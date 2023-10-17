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Технічний університет у Кошице

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Про університет

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці серед кращих університетів Словаччини. Технічний університет пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців). Цей університет давно займає другу позицію кращого технічного вузу (після STU). Технічний університет в Кошице вибирають багато амбіційних абітурієнтів із Західної частини України, оскільки м. Кошице знаходиться всього за 2 години їзди від кордону України! Цей університет – чудова можливість здобути безкоштовну освіту у Європі.

Зміст

дата зміни: 17.10.2023
Технічний університет у Кошице
Термін подачі заяви: до 30.04.2023
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 1 500 - 4 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)

Цей університет – чудова можливість здобути безкоштовну освіту у Європі.

Історія

Технічний університет в Кошице має спільні корені з STU (Словацький технічний університет), які ведуть нас до першої Гірничої академії, заснованої в 1762 році в мальовничому містечку Банській Штявниці – це був початок технічної академічної освіти, який відіграв вагому роль в історії технічної освіти Європи. В 1937 році в Кошице був заснований Технічний університет Мілана Штефаніка. Цей університет був перенесений до м. Прешів, пізніше до м. Мартін, а ще пізніше до Братислави, і став сучасним STU - на цьому спільна історія двох основних сучасних технічних університетів закінчується.

В 1952 році в м. Кошице вже з’явилися такі академічні напрямки, як: факультет важкої промисловості, гірничий факультет та факультет металургії. Через 39 років (в 1991) університет отримав свою сьогоднішню назву. Ще через рік, з’явився факультет спеціалізованих наук у м. Прешів (сьогодні це факультет виробничих технологій). В тому ж році був заснований економічний факультет, завдяки чому, університет перестав сприйматися, як виключно технічний. Пізніше, був створений факультет прикладного мистецтва.
Авіаційний факультет був заснований у 2005 році.

Історія Технічний університет у Кошице

Сьогодні

Технічний університет в Кошице, як і STU, однозначно вартий Твоєї уваги. Обов’язково ознайомся зі спектром навчальних програм, які пропонує цей університет. Технічний університет в Кошице вузько співпрацює з іншими університетами Словаччини та має багато зав’язків по всій Європі. В останні роки виразно збільшується кількість закордонних абітурієнтів у цьому ВНЗ. Як і всі державні вищі навчальні заклади Словаччини – цей університет пропонує вступ на бюджет для українських студентів, де навчання є безкоштовним.

Кредо Технічного університету в Кошице:

  • Люди – завжди на першому місці;
  • Зв’язки – будуються на чесності та довірі;
  • Розмаїття – всі ми різні, і всі ми поважаємо думки один; одного;
  • Креативність – на 1-ому місці, пам’ять і «зазубрювання» – на 2-ому.

Глобальну перспективу студентів забезпечуємо якісною освітою, щоб наші студенти були підготовлені до співпраці в міжнародних колективах і вміли застосовувати сучасні електронні засоби комунікації.

Ідеологія Технічного університету в Кошице:

  • Стати першим народним технічним університетом на теренах Словаччини;
  • Стати відомим університетом на міжнародному рівні;
  • Дотримуватись автономності та незалежності;
  • Отримувати фінанси з різних джерел (гранди, проєкти, міжнародне фінансування, а не тільки державні джерела);
  • Бути доступним для найбільш широкого кругу охочих
  • Розвивати наукову діяльність на основі власних відкриттів;

