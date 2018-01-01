Прикладна інформатика — навчання у Словаччині та старт кар’єри в ІТ
Словацький технічний університет у Братиславі (STU) на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) пропонує сучасну бакалаврську програму «Прикладна інформатика». Це чудова можливість отримати інженерну освіту в Європі та безкоштовно навчатися словацькою мовою в одному з найкращих технічних вишів регіону.
Що ти вивчатимеш?
- Математика та теоретична інформатика — база для алгоритмів та аналітики.
- Програмування — C/C++, Java, Python, об’єктно-орієнтований і процедурний підходи.
- Архітектура комп’ютерів та операційні системи — основи функціонування систем.
- Комп’ютерні мережі — побудова та адміністрування мереж.
- Штучний інтелект і аналіз даних — Data Science, машинне навчання.
- Логічні системи — аналіз і побудова логічних структур.
Спеціалізації
На старших курсах студенти обирають одну зі спеціалізацій:
- Інформаційна безпека
- Біометрія
- Моделювання систем
- ІКТ у бізнесі та прийнятті рішень
Після завершення навчання
Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі за напрямами: комп’ютерні науки, прикладна інформатика, кібербезпека.
Доступні програми обміну, зокрема Erasmus+, стажування в Німеччині, Чехії, Австрії.
Переваги навчання у Словаччині
- Безкоштовне навчання словацькою мовою (за наявності сертифіката рівня B2)
- Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС
- Сучасні лабораторії та обладнання
- Участь в інноваційних проєктах і наукових дослідженнях
Стань IT-спеціалістом уже сьогодні!
Вступай на бакалаврат «Прикладна інформатика» у STU в Братиславі — здобудь сучасну ІТ-освіту та розпочни кар’єру в Європі!
Навчальний план спеціальності «Прикладна інформатика»
Бакалаврат | 3 роки | Словацький технічний університет у Братиславі | безкоштовне навчання словацькою
Програма навчання охоплює фундаментальні дисципліни з інформатики, математики, програмування, комп’ютерних мереж та штучного інтелекту. Вона готує фахівців до роботи в ІТ-секторі, а також до продовження навчання на магістратурі в Європі.
1 курс
Осінній семестр
- Англійська мова 1
- Лінійна алгебра 1
- Логічні системи
- Математика 1
- Програмування 1
- Фізична культура
- Гуманітарний предмет
Весняний семестр
- Архітектура комп’ютерів
- Англійська мова 2
- Дискретна математика
- Математика 2
- Програмування 2
- Фізична культура 2
2 курс
Осінній семестр
- Дискретні подієві системи
- Математична статистика
- Комп’ютерні мережі
- Техніки програмування
- Фізична культура 3
- Обов’язковий вибірковий предмет А
Весняний семестр
- Бази даних
- Лінійна алгебра 2
- Об'єктно-орієнтоване програмування
- Фізична культура 4
- Штучний інтелект
- Менеджмент
3 курс
Осінній семестр
- Аналіз та складність алгоритмів
- Бакалаврський проєкт 1
- Операційні системи
- Програмна інженерія
- Фізична культура 5
- Фізичне моделювання в комп’ютерних іграх
- Основи програмування квантових комп’ютерів
Весняний семестр
- Бакалаврська підсумкова робота
- Бакалаврський проєкт 2
- Розробка програмних застосунків
- Фізична культура 6
Програма «Прикладна інформатика» — це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати інженерну освіту в Європі та побудувати кар’єру в ІТ. Навчання проходить у Словацькому технічному університеті у Братиславі з можливістю безкоштовного навчання словацькою мовою для іноземних студентів. Отримай якісну IT-освіту у Словаччині — зроби перший крок до успішного майбутнього вже сьогодні!
Ким працювати після закінчення програми «Прикладна інформатика»
Словацький технічний університет у Братиславі (STU) — це не лише якісна інженерна освіта в Європі, а й реальна можливість побудувати успішну кар'єру в ІТ-сфері. Програма бакалаврату «Прикладна інформатика» орієнтована на практичне застосування знань і розвиток професійних ІТ-навичок, які високо цінуються в Словаччині та країнах ЄС.
Можливості працевлаштування
Після завершення навчання ти зможеш працювати у престижних ІТ-компаніях, дослідницьких центрах, телекомунікаційних компаніях або державних установах. Потенційні роботодавці:
- Siemens — автоматизація та розумні системи
- IBM Slovensko — хмарні сервіси, штучний інтелект, кібербезпека
- Accenture — міжнародне ІТ-консалтингове агентство
- T-Systems Slovakia — розробка програмного забезпечення
- Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka — ІТ у банківському секторі
- Pixel Federation — розробка ігор та мультимедіа
Позиції, на які ти можеш претендувати:
- Розробник програмного забезпечення
- Фахівець із кібербезпеки
- Системний архітектор
- Data Analyst або AI-спеціаліст
- DevOps-інженер
- Frontend / Backend-програміст
- Розробник вбудованих систем (IoT)
- ІТ-консультант
- Бізнес-аналітик
Продовження навчання
Після бакалаврату студенти можуть вступити до магістратури за спеціальностями:
- Прикладна інформатика
- Кібербезпека
- Інженерія програмного забезпечення
- Штучний інтелект та аналітика даних
- Мультимедійні ІКТ
Доступна участь у програмі обміну Erasmus+: навчання або практика в Чехії, Німеччині, Австрії, Фінляндії тощо.
Переваги навчання в Словаччині
- Безкоштовне навчання словацькою мовою (при рівні B2)
- Диплом європейського зразка, який визнається в усьому ЄС
- Сучасна технічна база та лабораторії
- Стажування та проекти з провідними компаніями
Хочеш працювати в ІТ-компаніях Європи?
Обирай бакалаврат «Прикладна інформатика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі — здобудь якісну IT-освіту у Словаччині та зроби перший крок до міжнародної кар'єри!
Як вступити на бакалаврат «Прикладна інформатика» у Словаччині
Мрієш здобути інженерну освіту в Європі та побудувати кар’єру в програмуванні, аналітиці даних чи кібербезпеці? Обирай програму «Прикладна інформатика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU). Дізнайся, які умови вступу очікують на тебе!
Вимоги до абітурієнтів
- Атестат про повну загальну середню освіту (або еквівалентний документ)
- Вступний іспит з математики — перевіряються шкільні знання (алгебра, логіка, функції, комбінаторика)
- Сертифікат знання словацької мови рівня B2 (обов’язковий для безкоштовного навчання словацькою)
- Нострифікація атестата — офіційне визнання освіти у Словаччині (після отримання документа)
- Додаткові бали можна отримати за участь в олімпіадах, конкурсах, ІТ-проєктах і хакатонах
Чому важлива математика?
Прикладна інформатика — це перш за все логіка, алгоритми та аналітичне мислення. Без ґрунтовної математичної бази буде складно оволодіти програмуванням, системним проєктуванням і аналізом даних вже з перших курсів.
Переваги навчання на «Прикладній інформатиці» в STU
- Безкоштовне навчання словацькою для іноземних студентів з рівнем B2
- Диплом європейського зразка, визнаний в усіх країнах ЄС
- Сучасна інженерна база та навчання на реальних ІТ-проєктах
- Стажування в Європі і навчання за обміном через програму Erasmus+
Хочеш отримати сучасну IT-освіту в Словаччині?
Вступай на програму «Прикладна інформатика» у STU Братислава та розпочни міжнародну кар’єру вже сьогодні!