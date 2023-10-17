Технический университет в Кошице находится на 3 месте (UniRank™ 2023) среди лучших университетов Словакии. Технический университет предлагает большой спектр технических специальностей, среди которых авиационный факультет (единственный в Словакии открыт для иностранцев).
Этот университет давно занимает вторую позицию лучшего технического вуза (после STU). Технический университет в Кошице выбирают многих амбициозных абитуриентов из западной части Украины, так как г. Кошице находится всего в 2 часах езды от границы Украины! Этот университет - хорошая возможность получить бесплатное образование в Европе.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения(ENG): 1 500 - 4 000€
Стипендия: 150-1050€
Аккредитованная академическая степень:
Этот университет - хорошая возможность получить бесплатное образование в Европе.
Технический университет в Кошице имеет общие корни с STU (Словацкий технический университет в Братиславе), которые ведут нас к первой Горной академии, основанной в 1762 году в живописном городке Банской Штявнице - это было начало технического академического образования, которое сыграло весомую роль в истории технического образования Европы. В 1937 году в Кошице был основан Технический университет Милана Штефаника .
Этот университет был перенесен в г. Прешов, позже в г. Мартин, а еще позже в Братиславу, и стал современным STU - на этом общая история основания двух современных технических университетов заканчивается.
В 1952 году у г. Кошице уже появились такие академические направления, как: Факультет тяжелой промышленности, Горный факультет и Факультет металлургии. Через 39 лет (в 1991) университет получил свое сегодняшнее название. Еще через год, появился Факультет специализированных наук в г. Прешове (сегодня это Факультет производственных технологий). В том же году был основан Экономический факультет, благодаря чему, университет перестал восприниматься, как исключительно технический. Позже, был созданный Факультет прикладного искусства. Авиационный факультет был основан в 2005 году.
Технический университет в Кошице, как и STU, однозначно достоин Твоего внимания. Обязательно ознакомься со спектром учебных программ, которые предлагает этот университет. Технический университет в Кошице тесно сотрудничает с другими университетами Словакии и имеет много связей по всей Европе. В последние годы выразительно увеличивается количество заграничных абитуриентов в этом вузе. Как и все государственные высшие учебные заведения Словакии - этот университет предлагает вступление на бюджет для украинских абитуриентов, где учеба является бесплатной.
Кредо Технического университета в Кошице:
Идеология Технического университета в Кошице:
TUKE владеет комплексом общежитий, которые примут всех студентов, что поступили в Технический университет. 6 общежитий находится в спальных и центральных районах г. Кошице, а 2 находятся в г. Прешове
TUKE владеет комплексом из десяти столовых в г. Кошице и одной столовой в г. Прешове.
Кроме бесплатной учебы в Словакии Ты также получишь обеды за 1,5- 2 евро по студенческим ценам в чистых и просторных столовых прикрепленных за общежитиями или корпусами факультетов.
Кафедра спортивного воспитания предлагает своим студентам курсы катания на лодках, плавание, катание на лыжах, и на спортивных велосипедах.
Ты можешь купить абонемент на любой вид танцы на целый семестр всего за 30 евро. Сюда входит также йога, или покупай ViP- пакет, с которым Ты сможешь посещать любой предложенный спорт в безлимитном режиме.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс длится лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля длится экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится из второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится лишь 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы проходят от начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров - зимнего и летнего. Все следующие указаны даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Техническом университете в Кошице для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в техническом университете в Кошице, Цена за такое обучение составляет 3500 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией