Технический университет в Кошице имеет общие корни с STU (Словацкий технический университет в Братиславе), которые ведут нас к первой Горной академии, основанной в 1762 году в живописном городке Банской Штявнице - это было начало технического академического образования, которое сыграло весомую роль в истории технического образования Европы. В 1937 году в Кошице был основан Технический университет Милана Штефаника .

Этот университет был перенесен в г. Прешов, позже в г. Мартин, а еще позже в Братиславу, и стал современным STU - на этом общая история основания двух современных технических университетов заканчивается.