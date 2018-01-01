Електроенергетика в Словаччині — навчання, знання, кар'єра

Електроенергетика — це напрям, без якого неможливо уявити сучасне суспільство. Це наука та інженерна практика, що забезпечує виробництво, перетворення, розподіл і стале використання електричної енергії. Програма реалізується на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.

Цікавишся, як електроенергія потрапляє з великих джерел у розетку, як керуються сучасні енергосистеми, яку роль відіграють відновлювані джерела, акумулятори та зарядні станції? Обирай програму «Електроенергетика» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шлях у майбутнє енергетики Європи.

Що ти будеш вивчати?

Бакалаврська програма готує кваліфікованих інженерів з широким технічним кругозором. Навчання охоплює теоретичні та практичні дисципліни, серед яких:

Фізика, математика та основи електротехніки

Електричні машини, прилади та системи керування

Проєктування освітлення для промисловості та транспорту

Технології високої та низької напруги, методи вимірювання

Класичні та відновлювані джерела енергії

Ядерна енергетика та атомні установки

Архітектура комп’ютерів та основи програмування

Екологічні аспекти та сталий розвиток енергетики

Ким ти можеш стати?

Випускник напряму «Електроенергетика» — це фахівець, який може:

Проєктувати та модернізувати енергосистеми

Керувати виробництвом і розподілом електроенергії

Працювати з автоматизованими системами та розумними мережами

Оцінювати енергоефективність і впроваджувати екологічні рішення

Ти зможеш працевлаштуватися:

на електростанціях та в енергетичних компаніях

в енергетичних відділах промислових підприємств

в інженерних бюро та науково-дослідних інститутах

в міжнародних енергетичних проєктах та ІТ-компаніях

Продовження навчання

Після бакалаврату ти можеш вступити до магістратури за такими спеціальностями:

Електроенергетика

Електротехніка

Автоматизація та керування

Сталий розвиток енергетики

Ти також зможеш взяти участь у міжнародних програмах обміну, таких як Erasmus+, стажуватися в інших країнах ЄС і здобути практичний досвід.

Переваги навчання в Словаччині

Безкоштовне навчання словацькою мовою при підтвердженому рівні B2

при підтвердженому рівні B2 Європейський диплом , визнаний у всіх країнах ЄС

, визнаний у всіх країнах ЄС Сучасні лабораторії та участь у реальних проєктах

та участь у реальних проєктах Можливість працевлаштування в Словаччині та за кордоном