Вибір країни та університету для навчання за кордоном — це серйозний крок. Особливо, якщо ти щойно закінчив школу та стоїш на порозі дорослого життя. Якщо тебе цікавить навчання в Європі безкоштовно, зверни увагу на Словаччину. Вона пропонує унікальну можливість отримати вищу освіту в ЄС без зайвої бюрократії, складних вступних іспитів та великих витрат.
Навчання в Словаччині після 11 класу — це шанс здобути диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС. Завдяки цьому ти зможеш побудувати кар’єру не лише в Словаччині, а й у будь-якій точці Європи. А головне — після 11 класу ти можеш вступити до словацького університету навіть без знання мови на старті.
Щоб цей шлях був простим і зрозумілим, ми детально розписали всі етапи вступу. Дотримуючись їх, ти легко обереш спеціальність і розпочнеш навчання в Словаччині після 11 класу без зайвого стресу та втрати часу.
Готовий? Давай разом пройдемо шлях — від вибору спеціальності до першої пари в омріяному словацькому виші!
Після 11 класу можна вступити до університетів Словаччини без вступних іспитів
Якщо ти ще не знаєш, ким хочеш стати після 11 класу — це нормально. Вибір напрямів і професій величезний. Якщо ти вже визначився — чудово! Якщо ні — варто свідомо задуматися над своїми інтересами та схильностями. Навчання в Словаччині після 11 класу відкриває широкі перспективи, і правильний вибір спеціальності допоможе тобі побудувати успішну кар’єру.
Правильний вибір веде до двох основних сценаріїв:
Ти інтроверт, цінуєш стабільність і захоплюєшся дослідницькою діяльністю — твоя спеціальність стане справою всього життя.
Ти активний, відкритий до нового, любиш аналізувати та працювати з людьми — обрана спеціальність стане стартом до розвитку власного бізнесу або міжнародної кар'єри.
Затребувані напрями навчання в Словаччині після 11 класу:
Важливо пам’ятати: навіть найкраща спеціальність вимагає зусиль, мотивації та наполегливості для досягнення успіху.
Тому краще заздалегідь визначитися, яка спеціальність тобі справді підходить, щоб навчання в Словаччині після 11 класу стало стартом успішної професійної кар'єри.
Навчання в Словаччині для українців після 11 класу та абітурієнтів із країн СНД — це доступний і перспективний варіант. Чому варто обрати Словаччину для навчання в Європі?
У Словаччині працюють 20 державних університетів із безкоштовним навчанням, які пропонують як класичні, так і сучасні затребувані спеціальності.
Найбільш високооплачувані класичні спеціальності в Словаччині: Технічні спеціальності:
Найперспективніші сучасні спеціальності в Словаччині: Технічні напрями:
Твоє завдання: визначити, що тобі ближче — технічні науки, економіка чи медицина. Пройди тест на профорієнтацію та обери свою спеціальність, щоб розпочати навчання в Словаччині після 11 класу!
Детальніше про університети Словаччини
Після вибору напряму важливо звузити свої інтереси до однієї-двох спеціальностей. Ми допомагаємо подати дві заявки — на основну і резервну спеціальність.
Завдяки такому підходу:
Пакет документів може відрізнятися залежно від факультету. Ми допоможемо підготувати всі необхідні документи для двох обраних напрямків.
Які документи потрібні?
До більшості вишів Словаччини можна вступити без вступних іспитів. Але для медичних і творчих спеціальностей складання іспитів обов'язкове.
З підтримкою postupai.com ти отримаєш:
Ми завчасно повідомимо тебе, коли, де і як проходитимуть вступні іспити. У Словаччині твій куратор зустріне тебе, допоможе із заселенням та супроводжуватиме під час складання іспитів, щоб ти почувався впевнено на кожному етапі.
Після успішного вступу та приїзду до Словаччини супроводжуючий зустріне тебе, допоможе з поселенням у гуртожиток і розповість, що потрібно мати для комфортного проживання. Далі він проведе тебе до університету, допоможе ознайомитися з правилами навчання і супроводить у всі необхідні інстанції для подачі документів до міграційної поліції для оформлення студентського виду на проживання у Словаччині (ВНЖ).
Вітаємо! Ти пройшов увесь шлях — від вибору спеціальності до першої пари в європейському університеті. Тепер залишилось лише заповнити анкету та почати своє усвідомлене навчання в Словаччині після 11 класу!
Тобі залишається лише заповнити анкету, щоб зробити перший крок на своєму усвідомленому шляху.
Навчання в Університеті Коменського в Братиславі безкоштовне для українців та іноземців із країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1–B2). Навчання на безкоштовній основі проводиться словацькою мовою або в комбінації словацька+англійська.
Також ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі в Університеті Коменського в Братиславі. Вартість такого навчання становить від 2000 до 11000 € залежно від спеціальності.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді