Цифровая экономика — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия) Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет естественных наук и информатики

Специальность: Цифровая экономика

Форма обучения: Очная

Язык обучения: словацкий

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — очное обучение в современном кампусе университета

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке Чему учит программа Программа «Цифровая экономика» сочетает экономику, бизнес и информационные технологии. Вы изучите основы микро- и макроэкономики, бухгалтерского учёта, ИТ-систем и цифрового анализа данных. Принятие решений на основе данных и цифровых моделей;

Работа с большими массивами данных (Big Data);

Изучение цифровых платформ и ERP-систем;

Электронная коммерция и цифровой маркетинг;

Программирование и визуализация данных в экономике. Что включает программа Микро- и макроэкономика, управление и бухгалтерский учёт

Цифровой маркетинг и предпринимательство

Информационные системы и базы данных

Программирование и основы работы с аналитикой

Бизнес-моделирование, e-commerce и цифровые платформы

Проектные и практические курсы Практика и проекты Обязательная практика и работа над реальными бизнес-задачами — важная часть программы: Проекты по цифровой трансформации компаний;

Стажировки в IT-компаниях и аналитических агентствах;

Участие в бизнес-симуляциях, хакатонах и стартап-инициативах. Карьера и профессии После окончания программы ты сможешь работать: цифровым аналитиком (Digital Analyst),

специалистом по цифровому маркетингу,

менеджером цифровых проектов,

экономистом-консультантом,

аналитиком данных в государственном или частном секторе. Программа также готовит к магистратуре в Словакии и ЕС по направлениям: экономика, информационные системы, бизнес-аналитика, цифровой менеджмент. Учёба в Нитре — это бесплатное европейское образование в уютном студенческом городе с высоким уровнем цифровизации и доступом к современным технологиям.

Учебный план: Цифровая экономика Условия успешного завершения обучения: Прохождение всех обязательных и необходимого количества элективных предметов;

Поступление на обучение без вступительных экзаменов ;

; Набор 180 ECTS-кредитов за три года обучения;

Сдача государственного экзамена и защита бакалаврской работы. Что изучают студенты Микро- и макроэкономика — фундаментальные принципы функционирования экономики на уровне фирмы и государства;

— фундаментальные принципы функционирования экономики на уровне фирмы и государства; Финансы и бухгалтерский учёт — управление финансами компаний, отчётность, анализ баланса и прибыли;

— управление финансами компаний, отчётность, анализ баланса и прибыли; Цифровой маркетинг — онлайн-продвижение, SEO, таргетинг, работа с социальными платформами;

— онлайн-продвижение, SEO, таргетинг, работа с социальными платформами; Информационные системы — автоматизация бизнес-процессов, ERP-системы, базы данных и безопасность;

— автоматизация бизнес-процессов, ERP-системы, базы данных и безопасность; Программирование и цифровые технологии — основы Python или JavaScript, визуализация данных, работа с API и цифровыми платформами;

— основы Python или JavaScript, визуализация данных, работа с API и цифровыми платформами; Big Data и аналитика — сбор, анализ и интерпретация больших объёмов экономических данных;

— сбор, анализ и интерпретация больших объёмов экономических данных; Экономика цифровых платформ — Uber, Booking, Amazon и другие кейсы платформенной экономики;

— Uber, Booking, Amazon и другие кейсы платформенной экономики; Предпринимательство и инновации — разработка бизнес-планов, цифровых стартапов и проектный менеджмент. Обучение сочетает теорию и практику: вы будете работать с реальными бизнес-кейсами, осваивать инструменты цифрового анализа и моделирования, принимать участие в командных проектах и практикумах. Это позволит не только получить знания, но и применить их в условиях современной цифровой экономики.

Кар'єра після навчання в Словаччині: ким працюють випускники Після завершення бакалаврської програми «Цифрова економіка» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) випускники стають конкурентоспроможними фахівцями, які вміють інтегрувати сучасні IT-рішення в економічну діяльність компаній. Навчання в Нітрі відкриває шлях до роботи в міжнародному бізнесі, державному управлінні, сфері консалтингу та ІТ. Сфери працевлаштування після навчання в Словаччині: Фінансові та банківські установи – аналітика цифрових трендів, автоматизація бізнес-процесів

– аналітика цифрових трендів, автоматизація бізнес-процесів IT-компанії та стартапи – управління цифровими проєктами, продуктова аналітика

– управління цифровими проєктами, продуктова аналітика Маркетингові агентства – розробка digital-стратегій просування

– розробка digital-стратегій просування Консалтингові фірми – цифрова трансформація, аудит, оптимізація рішень

– цифрова трансформація, аудит, оптимізація рішень Державні та муніципальні установи – впровадження електронного врядування

– впровадження електронного врядування Міжнародні компанії – розвиток e-commerce та управління цифровими активами Можливості продовження навчання Програма бакалаврату дає міцну базу для вступу на магістратуру в Словаччині чи за кордоном. Актуальні напрямки: Цифрова трансформація бізнесу

Бізнес-аналітика

Економіка та управління

Інформаційні технології в бізнесі

Інноваційний менеджмент

Міжнародний бізнес Продовжити навчання після бакалаврату в Нітрі можна як в UKF, так і в інших словацьких чи європейських університетах, зокрема через онлайн-програми міжнародних вишів.