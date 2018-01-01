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Спеціальності

Угорська мова і культура в комбінації

Угорська мова і культура в комбінації — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Угорська мова і культура в комбінації
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька
Тривалість: 3 роки
Ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання відбувається на кампусі університету
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Навчання в Нітрі — опановуй мову в культурній столиці

Програма «Угорська мова і культура в комбінації» реалізується у місті Нітра — одному з найдавніших та найкомфортніших для студентів міст Словаччини. Саме тут розташований Університет ім. Костянтина Філософа, що входить до провідних гуманітарних вишів країни.

Навчання в Нітрі — це доступ до академічної традиції, культурного середовища та міжнародних можливостей (наприклад, Erasmus+).

Чого навчає програма

Програма дає глибокі знання з угорської мови та культури, зокрема:

  • граматика, лексика, стилістика та діалектологія угорської мови — до рівня C2
  • літературознавство та культурологія
  • усний і письмовий переклад, міжмовна комунікація
  • історія угорської літератури та національна ідентичність у Центральній Європі

Що включає програма

  • Інтенсивні мовні курси: граматика, морфологія, синтаксис
  • Угорська література: від класики до сучасності
  • Культурологія та міжкультурна комунікація
  • Практика перекладу та інтерпретації

Навчальний план поєднує обов’язкові та вибіркові дисципліни, що дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Практика та проєкти

З перших курсів студенти беруть участь у:

  • мовній практиці в школах, редакціях, культурних установах міста Нітра
  • перекладацьких та культурних проєктах
  • міжнародних конференціях та заходах, присвячених угорській культурі
  • академічній мобільності в межах Erasmus+ до Угорщини та інших країн Центральної Європи

Кар'єра та професії

Після завершення навчання в UKF Нітра за спеціальністю «Угорська мова і культура в комбінації» випускники працюють у таких галузях:

  • переклад та усна інтерпретація — в державних, приватних та міжнародних структурах
  • ЗМІ та видавнича діяльність з угорськомовним контентом
  • освіта (після магістратури та здобуття педкваліфікації)
  • міжкультурне посередництво у сфері культури, НУО, туризму
  • робота в угорськомовних регіонах Словаччини та Європейського Союзу

Вступити на програму можна без іспитів. Навчання безкоштовне за умови навчання словацькою мовою.

Побудуй свою гуманітарну кар'єру в Європі — вступай до UKF Нітра вже цього року!

Навчальний план: Угорська мова і культура в комбінації

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових предметів і достатньої кількості вибіркових дисциплін
  • Вступ без іспитів
  • Набір щонайменше 180 кредитів ECTS
  • Складання державного іспиту

Основні предмети за семестрами

1-й семестр

  • Основи угорської граматики I
  • Практика усного та писемного мовлення I
  • Вступ до угорської літератури
  • Історія угорської культури
  • Академічне письмо
  • Додатковий модуль (інша спеціалізація)

2-й семестр

  • Основи угорської граматики II
  • Практика усного та писемного мовлення II
  • Угорська література XIX століття
  • Міжкультурна комунікація I
  • Фонетичний практикум
  • Предмети з комбінованої програми

3-й семестр

  • Синтаксис і морфологія угорської мови
  • Практика перекладу I
  • Угорська література XX століття
  • Міжкультурна комунікація II
  • Практика аудіювання
  • Предмети з другої спеціальності

4-й семестр

  • Лексикологія та стилістика
  • Практика перекладу II
  • Сучасна угорська культура
  • Соціолінгвістика
  • Мова ЗМІ
  • Комбінована частина

5-й семестр

  • Семінар з угорської літератури
  • Методологія лінгвістичного аналізу
  • Елективні дисципліни (за вибором студента)
  • Підготовка до написання бакалаврської роботи
  • Педагогічний мінімум (у разі комбінування з викладацькою програмою)

6-й семестр

  • Бакалаврський семінар
  • Захист бакалаврської роботи
  • Державні іспити
  • Додаткові курси з другої спеціальності

Кар'єрні можливості

Після завершення бакалаврської програми «Угорська мова і культура в комбінації» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі як у Словаччині, так і за її межами. Подальша освіта відкриває шлях до вищих посад, академічної кар'єри та поглибленої спеціалізації.

Можливі напрями магістратури:

  • Філологія (угорська, словацька, слов’янська) — для тих, хто бажає заглибитися в лінгвістику, літературу та мовознавство;
  • Викладання іноземних мов — педагогічний напрям для майбутніх учителів та лекторів;
  • Переклад і перекладознавство — усний та письмовий переклад у багатомовному середовищі;
  • Міжкультурна комунікація та міжнародні відносини — для майбутніх дипломатів, координаторів, медіаторів;
  • Культурологія та регіонознавство — з акцентом на Центральну Європу та національні меншини.

Навчання в магістратурі дозволяє:

  • отримати кваліфікацію для викладання на вищому рівні;
  • брати участь у міжнародних проєктах та науковій діяльності;
  • будувати кар'єру в міжнародних організаціях, НУО, культурних та освітніх установах;
  • розвивати експертність у угорсько-словацькому та центральноєвропейському середовищі.

Як вступити на програму «Угорська мова і культура в комбінації» в UKF Нітра

Програма реалізується на Факультеті середньоєвропейських студій в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі. Навчання безкоштовне за умови вибору словацької мови. Вступ без іспитів.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна пройти мовний тест);
  • Знання угорської мови;
  • Без вступних іспитів.

Терміни подачі документів

Заяви подаються онлайн у два етапи:

  • Основний тур: до 31 березня
  • Додатковий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо почати підготовку заздалегідь, щоб спокійно пройти всі етапи вступу.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та 1 семестр 11 класу
  • Резюме (CV)
  • Мотиваційний лист
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Цифрове фото

Вступай до університету Словаччини разом з Postupai

Postupai — це надійна підтримка на кожному етапі вступу. Ми супроводжуємо тебе від вибору програми до отримання ВНЖ та початку навчання в Словаччині.

  • Допоможемо підібрати університет і програму за твоїми цілями;
  • Підготуємо, перекладемо й подамо документи без помилок та вчасно;
  • Уникнемо критичних помилок у процесі подачі;
  • Організуємо нострифікацію атестата та оформлення студентського ВНЖ;
  • Надамо персонального куратора до моменту початку навчання.

З Postupai процес вступу в університети Словаччини стане зрозумілим, впевненим і без стресу. А ти зосередишся на головному — освіті та своєму майбутньому.

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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