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Искусственный интеллект — обработка естественного языка

Искусственный интеллект — обработка естественного языка в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет естественных наук и информатики
Специальность: Искусственный интеллект – обработка естественного языка
Форма обучения: Очная
Язык обучения: словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия — очное обучение на кампусе одного из лучших университетов Словакии
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Учёба в Нитре — сочетание технологий и лингвистики

Программа реализуется в городе Нитра — научном и студенческом центре Словакии. Обучение проходит в современном кампусе UKF Нитра и ориентировано на подготовку специалистов в самых востребованных направлениях — от разработки нейросетей до создания интеллектуальных чат-ботов и языковых моделей.

Чему учит программа

Бакалавриат по направлению «Искусственный интеллект — обработка естественного языка» формирует навыки в области:

  • машинного обучения и нейросетей;
  • обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP);
  • компьютерной лингвистики и синтаксического анализа;
  • программирования (Python, Java, AI-фреймворки);
  • работы с базами данных и корпусами текстов;
  • статистического анализа и математики для ИИ;
  • этики и правовых аспектов искусственного интеллекта.

Что включает программа

Учебный план включает:

  • лекции по теории алгоритмов, структур данных и искусственного интеллекта;
  • практикумы по созданию моделей машинного обучения и языковых интерфейсов;
  • проектные курсы по NLP и синтаксическому анализу;
  • курсы по прикладной лингвистике и семантике;
  • работу с реальными текстами, аудиофайлами и диалоговыми структурами;
  • междисциплинарную подготовку — соединение IT, математики и гуманитарных наук.

Практика и стажировки

Студенты получают опыт работы в:

  • компаниях IT-сектора (интернатура на 3-м курсе);
  • проектных лабораториях университета;
  • группах разработки программного обеспечения и AI-решений;
  • международных академических программах, включая Erasmus+.

Перспективы трудоустройства

Выпускники востребованы в следующих сферах:

  • разработка интеллектуальных систем (чат-боты, голосовые ассистенты);
  • анализ и классификация текстов, автоматический перевод;
  • обработка больших данных и Data Science;
  • создание языковых моделей и генеративных систем;
  • научно-исследовательская и преподавательская деятельность;
  • работа в международных IT-компаниях и стартапах.

Поступление без экзаменов, обучение бесплатно на словацком языке — начни свою карьеру в искусственном интеллекте с UKF Нитра!

Учебный план: Искусственный интеллект – обработка естественного языка UKF Нитра

Обучение проходит в городе Нитра — в современном кампусе Университета им. Константина Философа в Нитре (UKF), одном из ведущих вузов Словакии, который специализируется на подготовке специалистов в области ИТ и цифровых технологий. Образование сочетает глубокие теоретические знания с практико-ориентированными проектами и стажировками.

Условия успешного завершения обучения:

  • Прохождение всех обязательных дисциплин и необходимого количества элективных предметов;
  • Поступление без вступительных экзаменов;
  • Набор не менее 180 ECTS-кредитов за 3 года обучения;
  • Успешная сдача государственного экзамена и защита бакалаврской работы.

Основные предметы программы

  • Введение в искусственный интеллект
  • Программирование на Python для обработки текста
  • Математика и линейная алгебра для ИИ
  • Структуры данных и алгоритмы
  • Базы данных и работа с текстовыми корпусами
  • Машинное обучение и статистика
  • Обработка естественного языка (NLP)
  • Лингвистика для искусственного интеллекта
  • Морфологический и синтаксический анализ текста
  • Семантика и прагматика в NLP
  • Глубокие нейронные сети (Deep Learning)
  • Распознавание речи и синтез текста
  • Автоматический перевод и машинная интерпретация
  • Этика и правовые аспекты ИИ
  • Проектный семинар и лабораторные курсы
  • Письменная и устная защита финального проекта

Учиться на этой программе — значит стать частью динамичного академического сообщества UKF Нитра, участвовать в инновационных проектах и готовиться к карьере в международной ИТ-среде. Уже с первых семестров студенты работают с реальными языковыми данными, участвуют в хакатонах и проходят практику в компаниях, связанных с искусственным интеллектом и обработкой языка.

Карьерные возможности

Бакалаврская программа «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF) открывает студентам широкий спектр карьерных путей в цифровой экономике. Благодаря обучению в Нитре — одном из студенческих центров Словакии — выпускники получают не только качественное академическое образование, но и практические навыки, востребованные на рынке труда Европы.

Возможные профессии после окончания программы:

  • Специалист по обработке естественного языка (NLP Engineer);
  • Разработчик искусственного интеллекта;
  • Инженер машинного обучения и аналитик данных;
  • Лингвист-программист и инженер по автоматизации;
  • Специалист по созданию языковых моделей, чат-ботов, голосовых ассистентов.

Выпускники востребованы в:

  • IT-компаниях и технологических стартапах;
  • исследовательских лабораториях и университетах;
  • банковском и телекоммуникационном секторах;
  • международных организациях и цифровых гуманитарных проектах.

Продолжение обучения

Программа логично подводит студентов к продолжению образования в магистратуре, как в Словакии, так и за её пределами. Возможные направления магистратур:

  • Искусственный интеллект и машинное обучение;
  • Компьютерная лингвистика и цифровая филология;
  • Информатика и программная инженерия;
  • Анализ данных и статистика;
  • Цифровая гуманитаристика и интеллектуальные технологии.

Обучение в UKF Нитра позволяет выпускникам уверенно конкурировать на международном рынке и строить карьеру в высокотехнологичных отраслях в Словакии и по всей Европе.

Как поступить на программу «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в UKF Нитра

Планируешь учиться в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов? Бакалавриат «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF) — это уникальная возможность получить образование в сфере технологий будущего и построить карьеру в Европе. Учёба проходит в Нитре, одном из лучших студенческих городов Словакии.

Условия поступления

  • Полное среднее образование (аттестат зрелости или его эквивалент);
  • Нострификация аттестата (обязательная процедура признания образования);
  • Поступление без вступительных экзаменов;
  • Подтверждение знания словацкого языка (уровень не ниже B1–B2);
  • Готовность обучаться очно на словацком языке.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до 31 марта
  • Дополнительный тур: до 31 июля (при наличии свободных мест)

Рекомендуем начинать подготовку документов заранее, чтобы успеть пройти все этапы поступления.

Необходимые документы

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Postupai поможет тебе пройти весь путь поступления в словацкий университет — без стресса и ошибок:

  • Выбор подходящей программы и вуза в Словакии;
  • Подготовка, перевод и подача документов в срок;
  • Нострификация и оформление студенческого ВНЖ;
  • Персональный менеджер на каждом этапе — от консультации до заселения в общежитие.

С Postupai поступление в Словакию становится прозрачным и комфортным. Ты получаешь максимум поддержки, а мы берём на себя всё остальное!

Университет им. Константина Философа в Нитре

Термин подачи заявки: до 31.03.2026
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3 года)
  • Инженер (магистратура) - титул MUDr., (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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