Цифрова економіка — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)
Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет природничих наук та інформатики
Спеціальність: Цифрова економіка
Форма навчання: Денна
Мова навчання: словацька
Тривалість: 3 роки
Присвоювана ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — очне навчання на сучасному кампусі університету
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Чого навчає програма
Програма «Цифрова економіка» поєднує економіку, бізнес і інформаційні технології. Ви опануєте основи мікро- та макроекономіки, бухгалтерського обліку, ІТ-систем та цифрового аналізу даних.
- Прийняття рішень на основі даних і цифрових моделей;
- Робота з великими обсягами даних (Big Data);
- Вивчення цифрових платформ і ERP-систем;
- Електронна комерція та цифровий маркетинг;
- Програмування та візуалізація даних в економіці.
Що включає програма
- Мікро- та макроекономіка, менеджмент і бухгалтерський облік
- Цифровий маркетинг та підприємництво
- Інформаційні системи та бази даних
- Програмування та основи аналітики
- Бізнес-моделювання, e-commerce та цифрові платформи
- Проєктні та практичні курси
Практика та проєкти
Обов’язкова практика та робота над реальними бізнес-завданнями — важлива частина програми:
- Проєкти з цифрової трансформації компаній;
- Стажування в ІТ-компаніях та аналітичних агентствах;
- Участь у бізнес-симуляціях, хакатонах та стартап-ініціативах.
Кар’єра та професії
Після завершення програми ти зможеш працювати:
- цифровим аналітиком (Digital Analyst),
- спеціалістом із цифрового маркетингу,
- менеджером цифрових проєктів,
- економістом-консультантом,
- аналітиком даних у державному чи приватному секторі.
Програма також відкриває шлях до навчання в магістратурі в Словаччині та ЄС за напрямами: економіка, інформаційні системи, бізнес-аналітика, цифровий менеджмент.
Навчання в Нітрі — це безкоштовна європейська освіта в комфортному студентському місті з високим рівнем цифровізації та доступом до сучасних технологій.
Навчальний план: Цифрова економіка
Умови успішного завершення навчання:
- Проходження всіх обов’язкових дисциплін та необхідної кількості вибіркових предметів;
- Навчання без вступних іспитів;
- Набір 180 кредитів ECTS за 3 роки бакалаврату;
- Складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи.
Що вивчають студенти
- Мікро- та макроекономіка — основи функціонування економіки на рівні підприємств і держави;
- Фінанси та бухгалтерський облік — управління фінансами, аналіз балансу, формування звітності;
- Цифровий маркетинг — SMM, SEO, робота з онлайн-платформами та просування в інтернеті;
- Інформаційні системи — ERP-рішення, бази даних, автоматизація бізнес-процесів;
- Програмування та цифрові технології — основи Python або JavaScript, візуалізація даних, API;
- Big Data та аналітика — збір, обробка й аналіз великих обсягів економічних даних;
- Економіка цифрових платформ — приклади Uber, Amazon, Booking, моделі платформеної економіки;
- Підприємництво та інновації — створення бізнес-планів, цифрові стартапи, управління проєктами.
Навчання проходить у місті Нітра на базі Університету ім. Константина Філософа. Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним застосуванням знань у сфері цифрової економіки. Ви працюватимете з реальними бізнес-кейсами, навчитеся моделювати процеси та аналізувати дані в умовах сучасної цифрової трансформації.
Кар’єра після навчання в Словаччині: ким можуть працювати випускники програми «Цифрова економіка»
Після завершення бакалаврської програми «Цифрова економіка» в UKF Нітра випускники здобувають сучасні знання на перетині економіки, бізнесу та ІТ. Навчання в Нітрі готує до кар’єри в умовах цифрової трансформації, як у державному, так і в приватному секторі. Це — чудова можливість побудувати професійне майбутнє у Словаччині або в країнах Європейського Союзу.
Ким працюють випускники після навчання в Словаччині:
- Цифрові аналітики у банках та фінансових установах;
- Менеджери ІТ-проєктів у стартапах та міжнародних компаніях;
- Фахівці з цифрового маркетингу у рекламних агенціях та e-commerce;
- Консультанти з цифрової трансформації у бізнесі та державному секторі;
- Аналітики даних у телеком, транспорті, страхуванні та фінансах;
- Спеціалісти з електронного врядування у державних структурах.
Продовження навчання після бакалаврату
Програма відкриває двері до магістратури в Словаччині та за кордоном. Найбільш популярні напрямки для продовження навчання:
- Бізнес-аналітика та Big Data;
- Цифрова трансформація бізнесу;
- Фінансові технології та інформаційні системи;
- Інноваційний та міжнародний менеджмент;
- Економіка, управління та маркетинг в цифрову епоху.
Навчання можна продовжити в UKF Нітра або в інших словацьких та європейських вишах, зокрема — на онлайн-програмах світового рівня.
Як вступити на бакалаврат «Цифрова економіка» в UKF Нітра
Якщо ти плануєш навчатися в Словаччині безкоштовно і шукаєш сучасну спеціальність із перспективами у цифровій економіці, зверни увагу на програму «Цифрова економіка» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF). Навчання в Нітрі — це європейська освіта в одному з найкомфортніших студентських міст Словаччини.
Умови вступу
- Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
- Нострифікація атестата (підтвердження його дійсності в Словаччині);
- Без вступних іспитів;
- Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна скласти мовний тест).
Терміни подачі документів
- Основний етап: до 31 березня
- Додатковий етап: до 31 липня (за наявності вільних місць)
Рекомендуємо підготувати документи заздалегідь, щоб вчасно пройти всі етапи вступу до університету в Словаччині.
Необхідні документи
- Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу;
- Резюме (CV);
- Мотиваційний лист;
- Довідка про місце проживання (прописка);
- Цифрове фото.
Вступ з Postupai — це легко і надійно
Postupai допоможе пройти весь шлях вступу до словацького університету — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ. Ти отримаєш підтримку персонального менеджера, супровід на кожному етапі та впевненість у результаті.
- Підбір навчальної програми й університету в Нітрі чи іншому місті;
- Підготовка та переклад документів без помилок;
- Контроль термінів подачі та допомога у спілкуванні з університетом;
- Супровід нострифікації та ВНЖ;
- Підтримка персонального менеджера до початку навчання.
Вступай до UKF Нітра з Postupai — отримай сучасну освіту в сфері цифрової економіки та побудуй успішну кар’єру в Європі!