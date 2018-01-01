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Спеціальності

Ядерна і фізична інженерія

Навчальна програма: Ядерна та фізична інженерія — навчання у Словаччині в STU Братислава

Хочеш вивчати ядерну фізику за кордоном і отримати європейський диплом? Програма «Ядерна та фізична інженерія» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шанс здобути освіту в сфері сучасної фізики, енергетики та ядерних технологій.

Атомна енергія забезпечує значну частину електроенергії, яку виробляють у Словаччині. Цей напрям активно розвивається і відкриває великі можливості для кар’єри в енергетиці, радіаційній безпеці, медицині та матеріалознавстві.

Про програму

Під час навчання ти отримаєш ґрунтовні знання у таких сферах:

  • ядерна та прикладна фізика;
  • радіаційна безпека та захист від іонізуючого випромінювання;
  • технології атомної енергетики та фізика реакторів;
  • методи виявлення та аналізу випромінювання;
  • діагностика матеріалів, нанотехнології та біоматеріали;
  • біоелектроніка та фізика живих систем.

Чого ти навчишся?

  • Принципи роботи ядерних реакторів і прискорювачів частинок
  • Методи радіаційного контролю та захисту
  • Діагностика процесів у матеріалах і створення сенсорних систем
  • Дослідження нових матеріалів — від нанотехнологій до біофізики
  • Практичне застосування ядерних технологій в енергетиці та медицині

Переваги навчання

  • Сучасна інженерна спеціальність з високим попитом у ЄС
  • Можливість участі в міжнародних дослідницьких проєктах
  • Навчання в лабораторіях європейського рівня
  • Диплом, визнаний по всій Європі

Навчання проходить на Факультеті електротехніки та інформатики STU в Братиславі. Якщо ти володієш словацькою мовою на рівні B2, навчання для українців є безкоштовним — держава покриває витрати на освіту для іноземних студентів.

Навчання ядерній інженерії у Словаччині — це твоя можливість отримати перспективну освіту, що відкриває шлях до кар’єри в енергетиці, науці та медицині.

Навчальний план програми «Ядерна та фізична інженерія»

Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

Програма складається з шести семестрів і поєднує фундаментальні технічні дисципліни з поглибленим вивченням ядерної фізики, матеріалознавства та комп’ютерного моделювання.

1 курс

Осінній семестр (1-й семестр):

  • Англійська мова 1
  • Безпека в електротехніці
  • Математика 1
  • Фізична культура 1
  • Вступ до інженерії
  • Основи комп’ютерної техніки
  • Соціогуманітарний предмет
  • Вступ до фізики

Весняний семестр (2-й семестр):

  • Алгоритмізація та програмування
  • Англійська мова 2
  • Електротехніка 1
  • Фізика 1
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Осінній семестр (3-й семестр):

  • Електротехніка 2
  • Фізика 2
  • Математика 3
  • Механіка
  • Вимірювальна техніка 1
  • Фізична культура 3

Весняний семестр (4-й семестр):

  • Електронні елементи та схеми
  • Фізика 3
  • Ядерні установки
  • Фізична культура 4
  • Основи електроенергетики
  • Менеджмент / управлінський предмет

3 курс

Осінній семестр (5-й семестр):

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Ядерна фізика та технології
  • Математика 4
  • Методи діагностики матеріалів
  • Фізична культура 5
  • Обов’язковий предмет за вибором

Весняний семестр (6-й семестр):

  • Бакалаврська підсумкова робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Моделювання та симуляції
  • Комп’ютерні мережі та керування в ядерній і фізичній інженерії
  • Фізична культура 6

Навчальний план створено таким чином, щоб забезпечити студентів не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками, необхідними для роботи в енергетиці, дослідженнях і сучасній науці.

Працевлаштування після програми «Ядерна та фізична інженерія»

Після навчання в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) випускники отримують європейський диплом і практичний досвід, необхідний для роботи в енергетиці, науці, матеріалознавстві та високотехнологічних галузях.

Ким ти можеш працювати?

  • Інженер з ядерної енергетики
  • Фахівець з радіаційної безпеки
  • Матеріалознавець в електроніці
  • Інженер або технік на атомній електростанції
  • Інженер з аварійного планування
  • Технічний консультант у міжнародних енергетичних проєктах

Де можна працювати після навчання?

  • Атомні електростанції у Словаччині та ЄС (Jaslovské Bohunice, Mochovce)
  • Науково-дослідні інститути та міжнародні технічні лабораторії
  • Інженерні департаменти компаній: Slovenské elektrárne, Siemens, Schneider Electric, VUJE, JAVYS, CEZ
  • Міжнародні проєкти у сфері автоматизації, енергетики, ядерної медицини

Продовження навчання

Після бакалаврату випускники можуть вступити до магістратури за напрямами:

  • Ядерна інженерія
  • Прикладна фізика
  • Техніка енергетичних систем
  • Радіаційна безпека та охорона довкілля

Міжнародний досвід

Завдяки участі у програмі Erasmus+ ти зможеш:

  • навчатися або проходити стажування в Німеччині, Чехії, Австрії, Великій Британії чи США;
  • отримати реальний досвід у передових ядерних і наукових установах;
  • посилити своє резюме для працевлаштування у країнах ЄС.

Переваги навчання в Словаччині

  • Безкоштовне навчання для українців зі знанням словацької мови (рівень B2)
  • Європейський диплом, визнаний у всіх країнах ЄС
  • Практика на базі сучасних енергетичних підприємств
  • Можливість кар’єрного росту в Словаччині та Європі

Обирай сучасну технічну освіту за кордоном — вчися на ядерного інженера в STU Братислава та формуй енергетичне майбутнє Європи!

Вступай на бакалаврську програму «Ядерна та фізична інженерія» у Словаччині

Цікавишся фізикою, енергетикою, матеріалознавством або ядерними технологіями? Обирай програму «Ядерна та фізична інженерія» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це сучасне міждисциплінарне навчання на стику ядерної фізики, інженерії, електротехніки та цифрових технологій.

Що потрібно для вступу:

  • Хороші оцінки з математики, фізики та технічних предметів.
  • Участь у профільних активностях: олімпіади з фізики, математики, програмування, наукові проєкти.
  • Сертифікат про знання словацької мови на рівні B2 (для навчання на словацькій мові).
  • Нострифікація атестата — визнання середньої освіти у Словаччині.

Навчання на словацькій мові є безкоштовним для іноземних студентів, які підтвердили рівень B2.

Чому варто обрати цю програму?

  • Глибокі знання з ядерної фізики, енергетичних систем і радіаційної безпеки.
  • Практика в лабораторіях, на АЕС та у наукових центрах.
  • Можливість навчання за обміном (Erasmus+) у Німеччині, Австрії, Чехії та інших країнах.
  • Диплом, визнаний у всіх країнах ЄС.

Побудуй своє енергетичне майбутнє разом зі STU Братислава.
Обирай освіту, яка має значення — вступай на «Ядерну та фізичну інженерію» вже сьогодні!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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