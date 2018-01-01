Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Угорська, словацька, англійська
Тривалість: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина
Вступ: Вступний іспит
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Програма готує фахівців для роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах угорськомовного та двомовного середовища. Навчання спрямоване на розвиток професійних педагогічних компетенцій, знання угорської мови та культури, розуміння білінгвального контексту Словаччини.
Студенти вивчають дитячу психологію, основи спеціальної педагогіки та інклюзії, а також методики викладання в початковій школі. Особлива увага приділяється ігровим та інтерактивним підходам, розвитку мовлення, міжкультурній комунікації та педагогічній етиці.
Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним досвідом. Серед основних дисциплін:
Особливий акцент робиться на підготовці до викладання в двомовному середовищі та розвитку міжкультурної чутливості.
З першого курсу студенти проходять педагогічну практику у дитячих садках та початкових школах з угорською мовою навчання. Вони знайомляться з реальним освітнім середовищем, беруть участь у підготовці та проведенні занять, вчаться рефлексувати та аналізувати педагогічний процес.
Також передбачено:
Після завершення бакалаврату випускники можуть працювати в угорськомовних і двомовних навчальних закладах по всій Словаччині:
Програма також створює базу для подальшого навчання в магістратурі за педагогічними та гуманітарними напрямами, а володіння угорською мовою відкриває додаткові можливості участі в проєктах з підтримки національних меншин.
Бакалаврат у UKF Нітра за спеціальністю «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» пропонує збалансоване поєднання теоретичних знань і практичної педагогічної підготовки. Студенти навчаються в білінгвальному середовищі, що особливо важливо для подальшої роботи в угорськомовних навчальних закладах Словаччини.
Після завершення бакалаврської програми «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі, поглиблюючи професійні знання та відкриваючи нові горизонти для кар'єрного зростання.
Напрями для продовження навчання в магістратурі:
Навчання в магістратурі відкриває можливості для зайняття вищих посад у сфері освіти, таких як:
Також можливе долучення до науково-дослідних проєктів, участь у міжнародних освітніх програмах або продовження навчання в докторантурі.
Бакалаврська програма «Дошкільна та початкова педагогіка з викладанням угорською мовою» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — це унікальна можливість здобути якісну освіту в білінгвальному середовищі та працювати з дітьми в угорськомовних навчальних закладах Словаччини.
Подати документи на факультет середньоєвропейських студій можна:
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Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: