Вибір країни та університету для навчання за кордоном — це серйозний крок. Особливо, якщо ти щойно закінчив школу та стоїш на порозі дорослого життя. Якщо тебе цікавить навчання в Європі безкоштовно, зверни увагу на Словаччину. Вона пропонує унікальну можливість отримати вищу освіту в ЄС без зайвої бюрократії, складних вступних іспитів та великих витрат.

Навчання в Словаччині після 11 класу — це шанс здобути диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС. Завдяки цьому ти зможеш побудувати кар’єру не лише в Словаччині, а й у будь-якій точці Європи. А головне — після 11 класу ти можеш вступити до словацького університету навіть без знання мови на старті.

Щоб цей шлях був простим і зрозумілим, ми детально розписали всі етапи вступу. Дотримуючись їх, ти легко обереш спеціальність і розпочнеш навчання в Словаччині після 11 класу без зайвого стресу та втрати часу.

Готовий? Давай разом пройдемо шлях — від вибору спеціальності до першої пари в омріяному словацькому виші!