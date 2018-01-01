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Электроэнергетика

Электроэнергетика в Словакии — обучение, знания, карьера

Электроэнергетика — это направление, без которого невозможно представить современное общество. Это наука и инженерная практика, которая обеспечивает производство, преобразование, распределение и устойчивое использование электрической энергии. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.

Если тебя интересует, как электричество попадает из мощных источников в розетку, как управляются современные энергосети и какова роль возобновляемых источников, аккумуляторов и зарядных станций — тогда программа «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) создана именно для тебя.

Что ты изучишь?

Бакалаврская программа готовит квалифицированных инженеров с широким техническим кругозором. Обучение включает как теорию, так и практику, охватывая:

  • Физику, математику и основы электротехники
  • Электрические машины, устройства и системы управления
  • Проектирование освещения, силовую электронику и схемотехнику
  • Технологии высоких и низких напряжений
  • Энергетику из традиционных и возобновляемых источников
  • Ядерную энергетику и роль атомных установок
  • Архитектуру компьютеров и основы программирования
  • Экологические и экономические аспекты энергетики

Что ты будешь уметь и кем станешь?

Выпускник направления «Электроэнергетика» — это специалист, способный:

  • Проектировать и модернизировать энергосистемы
  • Управлять производством и распределением электроэнергии
  • Работать с системами автоматизации и «умными» сетями (smart grid)
  • Оценивать энергетическую эффективность и внедрять устойчивые решения

Ты сможешь работать:

  • на электростанциях и в сетевых компаниях
  • в энергетических департаментах промышленных предприятий
  • в инженерных бюро и исследовательских центрах
  • в международных энергетических проектах и ИТ-компаниях

Продолжение обучения

После бакалавриата ты можешь продолжить обучение на магистратуре по направлениям:

  • Электроэнергетика
  • Электротехника
  • Автоматизация и управление
  • Устойчивое энергетическое развитие

Ты также можешь принять участие в международных обменных программах, таких как Erasmus+, стажироваться в других странах ЕС и получить практический опыт.

Преимущества обучения в Словакии

  • Бесплатное обучение на словацком языке при подтвержденном уровне B2
  • Европейский диплом, признанный в странах ЕС
  • Современные лаборатории и доступ к реальным проектам
  • Высокий шанс трудоустройства в Словакии и за её пределами

Сделай шаг в будущее энергетики Европы!
Поступай на программу «Электроэнергетика» в STU Братислава — получи европейское инженерное образование и начни карьеру в одной из самых востребованных сфер уже сегодня.

Учебный план специальности «Электроэнергетика»

Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке

Программа охватывает фундаментальные дисциплины в области электротехники, физики, математики, а также специализированные курсы, связанные с электростанциями, высоковольтными системами, электрическими машинами и измерительными технологиями.

1 курс

Осенний семестр (1 семестр)

  • Английский язык 1
  • Безопасность в электротехнике
  • Математика 1
  • Физическая культура 1
  • Введение в инженерное дело
  • Основы информатики
  • Общественно-научный предмет
  • Введение в физику

Весенний семестр (2 семестр)

  • Алгоритмизация и программирование
  • Английский язык 2
  • Электротехника 1
  • Физика 1
  • Математика 2
  • Физическая культура 2

2 курс

Осенний семестр (3 семестр)

  • Электротехника 2
  • Светотехника
  • Физика 2
  • Математика 3
  • Измерительные технологии 1
  • Физическая культура 3

Весенний семестр (4 семестр)

  • Электромагнитное поле
  • Электронные компоненты и схемы
  • Материалы в электротехнике
  • Физическая культура 4
  • Основы электроэнергетики
  • Менеджмент

3 курс

Осенний семестр (5 семестр)

  • Бакалаврский проект 1
  • Электростанции 1
  • Электрические машины
  • Высоковольтная техника
  • Физическая культура 5
  • Обязательный предмет по выбору A

Весенний семестр (6 семестр)

  • Бакалаврская выпускная работа
  • Бакалаврский проект 2
  • Электрические инсталляции
  • Основы моделирования в электроэнергетике
  • Физическая культура 6

Программа «Электроэнергетика» — это твой путь к инженерной карьере в Словакии и по всей Европе. Получи знания и навыки, необходимые для устойчивого и технологического будущего!

Трудоустройство после программы «Электроэнергетика»

Бакалаврская программа «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) готовит инженеров, которые востребованы как в Словакии, так и в странах Европейского Союза. Обучение охватывает ключевые темы: от основ электротехники и физики до высоковольтных систем, возобновляемых источников энергии, автоматизации и цифрового управления.

Где могут работать выпускники?

  • В энергетических компаниях: Slovenské elektrárne, VUJE, JAVYS, CEZ Group
  • В международных корпорациях: Siemens, Schneider Electric, ABB
  • На промышленных предприятиях, в отделах энергоснабжения и энергоаудита
  • В инжиниринговых бюро и центрах технического консалтинга
  • В научных лабораториях и НИИ, связанных с устойчивой энергетикой

Выпускники работают инженерами-энергетиками, проектировщиками электрических систем, техническими консультантами, специалистами по автоматизации и управлению энергопотоками. По статистике факультета, более 99% выпускников находят работу в течение первого года после окончания университета.

Продолжение обучения

После бакалавриата можно поступить в магистратуру по таким направлениям:

  • Электроэнергетика
  • Электротехника
  • Автоматизация и управление
  • Возобновляемые источники энергии

STU активно участвует в международных проектах и программах обмена, включая Erasmus+, что открывает возможности стажировок в Германии, Чехии, Австрии и других странах.

Почему стоит выбрать Словакию?

  • Бесплатное обучение на словацком языке (уровень B2)
  • Диплом, признанный в странах ЕС
  • Высокий уровень трудоустройства выпускников
  • Современное оборудование и реальные инженерные задачи в процессе обучения

Начни свою инженерную карьеру в Европе!
Поступай на программу «Электроэнергетика» в STU Братислава и получи практические знания, которые востребованы в современном мире.

Условия поступления на программу «Электроэнергетика»

Если ты хочешь учиться на программе «Электроэнергетика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU), знай: это направление открывает путь к инженерному будущему без лишних барьеров. Поступить на специальность можно без вступительных экзаменов — достаточно предоставить успеваемость за последние школьные годы.

Что учитывается при поступлении?

  • Средний балл по математике, физике и другим предметам с 8 по 10 класс
  • Оценки за первый семестр 11 класса — для тех, кто еще учится
  • Дополнительные достижения — участие в олимпиадах, конкурсах, научных проектах — являются преимуществом
  • Сертификат о знании словацкого языка не ниже уровня B2 (для бесплатного обучения на словацком языке)
  • Нострификация аттестата — обязательная процедура признания среднего образования в Словакии

Поступление проходит на конкурсной основе по оценкам. Чем выше твои академические результаты — тем больше шансов получить место на бюджете.

Электроэнергетика — это профессия будущего!
Не упусти шанс учиться в одном из лучших технических вузов Европы. Поступай в STU Братислава и строй карьеру инженера-энергетика уже сегодня. Напиши нам, чтобы узнать детали!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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