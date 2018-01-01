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Головна Спеціальності Дошкільна та елементарна педагогіка з угорською мовою викладання
Спеціальності

Дошкільна та елементарна педагогіка з угорською мовою викладання

Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою — бакалаврат у UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Угорська, словацька, англійська
Тривалість: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина
Вступ: Вступний іспит
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма готує фахівців для роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах угорськомовного та двомовного середовища. Навчання спрямоване на розвиток професійних педагогічних компетенцій, знання угорської мови та культури, розуміння білінгвального контексту Словаччини.

Студенти вивчають дитячу психологію, основи спеціальної педагогіки та інклюзії, а також методики викладання в початковій школі. Особлива увага приділяється ігровим та інтерактивним підходам, розвитку мовлення, міжкультурній комунікації та педагогічній етиці.

Що включає навчальна програма

Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним досвідом. Серед основних дисциплін:

  • Психологія розвитку дитини та педагогіка раннього віку
  • Методики викладання читання, письма, математики, природознавства
  • Угорська мова та література
  • Музичне та художнє виховання
  • Інформаційні технології в освіті
  • Дидактика та робота з дітьми з особливими освітніми потребами

Особливий акцент робиться на підготовці до викладання в двомовному середовищі та розвитку міжкультурної чутливості.

Практика та проєкти

З першого курсу студенти проходять педагогічну практику у дитячих садках та початкових школах з угорською мовою навчання. Вони знайомляться з реальним освітнім середовищем, беруть участь у підготовці та проведенні занять, вчаться рефлексувати та аналізувати педагогічний процес.

Також передбачено:

  • Участь у методичних і творчих проєктах
  • Розробка інтерактивних матеріалів для роботи з дітьми
  • Робота з батьками та підтримка двомовного виховання

Кар'єра та професії

Після завершення бакалаврату випускники можуть працювати в угорськомовних і двомовних навчальних закладах по всій Словаччині:

  • Вихователями у дитячих садках
  • Учителями початкових класів з угорською мовою викладання
  • Асистентами та помічниками педагогів в інклюзивних класах
  • Методистами, організаторами позакласної та культурної діяльності
  • Координаторами освітніх програм у НУО, культурних центрах, фондах

Програма також створює базу для подальшого навчання в магістратурі за педагогічними та гуманітарними напрямами, а володіння угорською мовою відкриває додаткові можливості участі в проєктах з підтримки національних меншин.

Навчальний план: Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою

Бакалаврат у UKF Нітра за спеціальністю «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» пропонує збалансоване поєднання теоретичних знань і практичної педагогічної підготовки. Студенти навчаються в білінгвальному середовищі, що особливо важливо для подальшої роботи в угорськомовних навчальних закладах Словаччини.

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових і достатньої кількості вибіркових предметів
  • Успішне складання вступного іспиту
  • Набір щонайменше 180 кредитів ECTS
  • Складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи

По семестрах

1-й семестр

  • Вступ до педагогіки
  • Психологія розвитку дитини
  • Основи дидактики
  • Угорська мова I
  • Методологія академічного письма

2-й семестр

  • Теорія виховання
  • Психологія навчання
  • Соціологія освіти
  • Угорська мова II
  • Педагогічна практика I

3-й семестр

  • Дидактика дошкільної освіти
  • Методика розвивальної гри
  • Здоров’я та безпека в дитячому садку
  • Угорська література I
  • Педагогічна практика II

4-й семестр

  • Методика навчання грамоті
  • Формування математичних уявлень у дітей
  • Музичне виховання
  • Угорська література II
  • Практика в початковій школі I

5-й семестр

  • Методика навчання природознавства
  • Методика письма і читання
  • ІКТ в освіті
  • Практика в початковій школі II

6-й семестр

  • Педагогічна діагностика
  • Етика і комунікація в педагогіці
  • Фінальна практика
  • Дипломний семінар
  • Захист бакалаврської роботи

Кар'єрні можливості

Після завершення бакалаврської програми «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі, поглиблюючи професійні знання та відкриваючи нові горизонти для кар'єрного зростання.

Напрями для продовження навчання в магістратурі:

  • Педагогіка дошкільної та початкової освіти
  • Спеціальна педагогіка та інклюзивна освіта
  • Менеджмент та лідерство в освіті
  • Методика викладання угорської мови
  • Психологія освіти
  • Міжкультурна педагогіка

Навчання в магістратурі відкриває можливості для зайняття вищих посад у сфері освіти, таких як:

  • Завідувач дитячого садка або початкового навчального закладу
  • Методист дошкільної або початкової освіти
  • Педагогічний консультант
  • Викладач педагогічних дисциплін у коледжах або училищах

Також можливе долучення до науково-дослідних проєктів, участь у міжнародних освітніх програмах або продовження навчання в докторантурі.

Як вступити на програму «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» в UKF Нітра

Бакалаврська програма «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — це унікальна можливість здобути якісну освіту в білінгвальному середовищі та працювати з дітьми в угорськомовних навчальних закладах Словаччини.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна скласти вступний мовний тест);
  • Обов’язковий вступний іспит з педагогічного профілю;
  • Знання угорської мови на рівні не нижче B1.

Терміни подачі заяв

Подати документи на факультет середньоєвропейських студій можна:

  • Перший тур: до 31 березня
  • Другий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо розпочати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти всі етапи без поспіху.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу
  • Резюме (CV)
  • Мотиваційний лист
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Цифрове фото

Вступ до університету з Postupai

Postupai — твій надійний партнер на шляху до навчання в Словаччині. Ми супроводжуємо студентів з моменту вибору програми до отримання студентського ВНЖ і початку навчання в університеті. З нами ти зможеш:

  • Обрати відповідну програму та університет;
  • Підготувати та подати всі документи без помилок;
  • Успішно пройти нострифікацію атестата і оформлення ВНЖ;
  • Отримати підтримку персонального менеджера до початку навчання;
  • Розпочати освіту в сучасному академічному місті — у Нітрі.

З Postupai вступ стане простим, зрозумілим і спокійним. Ти зможеш зосередитися на найголовнішому — своєму майбутньому!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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