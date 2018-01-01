Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою — бакалаврат у UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет середньоєвропейських студій

Спеціальність: Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою

Форма навчання: Денна

Мова навчання: Угорська, словацька, англійська

Тривалість: 3 роки

Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина

Вступ: Вступний іспит

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма готує фахівців для роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах угорськомовного та двомовного середовища. Навчання спрямоване на розвиток професійних педагогічних компетенцій, знання угорської мови та культури, розуміння білінгвального контексту Словаччини.

Студенти вивчають дитячу психологію, основи спеціальної педагогіки та інклюзії, а також методики викладання в початковій школі. Особлива увага приділяється ігровим та інтерактивним підходам, розвитку мовлення, міжкультурній комунікації та педагогічній етиці.

Що включає навчальна програма

Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним досвідом. Серед основних дисциплін:

Психологія розвитку дитини та педагогіка раннього віку

Методики викладання читання, письма, математики, природознавства

Угорська мова та література

Музичне та художнє виховання

Інформаційні технології в освіті

Дидактика та робота з дітьми з особливими освітніми потребами

Особливий акцент робиться на підготовці до викладання в двомовному середовищі та розвитку міжкультурної чутливості.

Практика та проєкти

З першого курсу студенти проходять педагогічну практику у дитячих садках та початкових школах з угорською мовою навчання. Вони знайомляться з реальним освітнім середовищем, беруть участь у підготовці та проведенні занять, вчаться рефлексувати та аналізувати педагогічний процес.

Також передбачено:

Участь у методичних і творчих проєктах

Розробка інтерактивних матеріалів для роботи з дітьми

Робота з батьками та підтримка двомовного виховання

Кар'єра та професії

Після завершення бакалаврату випускники можуть працювати в угорськомовних і двомовних навчальних закладах по всій Словаччині:

Вихователями у дитячих садках

Учителями початкових класів з угорською мовою викладання

Асистентами та помічниками педагогів в інклюзивних класах

Методистами, організаторами позакласної та культурної діяльності

Координаторами освітніх програм у НУО, культурних центрах, фондах

Програма також створює базу для подальшого навчання в магістратурі за педагогічними та гуманітарними напрямами, а володіння угорською мовою відкриває додаткові можливості участі в проєктах з підтримки національних меншин.