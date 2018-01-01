Венгерский язык и культура в сочетании — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет среднеевропейских исследований

Специальность: Венгерский язык и культура в сочетании

Форма обучения: Очная

Язык обучения: Словацкий

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит на кампусе университета

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Обучение в Нитре — изучай язык в культурной столице

Программа «Венгерский язык и культура в сочетании» реализуется в городе Нитра — одном из старейших и самых студентоориентированных городов Словакии. Именно здесь находится Университет им. Костянтина Философа, входящий в число ведущих гуманитарных вузов страны.

Учёба в Нитре даёт студентам доступ к богатой академической традиции, культурной жизни и возможностям международной академической мобильности.

Чему учит программа

Программа даёт комплексные знания в области венгерского языка и культуры, включая:

грамматику, лексику, стилистику и диалектологию венгерского языка — до уровня C2

литературоведение и культурологию

письменный и устный перевод, коммуникацию в многоязычной среде

историю венгерской литературы и национальную идентичность в Центральной Европе

Что включает программа

Интенсивные языковые курсы : грамматика, морфология, синтаксис

: грамматика, морфология, синтаксис Изучение венгерской литературы — от истоков до современности

— от истоков до современности Культурология и межкультурная коммуникация

Практика перевода и интерпретации

Учебный план сочетает обязательные и элективные дисциплины, давая возможность сформировать персонализированную образовательную траекторию.

Практика и проекты

Уже с первых курсов студенты вовлекаются в:

языковую практику в учебных заведениях, редакциях и культурных институтах Нитры

переводческие и культурные проекты

международные конференции и мероприятия, связанные с венгерским языком и культурой

участие в программах Erasmus+ с поездками в Венгрию и страны Центральной Европы

Карьера и профессии

После окончания обучения в UKF Нитра по направлению «Венгерский язык и культура в сочетании» выпускники находят себя в таких сферах:

перевод и интерпретация — в государственных, частных и международных структурах

СМИ и издательская деятельность на венгерском языке

образование (после магистратуры и получения педквалификации)

межкультурное посредничество в учреждениях культуры, НКО, туризме

работа в венгероязычных регионах Словакии и ЕС

Поступить на программу можно без вступительных экзаменов. Обучение — бесплатное, если вы учитесь на словацком языке.

Начни свою гуманитарную карьеру в Европе — поступи в университет UKF Нитра уже в этом году!