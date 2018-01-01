Навчальна програма: Ядерна та фізична інженерія — навчання у Словаччині в STU Братислава

Хочеш вивчати ядерну фізику за кордоном і отримати європейський диплом? Програма «Ядерна та фізична інженерія» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шанс здобути освіту в сфері сучасної фізики, енергетики та ядерних технологій.

Атомна енергія забезпечує значну частину електроенергії, яку виробляють у Словаччині. Цей напрям активно розвивається і відкриває великі можливості для кар’єри в енергетиці, радіаційній безпеці, медицині та матеріалознавстві.

Про програму

Під час навчання ти отримаєш ґрунтовні знання у таких сферах:

ядерна та прикладна фізика;

радіаційна безпека та захист від іонізуючого випромінювання;

технології атомної енергетики та фізика реакторів;

методи виявлення та аналізу випромінювання;

діагностика матеріалів, нанотехнології та біоматеріали;

біоелектроніка та фізика живих систем.

Чого ти навчишся?

Принципи роботи ядерних реакторів і прискорювачів частинок

Методи радіаційного контролю та захисту

Діагностика процесів у матеріалах і створення сенсорних систем

Дослідження нових матеріалів — від нанотехнологій до біофізики

Практичне застосування ядерних технологій в енергетиці та медицині

Переваги навчання

Сучасна інженерна спеціальність з високим попитом у ЄС

Можливість участі в міжнародних дослідницьких проєктах

Навчання в лабораторіях європейського рівня

Диплом, визнаний по всій Європі

Навчання проходить на Факультеті електротехніки та інформатики STU в Братиславі. Якщо ти володієш словацькою мовою на рівні B2, навчання для українців є безкоштовним — держава покриває витрати на освіту для іноземних студентів.