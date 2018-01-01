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Прикладная информатика

Прикладная информатика — обучение в Словакии и старт карьеры в ИТ

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) предлагает современную программу бакалавриата на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) по направлению «Прикладная информатика». Это отличная возможность получить инженерное образование в Европе и бесплатно учиться на словацком языке в одном из лучших технических вузов региона.

Что ты изучишь?

  • Математика и теоретическая информатика — основа для алгоритмики и анализа.
  • Программирование — C/C++, Java, Python, объектно-ориентированный и процедурный подходы.
  • Архитектура компьютеров и операционные системы — основы работы систем.
  • Компьютерные сети — построение и администрирование сетей.
  • Искусственный интеллект и анализ данных — Data Science, машинное обучение.
  • Логические системы — анализ и построение логических структур.

Специализации

Студенты выбирают одну из специализаций на старших курсах:

  • Информационная безопасность
  • Биометрия
  • Моделирование систем
  • ИКТ в бизнесе и принятии решений

После окончания

Выпускники программы могут продолжить обучение на магистратуре по направлениям как: компьютерные науки, прикладная информатика, кибербезопасность.

Доступны обменные программы, например, Erasmus+, стажировки в Германии, Чехии, Австрии.

Преимущества обучения в Словакии

  • Бесплатное обучение на словацком языке (при подтверждении B2)
  • Диплом европейского образца, признаемый во всех странах ЕС
  • Современные лаборатории и оборудование
  • Участие в инновационных проектах и научных исследованиях

Стань IT-специалистом уже сегодня!
Поступай на бакалавриат «Прикладная информатика» в STU в Братиславе — получи современное IT-образование и начни карьеру в Европе!

Учебный план специальности «Прикладная информатика»

Бакалавриат | 3 года | Словацкий технический университет в Братиславе | бесплатное обучение на словацком языке

Программа обучения охватывает фундаментальные дисциплины в области информатики, математики, программирования, компьютерных сетей и искусственного интеллекта. Она готовит специалистов к работе в ИТ-сфере, а также к продолжению обучения в магистратуре в Европе.

1 курс

Осенний семестр

  • Английский язык 1
  • Линейная алгебра 1
  • Логические системы
  • Математика 1
  • Программирование 1
  • Физическая культура
  • Общественно-гуманитарный предмет

Весенний семестр

  • Архитектура компьютеров
  • Английский язык 2
  • Дискретная математика
  • Математика 2
  • Программирование 2
  • Физическая культура 2

2 курс

Осенний семестр

  • Дискретные событийные системы
  • Математическая статистика
  • Компьютерные сети
  • Методы программирования
  • Физическая культура 3
  • Обязательный предмет по выбору А

Весенний семестр

  • Базы данных
  • Линейная алгебра 2
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Физическая культура 4
  • Искусственный интеллект
  • Менеджмент

3 курс

Осенний семестр

  • Анализ и сложность алгоритмов
  • Бакалаврский проект 1
  • Операционные системы
  • Программная инженерия
  • Физическая культура 5
  • Физическое моделирование в компьютерных играх
  • Основы программирования квантовых компьютеров

Весенний семестр

  • Бакалаврская дипломная работа
  • Бакалаврский проект 2
  • Разработка программных приложений
  • Физическая культура 6

Программа «Прикладная информатика» — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить инженерное образование в Европе и построить карьеру в ИТ. Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе с возможностью бесплатного обучения на словацком языке для иностранных студентов. Получи качественное ИТ-образование в Словакии — сделай первый шаг к успешному будущему уже сегодня!

Кем ты сможешь работать после окончания программы «Прикладная информатика»

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) — это не только качественное инженерное образование в Европе, но и реальная возможность построить успешную карьеру в сфере информационных технологий. Программа бакалавриата «Прикладная информатика» ориентирована на практическое применение знаний и развитие профессиональных ИТ-навыков, востребованных в Словакии и по всему Европейскому союзу.

