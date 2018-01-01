Электротехника в Словацком техническом университете: учёба и карьера в Европе

Хочешь понять, как работают электрические устройства, системы и измерительные приборы?

Бакалаврская программа «Электротехника» на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе (STU) предлагает современное инженерное образование, основанное на физике, математике и практическом применении знаний в индустрии.

О чём эта программа?

Программа предназначена для тех, кого с детства интересовало, как устроены приборы, как передаётся энергия и как измеряются физические параметры. Студенты получают фундаментальные знания по:

теории электрических цепей и электромагнитных полей,

электромагнитной совместимости и свойствам материалов в электротехнике,

основам электроники, микропроцессорной техники и программированию,

измерительным технологиям и автоматизации,

электрическим машинам и источникам энергии,

основам энергетики, управления и экономики в технических проектах.

Обучение включает не только теорию, но и практику в современных лабораториях, а также работу над собственными инженерными проектами во время подготовки бакалаврской работы. Студентов учат работать как самостоятельно, так и в команде, решая реальные инженерные задачи.

Почему стоит учиться на электротехнике в Словакии?

Бесплатное обучение на словацком языке для иностранных студентов (при наличии сертификата уровня B2)

для иностранных студентов (при наличии сертификата уровня B2) Доступ к лабораториям и научно-исследовательским центрам STU

Возможность участия в создании новых материалов и технологий

Стажировки и практика уже во время учёбы на промышленных предприятиях

Диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС

Что ты изучишь во время учёбы?

Программа охватывает как базовые инженерные дисциплины, так и углубленные темы, включая:

Работу с измерительными и диагностическими приборами

Разработку и реализацию электронных схем и систем

Контактные и беспроводные методы передачи данных

Энергетику, системы управления и мехатронику

Где работают выпускники?

Выпускники направления «Электротехника» работают инженерами, проектировщиками, исследователями и специалистами по системам электроснабжения на предприятиях Словакии, Германии, Австрии, Чехии и других стран ЕС. Они востребованы в таких сферах, как:

Автоматизация и роботизация производств

Энергетика и возобновляемые источники энергии

Электроника и телекоммуникации

Системы контроля и диагностики