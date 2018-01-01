Угорсько-словацький двомовний медіатор — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет середньоєвропейських студій

Спеціальність: Угорсько-словацький двомовний медіатор

Форма навчання: Денна

Мови навчання: Угорська, словацька, англійська

Тривалість: 3 роки

Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина

Вступ: Вступний іспит

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма готує фахівців, які володіють угорською та словацькою мовами на високому рівні, можуть здійснювати переклад, вести переговори та виступати посередниками в багатомовному та багатокультурному середовищі. Студенти вивчають усний та письмовий переклад, основи медіації, міжкультурну комунікацію, а також культурні та лінгвістичні особливості обох етнічних груп.

Що включає програма

Інтенсивне вивчення угорської та словацької мов

Письмовий та усний переклад, інтерпретація

Редагування текстів, лексикографія, мовленнєвий етикет

Міжкультурна комунікація та основи права

Психологія, соціологія, конфліктологія

Юридична термінологія, соціальна інклюзія, управління конфліктами

Практика та проєкти

Програма тісно пов'язана з практикою. Студенти проходять обов’язкову педагогічну та перекладацьку практику в:

перекладацьких агентствах та НУО

органах місцевого самоврядування

навчальних закладах з угорською та словацькою мовами

Також беруть участь у проєктах, пов’язаних із:

міжкультурним діалогом

мовною політикою та підтримкою національних меншин

моделюванням переговорів, підготовкою медіативних промов

Кар'єра та професії

Випускники можуть працювати у сфері перекладу, медіації, міжкультурної комунікації, освіти, а також у державних та громадських структурах, де потрібні знання угорської та словацької мов. Можливі професійні напрями: