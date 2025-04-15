Хочешь учиться в Словакии на ИТ-специалиста? Тогда факультет электротехники и информатики FEI STU — отличный выбор! Это часть Словацкого технического университета в Братиславе, где ты получишь сильные знания по ИТ, робототехнике и электротехнике и энергетике.
Уже во время учёбы можно работать по специальности, а после — легко найти работу. Почти 100% выпускников находят работу в Словакии и за границей. Средняя зарплата через 5 лет — 2940 €.
Кстати, STU — лучшаий словацкий университет по трудоустройству выпускников по версии QS Graduate Employability Rankings 2022, а по данным Profesia.sk — именно у нас были самые востребованные выпускники на рынке труда.
Плюс — тебя ждут стажировки, крутые проекты и поддержка стартапов через инкубатор STU.
Сон? Не, не слышал
Факультет электротехники и информатики FEI STU — единственный факультет в Словакии, где можно учиться на космического инженера, изучать информационные технологии в Словакии и работать в сотрудничестве со Словацкой организацией космической деятельности (SOSA). Именно здесь, в лабораториях факультета, под руководством преподавателей была разработана первая словацкая спутниковая миссия, побывавшая в космосе.
FEI STU входит в состав Словацкого технического университета в Братиславе — одного из ведущих вузов Центральной Европы, предлагающего качественное высшее образование в Словакии и инженерное образование в Европе.
Если тебя увлекают роботы, мобильные технологии, возобновляемые источники энергии, автомобильная электроника, космические спутники, информационные и коммуникационные системы, искусственный интеллект, интернет вещей или другие современные технологические чудеса — ты точно попал по адресу. Именно здесь ты узнаешь о них всё самое важное и актуальное.
Преподаватели и исследователи факультета добились выдающихся результатов: специалисты по криптографии и ИТ в Словакии получили премию НАТО за лучший проект в области шифрования.
Во всех программах обучения делается акцент на современные ИТ-технологии и их практическое применение. Студенты осваивают лучшие ИТ-программы в Словакии, создают дроны для спасательных операций, разрабатывают программы для больниц и участвуют в реальных проектах, которые помогают спасать жизни с помощью технологий.
FEI STU — это отличный выбор для тех, кто ищет, где учиться на программиста в Словакии или хочет пройти обучение в Словакии на ИТ-специалиста.
И хотя учёба здесь требует усилий — студенты факультета улыбаются и говорят:
«Сначала нужно попотеть, чтобы потом чуть-чуть отдохнуть» 😉
Студенческие годы — это не только учёба, но и одно из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни. На Факультете электротехники и информатики FEI STU ты сможешь не только получить качественное образование, но и найти новых друзей, раскрыть свои интересы и стать частью дружного студенческого сообщества. Учёба в Словакии — это больше, чем лекции, это стиль жизни!
Студенты факультета чаще всего живут в студенческом общежитии в Словакии — Mladosť, расположенном в Млынской долине. До факультета — всего 20 минут пешком или 2 остановки на автобусе (№ 31 или 39). До центра Братиславы — всего 15 минут на общественном транспорте.
Стоимость проживания — от 95 до 150 € в месяц в зависимости от типа комнаты (1/2/3-местные, с ванной и туалетом). Общежитие в хорошем состоянии, большинство комнат после реконструкции. Где жить студенту в Братиславе? — Mladosť, без сомнений, одно из лучших решений. Приоритет при распределении получают первокурсники, живущие более чем в 20 км от факультета.
Как питаются студенты в Словакии? Очень просто — вкусно и доступно. Столовые Venza и Eat & Meat находятся прямо в общежитии. Также доступны столовые на факультетах: FEI STU, FIIT STU, MATFYZ UK, PRIF UK. Поблизости — рестораны и кафе: Drag, White Dragon, Estévéčka, OC Cubicon, Palmyra, Bistro Mladosť и другие.
На факультете есть два буфета, автоматы с закусками и напитками, а также кофейные автоматы. Отличный выбор для каждого!
Хочешь поддерживать здоровый образ жизни и оставаться в форме? Спорт на STU — это большой выбор для каждого студента. В распоряжении студентов: спортивные залы, тренажёрные залы, две плавательные бассейны в Братиславе и одна в Трнаве, скалодром, многофункциональные площадки и другие спортивные объекты для студентов на территории факультетов и общежитий.