Факультети

Які є факультети?
Бакалаврат
  • Авіаційна та технічна техніка
  • Пілот
  • Контроль повітряного руху
  • Працівник у сфері управління повітряного руху
Магістратура
  • Менеджмент повітряного руху 
  • Авіаційна та космічна інженерія
Бакалаврат
  • Інженерні конструкції та транспортні споруди
  • Реалізація транспортних споруд
  • Будівлі з позитивним впливом на довкілля
  • Споруди для стійкого управління водними ресурсами в природі
Магістратура
  • Наземні споруди
  • Технічне оснащення будівель
  • Несучі конструкції будівель
  • Несучі конструкції та транспортні споруди
  • Реалізація транспортних споруд
  • Технології та менеджмент в будівництві
  • Будівлі з позитивним впливом на довкілля
  • Споруди для стійкого управління водними ресурсами в природі
Бакалаврат
  • Фінанси, банківська справа та інвестиції
  • Економіка та менеджмент в державному управлінні
Магістратура
  • Фінанси, банківська справа та інвестиції
  • Економіка та менеджмент в державному управлінні
Бакалаврат
  • Автомобільне виробництво
  • Якість та безпека
  • Комп’ютерне забезпечення машинобудівельного виробництва
  • Промислова мехатроніка
  • Промислова інженерія
  • Протезування та ортопедія
  • Управління та економіка підприємства
  • Машинобудівельна інженерія
  • Техніка охорони довкілля
  • Технології, менеджмент та інновації машинобудівельної промисловості
Магістратура
  • Прикладна механіка
  • Автомобільне виробництво
  • Безпека технічних систем
  • Біомедична інженерія
  • Комп’ютерна інженерія 
  • Транспортні технології та логістика
  • Енергетичні верстати та обладнання
  • Інженерія якості продукції
  • Інженерія навколишнього середовища
  • Комп’ютерне забезпечення верстатного виробництва
  • Промислова автоматизація
  • Промислова мехатроніка
  • Промислова інженерія
  • Управління та економіка бізнесу
  • Робототехніка
  • Обробка пластику
  • Машинобудівельні технології
  • Машинобудівельна інженерія
  • Техніка охорони довкілля
  • Виробничі верстати та обладнання
  • Зварювання та обробка поверхні 
Бакалаврат
  • Прогресивні технології
  • Комп’ютерне забезпечення виробничих технологій
  • Менеджмент виробництва
  • Технології автомобільного виробництва
  • Моніторинг та діагностика технічного обладнання
  • Відновлювальні джерела енергії
  • Промисловий менеджмент
Магістратура
  • Прогресивні технології
  • Комп’ютерне забезпечення виробничих технологій
  • Менеджмент виробництва
  • Технології автомобільного виробництва
  • Моніторинг та діагностика технічного обладнання
  • Відновлювальні джерела енергії
  • Промисловий менеджмент
Бакалаврат
  • Автоматизація та управління процесами добування та обробки сировини
  • Гірництво та геотехніка
  • Транспортна логістика підприємства
  • Геодезія та географічні інформаційні системи
  • Геодезія та кадастр нерухомості
  • Геодезія та регіональний розвиток
  • Геодослідження
  • Геотуризм
  • Господарювання водними ресурсами в комунальній сфері
  • Інформатизація процесів добування та обробки сировини
  • Комерційна логістика
  • Менеджмент процесів
  • Менеджмент ресурсів землі
  • Мінералургія та технології навколишнього середовища
  • Охорона довкілля та екотехнології сировини
  • Промислова логістика
  • Управління якістю процесів добування та обробки сировини
  • Сировинна інженерія
  • Технології в нафтовидобувному та газовидобувному підприємстві
  • Використання альтернативних джерел енергії
  • Рятувальна та пожежна техніка
Магістратура
  • Транспортна логістика підприємства
  • Геологічна інженерія
  • Гео-туризм
  • Інформатизація процесів добування та обробки сировини
  • Інженерна геодезія та кадастр нерухомості
  • Менеджмент ресурсів землі
  • Мінералургія та технології навколишнього середовища
  • Промислова логістика
  • Управління якістю процесів добування та обробки сировини
  • Управління процесами добування та обробки сировини
  • Гірничошахтні технології
  • Технології в нафтовидобувному та газовидобувному підприємстві
  • Використання альтернативних джерел енергії
  • Факу
Бакалаврат
  • Прикладна електротехніка
  • Автоматизовані електротехнічні системи
  • Автомобільна електроніка
  • Електроенергетика
  • Фізична інженерія прогресивних матеріалів
  • Інформатика в управлінні
  • Інформатика
  • Інтелектуальна електроніка
  • Інтелектуальні системи
  • Кібербезпека
  • Комп’ютерне моделювання
  • комп’ютерна мережа
  • Промислова електротехніка 
Магістратура
  • Автомобільна електроніка
  • Електротехнічні системи
  • Електроенергетика
  • Фізична інженерія прогресивних матеріалів
  • Інформатика в управлінні
  • Інформатика
  • Інтелектуальні системи
  • Комп’ютерне моделювання
  • Комп’ютерна мережа
  • Промислова електротехніка
Бакалаврат
  • Обробка та рециклація сміття
  • Хімія в навколишньому середовищі
  • Матеріалознавство
  • Конструкційні матеріали в автомобільній промисловості
  • Інтегровані системи управління
  • Металургія
  • Управління та моделювання металургічних процесів
  • Хімічні процеси у виробництві матеріалів
  • Лиття для автомобільної промисловості
  • Теплотехніка та газова промисловість
Магістратура
  • Обробка та рециклація сміття
  • Інженерія матеріалознавства
  • Формування матеріалів
  • Інтегровані системи управління
  • Металургія
Бакалаврат
  • Архітектура та містобудування
  • Дизайн
  • Вільне образотворче мистецтво
Магістратура
  • Архітектура та містобудування
  • Дизайн
  • Вільне образотворче мистецтво
Технічний університет у Кошице

Студентське життя

Гуртожиток

TUKE володіє комплексом гуртожитків, які приймуть всіх студентів, що вступили в Технічний університет. 6 гуртожитків знаходиться у спальних та центральних районах м. Кошице, а 2 знаходяться в м. Прешів

Їдальні

TUKE володіє комплексом з десяти їдалень в м. Кошице та однією їдальнею в м. Прешів.
Окрім безкоштовного навчання у Словаччині Ти також отримаєш обіди за 1,5- 2 євро за студентськими цінами у чистих та просторих їдальнях прикріплених за гуртожитками або корпусами факультетів.

Спорт

Кафедра спортивного виховання пропонує своїм студентам курси катання на човнах, плавання, катання на лижах, та на спортивних велосипедах.

Окрім цього!

Ти можеш купити абонемент на будь-який вид танці на цілий семестр всього за 30 євро. Сюди входить також йога, або купуй ViP-пакет, з яким Ти зможеш відвідувати будь-який запропонований спорт у безлімітному режимі.

Технічний університет у Кошице

Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.

Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.

Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.

Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.

Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.

Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в Технічному; університеті в Кошице безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.

    Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання вТехнічному університеті в Кошице, Ціна за таке навчання складає 3 500 € в залежності від спеціальності

  • Як швидко вивчити словацьку мову, щоб вступити?

    Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.

Якщо у тебе виникають інші запитання

щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом

Як вступити до Технічний університет у Кошице

  • Біометричний паспорт або віза
  • Виписка оцінок зі школи за 8, 9, 10 клас + за перший семестр 11 класу
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Свідоцтво про народження
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси дитини в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Виписка оцінок з університета
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні в школі та в університеті, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
Це безкоштовно

Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією

Postupai: 13.10.2018

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