Одним из успехов научной деятельности Жилинского университета является получение машиностроительным факультетом награды в конкурсе «Премия за трансферные технологии».

Сотрудничество с зарубежными университетами и учреждениями имеет решающее значение для Технического университета. Жилинский университет подписал двустороннее соглашение и активно сотрудничает с более чем 150 иностранными партнерами. В программе ERASMUS+ Жилинский университет уже давно является одним из самых успешных в Словакии. В 2014 году он также успешно участвовал в программах обмена студентов с Бразилией и Кореей.

Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитованы в соответствии с европейскими нормами.

Украинские студенты могут поступить в Жилинский университет на бесплатное обучение, какое происходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.

Перспектива трудоустройства

Выпускники Жилинского университета являются востребованными специалистами, качество подготовки которых неоднократно была подтверждена работодателями, которые уже длительное время проявляют большую заинтересованность относительно сотрудничества с Жилинским университетом и относительно дальнейшего трудоустройства выпускников этого словацкого вуза.

Выпускники вуза имеют хорошую образовательную базу, а также престижный статус выпускника Жилинского университета, который ценится в Европе.

Трудоустроиться по своей специальности после окончания во время обучения или после окончания бакалаврата или магистратуры происходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).

Украинский студент в Словакии, который закончил Жилинский университет может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. д, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической степени – бакалаврата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировка у иностранных работодателей, в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+, не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки!