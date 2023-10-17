Технічний університет у Кошице

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці серед кращих університетів Словаччини. Технічний університет пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців). Цей університет давно займає другу позицію кращого технічного вузу (після STU). Технічний університет в Кошице вибирають багато амбіційних абітурієнтів із Західної частини України, оскільки м. Кошице знаходиться всього за 2 години їзди від кордону України! Цей університет – чудова можливість здобути безкоштовну освіту у Європі.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 1 500 - 4 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Цей університет – чудова можливість здобути безкоштовну освіту у Європі.
Технічний університет в Кошице має спільні корені з STU (Словацький технічний університет), які ведуть нас до першої Гірничої академії, заснованої в 1762 році в мальовничому містечку Банській Штявниці – це був початок технічної академічної освіти, який відіграв вагому роль в історії технічної освіти Європи. В 1937 році в Кошице був заснований Технічний університет Мілана Штефаніка. Цей університет був перенесений до м. Прешів, пізніше до м. Мартін, а ще пізніше до Братислави, і став сучасним STU - на цьому спільна історія двох основних сучасних технічних університетів закінчується.
В 1952 році в м. Кошице вже з’явилися такі академічні напрямки, як: факультет важкої промисловості, гірничий факультет та факультет металургії. Через 39 років (в 1991) університет отримав свою сьогоднішню назву. Ще через рік, з’явився факультет спеціалізованих наук у м. Прешів (сьогодні це факультет виробничих технологій). В тому ж році був заснований економічний факультет, завдяки чому, університет перестав сприйматися, як виключно технічний. Пізніше, був створений факультет прикладного мистецтва.
Авіаційний факультет був заснований у 2005 році.
Технічний університет в Кошице, як і STU, однозначно вартий Твоєї уваги. Обов’язково ознайомся зі спектром навчальних програм, які пропонує цей університет. Технічний університет в Кошице вузько співпрацює з іншими університетами Словаччини та має багато зав’язків по всій Європі. В останні роки виразно збільшується кількість закордонних абітурієнтів у цьому ВНЗ. Як і всі державні вищі навчальні заклади Словаччини – цей університет пропонує вступ на бюджет для українських студентів, де навчання є безкоштовним.
Глобальну перспективу студентів забезпечуємо якісною освітою, щоб наші студенти були підготовлені до співпраці в міжнародних колективах і вміли застосовувати сучасні електронні засоби комунікації.
TUKE володіє комплексом гуртожитків, які приймуть всіх студентів, що вступили в Технічний університет. 6 гуртожитків знаходиться у спальних та центральних районах м. Кошице, а 2 знаходяться в м. Прешів
TUKE володіє комплексом з десяти їдалень в м. Кошице та однією їдальнею в м. Прешів.
Окрім безкоштовного навчання у Словаччині Ти також отримаєш обіди за 1,5- 2 євро за студентськими цінами у чистих та просторих їдальнях прикріплених за гуртожитками або корпусами факультетів.
Кафедра спортивного виховання пропонує своїм студентам курси катання на човнах, плавання, катання на лижах, та на спортивних велосипедах.
Ти можеш купити абонемент на будь-який вид танці на цілий семестр всього за 30 євро. Сюди входить також йога, або купуй ViP-пакет, з яким Ти зможеш відвідувати будь-який запропонований спорт у безлімітному режимі.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Технічному; університеті в Кошице безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання вТехнічному університеті в Кошице, Ціна за таке навчання складає 3 500 € в залежності від спеціальності
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом
Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією