Прикладна інформатика — навчання у Словаччині та старт кар’єри в ІТ Словацький технічний університет у Братиславі (STU) на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) пропонує сучасну бакалаврську програму «Прикладна інформатика». Це чудова можливість отримати інженерну освіту в Європі та безкоштовно навчатися словацькою мовою в одному з найкращих технічних вишів регіону. Що ти вивчатимеш? Математика та теоретична інформатика — база для алгоритмів та аналітики.

— база для алгоритмів та аналітики. Програмування — C/C++, Java, Python, об’єктно-орієнтований і процедурний підходи.

— C/C++, Java, Python, об’єктно-орієнтований і процедурний підходи. Архітектура комп’ютерів та операційні системи — основи функціонування систем.

— основи функціонування систем. Комп’ютерні мережі — побудова та адміністрування мереж.

— побудова та адміністрування мереж. Штучний інтелект і аналіз даних — Data Science, машинне навчання.

— Data Science, машинне навчання. Логічні системи — аналіз і побудова логічних структур. Спеціалізації На старших курсах студенти обирають одну зі спеціалізацій: Інформаційна безпека

Біометрія

Моделювання систем

ІКТ у бізнесі та прийнятті рішень Після завершення навчання Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі за напрямами: комп’ютерні науки, прикладна інформатика, кібербезпека. Доступні програми обміну, зокрема Erasmus+, стажування в Німеччині, Чехії, Австрії. Переваги навчання у Словаччині Безкоштовне навчання словацькою мовою (за наявності сертифіката рівня B2)

(за наявності сертифіката рівня B2) Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС

Сучасні лабораторії та обладнання

Участь в інноваційних проєктах і наукових дослідженнях Стань IT-спеціалістом уже сьогодні!

Вступай на бакалаврат «Прикладна інформатика» у STU в Братиславі — здобудь сучасну ІТ-освіту та розпочни кар’єру в Європі!

Навчальний план спеціальності «Прикладна інформатика» Бакалаврат | 3 роки | Словацький технічний університет у Братиславі | безкоштовне навчання словацькою Програма навчання охоплює фундаментальні дисципліни з інформатики, математики, програмування, комп’ютерних мереж та штучного інтелекту. Вона готує фахівців до роботи в ІТ-секторі, а також до продовження навчання на магістратурі в Європі. 1 курс Осінній семестр Англійська мова 1

Лінійна алгебра 1

Логічні системи

Математика 1

Програмування 1

Фізична культура

Гуманітарний предмет Весняний семестр Архітектура комп’ютерів

Англійська мова 2

Дискретна математика

Математика 2

Програмування 2

Фізична культура 2 2 курс Осінній семестр Дискретні подієві системи

Математична статистика

Комп’ютерні мережі

Техніки програмування

Фізична культура 3

Обов’язковий вибірковий предмет А Весняний семестр Бази даних

Лінійна алгебра 2

Об'єктно-орієнтоване програмування

Фізична культура 4

Штучний інтелект

Менеджмент 3 курс Осінній семестр Аналіз та складність алгоритмів

Бакалаврський проєкт 1

Операційні системи

Програмна інженерія

Фізична культура 5

Фізичне моделювання в комп’ютерних іграх

Основи програмування квантових комп’ютерів Весняний семестр Бакалаврська підсумкова робота

Бакалаврський проєкт 2

Розробка програмних застосунків

Фізична культура 6 Програма «Прикладна інформатика» — це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати інженерну освіту в Європі та побудувати кар’єру в ІТ. Навчання проходить у Словацькому технічному університеті у Братиславі з можливістю безкоштовного навчання словацькою мовою для іноземних студентів. Отримай якісну IT-освіту у Словаччині — зроби перший крок до успішного майбутнього вже сьогодні!

Ким працювати після закінчення програми «Прикладна інформатика» Словацький технічний університет у Братиславі (STU) — це не лише якісна інженерна освіта в Європі, а й реальна можливість побудувати успішну кар'єру в ІТ-сфері. Програма бакалаврату «Прикладна інформатика» орієнтована на практичне застосування знань і розвиток професійних ІТ-навичок, які високо цінуються в Словаччині та країнах ЄС. Можливості працевлаштування Після завершення навчання ти зможеш працювати у престижних ІТ-компаніях, дослідницьких центрах, телекомунікаційних компаніях або державних установах. Потенційні роботодавці: Siemens — автоматизація та розумні системи

— автоматизація та розумні системи IBM Slovensko — хмарні сервіси, штучний інтелект, кібербезпека

— хмарні сервіси, штучний інтелект, кібербезпека Accenture — міжнародне ІТ-консалтингове агентство

— міжнародне ІТ-консалтингове агентство T-Systems Slovakia — розробка програмного забезпечення

— розробка програмного забезпечення Slovenská sporiteľňa , VÚB Banka — ІТ у банківському секторі

, — ІТ у банківському секторі Pixel Federation — розробка ігор та мультимедіа Позиції, на які ти можеш претендувати: Розробник програмного забезпечення

Фахівець із кібербезпеки

Системний архітектор

Data Analyst або AI-спеціаліст

DevOps-інженер

Frontend / Backend-програміст

Розробник вбудованих систем (IoT)

ІТ-консультант

Бізнес-аналітик Продовження навчання Після бакалаврату студенти можуть вступити до магістратури за спеціальностями: Прикладна інформатика

Кібербезпека

Інженерія програмного забезпечення

Штучний інтелект та аналітика даних

Мультимедійні ІКТ Доступна участь у програмі обміну Erasmus+: навчання або практика в Чехії, Німеччині, Австрії, Фінляндії тощо. Переваги навчання в Словаччині Безкоштовне навчання словацькою мовою (при рівні B2)

(при рівні B2) Диплом європейського зразка, який визнається в усьому ЄС

Сучасна технічна база та лабораторії

Стажування та проекти з провідними компаніями Хочеш працювати в ІТ-компаніях Європи?

Обирай бакалаврат «Прикладна інформатика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі — здобудь якісну IT-освіту у Словаччині та зроби перший крок до міжнародної кар'єри!