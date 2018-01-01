Электроэнергетика в Словакии — обучение, знания, карьера

Электроэнергетика — это направление, без которого невозможно представить современное общество. Это наука и инженерная практика, которая обеспечивает производство, преобразование, распределение и устойчивое использование электрической энергии. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.

Если тебя интересует, как электричество попадает из мощных источников в розетку, как управляются современные энергосети и какова роль возобновляемых источников, аккумуляторов и зарядных станций — тогда программа «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) создана именно для тебя.

Что ты изучишь?

Бакалаврская программа готовит квалифицированных инженеров с широким техническим кругозором. Обучение включает как теорию, так и практику, охватывая:

Физику, математику и основы электротехники

Электрические машины, устройства и системы управления

Проектирование освещения, силовую электронику и схемотехнику

Технологии высоких и низких напряжений

Энергетику из традиционных и возобновляемых источников

Ядерную энергетику и роль атомных установок

Архитектуру компьютеров и основы программирования

Экологические и экономические аспекты энергетики

Что ты будешь уметь и кем станешь?

Выпускник направления «Электроэнергетика» — это специалист, способный:

Проектировать и модернизировать энергосистемы

Управлять производством и распределением электроэнергии

Работать с системами автоматизации и «умными» сетями (smart grid)

Оценивать энергетическую эффективность и внедрять устойчивые решения

Ты сможешь работать:

на электростанциях и в сетевых компаниях

в энергетических департаментах промышленных предприятий

в инженерных бюро и исследовательских центрах

в международных энергетических проектах и ИТ-компаниях

Продолжение обучения

После бакалавриата ты можешь продолжить обучение на магистратуре по направлениям:

Электроэнергетика

Электротехника

Автоматизация и управление

Устойчивое энергетическое развитие

Ты также можешь принять участие в международных обменных программах, таких как Erasmus+, стажироваться в других странах ЕС и получить практический опыт.

Преимущества обучения в Словакии

Бесплатное обучение на словацком языке при подтвержденном уровне B2

при подтвержденном уровне B2 Европейский диплом , признанный в странах ЕС

, признанный в странах ЕС Современные лаборатории и доступ к реальным проектам

и доступ к реальным проектам Высокий шанс трудоустройства в Словакии и за её пределами