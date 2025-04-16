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Факультет електротехніки та інформатики FEI STU

Блог
дата зміни: 16.04.2025

Чому обрати навчання на FEI STU

Хочеш навчатися в Словаччині на ІТ-спеціаліста? Тоді Факультет електротехніки та інформатики FEI STU — чудовий вибір! Це частина Словацького технічного університету в Братиславі, де ти отримаєш ґрунтовні знання з ІТ, робототехніки, електротехніки та енергетики.

Вже під час навчання можна працювати за спеціальністю, а після завершення — легко знайти роботу. Майже 100% випускників знаходять працевлаштування в Словаччині або за кордоном. Середня зарплата через 5 років — 2940 €.

До речі, STU — найкращий словацький університет за рівнем працевлаштування випускників за версією QS Graduate Employability Rankings 2022, а за даними Profesia.sk — саме наші випускники є найбільш затребуваними на ринку праці.

А ще — тебе чекають стажування, круті проєкти та підтримка стартапів через інкубатор STU.

Зміст

Факультет електротехніки та інформатики FEI STU

Сон? Ні, не чув

Інновації, що надихають

Факультет електротехніки та інформатики FEI STU — єдиний факультет у Словаччині, де можна навчатися на космічного інженера, вивчати інформаційні технології в Словаччині та співпрацювати зі Словацькою організацією космічної діяльності (SOSA). Саме тут, у лабораторіях факультету під керівництвом викладачів, була розроблена перша словацька супутникова місія, яка побувала в космосі.

FEI STU є частиною Словацького технічного університету в Братиславі — одного з провідних вишів Центральної Європи, що пропонує якісну вищу освіту в Словаччині та визнане інженерне навчання в Європі.

Якщо тебе захоплюють роботи, мобільні технології, відновлювані джерела енергії, автомобільна електроніка, космічні супутники, інформаційні та комунікаційні системи, штучний інтелект, інтернет речей чи інші сучасні технологічні дива — ти точно за адресою. Тут ти дізнаєшся все найактуальніше та найважливіше.

Викладачі та науковці факультету досягли видатних результатів: фахівці з криптографії та ІТ у Словаччині отримали премію НАТО за найкращий проєкт у сфері шифрування.

У всіх навчальних програмах робиться акцент на сучасні ІТ-технології та їх практичне застосування. Студенти опановують кращі ІТ-програми в Словаччині, створюють дрони для рятувальних операцій, розробляють програми для лікарень і беруть участь у реальних проєктах, які допомагають рятувати життя завдяки технологіям.

FEI STU — це чудовий вибір для тих, хто шукає, де навчатися на програміста в Словаччині або хоче пройти навчання в Словаччині на ІТ-спеціаліста.

І хоча навчання тут потребує зусиль, студенти факультету посміхаються та кажуть:
«Спочатку треба попотіти, щоб потім трішечки відпочити» 😉

Навчальні програми у FEI STU

Бакалаврські програми

Інженерські (магістерські) програми

  • Прикладна електротехніка — проєктування, аналіз і керування електросистемами та пристроями.
  • Прикладна інформатика — поглиблені ІТ-навички, аналіз даних, кібербезпека та ШІ.
  • Прикладна мехатроніка та електромобільність — технології електромобілів, мехатроніка й автоматизація.
  • Електроенергетика — поглиблені знання в енергетиці, системах керування й сталих рішеннях.
  • Електроніка та фотоніка — оптоелектроніка, сенсори, лазери та сучасні електронні технології.
  • Ядерна та фізична інженерія — науково-прикладний підхід до атомної енергії й радіаційних технологій.
  • Космічна інженерія — проєктування супутників, аерокосмічні системи та космічні місії.
  • Мультимедійні інформаційні та комунікаційні технології — медіаобробка, візуалізація та цифровий зв’язок.
  • Робототехніка та кібернетика — автономні системи, машинне навчання та управління роботами.

