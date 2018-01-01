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Прикладна інформатика

Прикладна інформатика — навчання у Словаччині та старт кар’єри в ІТ

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) пропонує сучасну бакалаврську програму «Прикладна інформатика». Це чудова можливість отримати інженерну освіту в Європі та безкоштовно навчатися словацькою мовою в одному з найкращих технічних вишів регіону.

Що ти вивчатимеш?

  • Математика та теоретична інформатика — база для алгоритмів та аналітики.
  • Програмування — C/C++, Java, Python, об’єктно-орієнтований і процедурний підходи.
  • Архітектура комп’ютерів та операційні системи — основи функціонування систем.
  • Комп’ютерні мережі — побудова та адміністрування мереж.
  • Штучний інтелект і аналіз даних — Data Science, машинне навчання.
  • Логічні системи — аналіз і побудова логічних структур.

Спеціалізації

На старших курсах студенти обирають одну зі спеціалізацій:

  • Інформаційна безпека
  • Біометрія
  • Моделювання систем
  • ІКТ у бізнесі та прийнятті рішень

Після завершення навчання

Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі за напрямами: комп’ютерні науки, прикладна інформатика, кібербезпека.

Доступні програми обміну, зокрема Erasmus+, стажування в Німеччині, Чехії, Австрії.

Переваги навчання у Словаччині

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою (за наявності сертифіката рівня B2)
  • Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС
  • Сучасні лабораторії та обладнання
  • Участь в інноваційних проєктах і наукових дослідженнях

Стань IT-спеціалістом уже сьогодні!
Вступай на бакалаврат «Прикладна інформатика» у STU в Братиславі — здобудь сучасну ІТ-освіту та розпочни кар’єру в Європі!

Навчальний план спеціальності «Прикладна інформатика»

Бакалаврат | 3 роки | Словацький технічний університет у Братиславі | безкоштовне навчання словацькою

Програма навчання охоплює фундаментальні дисципліни з інформатики, математики, програмування, комп’ютерних мереж та штучного інтелекту. Вона готує фахівців до роботи в ІТ-секторі, а також до продовження навчання на магістратурі в Європі.

1 курс

Осінній семестр

  • Англійська мова 1
  • Лінійна алгебра 1
  • Логічні системи
  • Математика 1
  • Програмування 1
  • Фізична культура
  • Гуманітарний предмет

Весняний семестр

  • Архітектура комп’ютерів
  • Англійська мова 2
  • Дискретна математика
  • Математика 2
  • Програмування 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Осінній семестр

  • Дискретні подієві системи
  • Математична статистика
  • Комп’ютерні мережі
  • Техніки програмування
  • Фізична культура 3
  • Обов’язковий вибірковий предмет А

Весняний семестр

  • Бази даних
  • Лінійна алгебра 2
  • Об'єктно-орієнтоване програмування
  • Фізична культура 4
  • Штучний інтелект
  • Менеджмент

3 курс

Осінній семестр

  • Аналіз та складність алгоритмів
  • Бакалаврський проєкт 1
  • Операційні системи
  • Програмна інженерія
  • Фізична культура 5
  • Фізичне моделювання в комп’ютерних іграх
  • Основи програмування квантових комп’ютерів

Весняний семестр

  • Бакалаврська підсумкова робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Розробка програмних застосунків
  • Фізична культура 6

Програма «Прикладна інформатика» — це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати інженерну освіту в Європі та побудувати кар’єру в ІТ. Навчання проходить у Словацькому технічному університеті у Братиславі з можливістю безкоштовного навчання словацькою мовою для іноземних студентів. Отримай якісну IT-освіту у Словаччині — зроби перший крок до успішного майбутнього вже сьогодні!

Ким працювати після закінчення програми «Прикладна інформатика»

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) — це не лише якісна інженерна освіта в Європі, а й реальна можливість побудувати успішну кар'єру в ІТ-сфері. Програма бакалаврату «Прикладна інформатика» орієнтована на практичне застосування знань і розвиток професійних ІТ-навичок, які високо цінуються в Словаччині та країнах ЄС.

Можливості працевлаштування

Після завершення навчання ти зможеш працювати у престижних ІТ-компаніях, дослідницьких центрах, телекомунікаційних компаніях або державних установах. Потенційні роботодавці:

  • Siemens — автоматизація та розумні системи
  • IBM Slovensko — хмарні сервіси, штучний інтелект, кібербезпека
  • Accenture — міжнародне ІТ-консалтингове агентство
  • T-Systems Slovakia — розробка програмного забезпечення
  • Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka — ІТ у банківському секторі
  • Pixel Federation — розробка ігор та мультимедіа

Позиції, на які ти можеш претендувати:

  • Розробник програмного забезпечення
  • Фахівець із кібербезпеки
  • Системний архітектор
  • Data Analyst або AI-спеціаліст
  • DevOps-інженер
  • Frontend / Backend-програміст
  • Розробник вбудованих систем (IoT)
  • ІТ-консультант
  • Бізнес-аналітик

Продовження навчання

Після бакалаврату студенти можуть вступити до магістратури за спеціальностями:

  • Прикладна інформатика
  • Кібербезпека
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Штучний інтелект та аналітика даних
  • Мультимедійні ІКТ

Доступна участь у програмі обміну Erasmus+: навчання або практика в Чехії, Німеччині, Австрії, Фінляндії тощо.

Переваги навчання в Словаччині

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою (при рівні B2)
  • Диплом європейського зразка, який визнається в усьому ЄС
  • Сучасна технічна база та лабораторії
  • Стажування та проекти з провідними компаніями

Хочеш працювати в ІТ-компаніях Європи?
Обирай бакалаврат «Прикладна інформатика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі — здобудь якісну IT-освіту у Словаччині та зроби перший крок до міжнародної кар'єри!

Як вступити на бакалаврат «Прикладна інформатика» у Словаччині

Мрієш здобути інженерну освіту в Європі та побудувати кар’єру в програмуванні, аналітиці даних чи кібербезпеці? Обирай програму «Прикладна інформатика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU). Дізнайся, які умови вступу очікують на тебе!

Вимоги до абітурієнтів

  • Атестат про повну загальну середню освіту (або еквівалентний документ)
  • Вступний іспит з математики — перевіряються шкільні знання (алгебра, логіка, функції, комбінаторика)
  • Сертифікат знання словацької мови рівня B2 (обов’язковий для безкоштовного навчання словацькою)
  • Нострифікація атестата — офіційне визнання освіти у Словаччині (після отримання документа)
  • Додаткові бали можна отримати за участь в олімпіадах, конкурсах, ІТ-проєктах і хакатонах

Чому важлива математика?

Прикладна інформатика — це перш за все логіка, алгоритми та аналітичне мислення. Без ґрунтовної математичної бази буде складно оволодіти програмуванням, системним проєктуванням і аналізом даних вже з перших курсів.

Переваги навчання на «Прикладній інформатиці» в STU

  • Безкоштовне навчання словацькою для іноземних студентів з рівнем B2
  • Диплом європейського зразка, визнаний в усіх країнах ЄС
  • Сучасна інженерна база та навчання на реальних ІТ-проєктах
  • Стажування в Європі і навчання за обміном через програму Erasmus+

Хочеш отримати сучасну IT-освіту в Словаччині?
Вступай на програму «Прикладна інформатика» у STU Братислава та розпочни міжнародну кар’єру вже сьогодні!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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