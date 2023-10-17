Технічний університет у Кошице

Сьогодні

Технічний університет в Кошице, як і STU, однозначно вартий Твоєї уваги. Обов’язково ознайомся зі спектром навчальних програм, які пропонує цей університет. Технічний університет в Кошице вузько співпрацює з іншими університетами Словаччини та має багато зав’язків по всій Європі. В останні роки виразно збільшується кількість закордонних абітурієнтів у цьому ВНЗ. Як і всі державні вищі навчальні заклади Словаччини – цей університет пропонує вступ на бюджет для українських студентів, де навчання є безкоштовним.

Кредо Технічного університету в Кошице:

Люди – завжди на першому місці;

– завжди на першому місці; Зв’язки – будуються на чесності та довірі;

– будуються на чесності та довірі; Розмаїття – всі ми різні, і всі ми поважаємо думки один; одного;

– всі ми різні, і всі ми поважаємо думки один; одного; Креативність – на 1-ому місці, пам’ять і «зазубрювання» – на 2-ому.

Глобальну перспективу студентів забезпечуємо якісною освітою, щоб наші студенти були підготовлені до співпраці в міжнародних колективах і вміли застосовувати сучасні електронні засоби комунікації.

Ідеологія Технічного університету в Кошице: