Штучний інтелект — обробка природної мови в UKF Нітра (Словаччина)
Університет: Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет природничих наук та інформатики
Спеціальність: Штучний інтелект — обробка природної мови
Форма навчання: Денна
Мова навчання: словацька
Тривалість навчання: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місцезнаходження: Нітра, Словаччина — денне навчання в кампусі одного з найкращих університетів країни
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Навчання в Нітрі — поєднання технологій та лінгвістики
Програма реалізується в місті Нітра — науковому та студентському центрі Словаччини. Навчання проходить у сучасному кампусі UKF Нітра та орієнтоване на підготовку фахівців у найперспективніших галузях — від нейронних мереж до створення інтелектуальних чат-ботів і мовних моделей.
Чому навчає програма
Бакалаврат за спеціальністю «Штучний інтелект — обробка природної мови» формує навички у таких галузях:
- машинне навчання та нейронні мережі;
- обробка природної мови (Natural Language Processing, NLP);
- комп’ютерна лінгвістика та синтаксичний аналіз;
- програмування (Python, Java, AI-фреймворки);
- робота з базами даних і текстовими корпусами;
- статистичний аналіз і математика для ІІ;
- етика та правові аспекти штучного інтелекту.
Що включає програма
Навчальний план містить:
- лекції з алгоритмів, структур даних і теорії штучного інтелекту;
- практикуми зі створення моделей машинного навчання та мовних інтерфейсів;
- проєктні курси з NLP та синтаксичного аналізу;
- курси з прикладної лінгвістики та семантики;
- роботу з реальними текстами, аудіофайлами та діалоговими структурами;
- міждисциплінарну підготовку — поєднання ІТ, математики та гуманітарних наук.
Практика та стажування
Студенти отримують практичний досвід у:
- ІТ-компаніях (стажування на 3-му курсі);
- проєктних лабораторіях університету;
- групах розробки програмного забезпечення та AI-рішень;
- міжнародних академічних програмах, зокрема Erasmus+.
Кар’єрні можливості
Випускники програми затребувані у таких сферах:
- розробка інтелектуальних систем (чат-боти, голосові асистенти);
- аналіз і класифікація текстів, автоматичний переклад;
- робота з великими даними та Data Science;
- створення мовних моделей і генеративних систем;
- науково-дослідна та викладацька діяльність;
- робота в міжнародних ІТ-компаніях та стартапах.
Вступ без іспитів, навчання безкоштовне словацькою мовою — розпочни свою кар’єру в галузі штучного інтелекту разом з UKF Нітра!
Навчальний план: Штучний інтелект – обробка природної мови UKF Нітра
Навчання проходить у місті Нітра — на сучасному кампусі Університету імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF). Це один із провідних університетів Словаччини, де готують фахівців у сфері інформаційних технологій та штучного інтелекту. Програма поєднує академічні знання з практичними навичками, необхідними для роботи в цифровому світі.
Умови успішного завершення навчання:
- Проходження всіх обовʼязкових предметів та необхідної кількості вибіркових дисциплін;
- Вступ без іспитів;
- Набір щонайменше 180 кредитів ECTS за 3 роки навчання;
- Успішне складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи.
Основні предмети програми
- Вступ до штучного інтелекту
- Програмування на Python для обробки тексту
- Математика та лінійна алгебра для ІІ
- Структури даних і алгоритми
- Бази даних і робота з текстовими корпусами
- Машинне навчання і статистика
- Обробка природної мови (NLP)
- Лінгвістика для штучного інтелекту
- Морфологічний і синтаксичний аналіз тексту
- Семантика і прагматика в NLP
- Глибинні нейронні мережі (Deep Learning)
- Розпізнавання мовлення і синтез тексту
- Автоматичний переклад і машинна інтерпретація
- Етика та правові аспекти ІІ
- Проєктний семінар і лабораторні заняття
- Письмовий та усний захист підсумкового проєкту
Навчання на цій програмі в UKF Нітра — це не лише здобуття актуальних знань у сфері штучного інтелекту, а й участь у проєктах, хакатонах, дослідницьких семінарах та проходження стажування в провідних ІТ-компаніях Словаччини й Європи. Почни карʼєру у високотехнологічному середовищі вже під час навчання в Нітрі!
Кар'єрні можливості
Бакалаврська програма «Штучний інтелект – обробка природної мови» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) відкриває перед випускниками широкі перспективи працевлаштування в цифровій економіці. Завдяки навчанню в місті Нітра — одному з провідних студентських центрів Словаччини — студенти здобувають не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які високо цінуються на європейському ринку праці.
Професії, доступні випускникам програми:
- Інженер з обробки природної мови (NLP Engineer);
- Розробник штучного інтелекту;
- Фахівець з машинного навчання та аналітик даних;
- Лінгвіст-програміст, інженер з автоматизації;
- Спеціаліст зі створення мовних моделей, чат-ботів, голосових помічників.
Випускники успішно працевлаштовуються в таких сферах:
- ІТ-компанії та технологічні стартапи;
- Дослідницькі лабораторії та університети;
- Банківський та телекомунікаційний сектори;
- Міжнародні організації та цифрові гуманітарні проєкти.
Продовження навчання
Програма надає ґрунтовну підготовку для вступу до магістратури як у Словаччині, так і за кордоном. Найпопулярніші напрямки магістерського рівня:
- Штучний інтелект і машинне навчання;
- Комп’ютерна лінгвістика та цифрова філологія;
- Інформатика та програмна інженерія;
- Аналіз даних і статистика;
- Цифрова гуманітаристика та інтелектуальні технології.
Навчання в UKF Нітра — це надійна основа для побудови кар'єри в галузях майбутнього як у Словаччині, так і в міжнародному середовищі.
Як вступити на програму «Штучний інтелект – обробка природної мови» в UKF Нітра
Плануєш навчатися в Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів? Бакалаврат «Штучний інтелект – обробка природної мови» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — чудова можливість здобути освіту в галузі майбутнього та побудувати кар’єру в Європі. Навчання проходить у місті Нітра — одному з найкращих студентських міст Словаччини.
Умови вступу
- Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
- Нострифікація атестата (обов’язкова процедура визнання освіти);
- Без вступних іспитів;
- Підтвердження знання словацької мови (рівень не нижче B1–B2);
- Готовність до очного навчання словацькою мовою.
Терміни подачі документів
- Основний етап: до 31 березня
- Додатковий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)
Рекомендуємо почати підготовку документів заздалегідь, щоб встигнути пройти всі етапи вступу.
Необхідні документи
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- Підбір оптимальної програми та університету у Словаччині;
- Підготовка, переклад і правильна подача документів у терміни;
- Нострифікація та оформлення студентського ВНЖ;
- Підтримка особистого менеджера до самого початку навчання.
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