Відповідно до оцінювання UniRank™ 2019, державний Жилінський університет у м. Жиліна посідає почесне четверте місце у рейтингу кращих ВНЗ Словаччини. Щоправда, вже за оцінюванням UniRank™ 2020 Жилінський університет спустився на сьому сходинку. Жилінський університет в м. Жиліна пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.
Місто Жиліна – четверте по величині й одне із найбільш древніх міст Словаччини.
Жилінський університет пропонує всі три рівні навчання - бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.
За 65 років свого існування, цей Словацький державний ВНЗ виховав 80 000 добре підготовлених фахівців, переважно в галузі транспорту та техніки, але також в галузі гуманітарних наук, менеджменту та маркетингу.
Безкоштовне навчання в Жилінському університеті м. Жиліна проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей - вступ без екзаменів. Необхідне знання словацької мови.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 3 500 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Безкоштовне навчання в Жилінському університеті м. Жиліна проходить словацькою мовою
Через двадцять років (1980) університет було перейменовано на Університет транспорту та сполучення в Жиліні.
В 1996-1998 році сформувалися ще три факультети: Факультет промислових технологій, Факультет катехитики та педагогіки, св. Андрія (Ондрея), а також Факультет природничих наук. Остання виникла із наміром розширити профіль вчень Жилінського університету в Жиліні у сфері математики, природничих та гуманітарних наук та мистецтва. В 2010 Факультет природничих наук було перейменовано на Факультет гуманітарних наук.
Жилінський університет в м. Жиліна є державним університетом, який надає безкоштовну освіту у Словаччині для українців.
Цей ВНЗ відноситься до відомих та престижних словацьких вузів, який завойовує свої рейтинги не лише на теренах Словаччини, але й в інших країнах Європи. Наприклад, у сфері науки та досліджень, Жилінський університет бере участь у 200 Словацьких та в 41-ому закордонному проєкті. Також цей ВНЗ ЩОРІЧНО організовує аж 60 наукових заходів!
Інфраструктуру університету складають 7 факультетів, гуртожитки, їдальні, бібліотеки, спортивний комплекс, соціальний центр, Університетський науковий парк, Науково-дослідний центр. Результати науково-дослідної діяльності університету мають значний вплив не лише на освітній процес, але й на розвиток міжнародної співпраці.
Факультет збройних сил, і локалізувався в Празі. Лише в 1960 році він перемістився до м. Жиліна в Словаччині. Тут факультет транспорту було перейменовано на Факультет експлуатації та економіки транспорту.
Одним із успіхів наукової діяльності Жилінського університету є отримання машинобудівним факультетом нагороди в конкурсі «Премія за трансферні технології».
Співпраця з закордонними університетами та установами має вирішальне значення для Технічного університету. Жилінський університет підписав двосторонні угоди та активно співпрацює з більш ніж 150 іноземними партнерами. У програмі ERASMUS+ Жилінський університет вже давно є одним із найуспішніших у Словаччині. У 2014 році він також успішно брав участь у програмах обміну студентів з Бразилією та Кореєю.
Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.
Українські студенти можуть вступити в Жилінський університет на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мові, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, і одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький ВНЗ на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.
Випускники Жлінського університету є популярними спеціалістами, якість підготовки яких неодноразово була підтверджена роботодавцями, які вже тривалий час проявляють велику зацікавленість щодо співпраці з Жилінським університетом та щодо подальшого працевлаштування випускників цього словацького ВНЗ.
Випускники ВНЗ мають хорошу освітню базу, а також престижний статус випускника Жилінського університету, який ціниться у Європі.
Працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk чи kariera.zoznam.sk).
Український студент у Словаччині, який закінчив Жилінський університет може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом усього періоду навчання за кордоном або стажування!
Умови проживання: Комплекс гуртожитків складається з восьми корпусів А, B, C, D, E, F, H.
Кімнати в корпусах гуртожитків А, B, C, D дво- та тримісні. Санвузли та кухні спільні, та знаходяться на кожному поверсі. Всі кімнати мають підключення до швидкісного інтернету через WI-FI або кабельне підключення.
Кімнати в корпусах гуртожитків E, F, G, H тримісні, санвузли знаходяться в кожній кімнаті. На кожному поверсі є кухня. Всі кімнати мають підключення до швидкісного інтернету. В корпусах E та F знаходяться буфети. У розпорядженні студентів знаходяться кімнати з телевізорами, клубні приміщення, конференц-зали для спільного навчання, та навіть кінозал який вміщає 180 осіб. Кінозал також іноді відіграє роль театру. Кампус також вміщає Студентський інформаційний центр, друкарню та канцелярію (COPY-centrum), кімнату для прання, фітнес-центр, медичне відділення включаючи стоматологію. У кампусі також є піцерія, салон краси, можливість безкоштовного паркування.
Локація: Кампус Жилінського університету знаходиться у м. Жиліна квартал Velky Diel. Від гуртожитку до університету можна добратися пішки за 7 хвилин. До історичної частини міста Жиліна можна доїхати на транспорті за 10-15 хвилин.
Українські студенти у Словаччині, як і словацькі студенти та студенти з інших кран, мають можливість харчуватися у їдальнях та буфетах, які є частиною студентського кампуса Жилінського університету або комплексу окремих факультетів.
Харчування у студентських їдальнях Жилінського університету працює у формі інформаційної системи KREDIT7, яка забезпечує автоматизацію процесів видачі їжі (сніданки, обіди та вечеря) за допомогою використання чіпових карт. Студенти мають змогу вибирати страву з щотижневого меню, в яке входить 8 страв.
Їдальні та буфети працюють з понеділка по четвер від 7.00 до 19.00, а у п’ятницю від 7.00 до 13.30. На вихідні їдальні працюють лише на обід – від 11.00 до 13.00.
Видачу їжі забезпечують також інші комплекси, як от ректорат, будова NR, Nova menza, Stara menza тощо.
Можливість займатися спортом для студентів є забезпечена Інститутом фізичної культури. Який пропонує такі види спорту, як теніс, атлетичний біг, crossfit, велотуризм, туризм, фігурне катання, веслування та сплав.
Ці види спорту можна відвідувати в рамці предмету «фізична культура», відвідувати комплекс у час, коли там не проходить університетський навчальний процес.
Навчаючись в Жилінському університеті можна також займатися вінсерфінгом, та кататися на лижах.
Цей Словацький університет також влаштовує спортивні змагання. Тож, якщо ти спортсмен, або дуже любиш спорт – сміливо бери участь!
Жилінський спорткомплекс Stara medza пропонує студентам спортзали, аеробіку, сквош, тренажерний зал, бойові мистецтва, комплекс релаксації (фінська сауна, інфросауна, джакузі).
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року
Навчання в Жилінському університеті безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Жилінському університеті, Ціна за таке навчання складає 3 500 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 - 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією