Студентське життя та спільнота у FEI STU

Студентські роки — це не лише навчання, а й один із найяскравіших і незабутніх періодів у житті. На Факультеті електротехніки та інформатики FEI STU ти зможеш не лише отримати якісну освіту, а й знайти нових друзів, розкрити свої інтереси та стати частиною дружньої студентської спільноти. Навчання в Словаччині — це більше, ніж лекції, це стиль життя!

Проживання

Студенти факультету найчастіше мешкають у студентському гуртожитку в Словаччині — Mladosť, розташованому в Млинській долині. До факультету — всього 20 хвилин пішки або 2 зупинки на автобусі (№ 31 або 39). До центру Братислави — лише 15 хвилин громадським транспортом.

Вартість проживання — від 95 до 150 € на місяць залежно від типу кімнати (1/2/3-місні, з ванною кімнатою та туалетом). Гуртожиток у хорошому стані, більшість кімнат після ремонту. Де жити студенту в Братиславі? — Mladosť без сумніву є одним із найкращих варіантів. Перевага при поселенні надається першокурсникам, які мешкають більше ніж за 20 км від факультету.

Харчування

Як харчуються студенти в Словаччині? Дуже просто — смачно та доступно. Їдальні Venza та Eat & Meat розташовані просто в гуртожитку. Також доступні їдальні на факультетах: FEI STU, FIIT STU, MATFYZ UK, PRIF UK. Поблизу — ресторани та кафе: Drag, White Dragon, Estévéčka, OC Cubicon, Palmyra, Bistro Mladosť та інші.

На факультеті є два буфети, автомати з закусками й напоями, а також кавові автомати. Кожен знайде щось на свій смак!

Спорт і активний відпочинок

Хочеш підтримувати здоровий спосіб життя та залишатися у формі? Спорт у STU — це великий вибір можливостей для кожного студента. У розпорядженні студентів: спортивні зали, тренажерні зали, два плавальні басейни в Братиславі та один у Трнаві, скеледром, багатофункціональні майданчики та інші спортивні об’єкти для студентів на території факультетів і гуртожитків.

Безпосередньо на факультеті доступні: великий і малий спортивні зали, басейн, тренажерна зала та скеледром. Також студенти можуть займатися у:

Спортивному комплексі Mladá Garda : легкоатлетичний стадіон, футбольне поле, багатофункціональні та пляжні майданчики

: легкоатлетичний стадіон, футбольне поле, багатофункціональні та пляжні майданчики Тенісному центрі : літні відкриті та зимові криті корти з ґрунтовим покриттям

: літні відкриті та зимові криті корти з ґрунтовим покриттям Спортивній залі Mladosť: великий та малий зали для різноманітних активностей

Студентські організації

На факультеті діє Студентський парламент електриків та айтішників STU — активна спільнота студентів, яка робить університетське життя цікавішим і насиченим.

Організація проводить багато заходів для студентів:

Beánia Technikov (технічний бал)

Feikárska špekačka (веселе барбекю)

Feistival (невеликий фестиваль)

Feikárska kvapka krvi (день донора крові)

RoadShow та ярмарки вишів

Участь у Gaudeamus

Студенти також керують тренажерним залом для студентів Junák у гуртожитку та регулярно організовують вечори настільних ігор як на факультеті, так і в гуртожитку.

Підтримка та взаємодопомога

Ініціатива Študenský radca допомагає студентам у навчанні: організовує взаємне репетиторство, надає навчальні матеріали та веде соціальні мережі, щоб полегшити спілкування між студентами під час навчання і на канікулах.

Особлива увага приділяється життю українських студентів у Словаччині: новачки отримують підтримку від старших студентів, щоб швидше адаптуватися та знайти своє місце в колективі.

Вступивши на Факультет електротехніки та інформатики у Братиславі, сумувати не доведеться — завжди знайдеш чим зайнятися! А ще, відвідуючи більшість заходів, ти познайомишся зі словацькими студентами, підтягнеш словацьку мову, відчуєш себе частиною університетського життя та впевнено підеш до мети — успішного завершення навчання.

Університетський технологічний інкубатор STU — місце, де ідеї стають проєктами

Є ідея, яку хочеться втілити у щось більше? Факультет електротехніки та інформатики FEI STU підтримує своїх студентів не лише в навчанні, а й у реалізації власних проєктів. У технологічному інкубаторі університету ти отримаєш реальний шанс створити не просто ідею, а діючий проєкт, який можна розвивати вже під час навчання.

Це чудова можливість для тих, хто хоче навчатися в університеті в Словаччині, здобути практичний досвід і спробувати себе у ролі творця власного стартапу. Тут ти навчишся, як перетворити знання на справу: розробиш план проєкту, дізнаєшся, як виводити продукт на ринок і як зробити свою ідею успішною.

Словацький технічний університет у Братиславі прагне підтримати кожного студента — головне, щоб студент сам прагнув розвиватися і використовував можливості!

Два навчальні треки інкубатора

START (8 місяців) — програма для студентів, у яких вже є ідея. За цей час ти вивчиш основи проєктної роботи, проведеш аналіз ринку, підготуєш бізнес-план, фінансову модель і представиш свій проєкт на заході Startup Pitch. Тебе підтримуватимуть викладачі, ментори та практики з реального бізнесу.

UP (1 рік) — наступний крок для тих, у кого вже є команда та зареєстрована компанія. Програма дає можливість розвивати проєкт, працювати над його впровадженням і масштабуванням, шукати підтримку та фінансування під керівництвом досвідчених менторів і випускників інкубатора.

Ментори та навчання

Ти отримаєш підтримку від досвідчених наставників у галузях ІТ, технологій, комунікацій та підприємництва. У межах інкубатора регулярно проходять навчальні заходи для студентів, майстер-класи та практичні зустрічі, де можна дізнатися більше про реальні можливості в освіті та кар’єрі.

Тут ніколи нудьгувати — життя у FEI STU вирує!

Вступивши на Факультет електротехніки та інформатики у Братиславі, ти швидко зрозумієш: нудьгувати тут просто ніколи! Університетське життя насичене й активне — завжди знайдеться, чим зайнятися. Окрім навчання, ти зможеш брати участь у студентських заходах, фестивалях, клубах за інтересами та спортивних активностях.

А найголовніше — ти познайомишся з новими людьми, зокрема зі словацькими студентами, і поступово покращиш свій рівень словацької мови в живому спілкуванні. Це не лише допомагає адаптуватися, а й робить тебе частиною справжньої студентської спільноти.

У FEI STU ти будеш не просто студентом, а активним учасником університетського життя, який впевнено крокує до своєї мети — успішного завершення навчання та професійного майбутнього.

На словах усе звучить просто... А ти пробував? Замість того, щоб пити пиво на останній парті 😉

Саме так думають студенти FEI STU, які обирають діяти, а не просто мріяти. Університет дає море можливостей — бери й використовуй!

Як вступити до FEI STU

Вступити на безкоштовне навчання в Словаччині можна на основі шкільних оцінок або вступного іспиту з математики — залежно від обраної програми. Щоб вступити на бакалаврську програму Факультету електротехніки та інформатики FEI STU, потрібно мати повну загальну середню або спеціальну освіту.

Без іспиту:

З іспитом з математики:

Документи для вступу:

Завірені копії оцінок (8–10 класи)

Атестат про повну загальну середню освіту

Сертифікат знання словацької мови рівня B2 (обов’язковий для іноземних студентів)

Якщо ти мрієш про якісну безкоштовну освіту в Європі і хочеш побудувати кар’єру в галузі технологій — FEI STU — це твій шлях!