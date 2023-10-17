Факультет збройних сил, і локалізувався в Празі. Лише в 1960 році він перемістився до м. Жиліна в Словаччині. Тут факультет транспорту було перейменовано на Факультет експлуатації та економіки транспорту.

Одним із успіхів наукової діяльності Жилінського університету є отримання машинобудівним факультетом нагороди в конкурсі «Премія за трансферні технології».

Співпраця з закордонними університетами та установами має вирішальне значення для Технічного університету. Жилінський університет підписав двосторонні угоди та активно співпрацює з більш ніж 150 іноземними партнерами. У програмі ERASMUS+ Жилінський університет вже давно є одним із найуспішніших у Словаччині. У 2014 році він також успішно брав участь у програмах обміну студентів з Бразилією та Кореєю.

Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.

Українські студенти можуть вступити в Жилінський університет на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мові, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, і одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький ВНЗ на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.

Перспектива працевлаштування

Випускники Жлінського університету є популярними спеціалістами, якість підготовки яких неодноразово була підтверджена роботодавцями, які вже тривалий час проявляють велику зацікавленість щодо співпраці з Жилінським університетом та щодо подальшого працевлаштування випускників цього словацького ВНЗ.

Випускники ВНЗ мають хорошу освітню базу, а також престижний статус випускника Жилінського університету, який ціниться у Європі.

Працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk чи kariera.zoznam.sk).

Український студент у Словаччині, який закінчив Жилінський університет може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом усього періоду навчання за кордоном або стажування!