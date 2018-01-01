Дошкольная и начальная педагогика с венгерским языком обучения — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет среднеевропейских исследований

Специальность: Дошкольная и начальная педагогика с венгерским языком обучения

Форма обучения: Очная

Язык обучения: Венгерский, словацкий, английский

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия

Поступление: Вступительный экзамен

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

Программа готовит специалистов для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в условиях венгерскоязычной и двуязычной среды. Обучение направлено на развитие профессиональных педагогических компетенций, знание венгерского языка и культуры, понимание билингвального контекста Словакии.

Студенты изучают детскую психологию, основы специальной педагогики и инклюзии, а также методы преподавания в младших классах. Акцент делается на игровых и интерактивных подходах, развитии речи, межкультурной коммуникации и этике педагогической деятельности.

Что включает учебная программа

Программа объединяет теорию и практику. Среди изучаемых предметов:

Психология развития ребёнка и педагогика раннего возраста

Методика преподавания чтения, письма, математики, природоведения

Венгерский язык и литература

Музыкальное и художественное воспитание

Информационные технологии в образовании

Дидактика и работа с детьми с особыми потребностями

Особое внимание уделяется подготовке к преподаванию в двуязычной среде и развитию межкультурной чувствительности.

Практика и проекты

С первого курса студенты проходят педагогическую практику в детских садах и начальных школах с венгерским языком обучения. Они знакомятся с образовательной средой, участвуют в подготовке и проведении занятий, осваивают педагогическую рефлексию и методический анализ.

Также предусмотрены:

Участие в методических и творческих проектах

Создание интерактивных материалов для работы с детьми

Работа с родителями и укрепление билингвального воспитания

Карьера и профессии

После окончания бакалавриата выпускники могут работать в венгерскоязычных и двуязычных образовательных учреждениях по всей Словакии:

Воспитателями в детских садах

Учителями начальных классов с венгерским языком преподавания

Ассистентами и помощниками педагогов в инклюзивных классах

Методистами, организаторами внеклассной и культурной работы

Координаторами образовательных проектов в НКО, культурных центрах, фондах

Программа также создаёт основу для продолжения обучения в магистратуре по педагогическим и гуманитарным направлениям, а владение венгерским языком открывает дополнительные возможности для участия в проектах по поддержке национальных меньшинств.