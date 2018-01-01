Угорсько-словацький двомовний медіатор — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)
Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Угорсько-словацький двомовний медіатор
Форма навчання: Денна
Мови навчання: Угорська, словацька, англійська
Тривалість: 3 роки
Ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина
Вступ: Вступний іспит
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Чому навчає програма
Програма готує фахівців, які володіють угорською та словацькою мовами на високому рівні, можуть здійснювати переклад, вести переговори та виступати посередниками в багатомовному та багатокультурному середовищі. Студенти вивчають усний та письмовий переклад, основи медіації, міжкультурну комунікацію, а також культурні та лінгвістичні особливості обох етнічних груп.
Що включає програма
- Інтенсивне вивчення угорської та словацької мов
- Письмовий та усний переклад, інтерпретація
- Редагування текстів, лексикографія, мовленнєвий етикет
- Міжкультурна комунікація та основи права
- Психологія, соціологія, конфліктологія
- Юридична термінологія, соціальна інклюзія, управління конфліктами
Практика та проєкти
Програма тісно пов'язана з практикою. Студенти проходять обов’язкову педагогічну та перекладацьку практику в:
- перекладацьких агентствах та НУО
- органах місцевого самоврядування
- навчальних закладах з угорською та словацькою мовами
Також беруть участь у проєктах, пов’язаних із:
- міжкультурним діалогом
- мовною політикою та підтримкою національних меншин
- моделюванням переговорів, підготовкою медіативних промов
Кар'єра та професії
Випускники можуть працювати у сфері перекладу, медіації, міжкультурної комунікації, освіти, а також у державних та громадських структурах, де потрібні знання угорської та словацької мов. Можливі професійні напрями:
- Двомовний асистент у структурах ЄС та прикордонних регіонах
- Фахівець із міжкультурної комунікації
- Перекладач (усний і письмовий)
- Учитель угорської або словацької мови (після магістратури)
- Медіатор у соціальних, культурних та освітніх проєктах
- Координатор проєктів у двомовних регіонах
- Працівник НУО, що займаються інтеграцією меншин
Навчальний план: Угорсько-словацький двомовний медіатор
Бакалаврська програма «Угорсько-словацький двомовний медіатор» в UKF Нітра поєднує мовну, перекладацьку та міжкультурну підготовку. Студенти вивчають особливості комунікації в багатомовному середовищі, оволодівають навичками перекладу, медіації та розвивають критичне мислення й міжкультурну чутливість.
Умови успішного завершення навчання
- Проходження всіх обов’язкових предметів і достатньої кількості вибіркових дисциплін
- Успішне складання вступного іспиту
- Набір щонайменше 180 кредитів ECTS
- Складання державного іспиту
По семестрах
1-й семестр
- Основи перекладу
- Угорська мова: граматика та лексика
- Словацька мова: граматика та лексика
- Вступ до міжкультурної комунікації
- Практика перекладу на угорську мову
2-й семестр
- Переклад і локалізація
- Угорська мова: фонетика та інтонація
- Словацька мова: фонетика та інтонація
- Право і законодавство в перекладі
- Міжкультурна компетентність
3-й семестр
- Технічний переклад
- Літературний переклад
- Переклад у ЗМІ
- Соціальна та політична комунікація
- Практика перекладу на словацьку мову
4-й семестр
- Переклад у сфері бізнесу та економіки
- Переклад у сфері охорони здоров’я
- Ділова комунікація
- Етика перекладача
- Практика перекладу у спеціалізованих галузях
5-й семестр
- Секретарське та адміністративне оформлення перекладу
- Переклад у сфері мистецтва та культури
- Проєктний переклад
- Практика перекладу на угорську та словацьку мови
6-й семестр
- Проєктна робота та дипломний проєкт
- Тематичний переклад
- Підготовка до професійної сертифікації перекладачів
- Підсумкова стажування та практична діяльність
Кар'єрні можливості
Програма «Угорсько-словацький двомовний медіатор» відкриває перед випускниками широкий спектр академічних і професійних перспектив. Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі як у Словаччині, так і за кордоном — за такими напрямами:
- перекладознавство та лінгвістика
- міжкультурна комунікація та мовна політика
- соціальні науки та соціологія
- педагогіка та філологія
- державне управління та публічне адміністрування
Навчання в магістратурі дозволить поглибити професійні компетенції, розширити кар'єрні горизонти та підготуватися до роботи на відповідальних посадах у державному, академічному чи громадському секторі.
Завдяки двомовній підготовці випускники матимуть можливість:
- продовжити навчання в магістратурі угорською, словацькою або англійською мовами
- розвивати спеціалізацію в галузі міжнародних відносин або культурології
- отримати педагогічну кваліфікацію, обравши відповідну спеціалізацію
- працювати в державних та міжнародних організаціях, зокрема у структурах ЄС та НУО
Як вступити на програму «Угорсько-словацький двомовний медіатор» в UKF Нітра
Хочеш навчатися у двомовному середовищі, здобути затребувану професію та отримати безкоштовну освіту в Словаччині? Обирай програму «Угорсько-словацький двомовний медіатор» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF).
Умови вступу
- Наявність повної загальної середньої освіти (атестат або його еквівалент);
- Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна пройти вступний мовний тест);
- Обов’язковий вступний іспит з фаху;
- Знання угорської мови на рівні не нижче B1.
Терміни подачі заяв
- Перший тур: до 31 березня
- Другий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)
Рекомендуємо розпочати підготовку документів завчасно, щоб пройти всі етапи без поспіху.
Необхідні документи
- Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу
- Резюме (CV)
- Мотиваційний лист
- Довідка про реєстрацію місця проживання
- Цифрове фото
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