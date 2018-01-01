Венгерский язык и культура в сочетании — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)
Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет среднеевропейских исследований
Специальность: Венгерский язык и культура в сочетании
Форма обучения: Очная
Язык обучения: Словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит на кампусе университета
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке
Обучение в Нитре — изучай язык в культурной столице
Программа «Венгерский язык и культура в сочетании» реализуется в городе Нитра — одном из старейших и самых студентоориентированных городов Словакии. Именно здесь находится Университет им. Костянтина Философа, входящий в число ведущих гуманитарных вузов страны.
Учёба в Нитре даёт студентам доступ к богатой академической традиции, культурной жизни и возможностям международной академической мобильности.
Чему учит программа
Программа даёт комплексные знания в области венгерского языка и культуры, включая:
- грамматику, лексику, стилистику и диалектологию венгерского языка — до уровня C2
- литературоведение и культурологию
- письменный и устный перевод, коммуникацию в многоязычной среде
- историю венгерской литературы и национальную идентичность в Центральной Европе
Что включает программа
- Интенсивные языковые курсы: грамматика, морфология, синтаксис
- Изучение венгерской литературы — от истоков до современности
- Культурология и межкультурная коммуникация
- Практика перевода и интерпретации
Учебный план сочетает обязательные и элективные дисциплины, давая возможность сформировать персонализированную образовательную траекторию.
Практика и проекты
Уже с первых курсов студенты вовлекаются в:
- языковую практику в учебных заведениях, редакциях и культурных институтах Нитры
- переводческие и культурные проекты
- международные конференции и мероприятия, связанные с венгерским языком и культурой
- участие в программах Erasmus+ с поездками в Венгрию и страны Центральной Европы
Карьера и профессии
После окончания обучения в UKF Нитра по направлению «Венгерский язык и культура в сочетании» выпускники находят себя в таких сферах:
- перевод и интерпретация — в государственных, частных и международных структурах
- СМИ и издательская деятельность на венгерском языке
- образование (после магистратуры и получения педквалификации)
- межкультурное посредничество в учреждениях культуры, НКО, туризме
- работа в венгероязычных регионах Словакии и ЕС
Поступить на программу можно без вступительных экзаменов. Обучение — бесплатное, если вы учитесь на словацком языке.
Начни свою гуманитарную карьеру в Европе — поступи в университет UKF Нитра уже в этом году!
Учебный план: Венгерский язык и культура в сочетании
Условия успешного завершения обучения
- Прохождение всех обязательных предметов и необходимого количества дисциплин по выбору
- Поступление без вступительных экзаменов
- Набор 180 кредитов ECTS за весь период обучения
- Успешная сдача государственного экзамена
Основные предметы по семестрам
1-й семестр
- Основы венгерской грамматики I
- Практика устной и письменной речи I
- Введение в венгерскую литературу
- История венгерской культуры
- Академическое письмо
- Дополнительный модуль (вторая специальность)
2-й семестр
- Основы венгерской грамматики II
- Практика устной и письменной речи II
- Венгерская литература XIX века
- Межкультурная коммуникация I
- Практикум по фонетике
- Предметы из комбинируемой программы
3-й семестр
- Синтаксис и морфология венгерского языка
- Практика перевода I
- Венгерская литература XX века
- Межкультурная коммуникация II
- Практика аудирования
- Предметы по второй специальности
4-й семестр
- Лексикология и стилистика
- Практика перевода II
- Современная венгерская культура
- Социолингвистика
- Язык СМИ
- Комбинируемая часть
5-й семестр
- Семинар по венгерской литературе
- Методология лингвистического анализа
- Элективы (по выбору студента)
- Подготовка к написанию бакалаврской работы
- Педагогический минимум (если программа комбинируется с преподавательской)
6-й семестр
- Бакалаврский семинар
- Защита бакалаврской работы
- Государственные экзамены
- Дополнительные курсы по второй специальности
Карьерные возможности
После окончания бакалаврской программы «Венгерский язык и культура в сочетании» выпускники могут продолжить обучение в магистратуре как в Словакии, так и в других странах Европы. Продолжение образования открывает путь к более высоким должностям, академической карьере и углублённой специализации.
Возможные направления магистратуры:
- Филология (венгерская, словацкая, славянская) — для тех, кто хочет углубиться в лингвистику, литературу и языкознание;
- Преподавание иностранных языков — с педагогическим уклоном для будущих учителей и лекторов;
- Перевод и переводоведение — письменный и устный перевод в межкультурной среде;
- Межкультурная коммуникация и международные отношения — для будущих дипломатов, медиаторов, координаторов проектов;
- Культурология и регионоведение — с акцентом на Центральную Европу и национальные меньшинства.
Магистратура позволяет:
- получить квалификацию, необходимую для преподавания на более высоком уровне;
- участвовать в международных проектах и научной работе;
- строить карьеру в международных организациях, НКО, культурных учреждениях и образовательных структурах;
- развивать экспертность в венгерско-словацком и центральноевропейском пространстве.
Как поступить на программу «Венгерский язык и культура в сочетании» в UKF Нитра
Программа реализуется на Факультете среднеевропейских исследований в Университете им. Костянтина Философа в Нитре. Поступить можно без вступительных экзаменов — обучение бесплатное при выборе словацкого языка как основного.
Условия поступления
- Полное среднее образование (аттестат или его эквивалент);
- Знание словацкого языка на уровне не ниже B1 (можно пройти языковой тест);
- Знание венгерского языка;
- Без вступительных экзаменов.
Сроки подачи документов
Заявление подаётся онлайн в два этапа:
- Основной тур: до 31 марта
- Второй тур: до 31 июля (при наличии свободных мест)
Советуем начинать подготовку заранее, чтобы спокойно пройти все этапы и не упустить сроки.
Необходимые документы
- Справка со школы с оценками за 8, 9, 10 классы и 1 семестр 11 класса
- Резюме (CV)
- Мотивационное письмо
- Справка о прописке (регистрация места жительства)
- Цифровое фото
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