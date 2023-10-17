Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Жилинский университет в г. Жилина занимает почетное пятое место в рейтинге лучших вузов Словакии. Правда, уже по оценкам UniRank ™ 2020 Жилинский университет спустился на седьмую строчку. Жилинский университет в г. Жилина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.
Город Жилина - четвертый по величине и один из самых древних городов Словакии.
Жилинский университет предлагает все три уровня обучения - бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
65 лет своего существования, этот словацкий государственный вуз воспитал 80000 хорошо подготовленных специалистов преимущественно в области транспорта и техники, но также в области гуманитарных наук, менеджмента и маркетинга.
Бесплатное обучение в Жилинском университете г. Жилина проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов. Необходимо знание словацкого языка.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 000- 3 500 €
Стипендия: 1 000-3 000 €
Аккредитованная академическая степень:
Бесплатное обучение в Жилинском университете г. Жилина проходит на словацком языке.
Через двадцать лет (1980) университет был переименован в Университет транспорта и сообщения в Жилине.
В 1996-1998 году сформировались еще три факультета: Факультет промышленных технологий, Факультет катехетики и педагогики, св. Андрея (Ондрея), а также Факультет естественных наук. Последний возник с намерением расширить профиль учений Жилинского университета в Жилине в области математики, естественных и гуманитарных наук и искусства. В 2010 Факультет естественных наук был переименован на Факультет гуманитарных наук.
Электротехнический факультет и факультет вооруженных сил, и локализовался в Праге. Лишь в 1960 году он переместился в г. Жилина в Словакии. Здесь Факультет транспорта был переименован в факультет эксплуатации и экономики транспорта.
Жилинский университет в г. Жилина является государственным университетом, который предоставляет бесплатное образование в Словакии для украинцев.
Этот вуз относится к известным и престижным словацким вузам, которые завоевывают свои рейтинги не только на территории Словакии, но и в других странах Европы. Например, в сфере науки и исследований, Жилинский университет берет участие в 200 Словацких и в 41-ом зарубежном проекте. Также этот вуз ЕЖЕГОДНО организует 60 научных мероприятий!
Инфраструктуру университета составляют 7 факультетов, общежития, столовые, библиотеки, спортивный комплекс, социальный центр, Университетский научный парк, Научно-исследовательский центр. Результаты научно-исследовательской деятельности университета имеют значительное влияние не только на образовательный процесс, но и на развитие международного сотрудничества.
Одним из успехов научной деятельности Жилинского университета является получение машиностроительным факультетом награды в конкурсе «Премия за трансферные технологии».
Сотрудничество с зарубежными университетами и учреждениями имеет решающее значение для Технического университета. Жилинский университет подписал двустороннее соглашение и активно сотрудничает с более чем 150 иностранными партнерами. В программе ERASMUS+ Жилинский университет уже давно является одним из самых успешных в Словакии. В 2014 году он также успешно участвовал в программах обмена студентов с Бразилией и Кореей.
Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитованы в соответствии с европейскими нормами.
Украинские студенты могут поступить в Жилинский университет на бесплатное обучение, какое происходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.
Выпускники Жилинского университета являются востребованными специалистами, качество подготовки которых неоднократно была подтверждена работодателями, которые уже длительное время проявляют большую заинтересованность относительно сотрудничества с Жилинским университетом и относительно дальнейшего трудоустройства выпускников этого словацкого вуза.
Выпускники вуза имеют хорошую образовательную базу, а также престижный статус выпускника Жилинского университета, который ценится в Европе.
Трудоустроиться по своей специальности после окончания во время обучения или после окончания бакалаврата или магистратуры происходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).
Украинский студент в Словакии, который закончил Жилинский университет может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. д, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической степени – бакалаврата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировка у иностранных работодателей, в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+, не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки!
Комнаты в корпусах общежитий А, B, C, D двух- и трехместные. Санузлы и кухни общие и находятся на каждом этаже. Все комнаты имеют подключение к скоростному интернету через WI-FI или кабельное подключение.
Комнаты в корпусах общежитий E, F, G, H трехместные, санузлы находятся в каждой комнате. На каждом этаже есть кухня. Все комнаты имеют подключение к скоростному интернету. В корпусах E и F находятся буфеты. В распоряжении студентов находятся комнаты с телевизорами, помещения для танцев, конференц-залы для совместного обучения, и даже кинозал который вмещает 180 человек. Кинозал также иногда играет роль театра. Кампус также вмещает Студенческий информационный центр, типографию и канцелярию (COPY-centrum), комнату для стирки, фитнес-центр, медицинское отделение, включая стоматологию. В кампусе также есть пиццерия, салон красоты, возможность бесплатной парковки.
Локация: Компас Жилинского университета находится в г. Жилина квартал Velky Diel. От общежития до университета можно добраться пешком за 7 минут. К исторической части Жилины можно доехать на транспорте за 10-15 минут.
Украинские студенты в Словакии, как и словацкие студенты и студенты из других стран, имеют возможность питаться в столовых и буфетах, которые являются частью студенческого кампуса Жилинского университета или комплекса отдельных факультетов.
Питание в студенческих столовых Жилинского университета работает в форме информационной системы KREDIT7, которая обеспечивает автоматизацию процессов выдачи пищи (завтраки, обеды и ужин) посредством использования чиповых карт. Студенты имеют возможность выбирать блюда из еженедельного меню, в которое входит 8 блюд.
Выдачу пищи обеспечивают также другие комплексы, как вот ректорат, строение NR, Nova menza, Stara menza тому подобное.
Возможность заниматься спортом для студентов обеспечена Институтом физической культуры. Который предлагает такие виды спорта, как теннис, атлетический бег, crossfit, велотуризм, туризм, фигурное катание, гребля и сплав.
Эти виды спорта можно посещать в рамке предмета «физическая культура», посещать комплекс в то время, когда там не проходит университетский учебный процесс.
Учась в Жилинском университете можно также заниматься винсерфингом, и кататься на лыжах.
Этот словацкий университет также устраивает спортивные соревнования. Поэтому, если ты спортсмен, или очень любишь спорт – смело участвуй!;
Жилинский спорткомплекс Stara medza предлагает студентам спортзал, аэробику, сквош, тренажерный зал, боевые искусства, комплекс релаксации (финская сауна, инфрасауна, джакузи).
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров - зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Жилинском университете бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Жилинском университете, Цена за такое обучение составляет 3500 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией