Хочеш навчатися в Словаччині на ІТ-спеціаліста? Тоді Факультет електротехніки та інформатики FEI STU — чудовий вибір! Це частина Словацького технічного університету в Братиславі, де ти отримаєш ґрунтовні знання з ІТ, робототехніки, електротехніки та енергетики.
Вже під час навчання можна працювати за спеціальністю, а після завершення — легко знайти роботу. Майже 100% випускників знаходять працевлаштування в Словаччині або за кордоном. Середня зарплата через 5 років — 2940 €.
До речі, STU — найкращий словацький університет за рівнем працевлаштування випускників за версією QS Graduate Employability Rankings 2022, а за даними Profesia.sk — саме наші випускники є найбільш затребуваними на ринку праці.
А ще — тебе чекають стажування, круті проєкти та підтримка стартапів через інкубатор STU.
Сон? Ні, не чув
Факультет електротехніки та інформатики FEI STU — єдиний факультет у Словаччині, де можна навчатися на космічного інженера, вивчати інформаційні технології в Словаччині та співпрацювати зі Словацькою організацією космічної діяльності (SOSA). Саме тут, у лабораторіях факультету під керівництвом викладачів, була розроблена перша словацька супутникова місія, яка побувала в космосі.
FEI STU є частиною Словацького технічного університету в Братиславі — одного з провідних вишів Центральної Європи, що пропонує якісну вищу освіту в Словаччині та визнане інженерне навчання в Європі.
Якщо тебе захоплюють роботи, мобільні технології, відновлювані джерела енергії, автомобільна електроніка, космічні супутники, інформаційні та комунікаційні системи, штучний інтелект, інтернет речей чи інші сучасні технологічні дива — ти точно за адресою. Тут ти дізнаєшся все найактуальніше та найважливіше.
Викладачі та науковці факультету досягли видатних результатів: фахівці з криптографії та ІТ у Словаччині отримали премію НАТО за найкращий проєкт у сфері шифрування.
У всіх навчальних програмах робиться акцент на сучасні ІТ-технології та їх практичне застосування. Студенти опановують кращі ІТ-програми в Словаччині, створюють дрони для рятувальних операцій, розробляють програми для лікарень і беруть участь у реальних проєктах, які допомагають рятувати життя завдяки технологіям.
FEI STU — це чудовий вибір для тих, хто шукає, де навчатися на програміста в Словаччині або хоче пройти навчання в Словаччині на ІТ-спеціаліста.
І хоча навчання тут потребує зусиль, студенти факультету посміхаються та кажуть:
«Спочатку треба попотіти, щоб потім трішечки відпочити» 😉
Студентські роки — це не лише навчання, а й один із найяскравіших і незабутніх періодів у житті. На Факультеті електротехніки та інформатики FEI STU ти зможеш не лише отримати якісну освіту, а й знайти нових друзів, розкрити свої інтереси та стати частиною дружньої студентської спільноти. Навчання в Словаччині — це більше, ніж лекції, це стиль життя!
Студенти факультету найчастіше мешкають у студентському гуртожитку в Словаччині — Mladosť, розташованому в Млинській долині. До факультету — всього 20 хвилин пішки або 2 зупинки на автобусі (№ 31 або 39). До центру Братислави — лише 15 хвилин громадським транспортом.
Вартість проживання — від 95 до 150 € на місяць залежно від типу кімнати (1/2/3-місні, з ванною кімнатою та туалетом). Гуртожиток у хорошому стані, більшість кімнат після ремонту. Де жити студенту в Братиславі? — Mladosť без сумніву є одним із найкращих варіантів. Перевага при поселенні надається першокурсникам, які мешкають більше ніж за 20 км від факультету.
Як харчуються студенти в Словаччині? Дуже просто — смачно та доступно. Їдальні Venza та Eat & Meat розташовані просто в гуртожитку. Також доступні їдальні на факультетах: FEI STU, FIIT STU, MATFYZ UK, PRIF UK. Поблизу — ресторани та кафе: Drag, White Dragon, Estévéčka, OC Cubicon, Palmyra, Bistro Mladosť та інші.
На факультеті є два буфети, автомати з закусками й напоями, а також кавові автомати. Кожен знайде щось на свій смак!
Хочеш підтримувати здоровий спосіб життя та залишатися у формі? Спорт у STU — це великий вибір можливостей для кожного студента. У розпорядженні студентів: спортивні зали, тренажерні зали, два плавальні басейни в Братиславі та один у Трнаві, скеледром, багатофункціональні майданчики та інші спортивні об’єкти для студентів на території факультетів і гуртожитків.
Безпосередньо на факультеті доступні: великий і малий спортивні зали, басейн, тренажерна зала та скеледром. Також студенти можуть займатися у:
На факультеті діє Студентський парламент електриків та айтішників STU — активна спільнота студентів, яка робить університетське життя цікавішим і насиченим.
Організація проводить багато заходів для студентів:
Студенти також керують тренажерним залом для студентів Junák у гуртожитку та регулярно організовують вечори настільних ігор як на факультеті, так і в гуртожитку.
Ініціатива Študenský radca допомагає студентам у навчанні: організовує взаємне репетиторство, надає навчальні матеріали та веде соціальні мережі, щоб полегшити спілкування між студентами під час навчання і на канікулах.
Особлива увага приділяється життю українських студентів у Словаччині: новачки отримують підтримку від старших студентів, щоб швидше адаптуватися та знайти своє місце в колективі.
Вступивши на Факультет електротехніки та інформатики у Братиславі, сумувати не доведеться — завжди знайдеш чим зайнятися! А ще, відвідуючи більшість заходів, ти познайомишся зі словацькими студентами, підтягнеш словацьку мову, відчуєш себе частиною університетського життя та впевнено підеш до мети — успішного завершення навчання.
Є ідея, яку хочеться втілити у щось більше? Факультет електротехніки та інформатики FEI STU підтримує своїх студентів не лише в навчанні, а й у реалізації власних проєктів. У технологічному інкубаторі університету ти отримаєш реальний шанс створити не просто ідею, а діючий проєкт, який можна розвивати вже під час навчання.
Це чудова можливість для тих, хто хоче навчатися в університеті в Словаччині, здобути практичний досвід і спробувати себе у ролі творця власного стартапу. Тут ти навчишся, як перетворити знання на справу: розробиш план проєкту, дізнаєшся, як виводити продукт на ринок і як зробити свою ідею успішною.
Словацький технічний університет у Братиславі прагне підтримати кожного студента — головне, щоб студент сам прагнув розвиватися і використовував можливості!
START (8 місяців) — програма для студентів, у яких вже є ідея. За цей час ти вивчиш основи проєктної роботи, проведеш аналіз ринку, підготуєш бізнес-план, фінансову модель і представиш свій проєкт на заході Startup Pitch. Тебе підтримуватимуть викладачі, ментори та практики з реального бізнесу.
UP (1 рік) — наступний крок для тих, у кого вже є команда та зареєстрована компанія. Програма дає можливість розвивати проєкт, працювати над його впровадженням і масштабуванням, шукати підтримку та фінансування під керівництвом досвідчених менторів і випускників інкубатора.
Ти отримаєш підтримку від досвідчених наставників у галузях ІТ, технологій, комунікацій та підприємництва. У межах інкубатора регулярно проходять навчальні заходи для студентів, майстер-класи та практичні зустрічі, де можна дізнатися більше про реальні можливості в освіті та кар’єрі.
Вступивши на Факультет електротехніки та інформатики у Братиславі, ти швидко зрозумієш: нудьгувати тут просто ніколи! Університетське життя насичене й активне — завжди знайдеться, чим зайнятися. Окрім навчання, ти зможеш брати участь у студентських заходах, фестивалях, клубах за інтересами та спортивних активностях.
А найголовніше — ти познайомишся з новими людьми, зокрема зі словацькими студентами, і поступово покращиш свій рівень словацької мови в живому спілкуванні. Це не лише допомагає адаптуватися, а й робить тебе частиною справжньої студентської спільноти.
У FEI STU ти будеш не просто студентом, а активним учасником університетського життя, який впевнено крокує до своєї мети — успішного завершення навчання та професійного майбутнього.
На словах усе звучить просто... А ти пробував? Замість того, щоб пити пиво на останній парті 😉
Саме так думають студенти FEI STU, які обирають діяти, а не просто мріяти. Університет дає море можливостей — бери й використовуй!
Вступити на безкоштовне навчання в Словаччині можна на основі шкільних оцінок або вступного іспиту з математики — залежно від обраної програми. Щоб вступити на бакалаврську програму Факультету електротехніки та інформатики FEI STU, потрібно мати повну загальну середню або спеціальну освіту.
Якщо ти мрієш про якісну безкоштовну освіту в Європі і хочеш побудувати кар’єру в галузі технологій — FEI STU — це твій шлях!
Не зволікай — залишай заявку на консультацію! Наш менеджер зв’яжеться з тобою, відповість на всі запитання та допоможе обрати напрям, на якому ти по-справжньому відчуєш усі переваги навчання у FEI STU.
Будемо чесними — навчання вимагає зусиль. Але якщо тобі подобаються технології й ти готовий навчатися, викладачі та студенти завжди допоможуть.
Звісно! Головне — бажання навчатися та розвиватися. Деякі напрямки не потребують вступного іспиту, а в усьому іншому тебе навчать!
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді