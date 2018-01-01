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Венгерский язык и культура в сочетании

Венгерский язык и культура в сочетании — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет среднеевропейских исследований
Специальность: Венгерский язык и культура в сочетании
Форма обучения: Очная
Язык обучения: Словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит на кампусе университета
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Обучение в Нитре — изучай язык в культурной столице

Программа «Венгерский язык и культура в сочетании» реализуется в городе Нитра — одном из старейших и самых студентоориентированных городов Словакии. Именно здесь находится Университет им. Костянтина Философа, входящий в число ведущих гуманитарных вузов страны.

Учёба в Нитре даёт студентам доступ к богатой академической традиции, культурной жизни и возможностям международной академической мобильности.

Чему учит программа

Программа даёт комплексные знания в области венгерского языка и культуры, включая:

  • грамматику, лексику, стилистику и диалектологию венгерского языка — до уровня C2
  • литературоведение и культурологию
  • письменный и устный перевод, коммуникацию в многоязычной среде
  • историю венгерской литературы и национальную идентичность в Центральной Европе

Что включает программа

  • Интенсивные языковые курсы: грамматика, морфология, синтаксис
  • Изучение венгерской литературы — от истоков до современности
  • Культурология и межкультурная коммуникация
  • Практика перевода и интерпретации

Учебный план сочетает обязательные и элективные дисциплины, давая возможность сформировать персонализированную образовательную траекторию.

Практика и проекты

Уже с первых курсов студенты вовлекаются в:

  • языковую практику в учебных заведениях, редакциях и культурных институтах Нитры
  • переводческие и культурные проекты
  • международные конференции и мероприятия, связанные с венгерским языком и культурой
  • участие в программах Erasmus+ с поездками в Венгрию и страны Центральной Европы

Карьера и профессии

После окончания обучения в UKF Нитра по направлению «Венгерский язык и культура в сочетании» выпускники находят себя в таких сферах:

  • перевод и интерпретация — в государственных, частных и международных структурах
  • СМИ и издательская деятельность на венгерском языке
  • образование (после магистратуры и получения педквалификации)
  • межкультурное посредничество в учреждениях культуры, НКО, туризме
  • работа в венгероязычных регионах Словакии и ЕС

Поступить на программу можно без вступительных экзаменов. Обучение — бесплатное, если вы учитесь на словацком языке.

Начни свою гуманитарную карьеру в Европе — поступи в университет UKF Нитра уже в этом году!

Учебный план: Венгерский язык и культура в сочетании

Условия успешного завершения обучения

  • Прохождение всех обязательных предметов и необходимого количества дисциплин по выбору
  • Поступление без вступительных экзаменов
  • Набор 180 кредитов ECTS за весь период обучения
  • Успешная сдача государственного экзамена

Основные предметы по семестрам

1-й семестр

  • Основы венгерской грамматики I
  • Практика устной и письменной речи I
  • Введение в венгерскую литературу
  • История венгерской культуры
  • Академическое письмо
  • Дополнительный модуль (вторая специальность)

2-й семестр

  • Основы венгерской грамматики II
  • Практика устной и письменной речи II
  • Венгерская литература XIX века
  • Межкультурная коммуникация I
  • Практикум по фонетике
  • Предметы из комбинируемой программы

3-й семестр

  • Синтаксис и морфология венгерского языка
  • Практика перевода I
  • Венгерская литература XX века
  • Межкультурная коммуникация II
  • Практика аудирования
  • Предметы по второй специальности

4-й семестр

  • Лексикология и стилистика
  • Практика перевода II
  • Современная венгерская культура
  • Социолингвистика
  • Язык СМИ
  • Комбинируемая часть

5-й семестр

  • Семинар по венгерской литературе
  • Методология лингвистического анализа
  • Элективы (по выбору студента)
  • Подготовка к написанию бакалаврской работы
  • Педагогический минимум (если программа комбинируется с преподавательской)

6-й семестр

  • Бакалаврский семинар
  • Защита бакалаврской работы
  • Государственные экзамены
  • Дополнительные курсы по второй специальности

Карьерные возможности

После окончания бакалаврской программы «Венгерский язык и культура в сочетании» выпускники могут продолжить обучение в магистратуре как в Словакии, так и в других странах Европы. Продолжение образования открывает путь к более высоким должностям, академической карьере и углублённой специализации.

Возможные направления магистратуры:

  • Филология (венгерская, словацкая, славянская) — для тех, кто хочет углубиться в лингвистику, литературу и языкознание;
  • Преподавание иностранных языков — с педагогическим уклоном для будущих учителей и лекторов;
  • Перевод и переводоведение — письменный и устный перевод в межкультурной среде;
  • Межкультурная коммуникация и международные отношения — для будущих дипломатов, медиаторов, координаторов проектов;
  • Культурология и регионоведение — с акцентом на Центральную Европу и национальные меньшинства.

Магистратура позволяет:

  • получить квалификацию, необходимую для преподавания на более высоком уровне;
  • участвовать в международных проектах и научной работе;
  • строить карьеру в международных организациях, НКО, культурных учреждениях и образовательных структурах;
  • развивать экспертность в венгерско-словацком и центральноевропейском пространстве.

Как поступить на программу «Венгерский язык и культура в сочетании» в UKF Нитра

Программа реализуется на Факультете среднеевропейских исследований в Университете им. Костянтина Философа в Нитре. Поступить можно без вступительных экзаменов — обучение бесплатное при выборе словацкого языка как основного.

Условия поступления

  • Полное среднее образование (аттестат или его эквивалент);
  • Знание словацкого языка на уровне не ниже B1 (можно пройти языковой тест);
  • Знание венгерского языка;
  • Без вступительных экзаменов.

Сроки подачи документов

Заявление подаётся онлайн в два этапа:

  • Основной тур: до 31 марта
  • Второй тур: до 31 июля (при наличии свободных мест)

Советуем начинать подготовку заранее, чтобы спокойно пройти все этапы и не упустить сроки.

Необходимые документы

  • Справка со школы с оценками за 8, 9, 10 классы и 1 семестр 11 класса
  • Резюме (CV)
  • Мотивационное письмо
  • Справка о прописке (регистрация места жительства)
  • Цифровое фото

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  • Подберём подходящий университет и образовательную программу;
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  • Обеспечим сопровождение персонального менеджера до начала обучения.

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Университет им. Константина Философа в Нитре

Термин подачи заявки: до 31.03.2026
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3 года)
  • Инженер (магистратура) - титул MUDr., (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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