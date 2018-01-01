Искусственный интеллект — обработка естественного языка в UKF Нитра (Словакия) Университет: Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет естественных наук и информатики

Специальность: Искусственный интеллект – обработка естественного языка

Форма обучения: Очная

Язык обучения: словацкий

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — очное обучение на кампусе одного из лучших университетов Словакии

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке Учёба в Нитре — сочетание технологий и лингвистики Программа реализуется в городе Нитра — научном и студенческом центре Словакии. Обучение проходит в современном кампусе UKF Нитра и ориентировано на подготовку специалистов в самых востребованных направлениях — от разработки нейросетей до создания интеллектуальных чат-ботов и языковых моделей. Чему учит программа Бакалавриат по направлению «Искусственный интеллект — обработка естественного языка» формирует навыки в области: машинного обучения и нейросетей;

обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP);

компьютерной лингвистики и синтаксического анализа;

программирования (Python, Java, AI-фреймворки);

работы с базами данных и корпусами текстов;

статистического анализа и математики для ИИ;

этики и правовых аспектов искусственного интеллекта. Что включает программа Учебный план включает: лекции по теории алгоритмов, структур данных и искусственного интеллекта;

практикумы по созданию моделей машинного обучения и языковых интерфейсов;

проектные курсы по NLP и синтаксическому анализу;

курсы по прикладной лингвистике и семантике;

работу с реальными текстами, аудиофайлами и диалоговыми структурами;

междисциплинарную подготовку — соединение IT, математики и гуманитарных наук. Практика и стажировки Студенты получают опыт работы в: компаниях IT-сектора (интернатура на 3-м курсе);

проектных лабораториях университета;

группах разработки программного обеспечения и AI-решений;

международных академических программах, включая Erasmus+. Перспективы трудоустройства Выпускники востребованы в следующих сферах: разработка интеллектуальных систем (чат-боты, голосовые ассистенты);

анализ и классификация текстов, автоматический перевод;

обработка больших данных и Data Science;

создание языковых моделей и генеративных систем;

научно-исследовательская и преподавательская деятельность;

работа в международных IT-компаниях и стартапах. Поступление без экзаменов, обучение бесплатно на словацком языке — начни свою карьеру в искусственном интеллекте с UKF Нитра!

Учебный план: Искусственный интеллект – обработка естественного языка UKF Нитра Обучение проходит в городе Нитра — в современном кампусе Университета им. Константина Философа в Нитре (UKF), одном из ведущих вузов Словакии, который специализируется на подготовке специалистов в области ИТ и цифровых технологий. Образование сочетает глубокие теоретические знания с практико-ориентированными проектами и стажировками. Условия успешного завершения обучения: Прохождение всех обязательных дисциплин и необходимого количества элективных предметов;

Поступление без вступительных экзаменов;

Набор не менее 180 ECTS-кредитов за 3 года обучения;

Успешная сдача государственного экзамена и защита бакалаврской работы. Основные предметы программы Введение в искусственный интеллект

Программирование на Python для обработки текста

Математика и линейная алгебра для ИИ

Структуры данных и алгоритмы

Базы данных и работа с текстовыми корпусами

Машинное обучение и статистика

Обработка естественного языка (NLP)

Лингвистика для искусственного интеллекта

Морфологический и синтаксический анализ текста

Семантика и прагматика в NLP

Глубокие нейронные сети (Deep Learning)

Распознавание речи и синтез текста

Автоматический перевод и машинная интерпретация

Этика и правовые аспекты ИИ

Проектный семинар и лабораторные курсы

Письменная и устная защита финального проекта Учиться на этой программе — значит стать частью динамичного академического сообщества UKF Нитра, участвовать в инновационных проектах и готовиться к карьере в международной ИТ-среде. Уже с первых семестров студенты работают с реальными языковыми данными, участвуют в хакатонах и проходят практику в компаниях, связанных с искусственным интеллектом и обработкой языка.

Карьерные возможности Бакалаврская программа «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF) открывает студентам широкий спектр карьерных путей в цифровой экономике. Благодаря обучению в Нитре — одном из студенческих центров Словакии — выпускники получают не только качественное академическое образование, но и практические навыки, востребованные на рынке труда Европы. Возможные профессии после окончания программы: Специалист по обработке естественного языка (NLP Engineer);

Разработчик искусственного интеллекта;

Инженер машинного обучения и аналитик данных;

Лингвист-программист и инженер по автоматизации;

Специалист по созданию языковых моделей, чат-ботов, голосовых ассистентов. Выпускники востребованы в: IT-компаниях и технологических стартапах;

исследовательских лабораториях и университетах;

банковском и телекоммуникационном секторах;

международных организациях и цифровых гуманитарных проектах. Продолжение обучения Программа логично подводит студентов к продолжению образования в магистратуре, как в Словакии, так и за её пределами. Возможные направления магистратур: Искусственный интеллект и машинное обучение;

Компьютерная лингвистика и цифровая филология;

Информатика и программная инженерия;

Анализ данных и статистика;

Цифровая гуманитаристика и интеллектуальные технологии. Обучение в UKF Нитра позволяет выпускникам уверенно конкурировать на международном рынке и строить карьеру в высокотехнологичных отраслях в Словакии и по всей Европе.