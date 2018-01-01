Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет естественных наук и информатики
Специальность: География в региональном развитии
Форма обучения: Очная
Язык обучения: Словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит очно на кампусе университета
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке
Бакалаврская программа «География в региональном развитии» в UKF Нитра охватывает широкий спектр тем: от физической и социально-экономической географии до пространственного планирования и устойчивого развития. Обучение ориентировано на формирование практических навыков анализа территорий, работы с геоинформационными системами (GIS), оценки ресурсов и разработки решений в сфере регионального развития.
С первого курса студенты участвуют в полевых исследованиях, пространственном анализе и прикладных проектах. Практика проходит в:
Студенты учатся обрабатывать реальные данные, проводить анализ, работать с картографическими источниками и создавать отчёты для нужд управления и развития регионов.
По окончании программы выпускники находят себя в самых разных сферах:
Обучение в Нитре — одном из лучших студенческих городов Словакии — даёт не только академическую подготовку, но и реальный опыт в сфере регионального управления и экологии.
Программа построена по европейской системе ECTS и рассчитана на 3 года (6 семестров).
Благодаря сбалансированному сочетанию теории и практики, студенты учатся не только анализировать территориальные процессы, но и применять знания для устойчивого развития и управления регионами в условиях современных вызовов.
Окончив бакалаврскую программу «География в региональном развитии» в Университете им. Костянтина Философа в Нитре, выпускники получают прочную базу для карьеры в сфере географии, пространственного анализа, устойчивого развития и планирования территорий.
После окончания бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по смежным направлениям, таким как:
Магистратура позволит углубить знания в области пространственного моделирования, анализа данных и разработки стратегий устойчивого территориального развития. Выпускники смогут работать в международных проектах, академических учреждениях, НКО или частном секторе.
Бакалавриат по направлению «География в региональном развитии» реализуется на Факультете естественных наук и информатики Университета им. Костянтина Философа в Нитре (UKF). Обучение проходит в городе Нитра и является бесплатным при обучении на словацком языке.
Рекомендуем начинать подготовку документов заранее, чтобы пройти все этапы поступления вовремя и без стресса.
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Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: