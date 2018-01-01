Прикладная информатика — обучение в Словакии и старт карьеры в ИТ
Словацкий технический университет в Братиславе (STU) предлагает современную программу бакалавриата на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) по направлению «Прикладная информатика». Это отличная возможность получить инженерное образование в Европе и бесплатно учиться на словацком языке в одном из лучших технических вузов региона.
Что ты изучишь?
- Математика и теоретическая информатика — основа для алгоритмики и анализа.
- Программирование — C/C++, Java, Python, объектно-ориентированный и процедурный подходы.
- Архитектура компьютеров и операционные системы — основы работы систем.
- Компьютерные сети — построение и администрирование сетей.
- Искусственный интеллект и анализ данных — Data Science, машинное обучение.
- Логические системы — анализ и построение логических структур.
Специализации
Студенты выбирают одну из специализаций на старших курсах:
- Информационная безопасность
- Биометрия
- Моделирование систем
- ИКТ в бизнесе и принятии решений
После окончания
Выпускники программы могут продолжить обучение на магистратуре по направлениям как: компьютерные науки, прикладная информатика, кибербезопасность.
Доступны обменные программы, например, Erasmus+, стажировки в Германии, Чехии, Австрии.
Преимущества обучения в Словакии
- Бесплатное обучение на словацком языке (при подтверждении B2)
- Диплом европейского образца, признаемый во всех странах ЕС
- Современные лаборатории и оборудование
- Участие в инновационных проектах и научных исследованиях
Стань IT-специалистом уже сегодня!
Поступай на бакалавриат «Прикладная информатика» в STU в Братиславе — получи современное IT-образование и начни карьеру в Европе!
Учебный план специальности «Прикладная информатика»
Бакалавриат | 3 года | Словацкий технический университет в Братиславе | бесплатное обучение на словацком языке
Программа обучения охватывает фундаментальные дисциплины в области информатики, математики, программирования, компьютерных сетей и искусственного интеллекта. Она готовит специалистов к работе в ИТ-сфере, а также к продолжению обучения в магистратуре в Европе.
1 курс
Осенний семестр
- Английский язык 1
- Линейная алгебра 1
- Логические системы
- Математика 1
- Программирование 1
- Физическая культура
- Общественно-гуманитарный предмет
Весенний семестр
- Архитектура компьютеров
- Английский язык 2
- Дискретная математика
- Математика 2
- Программирование 2
- Физическая культура 2
2 курс
Осенний семестр
- Дискретные событийные системы
- Математическая статистика
- Компьютерные сети
- Методы программирования
- Физическая культура 3
- Обязательный предмет по выбору А
Весенний семестр
- Базы данных
- Линейная алгебра 2
- Объектно-ориентированное программирование
- Физическая культура 4
- Искусственный интеллект
- Менеджмент
3 курс
Осенний семестр
- Анализ и сложность алгоритмов
- Бакалаврский проект 1
- Операционные системы
- Программная инженерия
- Физическая культура 5
- Физическое моделирование в компьютерных играх
- Основы программирования квантовых компьютеров
Весенний семестр
- Бакалаврская дипломная работа
- Бакалаврский проект 2
- Разработка программных приложений
- Физическая культура 6
Программа «Прикладная информатика» — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить инженерное образование в Европе и построить карьеру в ИТ. Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе с возможностью бесплатного обучения на словацком языке для иностранных студентов. Получи качественное ИТ-образование в Словакии — сделай первый шаг к успешному будущему уже сегодня!
Кем ты сможешь работать после окончания программы «Прикладная информатика»
Словацкий технический университет в Братиславе (STU) — это не только качественное инженерное образование в Европе, но и реальная возможность построить успешную карьеру в сфере информационных технологий. Программа бакалавриата «Прикладная информатика» ориентирована на практическое применение знаний и развитие профессиональных ИТ-навыков, востребованных в Словакии и по всему Европейскому союзу.
Возможности трудоустройства
После завершения обучения ты сможешь устроиться на одну из престижных позиций в ИТ-компаниях, научных центрах, телекоммуникационных компаниях или государственных учреждениях. Среди потенциальных работодателей:
- Siemens — системы автоматизации и интеллектуальные решения
- IBM Slovensko — облачные технологии, AI, защита данных
- Accenture — международное консалтинговое агентство с ИТ-направлением
- T-Systems Slovakia — разработка программного обеспечения и телекоммуникации
- Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka — ИТ в банковском секторе
- Pixel Federation — разработка игр и мультимедийных продуктов
- Стартапы и инновационные хабы, поддерживаемые EU Horizon и EIT Digital
Кем можно работать?
Учитывая широкий профиль программы и наличие практики, выпускники могут занять позиции:
- Разработчик программного обеспечения
- Инженер по ИТ-безопасности
- Системный архитектор
- Аналитик данных (Data Analyst, AI Specialist)
- DevOps-инженер
- Frontend/Backend-программист
- Инженер по встраиваемым системам (IoT Developer)
- ИТ-консультант
- Бизнес-аналитик
Продолжение обучения
После получения степени бакалавра ты можешь поступить в магистратуру (2-й уровень высшего образования) по направлениям:
- Прикладная информатика
- Кибербезопасность
- Инженерия программного обеспечения
- Информационные системы и искусственный интеллект
- Мультимедийные ИКТ и компьютерная графика
Магистерские программы также доступны по международному обмену — через Erasmus+ ты можешь продолжить обучение в Чехии, Германии, Австрии, Бельгии, Финляндии или Нидерландах.
Почему стоит учиться в Словакии?
- Бесплатное обучение на словацком языке при наличии сертификата уровня B2
- Диплом европейского образца, признаваемый во всех странах ЕС
- Современные лаборатории, проекты с участием индустрии, стажировки в реальных компаниях
- Возможность быстро выйти на рынок труда после окончания вуза
- Высокий уровень жизни и комфортная среда для иностранцев
Хочешь стать востребованным ИТ-специалистом в Европе?
Выбирай бакалавриат по прикладной информатике в Словацком техническом университете в Братиславе — начни карьеру в ИТ уже во время учёбы и получи реальную работу в международной компании!
Как поступить на бакалавриат «Прикладная информатика» в Словакии
Если ты хочешь учиться в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) и начать карьеру в сфере программирования, анализа данных или кибербезопасности — программа «Прикладная информатика» станет отличным стартом. Ниже — требования к поступающим и преимущества этой ИТ-специальности.
Требования к абитуриентам
- Аттестат о среднем образовании (полное общее образование или аналогичный документ)
- Вступительный экзамен по математике — проверяются знания школьного уровня (алгебра, логика, функции, комбинаторика)
- Сертификат словацкого языка уровня B2 (необходим для бесплатного обучения на словацком языке)
- Нострификация — признание аттестата в Словакии (оформляется после получения документа)
- Дополнительные баллы можно получить за участие в олимпиадах, проектах, конкурсах и ИТ-хакатонах
Почему важна математика?
Прикладная информатика — это прежде всего логика, алгоритмы и аналитическое мышление. Без уверенной математической подготовки будет трудно справляться с программированием, системным проектированием и анализом данных уже с первых курсов.
Преимущества обучения на «Прикладной информатике» в STU
- Бесплатное обучение для студентов, владеющих словацким языком на уровне B2
- Диплом ЕС, открывающий доступ к международному рынку труда
- Сильная инженерная база + реальные проекты в рамках курсов
- Возможности стажировок и участие в программе Erasmus+
Хочешь стать IT-специалистом и учиться в Европе?
Поступай на «Прикладную информатику» в STU Братислава — начни путь к международной карьере уже сегодня!