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Цифрова економіка

Цифрова економіка — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет природничих наук та інформатики
Спеціальність: Цифрова економіка
Форма навчання: Денна
Мова навчання: словацька
Тривалість: 3 роки
Присвоювана ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — очне навчання на сучасному кампусі університету
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чого навчає програма

Програма «Цифрова економіка» поєднує економіку, бізнес і інформаційні технології. Ви опануєте основи мікро- та макроекономіки, бухгалтерського обліку, ІТ-систем та цифрового аналізу даних.

  • Прийняття рішень на основі даних і цифрових моделей;
  • Робота з великими обсягами даних (Big Data);
  • Вивчення цифрових платформ і ERP-систем;
  • Електронна комерція та цифровий маркетинг;
  • Програмування та візуалізація даних в економіці.

Що включає програма

  • Мікро- та макроекономіка, менеджмент і бухгалтерський облік
  • Цифровий маркетинг та підприємництво
  • Інформаційні системи та бази даних
  • Програмування та основи аналітики
  • Бізнес-моделювання, e-commerce та цифрові платформи
  • Проєктні та практичні курси

Практика та проєкти

Обов’язкова практика та робота над реальними бізнес-завданнями — важлива частина програми:

  • Проєкти з цифрової трансформації компаній;
  • Стажування в ІТ-компаніях та аналітичних агентствах;
  • Участь у бізнес-симуляціях, хакатонах та стартап-ініціативах.

Кар’єра та професії

Після завершення програми ти зможеш працювати:

  • цифровим аналітиком (Digital Analyst),
  • спеціалістом із цифрового маркетингу,
  • менеджером цифрових проєктів,
  • економістом-консультантом,
  • аналітиком даних у державному чи приватному секторі.

Програма також відкриває шлях до навчання в магістратурі в Словаччині та ЄС за напрямами: економіка, інформаційні системи, бізнес-аналітика, цифровий менеджмент.

Навчання в Нітрі — це безкоштовна європейська освіта в комфортному студентському місті з високим рівнем цифровізації та доступом до сучасних технологій.

Навчальний план: Цифрова економіка

Умови успішного завершення навчання:

  • Проходження всіх обов’язкових дисциплін та необхідної кількості вибіркових предметів;
  • Навчання без вступних іспитів;
  • Набір 180 кредитів ECTS за 3 роки бакалаврату;
  • Складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи.

Що вивчають студенти

  • Мікро- та макроекономіка — основи функціонування економіки на рівні підприємств і держави;
  • Фінанси та бухгалтерський облік — управління фінансами, аналіз балансу, формування звітності;
  • Цифровий маркетинг — SMM, SEO, робота з онлайн-платформами та просування в інтернеті;
  • Інформаційні системи — ERP-рішення, бази даних, автоматизація бізнес-процесів;
  • Програмування та цифрові технології — основи Python або JavaScript, візуалізація даних, API;
  • Big Data та аналітика — збір, обробка й аналіз великих обсягів економічних даних;
  • Економіка цифрових платформ — приклади Uber, Amazon, Booking, моделі платформеної економіки;
  • Підприємництво та інновації — створення бізнес-планів, цифрові стартапи, управління проєктами.

Навчання проходить у місті Нітра на базі Університету ім. Константина Філософа. Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним застосуванням знань у сфері цифрової економіки. Ви працюватимете з реальними бізнес-кейсами, навчитеся моделювати процеси та аналізувати дані в умовах сучасної цифрової трансформації.

Кар’єра після навчання в Словаччині: ким можуть працювати випускники програми «Цифрова економіка»

Після завершення бакалаврської програми «Цифрова економіка» в UKF Нітра випускники здобувають сучасні знання на перетині економіки, бізнесу та ІТ. Навчання в Нітрі готує до кар’єри в умовах цифрової трансформації, як у державному, так і в приватному секторі. Це — чудова можливість побудувати професійне майбутнє у Словаччині або в країнах Європейського Союзу.

Ким працюють випускники після навчання в Словаччині:

  • Цифрові аналітики у банках та фінансових установах;
  • Менеджери ІТ-проєктів у стартапах та міжнародних компаніях;
  • Фахівці з цифрового маркетингу у рекламних агенціях та e-commerce;
  • Консультанти з цифрової трансформації у бізнесі та державному секторі;
  • Аналітики даних у телеком, транспорті, страхуванні та фінансах;
  • Спеціалісти з електронного врядування у державних структурах.

Продовження навчання після бакалаврату

Програма відкриває двері до магістратури в Словаччині та за кордоном. Найбільш популярні напрямки для продовження навчання:

  • Бізнес-аналітика та Big Data;
  • Цифрова трансформація бізнесу;
  • Фінансові технології та інформаційні системи;
  • Інноваційний та міжнародний менеджмент;
  • Економіка, управління та маркетинг в цифрову епоху.

Навчання можна продовжити в UKF Нітра або в інших словацьких та європейських вишах, зокрема — на онлайн-програмах світового рівня.

Як вступити на бакалаврат «Цифрова економіка» в UKF Нітра

Якщо ти плануєш навчатися в Словаччині безкоштовно і шукаєш сучасну спеціальність із перспективами у цифровій економіці, зверни увагу на програму «Цифрова економіка» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF). Навчання в Нітрі — це європейська освіта в одному з найкомфортніших студентських міст Словаччини.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
  • Нострифікація атестата (підтвердження його дійсності в Словаччині);
  • Без вступних іспитів;
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна скласти мовний тест).

Терміни подачі документів

  • Основний етап: до 31 березня
  • Додатковий етап: до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо підготувати документи заздалегідь, щоб вчасно пройти всі етапи вступу до університету в Словаччині.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу;
  • Резюме (CV);
  • Мотиваційний лист;
  • Довідка про місце проживання (прописка);
  • Цифрове фото.

Вступ з Postupai — це легко і надійно

Postupai допоможе пройти весь шлях вступу до словацького університету — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ. Ти отримаєш підтримку персонального менеджера, супровід на кожному етапі та впевненість у результаті.

  • Підбір навчальної програми й університету в Нітрі чи іншому місті;
  • Підготовка та переклад документів без помилок;
  • Контроль термінів подачі та допомога у спілкуванні з університетом;
  • Супровід нострифікації та ВНЖ;
  • Підтримка персонального менеджера до початку навчання.

Вступай до UKF Нітра з Postupai — отримай сучасну освіту в сфері цифрової економіки та побудуй успішну кар’єру в Європі!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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