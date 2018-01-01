Угорська мова і культура в комбінації — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет середньоєвропейських студій

Спеціальність: Угорська мова і культура в комбінації

Форма навчання: Денна

Мова навчання: Словацька

Тривалість: 3 роки

Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання відбувається на кампусі університету

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Навчання в Нітрі — опановуй мову в культурній столиці

Програма «Угорська мова і культура в комбінації» реалізується у місті Нітра — одному з найдавніших та найкомфортніших для студентів міст Словаччини. Саме тут розташований Університет ім. Костянтина Філософа, що входить до провідних гуманітарних вишів країни.

Навчання в Нітрі — це доступ до академічної традиції, культурного середовища та міжнародних можливостей (наприклад, Erasmus+).

Чого навчає програма

Програма дає глибокі знання з угорської мови та культури, зокрема:

граматика, лексика, стилістика та діалектологія угорської мови — до рівня C2

літературознавство та культурологія

усний і письмовий переклад, міжмовна комунікація

історія угорської літератури та національна ідентичність у Центральній Європі

Що включає програма

Інтенсивні мовні курси : граматика, морфологія, синтаксис

: граматика, морфологія, синтаксис Угорська література : від класики до сучасності

: від класики до сучасності Культурологія та міжкультурна комунікація

Практика перекладу та інтерпретації

Навчальний план поєднує обов’язкові та вибіркові дисципліни, що дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Практика та проєкти

З перших курсів студенти беруть участь у:

мовній практиці в школах, редакціях, культурних установах міста Нітра

перекладацьких та культурних проєктах

міжнародних конференціях та заходах, присвячених угорській культурі

академічній мобільності в межах Erasmus+ до Угорщини та інших країн Центральної Європи

Кар'єра та професії

Після завершення навчання в UKF Нітра за спеціальністю «Угорська мова і культура в комбінації» випускники працюють у таких галузях:

переклад та усна інтерпретація — в державних, приватних та міжнародних структурах

ЗМІ та видавнича діяльність з угорськомовним контентом

освіта (після магістратури та здобуття педкваліфікації)

міжкультурне посередництво у сфері культури, НУО, туризму

робота в угорськомовних регіонах Словаччини та Європейського Союзу

Вступити на програму можна без іспитів. Навчання безкоштовне за умови навчання словацькою мовою.

Побудуй свою гуманітарну кар'єру в Європі — вступай до UKF Нітра вже цього року!