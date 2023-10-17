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Технический университет в Кошице

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Об университете

Технический университет в Кошице находится на 3 месте (UniRank™ 2023) среди лучших университетов Словакии. Технический университет предлагает большой спектр технических специальностей, среди которых авиационный факультет (единственный в Словакии открыт для иностранцев).

Этот университет давно занимает вторую позицию лучшего технического вуза (после STU). Технический университет в Кошице выбирают многих амбициозных абитуриентов из западной части Украины, так как г. Кошице находится всего в 2 часах езды от границы Украины! Этот университет - хорошая возможность получить бесплатное образование в Европе.

Содержание

дата изменения: 17.10.2023
Технический университет в Кошице
Термин подачи заявки: до 30.04.2023
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения(ENG): 1 500 - 4 000€
Стипендия: 150-1050€
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - Bc. (3-4 года)
  • Инженер - Ing. (2 года)
  • Аспирантура - PhD. (3 года и более)

Этот университет - хорошая возможность получить бесплатное образование в Европе.

История

Технический университет в Кошице имеет общие корни с STU (Словацкий технический университет в Братиславе), которые ведут нас к первой Горной академии, основанной в 1762 году в живописном городке Банской Штявнице - это было начало технического академического образования, которое сыграло весомую роль в истории технического образования Европы. В 1937 году в Кошице был основан Технический университет Милана Штефаника .

Этот университет был перенесен в г. Прешов, позже в г. Мартин, а еще позже в Братиславу, и стал современным STU - на этом общая история основания двух современных технических университетов заканчивается.

В 1952 году у г. Кошице уже появились такие академические направления, как: Факультет тяжелой промышленности, Горный факультет и Факультет металлургии. Через 39 лет (в 1991) университет получил свое сегодняшнее название. Еще через год, появился Факультет специализированных наук в г. Прешове (сегодня это Факультет производственных технологий). В том же году был основан Экономический факультет, благодаря чему, университет перестал восприниматься, как исключительно технический. Позже, был созданный Факультет прикладного искусства. Авиационный факультет был основан в 2005 году.

История Технический университет в Кошице

Сегодня

Технический университет в Кошице, как и STU, однозначно достоин Твоего внимания. Обязательно ознакомься со спектром учебных программ, которые предлагает этот университет. Технический университет в Кошице тесно сотрудничает с другими университетами Словакии и имеет много связей по всей Европе. В последние годы выразительно увеличивается количество заграничных абитуриентов в этом вузе. Как и все государственные высшие учебные заведения Словакии - этот университет предлагает вступление на бюджет для украинских абитуриентов, где учеба является бесплатной.

Кредо Технического университета в Кошице:

  • Люди - всегда на первом месте;
  • Связи - строятся на честности и доверии;
  • Разнообразие - все мы разные, и все мы уважаем мнения друг друга;
  • Креативность - на первом месте, память - на втором.
  • Глобальную перспективу студентов обеспечиваем качественным образованием, чтобы наши студенты были подготовлены к сотрудничеству в международных коллективах и умели применять современные электронные средства коммуникации.

Идеология Технического университета в Кошице:

  • Стать первым народным техническим университетом в Словакии;
  • Стать известным университетом на международном уровне;
  • Придерживаться автономности и независимости;
  • Получать финансы из разных источников (гранды, проекты, международное финансирование, а не только государственные источники);
  • Быть доступным для наиболее широкого кругу желающих
  • Развивать научную деятельность на основе собственных открытий;