Прямо на факультете доступны: большая и малая спортивные залы, бассейн, тренажёрный зал и скалодром. Также студенты могут заниматься на:
На факультете действует Студенческий парламент электриков и айтишников STU — активное сообщество студентов, которое делает университетскую жизнь интересной и насыщенной.
Организация проводит множество мероприятий для студентов:
Студенты также управляют тренажёрным залом для студентов Junák в общежитии и регулярно устраивают вечера настольных игр как на факультете, так и в общежитии.
Инициатива Študenský radca помогает студентам в учёбе: организует взаимное репетиторство, предоставляет учебные материалы и ведёт соцсети, чтобы упростить общение между студентами во время учёбы и каникул.
Особое внимание уделяется жизни украинских студентов в Словакии: новички получают поддержку от старших студентов, чтобы быстрее адаптироваться и найти своё место в коллективе.
Поступив на факультет электро техники и информатики в братиславе, нет времени грустить, всегда найдешь чем заняться,а так же посищая большенство мироприятий, помио того что что вы познакомитесь со словаками и подтяните словацкий язык, всегда будете в жизни универистета и будете идти к цели окончания университета
Есть идея, которую хочется превратить во что-то большее? Факультет электротехники и информатики FEI STU поддерживает своих студентов не только в учёбе, но и в реализации собственных проектов. В технологическом инкубаторе университета ты получишь реальный шанс создать не просто идею, а работающий проект, который можно развивать уже во время учёбы.
Это отличная возможность для тех, кто хочет учиться в вузе в Словакии, получить практическое и попробовать себя в роли создателя собственного проекта. Здесь ты научишься, как превратить знания в дело: разработаешь план проекта, узнаешь, как подойти к выводу продукта на рынок и как сделать свою идею успешной.
Словацкий технический университет в Братиславе хочет помочь каждому студенту — главное, чтобы сам студент хотел расти и использовать возможности!
START (8 месяцев) — программа для студентов, у которых уже есть идея. За это время ты изучишь основы проектной работы, пройдёшь через анализ рынка, подготовишь бизнес-план, финансовую модель и представишь свой проект на событии Startup Pitch. Тебя будут поддерживать преподаватели, менторы и реальные практики.
UP (1 год) — следующий шаг, если у тебя уже есть команда и зарегистрированная фирма. Программа даст тебе возможность развивать проект, работать над его развитием и внедрением, искать поддержку и финансирование под руководством менторов и выпускников инкубатора.
Ты получишь поддержку от опытных наставников в области ИТ, технологий, коммуникаций и предпринимательства. В рамках инкубатора проводятся обучающие мероприятия для студентов, мастер-классы и практические встречи, где можно узнать больше о реальных возможностях в образовании и карьере.
Поступив на Факультет электротехники и информатики в Братиславе, ты быстро поймёшь: скучать тут просто некогда! Жизнь в университете насыщенная и активная — всегда найдётся, чем заняться. Помимо учёбы, ты сможешь участвовать в студенческих мероприятиях, фестивалях, клубах по интересам и спортивных активностях.
А самое главное — ты познакомишься с новыми людьми, в том числе со словацкими студентами, и будешь постепенно улучшать свой словацкий язык в живом общении. Это не только помогает адаптироваться, но и делает тебя частью настоящего студенческого сообщества.
На FEI STU ты будешь не просто студентом, а активным участником университетской жизни, который идёт к своей цели — успешному окончанию вуза и профессиональному будущему.
На словах всё звучит просто... А ты пробовал? Вместо того чтобы пить пиво на галёрке.
Именно так думают студенты FEI STU, которые решают действовать, а не просто мечтать. Университет даёт море возможностей — бери и используй!
Поступить на бесплатное обучение в Словакии можно на основании школьных оценок или вступительного экзамена по математике — в зависимости от выбранной программы. Чтобы поступить на бакалаврскую программу на факультете электротехники и информатики FEI STU, необходимо иметь полное среднее или среднее специальное образование.
Если ты мечтаешь о качественном, бесплатном образовании в Европе и хочешь построить карьеру в сфере технологий, FEI STU — это твой путь!
Не медли — оставь заявку на консультацию! Наш менеджер свяжется с тобой, ответит на все вопросы и поможет выбрать направление, на котором ты по-настоящему прочувствуешь все преимущества обучения на FEI STU.
Будем честны — учёба требует усилий. Но если тебе нравятся технологии и ты готов учиться, преподаватели и студенты всегда помогут.
Конечно! Главное — желание учиться и развиваться. Некоторые направления не требуют экзамена, а в остальном — тебя научат!
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы