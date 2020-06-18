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Навчання у Словаччині після 11 класу

Блог
дата зміни: 29.04.2025

Як розпочати навчання в Словаччині після 11 класу: крок за кроком

Вибір країни та університету для навчання за кордоном — це серйозний крок. Особливо, якщо ти щойно закінчив школу та стоїш на порозі дорослого життя. Якщо тебе цікавить навчання в Європі безкоштовно, зверни увагу на Словаччину. Вона пропонує унікальну можливість отримати вищу освіту в ЄС без зайвої бюрократії, складних вступних іспитів та великих витрат.

Навчання в Словаччині після 11 класу — це шанс здобути диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС. Завдяки цьому ти зможеш побудувати кар’єру не лише в Словаччині, а й у будь-якій точці Європи. А головне — після 11 класу ти можеш вступити до словацького університету навіть без знання мови на старті.

Щоб цей шлях був простим і зрозумілим, ми детально розписали всі етапи вступу. Дотримуючись їх, ти легко обереш спеціальність і розпочнеш навчання в Словаччині після 11 класу без зайвого стресу та втрати часу.

Готовий? Давай разом пройдемо шлях — від вибору спеціальності до першої пари в омріяному словацькому виші!

Зміст

Навчання у Словаччині після 11 класу

Після 11 класу можна вступити до університетів Словаччини без вступних іспитів

Етап I. Визначаємо спеціальність

Якщо ти ще не знаєш, ким хочеш стати після 11 класу — це нормально. Вибір напрямів і професій величезний. Якщо ти вже визначився — чудово! Якщо ні — варто свідомо задуматися над своїми інтересами та схильностями. Навчання в Словаччині після 11 класу відкриває широкі перспективи, і правильний вибір спеціальності допоможе тобі побудувати успішну кар’єру.

Чому важливо правильно обрати спеціальність?

Правильний вибір веде до двох основних сценаріїв:

  • Ти інтроверт, цінуєш стабільність і захоплюєшся дослідницькою діяльністю — твоя спеціальність стане справою всього життя.

  • Ти активний, відкритий до нового, любиш аналізувати та працювати з людьми — обрана спеціальність стане стартом до розвитку власного бізнесу або міжнародної кар'єри.

Затребувані напрями навчання в Словаччині після 11 класу:

  • Архітектура
  • ІТ та кібернетика
  • Економіка та менеджмент
  • Медицина та біохімія
  • Дизайн та мистецтво
  • Логістика та державне управління

Важливо пам’ятати: навіть найкраща спеціальність вимагає зусиль, мотивації та наполегливості для досягнення успіху.

Чим загрожує неправильний вибір спеціальності?

  • Якщо обрати спеціальність навмання після 11 класу, навчання та подальша робота можуть не приносити радості й задоволення.
  • Якщо усвідомити помилку пізніше, зміна напряму навчання забере дорогоцінний час.

Тому краще заздалегідь визначитися, яка спеціальність тобі справді підходить, щоб навчання в Словаччині після 11 класу стало стартом успішної професійної кар'єри.

Які спеціальності пропонують університети Словаччини?

Навчання в Словаччині для українців після 11 класу та абітурієнтів із країн СНД — це доступний і перспективний варіант. Чому варто обрати Словаччину для навчання в Європі?

  • Безкоштовне навчання на бюджеті;
  • Можливість вступу одразу після 11 класу без іспитів та без знання мови;
  • Диплом ЄС, який цінується на ринку праці;
  • Доступні витрати на проживання та харчування;
  • Безпечне та комфортне студентське життя.

У Словаччині працюють 20 державних університетів із безкоштовним навчанням, які пропонують як класичні, так і сучасні затребувані спеціальності.

Найбільш високооплачувані класичні спеціальності в Словаччині: Технічні спеціальності:

  • Словацький технічний університет у Братиславі: ІТ, архітектура, будівельний менеджмент, геодезія та картографія;
  • Жилінський університет: промислова інженерія;
  • Технічний університет у Кошицях: логістика в технічній промисловості, металургія.

