Електротехніка в Словаччині: навчання та кар'єра в Європі

Хочеш зрозуміти, як працюють електричні пристрої, системи та вимірювальна техніка?

Бакалаврська програма «Електротехніка» на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU) пропонує сучасну інженерну освіту, засновану на фізиці, математиці та практичному застосуванні знань у промисловості.

Про що ця програма?

Програма створена для тих, кого ще з дитинства цікавило, як влаштовані прилади, як передається електроенергія та як вимірюються фізичні величини. Студенти здобувають ґрунтовні знання з таких тем:

теорія електричних ланцюгів і електромагнітних полів,

електромагнітна сумісність і властивості матеріалів в електротехніці,

основи електроніки, мікропроцесори та програмування,

вимірювальні технології та автоматизація,

електричні машини та джерела енергії,

енергетика, управління та економіка технічних проєктів.

Навчання поєднує теорію та практику в сучасних лабораторіях. Студенти працюють над інженерними проєктами та готують бакалаврську роботу. Навчаються як самостійно вирішувати завдання, так і працювати в команді.

Чому варто вчитися на електротехніці в Словаччині?

Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземців (при наявності сертифіката рівня B2)

для іноземців (при наявності сертифіката рівня B2) Доступ до лабораторій та науково-дослідних центрів STU

Можливість брати участь у розробці нових матеріалів і технологій

Практика ще під час навчання на промислових підприємствах

Диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС

Що ти вивчатимеш під час навчання?

Програма охоплює як базові інженерні дисципліни, так і поглиблені теми, зокрема:

Робота з вимірювальними та діагностичними приладами

Проєктування та реалізація електронних схем і систем

Контактна та бездротова передача даних

Енергетика, системи керування та мехатроніка

Де працюють випускники?

Випускники спеціальності «Електротехніка» працюють інженерами, проєктувальниками, дослідниками та спеціалістами з енергетичних систем на підприємствах у Словаччині, Німеччині, Австрії, Чехії та інших країнах ЄС. Основні галузі працевлаштування:

Автоматизація та роботизація виробництва

Енергетика та відновлювані джерела енергії

Електроніка і телекомунікації

Системи контролю, діагностики та вимірювання