврська програма «Угорсько-словацький двомовний медіатор» в UKF Нітра поєднує мовну, перекладацьку та міжкультурну підготовку. Студенти вивчають особливості комунікації в багатомовному середовищі, оволодівають навичками перекладу, медіації та розвивають критичне мислення й міжкультурну чутливість.

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових предметів і достатньої кількості вибіркових дисциплін
  • Успішне складання вступного іспиту
  • Набір щонайменше 180 кредитів ECTS
  • Складання державного іспиту

По семестрах

1-й семестр

  • Основи перекладу
  • Угорська мова: граматика та лексика
  • Словацька мова: граматика та лексика
  • Вступ до міжкультурної комунікації
  • Практика перекладу на угорську мову

2-й семестр

  • Переклад і локалізація
  • Угорська мова: фонетика та інтонація
  • Словацька мова: фонетика та інтонація
  • Право і законодавство в перекладі
  • Міжкультурна компетентність

3-й семестр

  • Технічний переклад
  • Літературний переклад
  • Переклад у ЗМІ
  • Соціальна та політична комунікація
  • Практика перекладу на словацьку мову

4-й семестр

  • Переклад у сфері бізнесу та економіки
  • Переклад у сфері охорони здоров’я
  • Ділова комунікація
  • Етика перекладача
  • Практика перекладу у спеціалізованих галузях

5-й семестр

  • Секретарське та адміністративне оформлення перекладу
  • Переклад у сфері мистецтва та культури
  • Проєктний переклад
  • Практика перекладу на угорську та словацьку мови

6-й семестр

  • Проєктна робота та дипломний проєкт
  • Тематичний переклад
  • Підготовка до професійної сертифікації перекладачів
  • Підсумкова стажування та практична діяльність

Кар'єрні можливості

Програма «Угорсько-словацький двомовний медіатор» відкриває перед випускниками широкий спектр академічних і професійних перспектив. Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі як у Словаччині, так і за кордоном — за такими напрямами:

  • перекладознавство та лінгвістика
  • міжкультурна комунікація та мовна політика
  • соціальні науки та соціологія
  • педагогіка та філологія
  • державне управління та публічне адміністрування

Навчання в магістратурі дозволить поглибити професійні компетенції, розширити кар'єрні горизонти та підготуватися до роботи на відповідальних посадах у державному, академічному чи громадському секторі.

Завдяки двомовній підготовці випускники матимуть можливість:

  • продовжити навчання в магістратурі угорською, словацькою або англійською мовами
  • розвивати спеціалізацію в галузі міжнародних відносин або культурології
  • отримати педагогічну кваліфікацію, обравши відповідну спеціалізацію
  • працювати в державних та міжнародних організаціях, зокрема у структурах ЄС та НУО

Як вступити на програму «Угорсько-словацький двомовний медіатор» в UKF Нітра

Хочеш навчатися у двомовному середовищі, здобути затребувану професію та отримати безкоштовну освіту в Словаччині? Обирай програму «Угорсько-словацький двомовний медіатор» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF).

Умови вступу

  • Наявність повної загальної середньої освіти (атестат або його еквівалент);
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна пройти вступний мовний тест);
  • Обов’язковий вступний іспит з фаху;
  • Знання угорської мови на рівні не нижче B1.

Терміни подачі заяв

  • Перший тур: до 31 березня
  • Другий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо розпочати підготовку документів завчасно, щоб пройти всі етапи без поспіху.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу
  • Резюме (CV)
  • Мотиваційний лист
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Цифрове фото

Вступай з Postupai

Postupai — твій надійний партнер на шляху до навчання у Словаччині. Ми супроводжуємо абітурієнтів від вибору програми до отримання студентського ВНЖ і початку навчання в університеті.

  • Допоможемо обрати університет і навчальну програму під твої цілі
  • Правильно підготуємо, перекладемо та подамо всі необхідні документи
  • Слідкуємо за термінами та подачею заявки
  • Організуємо нострифікацію атестата та оформлення ВНЖ
  • Надамо підтримку персонального менеджера до самого початку навчання

З Postupai вступ стає простим, зрозумілим і впевненим кроком у твоє майбутнє!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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