Студенческая жизнь и сообщество на FEI STU

Студенческие годы — это не только учёба, но и одно из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни. На Факультете электротехники и информатики FEI STU ты сможешь не только получить качественное образование, но и найти новых друзей, раскрыть свои интересы и стать частью дружного студенческого сообщества. Учёба в Словакии — это больше, чем лекции, это стиль жизни!

Проживание

Студенты факультета чаще всего живут в студенческом общежитии в Словакии — Mladosť, расположенном в Млынской долине. До факультета — всего 20 минут пешком или 2 остановки на автобусе (№ 31 или 39). До центра Братиславы — всего 15 минут на общественном транспорте.

Стоимость проживания — от 95 до 150 € в месяц в зависимости от типа комнаты (1/2/3-местные, с ванной и туалетом). Общежитие в хорошем состоянии, большинство комнат после реконструкции. Где жить студенту в Братиславе? — Mladosť, без сомнений, одно из лучших решений. Приоритет при распределении получают первокурсники, живущие более чем в 20 км от факультета.

Питание

Как питаются студенты в Словакии? Очень просто — вкусно и доступно. Столовые Venza и Eat & Meat находятся прямо в общежитии. Также доступны столовые на факультетах: FEI STU, FIIT STU, MATFYZ UK, PRIF UK. Поблизости — рестораны и кафе: Drag, White Dragon, Estévéčka, OC Cubicon, Palmyra, Bistro Mladosť и другие.

На факультете есть два буфета, автоматы с закусками и напитками, а также кофейные автоматы. Отличный выбор для каждого!

Спорт и активный отдых

Хочешь поддерживать здоровый образ жизни и оставаться в форме? Спорт на STU — это большой выбор для каждого студента. В распоряжении студентов: спортивные залы, тренажёрные залы, две плавательные бассейны в Братиславе и одна в Трнаве, скалодром, многофункциональные площадки и другие спортивные объекты для студентов на территории факультетов и общежитий.

Прямо на факультете доступны: большая и малая спортивные залы, бассейн, тренажёрный зал и скалодром. Также студенты могут заниматься на:

Спортивный комплекс Mladá Garda : легкоатлетический стадион, футбольное поле, многофункциональные и пляжные площадки

: легкоатлетический стадион, футбольное поле, многофункциональные и пляжные площадки Теннисный центр : летние открытые и зимние крытые корты с грунтовым покрытием

: летние открытые и зимние крытые корты с грунтовым покрытием Спортивный зал Mladosť: большая и малая залы для различных активностей

Студенческие организации

На факультете действует Студенческий парламент электриков и айтишников STU — активное сообщество студентов, которое делает университетскую жизнь интересной и насыщенной.

Организация проводит множество мероприятий для студентов:

Beánia Technikov (технический бал)

Feikárska špekačka (весёлое барбекю)

Feistival (мини-фестиваль)

Feikárska kvapka krvi (день донора крови)

RoadShow и ярмарки вузов

Участие в Gaudeamus

Студенты также управляют тренажёрным залом для студентов Junák в общежитии и регулярно устраивают вечера настольных игр как на факультете, так и в общежитии.

Поддержка и взаимопомощь

Инициатива Študenský radca помогает студентам в учёбе: организует взаимное репетиторство, предоставляет учебные материалы и ведёт соцсети, чтобы упростить общение между студентами во время учёбы и каникул.

Особое внимание уделяется жизни украинских студентов в Словакии: новички получают поддержку от старших студентов, чтобы быстрее адаптироваться и найти своё место в коллективе.

Поступив на факультет электро техники и информатики в братиславе, нет времени грустить, всегда найдешь чем заняться,а так же посищая большенство мироприятий, помио того что что вы познакомитесь со словаками и подтяните словацкий язык, всегда будете в жизни универистета и будете идти к цели окончания университета

Университетский технологический инкубатор STU — место, где идеи становятся проектами Есть идея, которую хочется превратить во что-то большее? Факультет электротехники и информатики FEI STU поддерживает своих студентов не только в учёбе, но и в реализации собственных проектов. В технологическом инкубаторе университета ты получишь реальный шанс создать не просто идею, а работающий проект, который можно развивать уже во время учёбы. Это отличная возможность для тех, кто хочет учиться в вузе в Словакии, получить практическое и попробовать себя в роли создателя собственного проекта. Здесь ты научишься, как превратить знания в дело: разработаешь план проекта, узнаешь, как подойти к выводу продукта на рынок и как сделать свою идею успешной. Словацкий технический университет в Братиславе хочет помочь каждому студенту — главное, чтобы сам студент хотел расти и использовать возможности! Два учебных трека инкубатора START (8 месяцев) — программа для студентов, у которых уже есть идея. За это время ты изучишь основы проектной работы, пройдёшь через анализ рынка, подготовишь бизнес-план, финансовую модель и представишь свой проект на событии Startup Pitch. Тебя будут поддерживать преподаватели, менторы и реальные практики. UP (1 год) — следующий шаг, если у тебя уже есть команда и зарегистрированная фирма. Программа даст тебе возможность развивать проект, работать над его развитием и внедрением, искать поддержку и финансирование под руководством менторов и выпускников инкубатора. Менторы и обучение Ты получишь поддержку от опытных наставников в области ИТ, технологий, коммуникаций и предпринимательства. В рамках инкубатора проводятся обучающие мероприятия для студентов, мастер-классы и практические встречи, где можно узнать больше о реальных возможностях в образовании и карьере.

Здесь некогда скучать — жизнь на FEI STU кипит!

Поступив на Факультет электротехники и информатики в Братиславе, ты быстро поймёшь: скучать тут просто некогда! Жизнь в университете насыщенная и активная — всегда найдётся, чем заняться. Помимо учёбы, ты сможешь участвовать в студенческих мероприятиях, фестивалях, клубах по интересам и спортивных активностях.

А самое главное — ты познакомишься с новыми людьми, в том числе со словацкими студентами, и будешь постепенно улучшать свой словацкий язык в живом общении. Это не только помогает адаптироваться, но и делает тебя частью настоящего студенческого сообщества.

На FEI STU ты будешь не просто студентом, а активным участником университетской жизни, который идёт к своей цели — успешному окончанию вуза и профессиональному будущему.

На словах всё звучит просто... А ты пробовал? Вместо того чтобы пить пиво на галёрке.

Именно так думают студенты FEI STU, которые решают действовать, а не просто мечтать. Университет даёт море возможностей — бери и используй!

Как поступить на FEI STU

Поступить на бесплатное обучение в Словакии можно на основании школьных оценок или вступительного экзамена по математике — в зависимости от выбранной программы. Чтобы поступить на бакалаврскую программу на факультете электротехники и информатики FEI STU, необходимо иметь полное среднее или среднее специальное образование.

Без экзамена:

С экзаменом по математике:

Документы для поступления:

Заверенные копии оценок (8–10 классы)

Аттестат о среднем образовании

Сертификат словацкого языка уровня B2 (обязательно для иностранных студентов)

Если ты мечтаешь о качественном, бесплатном образовании в Европе и хочешь построить карьеру в сфере технологий, FEI STU — это твой путь!