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Електроенергетика

Електроенергетика в Словаччині — навчання, знання, кар'єра

Електроенергетика — це напрям, без якого неможливо уявити сучасне суспільство. Це наука та інженерна практика, що забезпечує виробництво, перетворення, розподіл і стале використання електричної енергії. Програма реалізується на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.

Цікавишся, як електроенергія потрапляє з великих джерел у розетку, як керуються сучасні енергосистеми, яку роль відіграють відновлювані джерела, акумулятори та зарядні станції? Обирай програму «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шлях у майбутнє енергетики Європи.

Що ти будеш вивчати?

Бакалаврська програма готує кваліфікованих інженерів з широким технічним кругозором. Навчання охоплює теоретичні та практичні дисципліни, серед яких:

  • Фізика, математика та основи електротехніки
  • Електричні машини, прилади та системи керування
  • Проєктування освітлення для промисловості та транспорту
  • Технології високої та низької напруги, методи вимірювання
  • Класичні та відновлювані джерела енергії
  • Ядерна енергетика та атомні установки
  • Архітектура комп’ютерів та основи програмування
  • Екологічні аспекти та сталий розвиток енергетики

Ким ти можеш стати?

Випускник напряму «Електроенергетика» — це фахівець, який може:

  • Проєктувати та модернізувати енергосистеми
  • Керувати виробництвом і розподілом електроенергії
  • Працювати з автоматизованими системами та розумними мережами
  • Оцінювати енергоефективність і впроваджувати екологічні рішення

Ти зможеш працевлаштуватися:

  • на електростанціях та в енергетичних компаніях
  • в енергетичних відділах промислових підприємств
  • в інженерних бюро та науково-дослідних інститутах
  • в міжнародних енергетичних проєктах та ІТ-компаніях

Продовження навчання

Після бакалаврату ти можеш вступити до магістратури за такими спеціальностями:

  • Електроенергетика
  • Електротехніка
  • Автоматизація та керування
  • Сталий розвиток енергетики

Ти також зможеш взяти участь у міжнародних програмах обміну, таких як Erasmus+, стажуватися в інших країнах ЄС і здобути практичний досвід.

Переваги навчання в Словаччині

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою при підтвердженому рівні B2
  • Європейський диплом, визнаний у всіх країнах ЄС
  • Сучасні лабораторії та участь у реальних проєктах
  • Можливість працевлаштування в Словаччині та за кордоном

Зроби крок до майбутнього енергетики Європи!
Обирай програму «Електроенергетика» в STU Братислава — отримай європейську інженерну освіту і розпочни свою кар’єру в енергетиці вже сьогодні.

Навчальний план спеціальності «Електроенергетика»

Бакалавр | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

Програма охоплює фундаментальні дисципліни в галузі електротехніки, фізики, математики, а також спеціалізовані курси, що стосуються електростанцій, високовольтних систем, електричних машин та вимірювальних технологій.

1 курс

Осінній семестр (1 семестр)

  • Англійська мова 1
  • Безпека в електротехніці
  • Математика 1
  • Фізичне виховання 1
  • Вступ до інженерії
  • Основи комп'ютерних наук
  • Гуманітарна дисципліна
  • Вступ до фізики

Весняний семестр (2 семестр)

  • Алгоритмізація та програмування
  • Англійська мова 2
  • Електротехніка 1
  • Фізика 1
  • Математика 2
  • Фізичне виховання 2

2 курс

Осінній семестр (3 семестр)

  • Електротехніка 2
  • Світлотехніка
  • Фізика 2
  • Математика 3
  • Вимірювальні технології 1
  • Фізичне виховання 3

Весняний семестр (4 семестр)

  • Електромагнітне поле
  • Електронні компоненти та схеми
  • Матеріали в електротехніці
  • Фізичне виховання 4
  • Основи електроенергетики
  • Менеджмент

3 курс

Осінній семестр (5 семестр)

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Електростанції 1
  • Електричні машини
  • Високовольтна техніка
  • Фізичне виховання 5
  • Обов'язковий предмет за вибором A

Весняний семестр (6 семестр)

  • Бакалаврська кваліфікаційна робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Електричні інсталяції
  • Основи моделювання в електроенергетиці
  • Фізичне виховання 6

Навчання за спеціальністю «Електроенергетика» — це шлях до інженерної кар’єри в Словаччині та Європі. Здобудь знання, які стануть основою твого професійного майбутнього!

Працевлаштування після програми «Електроенергетика»

Бакалаврська програма «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) готує висококваліфікованих інженерів, які затребувані як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу. Навчання охоплює ключові напрямки: від основ електротехніки й фізики до високовольтних систем, відновлюваних джерел енергії, автоматизації та цифрового керування.

Де можуть працювати випускники?

  • У енергетичних компаніях: Slovenské elektrárne, VUJE, JAVYS, CEZ Group
  • У міжнародних корпораціях: Siemens, Schneider Electric, ABB
  • На промислових підприємствах — у відділах енергозабезпечення та енергоаудиту
  • У проєктних бюро та центрах технічного консалтингу
  • У наукових лабораторіях та дослідницьких установах, пов’язаних із сталою енергетикою

Випускники можуть працювати інженерами-енергетиками, проєктантами електросистем, технічними консультантами, спеціалістами з автоматизації та управління енергопотоками. За даними факультету, понад 99% випускників знаходять роботу протягом першого року після завершення навчання.

Продовження навчання

Після бакалаврату є можливість вступу до магістратури за напрямками:

  • Електроенергетика
  • Електротехніка
  • Автоматизація та керування
  • Відновлювані джерела енергії

STU активно бере участь у міжнародних проєктах і програмах обміну, зокрема Erasmus+, що відкриває можливості стажування в Німеччині, Чехії, Австрії та інших країнах.

Чому варто обрати навчання в Словаччині?

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою (при рівні B2)
  • Диплом, визнаний в усіх країнах ЄС
  • Високий рівень працевлаштування випускників
  • Сучасна матеріально-технічна база та практика в реальних проєктах

Почни кар’єру інженера в Європі вже сьогодні!
Обирай програму «Електроенергетика» в STU Братислава та отримай освіту, що відкриє двері до стабільного майбутнього в енергетичному секторі.

Умови вступу на програму «Електроенергетика»

Хочеш навчатися на бакалаврській програмі «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU)? Це чудова можливість здобути інженерну освіту в Європі без вступних іспитів — вступ здійснюється на основі шкільних оцінок.

Що враховується при вступі?

  • Середній бал з математики, фізики та інших предметів за 8–10 класи
  • Оцінки за 1 семестр 11 класу — для тих, хто ще навчається
  • Участь в олімпіадах, конкурсах, наукових проєктах — стане додатковою перевагою
  • Сертифікат про знання словацької мови не нижче рівня B2 (для безкоштовного навчання словацькою мовою)
  • Нострифікація атестата — обов’язкова процедура визнання середньої освіти у Словаччині

Вступ відбувається на конкурсній основі за результатами успішності. Чим вищі оцінки — тим більше шансів потрапити на бюджетне місце.

Електроенергетика — це професія майбутнього!
Не втрачай шанс навчатися в одному з найкращих технічних вишів Європи. Вступай до STU Братислава та розпочни кар’єру енергетичного інженера вже сьогодні. Напиши нам, щоб дізнатися деталі!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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