Студентське життя та спільнота у FEI STU

Студентські роки — це не лише навчання, а й один із найяскравіших і незабутніх періодів у житті. На Факультеті електротехніки та інформатики FEI STU ти зможеш не лише отримати якісну освіту, а й знайти нових друзів, розкрити свої інтереси та стати частиною дружньої студентської спільноти. Навчання в Словаччині — це більше, ніж лекції, це стиль життя!

Проживання

Студенти факультету найчастіше мешкають у студентському гуртожитку в СловаччиніMladosť, розташованому в Млинській долині. До факультету — всього 20 хвилин пішки або 2 зупинки на автобусі (№ 31 або 39). До центру Братислави — лише 15 хвилин громадським транспортом.

Вартість проживання — від 95 до 150 € на місяць залежно від типу кімнати (1/2/3-місні, з ванною кімнатою та туалетом). Гуртожиток у хорошому стані, більшість кімнат після ремонту. Де жити студенту в Братиславі? — Mladosť без сумніву є одним із найкращих варіантів. Перевага при поселенні надається першокурсникам, які мешкають більше ніж за 20 км від факультету.

Харчування

Як харчуються студенти в Словаччині? Дуже просто — смачно та доступно. Їдальні Venza та Eat & Meat розташовані просто в гуртожитку. Також доступні їдальні на факультетах: FEI STU, FIIT STU, MATFYZ UK, PRIF UK. Поблизу — ресторани та кафе: Drag, White Dragon, Estévéčka, OC Cubicon, Palmyra, Bistro Mladosť та інші.

На факультеті є два буфети, автомати з закусками й напоями, а також кавові автомати. Кожен знайде щось на свій смак!

Спорт і активний відпочинок

Хочеш підтримувати здоровий спосіб життя та залишатися у формі? Спорт у STU — це великий вибір можливостей для кожного студента. У розпорядженні студентів: спортивні зали, тренажерні зали, два плавальні басейни в Братиславі та один у Трнаві, скеледром, багатофункціональні майданчики та інші спортивні об’єкти для студентів на території факультетів і гуртожитків.

Безпосередньо на факультеті доступні: великий і малий спортивні зали, басейн, тренажерна зала та скеледром. Також студенти можуть займатися у:

  • Спортивному комплексі Mladá Garda: легкоатлетичний стадіон, футбольне поле, багатофункціональні та пляжні майданчики
  • Тенісному центрі: літні відкриті та зимові криті корти з ґрунтовим покриттям
  • Спортивній залі Mladosť: великий та малий зали для різноманітних активностей

Студентські організації

На факультеті діє Студентський парламент електриків та айтішників STU — активна спільнота студентів, яка робить університетське життя цікавішим і насиченим.

Організація проводить багато заходів для студентів:

  • Beánia Technikov (технічний бал)
  • Feikárska špekačka (веселе барбекю)
  • Feistival (невеликий фестиваль)
  • Feikárska kvapka krvi (день донора крові)
  • RoadShow та ярмарки вишів
  • Участь у Gaudeamus

Студенти також керують тренажерним залом для студентів Junák у гуртожитку та регулярно організовують вечори настільних ігор як на факультеті, так і в гуртожитку.

Підтримка та взаємодопомога

Ініціатива Študenský radca допомагає студентам у навчанні: організовує взаємне репетиторство, надає навчальні матеріали та веде соціальні мережі, щоб полегшити спілкування між студентами під час навчання і на канікулах.

Особлива увага приділяється життю українських студентів у Словаччині: новачки отримують підтримку від старших студентів, щоб швидше адаптуватися та знайти своє місце в колективі.

Вступивши на Факультет електротехніки та інформатики у Братиславі, сумувати не доведеться — завжди знайдеш чим зайнятися! А ще, відвідуючи більшість заходів, ти познайомишся зі словацькими студентами, підтягнеш словацьку мову, відчуєш себе частиною університетського життя та впевнено підеш до мети — успішного завершення навчання.