Факультеты

Какие есть факультеты?
Бакалавриат
  • Авиационная и техническая техника
  • Пилот
  • Контроль воздушного движения
  • Работник в сфере управления воздушным движением
Магистратура
  • Менеджмент воздушного движения  
  • Авиационная и космическая инженерия
Бакалавриат
  • Автомобильное производство
  • Качество и безопасность
  • Компьютерное обеспечение машиностроитьельного производства
  • Промышленная мехатроника
  • Промышленная инженерия
  • Протезирование и ортопедия
  • Управление и экономика предприятия
  • Машиностроительная инженерия
  • Техника охраны окружающей среды
  • Технологии, менеджмент и инновации машиностроительной промышленности
Магистратура
  • Прикладная механика
  • Автомобильное производство
  • Безопасность технических систем
  • Биомедицинская инженерия
  • Компьютерная инженерия 
  • Транспортные технологии и логистика
  • Энергетические станки и оборудование
  • Инженерия качества продукции
  • Инженерия окружающей среды
  • Компьютерное обеспечение станочного производства
  • Промышленная автоматизация
  • Промышленная мехатроника
  • Промышленная инженерия
  • Управление и экономика бизнеса
  • Робототехника
  • Обработка пластику
  • Машиностроительные технологии
  • Машиностроительная инженерия
  • Техника охраны окружающей среды
  • Производственные станки и оборудование
  • Сварка и обработка поверхности
Бакалавриат
  • Инженерные конструкции и транспортные сооружения
  • Реализация транспортных сооружений
  • Здания с позитивным влиянием на окружающую среду
  • Сооружения для стойкого управления водными ресурсами в природе
Магистратура
  • Наземные сооружения
  • Наземные сооруженияТехническая оснастка зданий
  • Несущие конструкции зданий
  • Несущие конструкции и транспортные сооружения
  • Реализация транспортных сооружений
  • Технологии и менеджмент в строительстве
  • Здания с позитивным влиянием на окружающую среду
  • Сооружения для стойкого управления водными ресурсами в природе
Бакалавриат
  • Автоматизация и управление процессами добывания и обработки сырья
  • Горная промышленность и геотехника
  • Транспортная логистика предприятия
  • Геодезия и географические информационные системы
  • Геодезия и кадастр недвижимости
  • Геодезия и региональное развитие
  • Геоисследования
  • Геотуризм
  • Ведение  водного хозяйства в коммунальной сфере
  • Информатизация процессов добывания и обработки сырья
  • Коммерческая логистика
  • Менеджмент процессов
  • Менеджмент ресурсов земли
  • Минералургия и технологии окружающей среды
  • Охрана окружающей среды и экотехнологии сырья
  • Промышленная логистика
  • Управление качеством процессов добывания и обработки сырья
  • Сырьевая инженерия
  • Технологии в нефтедобывающем и газодобывающем предприятии
  • Использование альтернативных источников энергии
  • Спасательная и пожарная техника
Магистратура
  • Транспортная логистика предприятия
  • Геологическая инженерия
  • Геотуризм
  • Информатизация процессов добывания и обработки сырья
  • Инженерная геодезия и кадастр недвижимости
  • Менеджмент ресурсов земли
  • Минералургия и технологии окружающей среды
  • Промышленная логистика
  • Управление качеством процессов добывания и обработки сырья
  • Управление процессами добывания и обработки сырья
  • Горно-шахтные технологии
  • Технологии в нефтедобывающем и газодобывающем предприятии
  • Использование альтернативных источников энергии
  • Спасательная и пожарная техника
Бакалавриат
  • Архитектура и градостроения
  • Дизайн
  • Свободное изобразительное искусство
Магистратура
  • Архитектура и градостроения
  • Дизайн
  • Свободное изобразительное искусство
Бакалавриат
  • Обработка и рециклизация мусора
  • Химия в окружающей среде
  • Материаловедение
  • Конструкционные материалы в автомобильной промышленности
  • Интегрированные системы управления
  • Металлургия
  • Управление и моделирование металлургических процессов
  • Химические процессы в производстве материалов
  • Литье для автомобильной промышленности
  • Теплотехника и газовая промышленность
Магистратура
  • Обработка и рециклизация мусора
  • Инженерия материаловедения
  • Формирование материалов
  • Интегрированные системы управления
  • Металлургия
Бакалавриат
  • Прогрессивные технологии
  • Компьютерное обеспечение производственных технологий
  • Менеджмент производства
  • Технологии автомобильного производства
  • Мониторинг и диагностика технического оборудования
  • Возобновляемые источники энергии
  • Промышленный менеджмент
Магистратура
  • Прогрессивные технологии
  • Компьютерное обеспечение производственных технологий
  • Менеджмент производства
  • Технологии автомобильного производства
  • Мониторинг и диагностика технического оборудования
  • Возобновляемые источники энергии
  • Промышленный менеджмент
Бакалавриат
  • Прикладная электротехника
  • Автоматизированы электротехнические системы
  • Автомобильная электроника
  • Электроэнергетика
  • Физическая инженерия прогрессивных материалов
  • Информатика в управлении
  • Информатика
  • Интеллектуальная электроника
  • Интеллектуальные системы
  • Кибербезопасность
  • Компьютерное моделирование
  • Компьютерная сеть
  • Промышленная электротехника
Магистратура
  • Автомобильная электроника
  • Электротехнические системы
  • Электроэнергетика
  • Физическая инженерия прогрессивных материалов
  • Информатика в управлении
  • Информатика
  • Интеллектуальные системы
  • Компьютерное моделирование
  • Компьютерная сеть
  • Промышленная электротехника
Бакалавриат
  • Финансы, банковское дело и инвестиции
  • Экономика и менеджмент в государственном управлени
Магистратура
  • Финансы, банковское дело и инвестиции
  • Экономика и менеджмент в государственном управлении&nbsp;
Технический университет в Кошице

Студенческая жизнь

Общежитие

TUKE владеет комплексом общежитий, которые примут всех студентов, что поступили в Технический университет. 6 общежитий находится в спальных и центральных районах г. Кошице, а 2 находятся в г. Прешове

Столовая

TUKE владеет комплексом из десяти столовых в г. Кошице и одной столовой в г. Прешове.

Кроме бесплатной учебы в Словакии Ты также получишь обеды за 1,5- 2 евро по студенческим ценам в чистых и просторных столовых прикрепленных за общежитиями или корпусами факультетов.

Спорт

Кафедра спортивного воспитания предлагает своим студентам курсы катания на лодках, плавание, катание на лыжах, и на спортивных велосипедах.

Кроме этого!

Ты можешь купить абонемент на любой вид танцы на целый семестр всего за 30 евро. Сюда входит также йога, или покупай ViP- пакет, с которым Ты сможешь посещать любой предложенный спорт в безлимитном режиме.

Технический университет в Кошице

Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс длится лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля длится экзаменационный период.

Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.

Летний семестр условно длится из второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится лишь 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.

Летние каникулы проходят от начала июля до середины сентября.

Учебный год состоит из двух академических семестров - зимнего и летнего. Все следующие указаны даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.

Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в Техническом университете в Кошице для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.

    Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в техническом университете в Кошице, Цена за такое обучение составляет 3500 € в зависимости от специальности.

  • Как быстро выучить словацкий язык, чтобы поступить?

    Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.

Если у тебя возникают другие вопросы

относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время

Как поступить в Технический университет в Кошице

  • Биометрический паспорт или виза
  • Выписка оценок из школы за 8, 9, 10 класс и за первый семестр 11 класса
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Свидетельство о рождении
  • Доверенность на лицо, представляющее интересы ребенка в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Выписка оценок из университета
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
Это бесплатно

Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией

Postupai: 13.10.2018

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