Возможности трудоустройства

После завершения обучения ты сможешь устроиться на одну из престижных позиций в ИТ-компаниях, научных центрах, телекоммуникационных компаниях или государственных учреждениях. Среди потенциальных работодателей:

  • Siemens — системы автоматизации и интеллектуальные решения
  • IBM Slovensko — облачные технологии, AI, защита данных
  • Accenture — международное консалтинговое агентство с ИТ-направлением
  • T-Systems Slovakia — разработка программного обеспечения и телекоммуникации
  • Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka — ИТ в банковском секторе
  • Pixel Federation — разработка игр и мультимедийных продуктов
  • Стартапы и инновационные хабы, поддерживаемые EU Horizon и EIT Digital

Кем можно работать?

Учитывая широкий профиль программы и наличие практики, выпускники могут занять позиции:

  • Разработчик программного обеспечения
  • Инженер по ИТ-безопасности
  • Системный архитектор
  • Аналитик данных (Data Analyst, AI Specialist)
  • DevOps-инженер
  • Frontend/Backend-программист
  • Инженер по встраиваемым системам (IoT Developer)
  • ИТ-консультант
  • Бизнес-аналитик

Продолжение обучения

После получения степени бакалавра ты можешь поступить в магистратуру (2-й уровень высшего образования) по направлениям:

  • Прикладная информатика
  • Кибербезопасность
  • Инженерия программного обеспечения
  • Информационные системы и искусственный интеллект
  • Мультимедийные ИКТ и компьютерная графика

Магистерские программы также доступны по международному обмену — через Erasmus+ ты можешь продолжить обучение в Чехии, Германии, Австрии, Бельгии, Финляндии или Нидерландах.

Почему стоит учиться в Словакии?

  • Бесплатное обучение на словацком языке при наличии сертификата уровня B2
  • Диплом европейского образца, признаваемый во всех странах ЕС
  • Современные лаборатории, проекты с участием индустрии, стажировки в реальных компаниях
  • Возможность быстро выйти на рынок труда после окончания вуза
  • Высокий уровень жизни и комфортная среда для иностранцев

Хочешь стать востребованным ИТ-специалистом в Европе?
Выбирай бакалавриат по прикладной информатике в Словацком техническом университете в Братиславе — начни карьеру в ИТ уже во время учёбы и получи реальную работу в международной компании!

Как поступить на бакалавриат «Прикладная информатика» в Словакии

Если ты хочешь учиться в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) и начать карьеру в сфере программирования, анализа данных или кибербезопасности — программа «Прикладная информатика» станет отличным стартом. Ниже — требования к поступающим и преимущества этой ИТ-специальности.

Требования к абитуриентам

  • Аттестат о среднем образовании (полное общее образование или аналогичный документ)
  • Вступительный экзамен по математике — проверяются знания школьного уровня (алгебра, логика, функции, комбинаторика)
  • Сертификат словацкого языка уровня B2 (необходим для бесплатного обучения на словацком языке)
  • Нострификация — признание аттестата в Словакии (оформляется после получения документа)
  • Дополнительные баллы можно получить за участие в олимпиадах, проектах, конкурсах и ИТ-хакатонах

Почему важна математика?

Прикладная информатика — это прежде всего логика, алгоритмы и аналитическое мышление. Без уверенной математической подготовки будет трудно справляться с программированием, системным проектированием и анализом данных уже с первых курсов.

Преимущества обучения на «Прикладной информатике» в STU

  • Бесплатное обучение для студентов, владеющих словацким языком на уровне B2
  • Диплом ЕС, открывающий доступ к международному рынку труда
  • Сильная инженерная база + реальные проекты в рамках курсов
  • Возможности стажировок и участие в программе Erasmus+

Хочешь стать IT-специалистом и учиться в Европе?
Поступай на «Прикладную информатику» в STU Братислава — начни путь к международной карьере уже сегодня!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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