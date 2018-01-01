Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет среднеевропейских исследований
Специальность: Дошкольная и начальная педагогика с венгерским языком обучения
Форма обучения: Очная
Язык обучения: Венгерский, словацкий, английский
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия
Поступление: Вступительный экзамен
Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке
Программа готовит специалистов для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в условиях венгерскоязычной и двуязычной среды. Обучение направлено на развитие профессиональных педагогических компетенций, знание венгерского языка и культуры, понимание билингвального контекста Словакии.
Студенты изучают детскую психологию, основы специальной педагогики и инклюзии, а также методы преподавания в младших классах. Акцент делается на игровых и интерактивных подходах, развитии речи, межкультурной коммуникации и этике педагогической деятельности.
Программа объединяет теорию и практику. Среди изучаемых предметов:
Особое внимание уделяется подготовке к преподаванию в двуязычной среде и развитию межкультурной чувствительности.
С первого курса студенты проходят педагогическую практику в детских садах и начальных школах с венгерским языком обучения. Они знакомятся с образовательной средой, участвуют в подготовке и проведении занятий, осваивают педагогическую рефлексию и методический анализ.
Также предусмотрены:
После окончания бакалавриата выпускники могут работать в венгерскоязычных и двуязычных образовательных учреждениях по всей Словакии:
Программа также создаёт основу для продолжения обучения в магистратуре по педагогическим и гуманитарным направлениям, а владение венгерским языком открывает дополнительные возможности для участия в проектах по поддержке национальных меньшинств.
Бакалавриат в UKF Нитра по направлению «Дошкольная и начальная педагогика с венгерским языком обучения» предлагает сбалансированное сочетание теоретических знаний и обширной педагогической практики. Студенты обучаются в билингвальной среде, что особенно актуально для будущей работы в венгерскоязычных образовательных учреждениях Словакии.
После завершения бакалаврской программы «Дошкольная и начальная педагогика с венгерским языком обучения» выпускники могут продолжить образование в магистратуре, расширяя профессиональные компетенции и открывая путь к карьерному росту.
Направления для продолжения обучения в магистратуре:
Магистратура открывает двери к более высоким профессиональным позициям, включая:
Выпускники также могут принять участие в научных проектах, международных образовательных программах или продолжить обучение в докторантуре.
Бакалаврская программа «Дошкольная и начальная педагогика с венгерским языком обучения» в Университете им. Костянтина Философа в Нитре (UKF) — это уникальная возможность обучаться в билингвальной среде и работать с детьми в венгерскоязычных образовательных учреждениях Словакии.
Заявления на поступление принимаются:
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Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: