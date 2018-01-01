Електроенергетика — це напрям, без якого неможливо уявити сучасне суспільство. Це наука та інженерна практика, що забезпечує виробництво, перетворення, розподіл і стале використання електричної енергії. Програма реалізується на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.
Цікавишся, як електроенергія потрапляє з великих джерел у розетку, як керуються сучасні енергосистеми, яку роль відіграють відновлювані джерела, акумулятори та зарядні станції? Обирай програму «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шлях у майбутнє енергетики Європи.
Бакалаврська програма готує кваліфікованих інженерів з широким технічним кругозором. Навчання охоплює теоретичні та практичні дисципліни, серед яких:
Випускник напряму «Електроенергетика» — це фахівець, який може:
Ти зможеш працевлаштуватися:
Після бакалаврату ти можеш вступити до магістратури за такими спеціальностями:
Ти також зможеш взяти участь у міжнародних програмах обміну, таких як Erasmus+, стажуватися в інших країнах ЄС і здобути практичний досвід.
Зроби крок до майбутнього енергетики Європи!
Обирай програму «Електроенергетика» в STU Братислава — отримай європейську інженерну освіту і розпочни свою кар’єру в енергетиці вже сьогодні.
Бакалавр | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою
Програма охоплює фундаментальні дисципліни в галузі електротехніки, фізики, математики, а також спеціалізовані курси, що стосуються електростанцій, високовольтних систем, електричних машин та вимірювальних технологій.
Навчання за спеціальністю «Електроенергетика» — це шлях до інженерної кар’єри в Словаччині та Європі. Здобудь знання, які стануть основою твого професійного майбутнього!
Бакалаврська програма «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) готує висококваліфікованих інженерів, які затребувані як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу. Навчання охоплює ключові напрямки: від основ електротехніки й фізики до високовольтних систем, відновлюваних джерел енергії, автоматизації та цифрового керування.
Випускники можуть працювати інженерами-енергетиками, проєктантами електросистем, технічними консультантами, спеціалістами з автоматизації та управління енергопотоками. За даними факультету, понад 99% випускників знаходять роботу протягом першого року після завершення навчання.
Після бакалаврату є можливість вступу до магістратури за напрямками:
STU активно бере участь у міжнародних проєктах і програмах обміну, зокрема Erasmus+, що відкриває можливості стажування в Німеччині, Чехії, Австрії та інших країнах.
Почни кар’єру інженера в Європі вже сьогодні!
Обирай програму «Електроенергетика» в STU Братислава та отримай освіту, що відкриє двері до стабільного майбутнього в енергетичному секторі.
Хочеш навчатися на бакалаврській програмі «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU)? Це чудова можливість здобути інженерну освіту в Європі без вступних іспитів — вступ здійснюється на основі шкільних оцінок.
Вступ відбувається на конкурсній основі за результатами успішності. Чим вищі оцінки — тим більше шансів потрапити на бюджетне місце.
Електроенергетика — це професія майбутнього!
Не втрачай шанс навчатися в одному з найкращих технічних вишів Європи. Вступай до STU Братислава та розпочни кар’єру енергетичного інженера вже сьогодні. Напиши нам, щоб дізнатися деталі!
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: