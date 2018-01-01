Искусственный интеллект — обработка естественного языка в UKF Нитра (Словакия)
Университет: Университет им. Константина Философа в Нитре (UKF)
Факультет: Факультет естественных наук и информатики
Специальность: Искусственный интеллект – обработка естественного языка
Форма обучения: Очная
Язык обучения: словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Нитра, Словакия — очное обучение на кампусе одного из лучших университетов Словакии
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке
Учёба в Нитре — сочетание технологий и лингвистики
Программа реализуется в городе Нитра — научном и студенческом центре Словакии. Обучение проходит в современном кампусе UKF Нитра и ориентировано на подготовку специалистов в самых востребованных направлениях — от разработки нейросетей до создания интеллектуальных чат-ботов и языковых моделей.
Чему учит программа
Бакалавриат по направлению «Искусственный интеллект — обработка естественного языка» формирует навыки в области:
- машинного обучения и нейросетей;
- обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP);
- компьютерной лингвистики и синтаксического анализа;
- программирования (Python, Java, AI-фреймворки);
- работы с базами данных и корпусами текстов;
- статистического анализа и математики для ИИ;
- этики и правовых аспектов искусственного интеллекта.
Что включает программа
Учебный план включает:
- лекции по теории алгоритмов, структур данных и искусственного интеллекта;
- практикумы по созданию моделей машинного обучения и языковых интерфейсов;
- проектные курсы по NLP и синтаксическому анализу;
- курсы по прикладной лингвистике и семантике;
- работу с реальными текстами, аудиофайлами и диалоговыми структурами;
- междисциплинарную подготовку — соединение IT, математики и гуманитарных наук.
Практика и стажировки
Студенты получают опыт работы в:
- компаниях IT-сектора (интернатура на 3-м курсе);
- проектных лабораториях университета;
- группах разработки программного обеспечения и AI-решений;
- международных академических программах, включая Erasmus+.
Перспективы трудоустройства
Выпускники востребованы в следующих сферах:
- разработка интеллектуальных систем (чат-боты, голосовые ассистенты);
- анализ и классификация текстов, автоматический перевод;
- обработка больших данных и Data Science;
- создание языковых моделей и генеративных систем;
- научно-исследовательская и преподавательская деятельность;
- работа в международных IT-компаниях и стартапах.
Поступление без экзаменов, обучение бесплатно на словацком языке — начни свою карьеру в искусственном интеллекте с UKF Нитра!
Учебный план: Искусственный интеллект – обработка естественного языка UKF Нитра
Обучение проходит в городе Нитра — в современном кампусе Университета им. Константина Философа в Нитре (UKF), одном из ведущих вузов Словакии, который специализируется на подготовке специалистов в области ИТ и цифровых технологий. Образование сочетает глубокие теоретические знания с практико-ориентированными проектами и стажировками.
Условия успешного завершения обучения:
- Прохождение всех обязательных дисциплин и необходимого количества элективных предметов;
- Поступление без вступительных экзаменов;
- Набор не менее 180 ECTS-кредитов за 3 года обучения;
- Успешная сдача государственного экзамена и защита бакалаврской работы.
Основные предметы программы
- Введение в искусственный интеллект
- Программирование на Python для обработки текста
- Математика и линейная алгебра для ИИ
- Структуры данных и алгоритмы
- Базы данных и работа с текстовыми корпусами
- Машинное обучение и статистика
- Обработка естественного языка (NLP)
- Лингвистика для искусственного интеллекта
- Морфологический и синтаксический анализ текста
- Семантика и прагматика в NLP
- Глубокие нейронные сети (Deep Learning)
- Распознавание речи и синтез текста
- Автоматический перевод и машинная интерпретация
- Этика и правовые аспекты ИИ
- Проектный семинар и лабораторные курсы
- Письменная и устная защита финального проекта
Учиться на этой программе — значит стать частью динамичного академического сообщества UKF Нитра, участвовать в инновационных проектах и готовиться к карьере в международной ИТ-среде. Уже с первых семестров студенты работают с реальными языковыми данными, участвуют в хакатонах и проходят практику в компаниях, связанных с искусственным интеллектом и обработкой языка.
Карьерные возможности
Бакалаврская программа «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF) открывает студентам широкий спектр карьерных путей в цифровой экономике. Благодаря обучению в Нитре — одном из студенческих центров Словакии — выпускники получают не только качественное академическое образование, но и практические навыки, востребованные на рынке труда Европы.
Возможные профессии после окончания программы:
- Специалист по обработке естественного языка (NLP Engineer);
- Разработчик искусственного интеллекта;
- Инженер машинного обучения и аналитик данных;
- Лингвист-программист и инженер по автоматизации;
- Специалист по созданию языковых моделей, чат-ботов, голосовых ассистентов.
Выпускники востребованы в:
- IT-компаниях и технологических стартапах;
- исследовательских лабораториях и университетах;
- банковском и телекоммуникационном секторах;
- международных организациях и цифровых гуманитарных проектах.
Продолжение обучения
Программа логично подводит студентов к продолжению образования в магистратуре, как в Словакии, так и за её пределами. Возможные направления магистратур:
- Искусственный интеллект и машинное обучение;
- Компьютерная лингвистика и цифровая филология;
- Информатика и программная инженерия;
- Анализ данных и статистика;
- Цифровая гуманитаристика и интеллектуальные технологии.
Обучение в UKF Нитра позволяет выпускникам уверенно конкурировать на международном рынке и строить карьеру в высокотехнологичных отраслях в Словакии и по всей Европе.
Как поступить на программу «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в UKF Нитра
Планируешь учиться в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов? Бакалавриат «Искусственный интеллект – обработка естественного языка» в Университете им. Константина Философа в Нитре (UKF) — это уникальная возможность получить образование в сфере технологий будущего и построить карьеру в Европе. Учёба проходит в Нитре, одном из лучших студенческих городов Словакии.
Условия поступления
- Полное среднее образование (аттестат зрелости или его эквивалент);
- Нострификация аттестата (обязательная процедура признания образования);
- Поступление без вступительных экзаменов;
- Подтверждение знания словацкого языка (уровень не ниже B1–B2);
- Готовность обучаться очно на словацком языке.
Сроки подачи документов
- Основной приём: до 31 марта
- Дополнительный тур: до 31 июля (при наличии свободных мест)
Рекомендуем начинать подготовку документов заранее, чтобы успеть пройти все этапы поступления.
Необходимые документы
Поступай с Postupai — надёжно и легко
Postupai поможет тебе пройти весь путь поступления в словацкий университет — без стресса и ошибок:
- Выбор подходящей программы и вуза в Словакии;
- Подготовка, перевод и подача документов в срок;
- Нострификация и оформление студенческого ВНЖ;
- Персональный менеджер на каждом этапе — от консультации до заселения в общежитие.
С Postupai поступление в Словакию становится прозрачным и комфортным. Ты получаешь максимум поддержки, а мы берём на себя всё остальное!