Університетський технологічний інкубатор STU — місце, де ідеї стають проєктами

Є ідея, яку хочеться втілити у щось більше? Факультет електротехніки та інформатики FEI STU підтримує своїх студентів не лише в навчанні, а й у реалізації власних проєктів. У технологічному інкубаторі університету ти отримаєш реальний шанс створити не просто ідею, а діючий проєкт, який можна розвивати вже під час навчання.

Це чудова можливість для тих, хто хоче навчатися в університеті в Словаччині, здобути практичний досвід і спробувати себе у ролі творця власного стартапу. Тут ти навчишся, як перетворити знання на справу: розробиш план проєкту, дізнаєшся, як виводити продукт на ринок і як зробити свою ідею успішною.

Словацький технічний університет у Братиславі прагне підтримати кожного студента — головне, щоб студент сам прагнув розвиватися і використовував можливості!

Два навчальні треки інкубатора

START (8 місяців) — програма для студентів, у яких вже є ідея. За цей час ти вивчиш основи проєктної роботи, проведеш аналіз ринку, підготуєш бізнес-план, фінансову модель і представиш свій проєкт на заході Startup Pitch. Тебе підтримуватимуть викладачі, ментори та практики з реального бізнесу.

UP (1 рік) — наступний крок для тих, у кого вже є команда та зареєстрована компанія. Програма дає можливість розвивати проєкт, працювати над його впровадженням і масштабуванням, шукати підтримку та фінансування під керівництвом досвідчених менторів і випускників інкубатора.

Ментори та навчання

Ти отримаєш підтримку від досвідчених наставників у галузях ІТ, технологій, комунікацій та підприємництва. У межах інкубатора регулярно проходять навчальні заходи для студентів, майстер-класи та практичні зустрічі, де можна дізнатися більше про реальні можливості в освіті та кар’єрі.

Тут ніколи нудьгувати — життя у FEI STU вирує!

Вступивши на Факультет електротехніки та інформатики у Братиславі, ти швидко зрозумієш: нудьгувати тут просто ніколи! Університетське життя насичене й активне — завжди знайдеться, чим зайнятися. Окрім навчання, ти зможеш брати участь у студентських заходах, фестивалях, клубах за інтересами та спортивних активностях.

А найголовніше — ти познайомишся з новими людьми, зокрема зі словацькими студентами, і поступово покращиш свій рівень словацької мови в живому спілкуванні. Це не лише допомагає адаптуватися, а й робить тебе частиною справжньої студентської спільноти.

У FEI STU ти будеш не просто студентом, а активним учасником університетського життя, який впевнено крокує до своєї мети — успішного завершення навчання та професійного майбутнього.

На словах усе звучить просто... А ти пробував? Замість того, щоб пити пиво на останній парті 😉

Саме так думають студенти FEI STU, які обирають діяти, а не просто мріяти. Університет дає море можливостей — бери й використовуй!

Як вступити до FEI STU

Вступити на безкоштовне навчання в Словаччині можна на основі шкільних оцінок або вступного іспиту з математики — залежно від обраної програми. Щоб вступити на бакалаврську програму Факультету електротехніки та інформатики FEI STU, потрібно мати повну загальну середню або спеціальну освіту.

Без іспиту:

З іспитом з математики:

Документи для вступу:

  • Завірені копії оцінок (8–10 класи)
  • Атестат про повну загальну середню освіту
  • Сертифікат знання словацької мови рівня B2 (обов’язковий для іноземних студентів)

Якщо ти мрієш про якісну безкоштовну освіту в Європі і хочеш побудувати кар’єру в галузі технологій — FEI STU — це твій шлях!

FEI STU

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Запитання-відповідь

  • Чи важко навчатися у FEI STU?

    Будемо чесними — навчання вимагає зусиль. Але якщо тобі подобаються технології й ти готовий навчатися, викладачі та студенти завжди допоможуть.

  • Я не геній математики. У мене є шанс?

    Звісно! Головне — бажання навчатися та розвиватися. Деякі напрямки не потребують вступного іспиту, а в усьому іншому тебе навчать!

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