Економічні спеціальності:

  • Економічний університет у Братиславі: економіка та менеджмент;
  • Університет Коменського в Братиславі: право, міжнародний менеджмент;
  • Пряшівський університет: готельний бізнес і туризм.

Медичні спеціальності:

  • Університет Коменського (м. Мартін): загальна медицина, стоматологія, психологія;
  • Університет ветеринарної медицини в Кошицях: ветеринарія та фармація.

Найперспективніші сучасні спеціальності в Словаччині: Технічні напрями:

Економічні напрями:

  • Технічний університет у Зволені: менеджмент у сфері довкілля;
  • Економічний університет у Братиславі: економіка та менеджмент бізнесу, підприємництво й маркетинг.

Медичні напрями:

  • Університет Коменського в Братиславі: медичні та діагностичні засоби;
  • Університет ветеринарної медицини в Кошицях: канітерапія та іпотерапія.

Твоє завдання: визначити, що тобі ближче — технічні науки, економіка чи медицина. Пройди тест на профорієнтацію та обери свою спеціальність, щоб розпочати навчання в Словаччині після 11 класу!

Детальніше про університети Словаччини

Етап II. Звужуємо вибір до двох навчальних програм

Після вибору напряму важливо звузити свої інтереси до однієї-двох спеціальностей. Ми допомагаємо подати дві заявки — на основну і резервну спеціальність.

Яка з цього користь?

Завдяки такому підходу:

  • 90% наших абітурієнтів вступають до обраного вишу;
  • Іншим ми пропонуємо резервний варіант із мінімальним конкурсом;
  • Ти отримуєш 100% гарантію вступу на безкоштовне навчання в Словаччині після 11 класу.

Етап III. Подаємо документи до вишів

Пакет документів може відрізнятися залежно від факультету. Ми допоможемо підготувати всі необхідні документи для двох обраних напрямків.

Які документи потрібні?

  • Заповнена анкета;
  • Біометричний паспорт або віза (скан);
  • Виписка оцінок за 8–10 класи;
  • Грамоти, сертифікати (за бажанням);
  • Довіреність на менеджера супроводу;
  • Фотографія для документів.

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Навчання у Словаччині після 11 класу

Етап IV. Вивчаємо мову та готуємося до іспитів

До більшості вишів Словаччини можна вступити без вступних іспитів. Але для медичних і творчих спеціальностей складання іспитів обов'язкове.

З підтримкою postupai.com ти отримаєш:

  • Поглиблений річний курс словацької мови;
  • Словацька мова: тренажери та тести для самостійної підготовки;
  • Інтенсивний курс за 2 місяці (за бажанням);
  • Інформацію про вступні іспити;
  • Допомогу в зарахуванні на підготовчі курси при університетах;
  • Навчальні посібники та літературу для підготовки.

Етап V. Складаємо іспити, якщо потрібно

Ми завчасно повідомимо тебе, коли, де і як проходитимуть вступні іспити. У Словаччині твій куратор зустріне тебе, допоможе із заселенням та супроводжуватиме під час складання іспитів, щоб ти почувався впевнено на кожному етапі.

Етап VI. Перша пара в університеті та отримання ВНЖ

Після успішного вступу та приїзду до Словаччини супроводжуючий зустріне тебе, допоможе з поселенням у гуртожиток і розповість, що потрібно мати для комфортного проживання. Далі він проведе тебе до університету, допоможе ознайомитися з правилами навчання і супроводить у всі необхідні інстанції для подачі документів до міграційної поліції для оформлення студентського виду на проживання у Словаччині (ВНЖ).

Вітаємо! Ти пройшов увесь шлях — від вибору спеціальності до першої пари в європейському університеті. Тепер залишилось лише заповнити анкету та почати своє усвідомлене навчання в Словаччині після 11 класу!

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Тобі залишається лише заповнити анкету, щоб зробити перший крок на своєму усвідомленому шляху.

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Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в Університеті Коменського в Братиславі безкоштовне для українців та іноземців із країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1–B2). Навчання на безкоштовній основі проводиться словацькою мовою або в комбінації словацька+англійська.

    Також ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі в Університеті Коменського в Братиславі. Вартість такого навчання становить від 2000 до 11000 € залежно від спеціальності.

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