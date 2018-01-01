Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Спеціальності Електротехніка
Спеціальності

Електротехніка

Електротехніка в Словаччині: навчання та кар'єра в Європі

Хочеш зрозуміти, як працюють електричні пристрої, системи та вимірювальна техніка?

Бакалаврська програма «Електротехніка» на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU) пропонує сучасну інженерну освіту, засновану на фізиці, математиці та практичному застосуванні знань у промисловості.

Про що ця програма?

Програма створена для тих, кого ще з дитинства цікавило, як влаштовані прилади, як передається електроенергія та як вимірюються фізичні величини. Студенти здобувають ґрунтовні знання з таких тем:

  • теорія електричних ланцюгів і електромагнітних полів,
  • електромагнітна сумісність і властивості матеріалів в електротехніці,
  • основи електроніки, мікропроцесори та програмування,
  • вимірювальні технології та автоматизація,
  • електричні машини та джерела енергії,
  • енергетика, управління та економіка технічних проєктів.

Навчання поєднує теорію та практику в сучасних лабораторіях. Студенти працюють над інженерними проєктами та готують бакалаврську роботу. Навчаються як самостійно вирішувати завдання, так і працювати в команді.

Чому варто вчитися на електротехніці в Словаччині?

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземців (при наявності сертифіката рівня B2)
  • Доступ до лабораторій та науково-дослідних центрів STU
  • Можливість брати участь у розробці нових матеріалів і технологій
  • Практика ще під час навчання на промислових підприємствах
  • Диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС

Що ти вивчатимеш під час навчання?

Програма охоплює як базові інженерні дисципліни, так і поглиблені теми, зокрема:

  • Робота з вимірювальними та діагностичними приладами
  • Проєктування та реалізація електронних схем і систем
  • Контактна та бездротова передача даних
  • Енергетика, системи керування та мехатроніка

Де працюють випускники?

Випускники спеціальності «Електротехніка» працюють інженерами, проєктувальниками, дослідниками та спеціалістами з енергетичних систем на підприємствах у Словаччині, Німеччині, Австрії, Чехії та інших країнах ЄС. Основні галузі працевлаштування:

  • Автоматизація та роботизація виробництва
  • Енергетика та відновлювані джерела енергії
  • Електроніка і телекомунікації
  • Системи контролю, діагностики та вимірювання

Обирай навчання на електротехніці в Словаччині — здобудь сучасну інженерну освіту та диплом, з яким відкриваються двері до кар’єри в Європі!

Навчальний план бакалаврської програми «Електротехніка»

Тривалість навчання: 3 роки | Безкоштовно для студентів зі знанням словацької мови (B2)

Програма охоплює як фундаментальні природничо-наукові дисципліни, так і технічні предмети, що формують базу сучасного інженера-електрика. Навчання поділено на шість семестрів і включає практику, лабораторні заняття, проєктну роботу та підготовку бакалаврської кваліфікаційної роботи.

1 курс

Осінній семестр:

  • Англійська мова 1
  • Безпека в електротехніці
  • Математика 1
  • Фізична культура 1
  • Вступ до інженерії
  • Основи інформатики
  • Гуманітарний предмет
  • Вступ до фізики

Весняний семестр:

  • Англійська мова 2
  • Алгоритмізація і програмування
  • Електротехніка 1
  • Фізика 1
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Осінній семестр:

  • Електротехніка 2
  • Енергоефективність
  • Фізика 2
  • Математика 3
  • Вимірювальна техніка 1
  • Фізична культура 3

Весняний семестр:

  • Електромагнітне поле
  • Електронні елементи та схеми
  • Матеріали в електротехніці
  • Основи енергетики
  • Фізична культура 4
  • Управлінський предмет

3 курс

Осінній семестр:

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Основи автоматизації
  • Фізична культура 5
  • Обов’язкові предмети за вибором (категорії A, B)
  • Факультативний предмет

Весняний семестр:

  • Аналіз і синтез електричних схем
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Мікропроцесорна техніка 1
  • Фізична культура 6

Кожна дисципліна у програмі — це крок до формування фахівця, здатного працювати з реальними електросистемами, мікропроцесорами, матеріалами й технологіями майбутнього.

Працевлаштування та продовження навчання після бакалаврату з електротехніки

Навчання за спеціальністю «Електротехніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це надійний шлях до інженерної професії в Європі. Програма поєднує технічні знання, практичну підготовку та міжнародні можливості. Випускники успішно знаходять роботу або продовжують навчання в магістратурі.

Де можна працювати після навчання?

Після завершення бакалаврату випускники працевлаштовуються в таких сферах:

  • Промислова автоматизація — розробка та обслуговування систем управління виробництвом
  • Енергетика — робота на електростанціях, в енергетичних мережах, у галузі відновлюваних джерел енергії
  • Проєктування електронних систем — створення та тестування схем, приладів, електронних компонентів
  • Обслуговування обладнання — на заводах, в транспортних або телекомунікаційних компаніях
  • Інжиніринг і технічний консалтинг — супровід технічних проєктів у приватному та державному секторі

Типові посади: технік-електрик, інженер з автоматизації, сервісний інженер, проєктант електросхем, фахівець з електросистем.

У яких компаніях працюють випускники?

Серед роботодавців, де працюють випускники програми:

  • Енергетичні компанії Словаччини: SEPS, Západoslovenská energetika
  • Інжинірингові та виробничі підприємства: VÚJE, CEIT, Spinea
  • Міжнародні компанії: Bosch, ABB, Danfoss, Continental, Volkswagen Slovakia
  • Науково-дослідні центри та технопарки
  • Державні служби технічного нагляду

Продовження навчання

Після бакалаврату можна продовжити навчання в магістратурі в Словаччині або іншій країні ЄС. Популярні напрямки:

  • Електротехніка та енергетика
  • Цифрові системи та вбудовані пристрої
  • Автоматизація та мехатроніка
  • Інженерія сталого розвитку

Міжнародна практика

Під час навчання студенти проходять практику в словацьких компаніях, а також можуть взяти участь у міжнародних програмах обміну — наприклад, у Німеччині, Чехії, Австрії або Польщі.

Електротехніка в Словаччині — це практична освіта, реальна робота та можливість побудувати інженерну кар’єру в Європі. Обирай навчання в STU Братислава та інвестуй у своє професійне майбутнє!

Як вступити на програму «Електротехніка» в Словаччині

Програма «Електротехніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це можливість здобути актуальну інженерну освіту в Європі. Спеціальність охоплює електроніку, схемотехніку, мехатроніку та сучасні автоматизовані системи. Сьогодні це не просто професія — це основа цифрового світу, сталої енергетики та розумних технологій.

Що потрібно для вступу?

  • Хороші оцінки з математики та фізики за останні 4 роки навчання у школі, включаючи результати випускних іспитів (атестат зрілості)
  • Додаткові досягнення: участь в олімпіадах, технічних конкурсах, інженерних проєктах
  • Знання словацької мови на рівні B2 (обов’язково для безкоштовного навчання)
  • Проходження нострифікації — офіційного визнання українського атестата в Словаччині

Вступ на бакалаврат з електротехніки — це не лише старт інженерної кар’єри, а й можливість навчатися в магістратурі, брати участь у міжнародних проєктах та працювати в європейських компаніях.

Стань інженером майбутнього! Обирай «Електротехніку» в STU Братислава, навчайся безкоштовно словацькою мовою та розвивай свою професійну кар’єру в Європі.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація