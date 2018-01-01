Штучний інтелект — обробка природної мови в UKF Нітра (Словаччина) Університет: Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет природничих наук та інформатики

Спеціальність: Штучний інтелект — обробка природної мови

Форма навчання: Денна

Мова навчання: словацька

Тривалість навчання: 3 роки

Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місцезнаходження: Нітра, Словаччина — денне навчання в кампусі одного з найкращих університетів країни

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою Навчання в Нітрі — поєднання технологій та лінгвістики Програма реалізується в місті Нітра — науковому та студентському центрі Словаччини. Навчання проходить у сучасному кампусі UKF Нітра та орієнтоване на підготовку фахівців у найперспективніших галузях — від нейронних мереж до створення інтелектуальних чат-ботів і мовних моделей. Чому навчає програма Бакалаврат за спеціальністю «Штучний інтелект — обробка природної мови» формує навички у таких галузях: машинне навчання та нейронні мережі;

обробка природної мови (Natural Language Processing, NLP);

комп’ютерна лінгвістика та синтаксичний аналіз;

програмування (Python, Java, AI-фреймворки);

робота з базами даних і текстовими корпусами;

статистичний аналіз і математика для ІІ;

етика та правові аспекти штучного інтелекту. Що включає програма Навчальний план містить: лекції з алгоритмів, структур даних і теорії штучного інтелекту;

практикуми зі створення моделей машинного навчання та мовних інтерфейсів;

проєктні курси з NLP та синтаксичного аналізу;

курси з прикладної лінгвістики та семантики;

роботу з реальними текстами, аудіофайлами та діалоговими структурами;

міждисциплінарну підготовку — поєднання ІТ, математики та гуманітарних наук. Практика та стажування Студенти отримують практичний досвід у: ІТ-компаніях (стажування на 3-му курсі);

проєктних лабораторіях університету;

групах розробки програмного забезпечення та AI-рішень;

міжнародних академічних програмах, зокрема Erasmus+. Кар’єрні можливості Випускники програми затребувані у таких сферах: розробка інтелектуальних систем (чат-боти, голосові асистенти);

аналіз і класифікація текстів, автоматичний переклад;

робота з великими даними та Data Science;

створення мовних моделей і генеративних систем;

науково-дослідна та викладацька діяльність;

робота в міжнародних ІТ-компаніях та стартапах. Вступ без іспитів, навчання безкоштовне словацькою мовою — розпочни свою кар’єру в галузі штучного інтелекту разом з UKF Нітра!

Навчальний план: Штучний інтелект – обробка природної мови UKF Нітра Навчання проходить у місті Нітра — на сучасному кампусі Університету імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF). Це один із провідних університетів Словаччини, де готують фахівців у сфері інформаційних технологій та штучного інтелекту. Програма поєднує академічні знання з практичними навичками, необхідними для роботи в цифровому світі. Умови успішного завершення навчання: Проходження всіх обовʼязкових предметів та необхідної кількості вибіркових дисциплін;

Вступ без іспитів;

Набір щонайменше 180 кредитів ECTS за 3 роки навчання;

Успішне складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи. Основні предмети програми Вступ до штучного інтелекту

Програмування на Python для обробки тексту

Математика та лінійна алгебра для ІІ

Структури даних і алгоритми

Бази даних і робота з текстовими корпусами

Машинне навчання і статистика

Обробка природної мови (NLP)

Лінгвістика для штучного інтелекту

Морфологічний і синтаксичний аналіз тексту

Семантика і прагматика в NLP

Глибинні нейронні мережі (Deep Learning)

Розпізнавання мовлення і синтез тексту

Автоматичний переклад і машинна інтерпретація

Етика та правові аспекти ІІ

Проєктний семінар і лабораторні заняття

Письмовий та усний захист підсумкового проєкту Навчання на цій програмі в UKF Нітра — це не лише здобуття актуальних знань у сфері штучного інтелекту, а й участь у проєктах, хакатонах, дослідницьких семінарах та проходження стажування в провідних ІТ-компаніях Словаччини й Європи. Почни карʼєру у високотехнологічному середовищі вже під час навчання в Нітрі!

Кар'єрні можливості Бакалаврська програма «Штучний інтелект – обробка природної мови» в Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) відкриває перед випускниками широкі перспективи працевлаштування в цифровій економіці. Завдяки навчанню в місті Нітра — одному з провідних студентських центрів Словаччини — студенти здобувають не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які високо цінуються на європейському ринку праці. Професії, доступні випускникам програми: Інженер з обробки природної мови (NLP Engineer);

Розробник штучного інтелекту;

Фахівець з машинного навчання та аналітик даних;

Лінгвіст-програміст, інженер з автоматизації;

Спеціаліст зі створення мовних моделей, чат-ботів, голосових помічників. Випускники успішно працевлаштовуються в таких сферах: ІТ-компанії та технологічні стартапи;

Дослідницькі лабораторії та університети;

Банківський та телекомунікаційний сектори;

Міжнародні організації та цифрові гуманітарні проєкти. Продовження навчання Програма надає ґрунтовну підготовку для вступу до магістратури як у Словаччині, так і за кордоном. Найпопулярніші напрямки магістерського рівня: Штучний інтелект і машинне навчання;

Комп’ютерна лінгвістика та цифрова філологія;

Інформатика та програмна інженерія;

Аналіз даних і статистика;

Цифрова гуманітаристика та інтелектуальні технології. Навчання в UKF Нітра — це надійна основа для побудови кар'єри в галузях майбутнього як у Словаччині, так і в міжнародному середовищі.