Электроэнергетика — это направление, без которого невозможно представить современное общество. Это наука и инженерная практика, которая обеспечивает производство, преобразование, распределение и устойчивое использование электрической энергии. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.
Если тебя интересует, как электричество попадает из мощных источников в розетку, как управляются современные энергосети и какова роль возобновляемых источников, аккумуляторов и зарядных станций — тогда программа «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) создана именно для тебя.
Бакалаврская программа готовит квалифицированных инженеров с широким техническим кругозором. Обучение включает как теорию, так и практику, охватывая:
Выпускник направления «Электроэнергетика» — это специалист, способный:
Ты сможешь работать:
После бакалавриата ты можешь продолжить обучение на магистратуре по направлениям:
Ты также можешь принять участие в международных обменных программах, таких как Erasmus+, стажироваться в других странах ЕС и получить практический опыт.
Сделай шаг в будущее энергетики Европы!
Поступай на программу «Электроэнергетика» в STU Братислава — получи европейское инженерное образование и начни карьеру в одной из самых востребованных сфер уже сегодня.
Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке
Программа охватывает фундаментальные дисциплины в области электротехники, физики, математики, а также специализированные курсы, связанные с электростанциями, высоковольтными системами, электрическими машинами и измерительными технологиями.
Программа «Электроэнергетика» — это твой путь к инженерной карьере в Словакии и по всей Европе. Получи знания и навыки, необходимые для устойчивого и технологического будущего!
Бакалаврская программа «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) готовит инженеров, которые востребованы как в Словакии, так и в странах Европейского Союза. Обучение охватывает ключевые темы: от основ электротехники и физики до высоковольтных систем, возобновляемых источников энергии, автоматизации и цифрового управления.
Выпускники работают инженерами-энергетиками, проектировщиками электрических систем, техническими консультантами, специалистами по автоматизации и управлению энергопотоками. По статистике факультета, более 99% выпускников находят работу в течение первого года после окончания университета.
После бакалавриата можно поступить в магистратуру по таким направлениям:
STU активно участвует в международных проектах и программах обмена, включая Erasmus+, что открывает возможности стажировок в Германии, Чехии, Австрии и других странах.
Начни свою инженерную карьеру в Европе!
Поступай на программу «Электроэнергетика» в STU Братислава и получи практические знания, которые востребованы в современном мире.
Если ты хочешь учиться на программе «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU), знай: это направление открывает путь к инженерному будущему без лишних барьеров. Поступить на специальность можно без вступительных экзаменов — достаточно предоставить успеваемость за последние школьные годы.
Поступление проходит на конкурсной основе по оценкам. Чем выше твои академические результаты — тем больше шансов получить место на бюджете.
Электроэнергетика — это профессия будущего!
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Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: