Угорська мова і культура в комбінації — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)
Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Угорська мова і культура в комбінації
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька
Тривалість: 3 роки
Ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання відбувається на кампусі університету
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Навчання в Нітрі — опановуй мову в культурній столиці
Програма «Угорська мова і культура в комбінації» реалізується у місті Нітра — одному з найдавніших та найкомфортніших для студентів міст Словаччини. Саме тут розташований Університет ім. Костянтина Філософа, що входить до провідних гуманітарних вишів країни.
Навчання в Нітрі — це доступ до академічної традиції, культурного середовища та міжнародних можливостей (наприклад, Erasmus+).
Чого навчає програма
Програма дає глибокі знання з угорської мови та культури, зокрема:
- граматика, лексика, стилістика та діалектологія угорської мови — до рівня C2
- літературознавство та культурологія
- усний і письмовий переклад, міжмовна комунікація
- історія угорської літератури та національна ідентичність у Центральній Європі
Що включає програма
- Інтенсивні мовні курси: граматика, морфологія, синтаксис
- Угорська література: від класики до сучасності
- Культурологія та міжкультурна комунікація
- Практика перекладу та інтерпретації
Навчальний план поєднує обов’язкові та вибіркові дисципліни, що дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію.
Практика та проєкти
З перших курсів студенти беруть участь у:
- мовній практиці в школах, редакціях, культурних установах міста Нітра
- перекладацьких та культурних проєктах
- міжнародних конференціях та заходах, присвячених угорській культурі
- академічній мобільності в межах Erasmus+ до Угорщини та інших країн Центральної Європи
Кар'єра та професії
Після завершення навчання в UKF Нітра за спеціальністю «Угорська мова і культура в комбінації» випускники працюють у таких галузях:
- переклад та усна інтерпретація — в державних, приватних та міжнародних структурах
- ЗМІ та видавнича діяльність з угорськомовним контентом
- освіта (після магістратури та здобуття педкваліфікації)
- міжкультурне посередництво у сфері культури, НУО, туризму
- робота в угорськомовних регіонах Словаччини та Європейського Союзу
Вступити на програму можна без іспитів. Навчання безкоштовне за умови навчання словацькою мовою.
Побудуй свою гуманітарну кар'єру в Європі — вступай до UKF Нітра вже цього року!
Навчальний план: Угорська мова і культура в комбінації
Умови успішного завершення навчання
- Проходження всіх обов’язкових предметів і достатньої кількості вибіркових дисциплін
- Вступ без іспитів
- Набір щонайменше 180 кредитів ECTS
- Складання державного іспиту
Основні предмети за семестрами
1-й семестр
- Основи угорської граматики I
- Практика усного та писемного мовлення I
- Вступ до угорської літератури
- Історія угорської культури
- Академічне письмо
- Додатковий модуль (інша спеціалізація)
2-й семестр
- Основи угорської граматики II
- Практика усного та писемного мовлення II
- Угорська література XIX століття
- Міжкультурна комунікація I
- Фонетичний практикум
- Предмети з комбінованої програми
3-й семестр
- Синтаксис і морфологія угорської мови
- Практика перекладу I
- Угорська література XX століття
- Міжкультурна комунікація II
- Практика аудіювання
- Предмети з другої спеціальності
4-й семестр
- Лексикологія та стилістика
- Практика перекладу II
- Сучасна угорська культура
- Соціолінгвістика
- Мова ЗМІ
- Комбінована частина
5-й семестр
- Семінар з угорської літератури
- Методологія лінгвістичного аналізу
- Елективні дисципліни (за вибором студента)
- Підготовка до написання бакалаврської роботи
- Педагогічний мінімум (у разі комбінування з викладацькою програмою)
6-й семестр
- Бакалаврський семінар
- Захист бакалаврської роботи
- Державні іспити
- Додаткові курси з другої спеціальності
Кар'єрні можливості
Після завершення бакалаврської програми «Угорська мова і культура в комбінації» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі як у Словаччині, так і за її межами. Подальша освіта відкриває шлях до вищих посад, академічної кар'єри та поглибленої спеціалізації.
Можливі напрями магістратури:
- Філологія (угорська, словацька, слов’янська) — для тих, хто бажає заглибитися в лінгвістику, літературу та мовознавство;
- Викладання іноземних мов — педагогічний напрям для майбутніх учителів та лекторів;
- Переклад і перекладознавство — усний та письмовий переклад у багатомовному середовищі;
- Міжкультурна комунікація та міжнародні відносини — для майбутніх дипломатів, координаторів, медіаторів;
- Культурологія та регіонознавство — з акцентом на Центральну Європу та національні меншини.
Навчання в магістратурі дозволяє:
- отримати кваліфікацію для викладання на вищому рівні;
- брати участь у міжнародних проєктах та науковій діяльності;
- будувати кар'єру в міжнародних організаціях, НУО, культурних та освітніх установах;
- розвивати експертність у угорсько-словацькому та центральноєвропейському середовищі.
Як вступити на програму «Угорська мова і культура в комбінації» в UKF Нітра
Програма реалізується на Факультеті середньоєвропейських студій в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі. Навчання безкоштовне за умови вибору словацької мови. Вступ без іспитів.
Умови вступу
- Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
- Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна пройти мовний тест);
- Знання угорської мови;
- Без вступних іспитів.
Терміни подачі документів
Заяви подаються онлайн у два етапи:
- Основний тур: до 31 березня
- Додатковий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)
Рекомендуємо почати підготовку заздалегідь, щоб спокійно пройти всі етапи вступу.
Необхідні документи
- Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та 1 семестр 11 класу
- Резюме (CV)
- Мотиваційний лист
- Довідка про реєстрацію місця проживання
- Цифрове фото
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- Уникнемо критичних помилок у процесі подачі;
- Організуємо нострифікацію атестата та оформлення студентського ВНЖ;
- Надамо персонального куратора до моменту початку навчання.
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