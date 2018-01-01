Прикладная информатика — обучение в Словакии и старт карьеры в ИТ Словацкий технический университет в Братиславе (STU) предлагает современную программу бакалавриата на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) по направлению «Прикладная информатика». Это отличная возможность получить инженерное образование в Европе и бесплатно учиться на словацком языке в одном из лучших технических вузов региона. Что ты изучишь? Математика и теоретическая информатика — основа для алгоритмики и анализа.

— основа для алгоритмики и анализа. Программирование — C/C++, Java, Python, объектно-ориентированный и процедурный подходы.

— C/C++, Java, Python, объектно-ориентированный и процедурный подходы. Архитектура компьютеров и операционные системы — основы работы систем.

— основы работы систем. Компьютерные сети — построение и администрирование сетей.

— построение и администрирование сетей. Искусственный интеллект и анализ данных — Data Science, машинное обучение.

— Data Science, машинное обучение. Логические системы — анализ и построение логических структур. Специализации Студенты выбирают одну из специализаций на старших курсах: Информационная безопасность

Биометрия

Моделирование систем

ИКТ в бизнесе и принятии решений После окончания Выпускники программы могут продолжить обучение на магистратуре по направлениям как: компьютерные науки, прикладная информатика, кибербезопасность. Доступны обменные программы, например, Erasmus+, стажировки в Германии, Чехии, Австрии. Преимущества обучения в Словакии Бесплатное обучение на словацком языке (при подтверждении B2)

(при подтверждении B2) Диплом европейского образца, признаемый во всех странах ЕС

Современные лаборатории и оборудование

Участие в инновационных проектах и научных исследованиях Стань IT-специалистом уже сегодня!

Поступай на бакалавриат «Прикладная информатика» в STU в Братиславе — получи современное IT-образование и начни карьеру в Европе!

Учебный план специальности «Прикладная информатика» Бакалавриат | 3 года | Словацкий технический университет в Братиславе | бесплатное обучение на словацком языке Программа обучения охватывает фундаментальные дисциплины в области информатики, математики, программирования, компьютерных сетей и искусственного интеллекта. Она готовит специалистов к работе в ИТ-сфере, а также к продолжению обучения в магистратуре в Европе. 1 курс Осенний семестр Английский язык 1

Линейная алгебра 1

Логические системы

Математика 1

Программирование 1

Физическая культура

Общественно-гуманитарный предмет Весенний семестр Архитектура компьютеров

Английский язык 2

Дискретная математика

Математика 2

Программирование 2

Физическая культура 2 2 курс Осенний семестр Дискретные событийные системы

Математическая статистика

Компьютерные сети

Методы программирования

Физическая культура 3

Обязательный предмет по выбору А Весенний семестр Базы данных

Линейная алгебра 2

Объектно-ориентированное программирование

Физическая культура 4

Искусственный интеллект

Менеджмент 3 курс Осенний семестр Анализ и сложность алгоритмов

Бакалаврский проект 1

Операционные системы

Программная инженерия

Физическая культура 5

Физическое моделирование в компьютерных играх

Основы программирования квантовых компьютеров Весенний семестр Бакалаврская дипломная работа

Бакалаврский проект 2

Разработка программных приложений

Физическая культура 6 Программа «Прикладная информатика» — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить инженерное образование в Европе и построить карьеру в ИТ. Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе с возможностью бесплатного обучения на словацком языке для иностранных студентов. Получи качественное ИТ-образование в Словакии — сделай первый шаг к успешному будущему уже сегодня!

Кем ты сможешь работать после окончания программы «Прикладная информатика» Словацкий технический университет в Братиславе (STU) — это не только качественное инженерное образование в Европе, но и реальная возможность построить успешную карьеру в сфере информационных технологий. Программа бакалавриата «Прикладная информатика» ориентирована на практическое применение знаний и развитие профессиональных ИТ-навыков, востребованных в Словакии и по всему Европейскому союзу. Возможности трудоустройства После завершения обучения ты сможешь устроиться на одну из престижных позиций в ИТ-компаниях, научных центрах, телекоммуникационных компаниях или государственных учреждениях. Среди потенциальных работодателей: Siemens — системы автоматизации и интеллектуальные решения

— системы автоматизации и интеллектуальные решения IBM Slovensko — облачные технологии, AI, защита данных

— облачные технологии, AI, защита данных Accenture — международное консалтинговое агентство с ИТ-направлением

— международное консалтинговое агентство с ИТ-направлением T-Systems Slovakia — разработка программного обеспечения и телекоммуникации

— разработка программного обеспечения и телекоммуникации Slovenská sporiteľňa , VÚB Banka — ИТ в банковском секторе

, — ИТ в банковском секторе Pixel Federation — разработка игр и мультимедийных продуктов

— разработка игр и мультимедийных продуктов Стартапы и инновационные хабы, поддерживаемые EU Horizon и EIT Digital Кем можно работать? Учитывая широкий профиль программы и наличие практики, выпускники могут занять позиции: Разработчик программного обеспечения

Инженер по ИТ-безопасности

Системный архитектор

Аналитик данных (Data Analyst, AI Specialist)

DevOps-инженер

Frontend/Backend-программист

Инженер по встраиваемым системам (IoT Developer)

ИТ-консультант

Бизнес-аналитик Продолжение обучения После получения степени бакалавра ты можешь поступить в магистратуру (2-й уровень высшего образования) по направлениям: Прикладная информатика

Кибербезопасность

Инженерия программного обеспечения

Информационные системы и искусственный интеллект

Мультимедийные ИКТ и компьютерная графика Магистерские программы также доступны по международному обмену — через Erasmus+ ты можешь продолжить обучение в Чехии, Германии, Австрии, Бельгии, Финляндии или Нидерландах. Почему стоит учиться в Словакии? Бесплатное обучение на словацком языке при наличии сертификата уровня B2

при наличии сертификата уровня B2 Диплом европейского образца, признаваемый во всех странах ЕС

Современные лаборатории, проекты с участием индустрии, стажировки в реальных компаниях

Возможность быстро выйти на рынок труда после окончания вуза

Высокий уровень жизни и комфортная среда для иностранцев Хочешь стать востребованным ИТ-специалистом в Европе?

Выбирай бакалавриат по прикладной информатике в Словацком техническом университете в Братиславе — начни карьеру в ИТ уже во время учёбы и получи реальную работу в международной компании!