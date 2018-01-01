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Спеціальності

Штучний інтелект — обробка природної мови

Штучний інтелект — обробка природної мови в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет природничих наук та інформатики
Спеціальність: Штучний інтелект — обробка природної мови
Форма навчання: Денна
Мова навчання: словацька
Тривалість навчання: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місцезнаходження: Нітра, Словаччина — денне навчання в кампусі одного з найкращих університетів країни
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Навчання в Нітрі — поєднання технологій та лінгвістики

Програма реалізується в місті Нітра — науковому та студентському центрі Словаччини. Навчання проходить у сучасному кампусі UKF Нітра та орієнтоване на підготовку фахівців у найперспективніших галузях — від нейронних мереж до створення інтелектуальних чат-ботів і мовних моделей.

Чому навчає програма

Бакалаврат за спеціальністю «Штучний інтелект — обробка природної мови» формує навички у таких галузях:

  • машинне навчання та нейронні мережі;
  • обробка природної мови (Natural Language Processing, NLP);
  • комп’ютерна лінгвістика та синтаксичний аналіз;
  • програмування (Python, Java, AI-фреймворки);
  • робота з базами даних і текстовими корпусами;
  • статистичний аналіз і математика для ІІ;
  • етика та правові аспекти штучного інтелекту.

Що включає програма

Навчальний план містить:

  • лекції з алгоритмів, структур даних і теорії штучного інтелекту;
  • практикуми зі створення моделей машинного навчання та мовних інтерфейсів;
  • проєктні курси з NLP та синтаксичного аналізу;
  • курси з прикладної лінгвістики та семантики;
  • роботу з реальними текстами, аудіофайлами та діалоговими структурами;
  • міждисциплінарну підготовку — поєднання ІТ, математики та гуманітарних наук.

Практика та стажування

Студенти отримують практичний досвід у:

  • ІТ-компаніях (стажування на 3-му курсі);
  • проєктних лабораторіях університету;
  • групах розробки програмного забезпечення та AI-рішень;
  • міжнародних академічних програмах, зокрема Erasmus+.

Кар’єрні можливості

Випускники програми затребувані у таких сферах:

  • розробка інтелектуальних систем (чат-боти, голосові асистенти);
  • аналіз і класифікація текстів, автоматичний переклад;
  • робота з великими даними та Data Science;
  • створення мовних моделей і генеративних систем;
  • науково-дослідна та викладацька діяльність;
  • робота в міжнародних ІТ-компаніях та стартапах.

Вступ без іспитів, навчання безкоштовне словацькою мовою — розпочни свою кар’єру в галузі штучного інтелекту разом з UKF Нітра!

Навчальний план: Штучний інтелект – обробка природної мови UKF Нітра

Навчання проходить у місті Нітра — на сучасному кампусі Університету імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF). Це один із провідних університетів Словаччини, де готують фахівців у сфері інформаційних технологій та штучного інтелекту. Програма поєднує академічні знання з практичними навичками, необхідними для роботи в цифровому світі.

Умови успішного завершення навчання:

  • Проходження всіх обовʼязкових предметів та необхідної кількості вибіркових дисциплін;
  • Вступ без іспитів;
  • Набір щонайменше 180 кредитів ECTS за 3 роки навчання;
  • Успішне складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи.

Основні предмети програми

  • Вступ до штучного інтелекту
  • Програмування на Python для обробки тексту
  • Математика та лінійна алгебра для ІІ
  • Структури даних і алгоритми
  • Бази даних і робота з текстовими корпусами
  • Машинне навчання і статистика
  • Обробка природної мови (NLP)
  • Лінгвістика для штучного інтелекту
  • Морфологічний і синтаксичний аналіз тексту
  • Семантика і прагматика в NLP
  • Глибинні нейронні мережі (Deep Learning)
  • Розпізнавання мовлення і синтез тексту
  • Автоматичний переклад і машинна інтерпретація
  • Етика та правові аспекти ІІ
  • Проєктний семінар і лабораторні заняття
  • Письмовий та усний захист підсумкового проєкту

Навчання на цій програмі в UKF Нітра — це не лише здобуття актуальних знань у сфері штучного інтелекту, а й участь у проєктах, хакатонах, дослідницьких семінарах та проходження стажування в провідних ІТ-компаніях Словаччини й Європи. Почни карʼєру у високотехнологічному середовищі вже під час навчання в Нітрі!

Кар'єрні можливості

Бакалаврська програма «Штучний інтелект – обробка природної мови» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) відкриває перед випускниками широкі перспективи працевлаштування в цифровій економіці. Завдяки навчанню в місті Нітра — одному з провідних студентських центрів Словаччини — студенти здобувають не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які високо цінуються на європейському ринку праці.

Професії, доступні випускникам програми:

  • Інженер з обробки природної мови (NLP Engineer);
  • Розробник штучного інтелекту;
  • Фахівець з машинного навчання та аналітик даних;
  • Лінгвіст-програміст, інженер з автоматизації;
  • Спеціаліст зі створення мовних моделей, чат-ботів, голосових помічників.

Випускники успішно працевлаштовуються в таких сферах:

  • ІТ-компанії та технологічні стартапи;
  • Дослідницькі лабораторії та університети;
  • Банківський та телекомунікаційний сектори;
  • Міжнародні організації та цифрові гуманітарні проєкти.

Продовження навчання

Програма надає ґрунтовну підготовку для вступу до магістратури як у Словаччині, так і за кордоном. Найпопулярніші напрямки магістерського рівня:

  • Штучний інтелект і машинне навчання;
  • Комп’ютерна лінгвістика та цифрова філологія;
  • Інформатика та програмна інженерія;
  • Аналіз даних і статистика;
  • Цифрова гуманітаристика та інтелектуальні технології.

Навчання в UKF Нітра — це надійна основа для побудови кар'єри в галузях майбутнього як у Словаччині, так і в міжнародному середовищі.

Як вступити на програму «Штучний інтелект – обробка природної мови» в UKF Нітра

Плануєш навчатися в Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів? Бакалаврат «Штучний інтелект – обробка природної мови» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — чудова можливість здобути освіту в галузі майбутнього та побудувати кар’єру в Європі. Навчання проходить у місті Нітра — одному з найкращих студентських міст Словаччини.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
  • Нострифікація атестата (обов’язкова процедура визнання освіти);
  • Без вступних іспитів;
  • Підтвердження знання словацької мови (рівень не нижче B1–B2);
  • Готовність до очного навчання словацькою мовою.

Терміни подачі документів

  • Основний етап: до 31 березня
  • Додатковий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо почати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти всі етапи вступу.

Необхідні документи

Вступай з Postupai — надійно та без зайвого стресу

Postupai допоможе пройти всі етапи вступу до словацького університету без помилок і зайвих турбот:

  • Підбір оптимальної програми та університету у Словаччині;
  • Підготовка, переклад і правильна подача документів у терміни;
  • Нострифікація та оформлення студентського ВНЖ;
  • Підтримка особистого менеджера до самого початку навчання.

З Postupai вступ стає легким, зрозумілим і контрольованим. Ти отримаєш підтримку на кожному кроці, щоб зосередитися на головному — своєму навчанні та майбутньому!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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