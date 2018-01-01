Цифрова економіка — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина) Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет природничих наук та інформатики

Спеціальність: Цифрова економіка

Форма навчання: Денна

Мова навчання: словацька

Тривалість: 3 роки

Присвоювана ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — очне навчання на сучасному кампусі університету

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою Чого навчає програма Програма «Цифрова економіка» поєднує економіку, бізнес і інформаційні технології. Ви опануєте основи мікро- та макроекономіки, бухгалтерського обліку, ІТ-систем та цифрового аналізу даних. Прийняття рішень на основі даних і цифрових моделей;

Робота з великими обсягами даних (Big Data);

Вивчення цифрових платформ і ERP-систем;

Електронна комерція та цифровий маркетинг;

Програмування та візуалізація даних в економіці. Що включає програма Мікро- та макроекономіка, менеджмент і бухгалтерський облік

Цифровий маркетинг та підприємництво

Інформаційні системи та бази даних

Програмування та основи аналітики

Бізнес-моделювання, e-commerce та цифрові платформи

Проєктні та практичні курси Практика та проєкти Обов’язкова практика та робота над реальними бізнес-завданнями — важлива частина програми: Проєкти з цифрової трансформації компаній;

Стажування в ІТ-компаніях та аналітичних агентствах;

Участь у бізнес-симуляціях, хакатонах та стартап-ініціативах. Кар’єра та професії Після завершення програми ти зможеш працювати: цифровим аналітиком (Digital Analyst),

спеціалістом із цифрового маркетингу,

менеджером цифрових проєктів,

економістом-консультантом,

аналітиком даних у державному чи приватному секторі. Програма також відкриває шлях до навчання в магістратурі в Словаччині та ЄС за напрямами: економіка, інформаційні системи, бізнес-аналітика, цифровий менеджмент. Навчання в Нітрі — це безкоштовна європейська освіта в комфортному студентському місті з високим рівнем цифровізації та доступом до сучасних технологій.

Навчальний план: Цифрова економіка Умови успішного завершення навчання: Проходження всіх обов’язкових дисциплін та необхідної кількості вибіркових предметів;

Навчання без вступних іспитів ;

; Набір 180 кредитів ECTS за 3 роки бакалаврату;

Складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи. Що вивчають студенти Мікро- та макроекономіка — основи функціонування економіки на рівні підприємств і держави;

— основи функціонування економіки на рівні підприємств і держави; Фінанси та бухгалтерський облік — управління фінансами, аналіз балансу, формування звітності;

— управління фінансами, аналіз балансу, формування звітності; Цифровий маркетинг — SMM, SEO, робота з онлайн-платформами та просування в інтернеті;

— SMM, SEO, робота з онлайн-платформами та просування в інтернеті; Інформаційні системи — ERP-рішення, бази даних, автоматизація бізнес-процесів;

— ERP-рішення, бази даних, автоматизація бізнес-процесів; Програмування та цифрові технології — основи Python або JavaScript, візуалізація даних, API;

— основи Python або JavaScript, візуалізація даних, API; Big Data та аналітика — збір, обробка й аналіз великих обсягів економічних даних;

— збір, обробка й аналіз великих обсягів економічних даних; Економіка цифрових платформ — приклади Uber, Amazon, Booking, моделі платформеної економіки;

— приклади Uber, Amazon, Booking, моделі платформеної економіки; Підприємництво та інновації — створення бізнес-планів, цифрові стартапи, управління проєктами. Навчання проходить у місті Нітра на базі Університету ім. Константина Філософа. Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним застосуванням знань у сфері цифрової економіки. Ви працюватимете з реальними бізнес-кейсами, навчитеся моделювати процеси та аналізувати дані в умовах сучасної цифрової трансформації.

Кар’єра після навчання в Словаччині: ким можуть працювати випускники програми «Цифрова економіка» Після завершення бакалаврської програми «Цифрова економіка» в UKF Нітра випускники здобувають сучасні знання на перетині економіки, бізнесу та ІТ. Навчання в Нітрі готує до кар’єри в умовах цифрової трансформації, як у державному, так і в приватному секторі. Це — чудова можливість побудувати професійне майбутнє у Словаччині або в країнах Європейського Союзу. Ким працюють випускники після навчання в Словаччині: Цифрові аналітики у банках та фінансових установах;

у банках та фінансових установах; Менеджери ІТ-проєктів у стартапах та міжнародних компаніях;

у стартапах та міжнародних компаніях; Фахівці з цифрового маркетингу у рекламних агенціях та e-commerce;

у рекламних агенціях та e-commerce; Консультанти з цифрової трансформації у бізнесі та державному секторі;

з цифрової трансформації у бізнесі та державному секторі; Аналітики даних у телеком, транспорті, страхуванні та фінансах;

у телеком, транспорті, страхуванні та фінансах; Спеціалісти з електронного врядування у державних структурах. Продовження навчання після бакалаврату Програма відкриває двері до магістратури в Словаччині та за кордоном. Найбільш популярні напрямки для продовження навчання: Бізнес-аналітика та Big Data;

Цифрова трансформація бізнесу;

Фінансові технології та інформаційні системи;

Інноваційний та міжнародний менеджмент;

Економіка, управління та маркетинг в цифрову епоху. Навчання можна продовжити в UKF Нітра або в інших словацьких та європейських вишах, зокрема — на онлайн-програмах світового рівня.