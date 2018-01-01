Хочеш зрозуміти, як працюють електричні пристрої, системи та вимірювальна техніка?
Бакалаврська програма «Електротехніка» на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU) пропонує сучасну інженерну освіту, засновану на фізиці, математиці та практичному застосуванні знань у промисловості.
Програма створена для тих, кого ще з дитинства цікавило, як влаштовані прилади, як передається електроенергія та як вимірюються фізичні величини. Студенти здобувають ґрунтовні знання з таких тем:
Навчання поєднує теорію та практику в сучасних лабораторіях. Студенти працюють над інженерними проєктами та готують бакалаврську роботу. Навчаються як самостійно вирішувати завдання, так і працювати в команді.
Програма охоплює як базові інженерні дисципліни, так і поглиблені теми, зокрема:
Випускники спеціальності «Електротехніка» працюють інженерами, проєктувальниками, дослідниками та спеціалістами з енергетичних систем на підприємствах у Словаччині, Німеччині, Австрії, Чехії та інших країнах ЄС. Основні галузі працевлаштування:
Обирай навчання на електротехніці в Словаччині — здобудь сучасну інженерну освіту та диплом, з яким відкриваються двері до кар’єри в Європі!
Тривалість навчання: 3 роки | Безкоштовно для студентів зі знанням словацької мови (B2)
Програма охоплює як фундаментальні природничо-наукові дисципліни, так і технічні предмети, що формують базу сучасного інженера-електрика. Навчання поділено на шість семестрів і включає практику, лабораторні заняття, проєктну роботу та підготовку бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Кожна дисципліна у програмі — це крок до формування фахівця, здатного працювати з реальними електросистемами, мікропроцесорами, матеріалами й технологіями майбутнього.
Навчання за спеціальністю «Електротехніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це надійний шлях до інженерної професії в Європі. Програма поєднує технічні знання, практичну підготовку та міжнародні можливості. Випускники успішно знаходять роботу або продовжують навчання в магістратурі.
Після завершення бакалаврату випускники працевлаштовуються в таких сферах:
Типові посади: технік-електрик, інженер з автоматизації, сервісний інженер, проєктант електросхем, фахівець з електросистем.
Серед роботодавців, де працюють випускники програми:
Після бакалаврату можна продовжити навчання в магістратурі в Словаччині або іншій країні ЄС. Популярні напрямки:
Під час навчання студенти проходять практику в словацьких компаніях, а також можуть взяти участь у міжнародних програмах обміну — наприклад, у Німеччині, Чехії, Австрії або Польщі.
Електротехніка в Словаччині — це практична освіта, реальна робота та можливість побудувати інженерну кар’єру в Європі. Обирай навчання в STU Братислава та інвестуй у своє професійне майбутнє!
Програма «Електротехніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це можливість здобути актуальну інженерну освіту в Європі. Спеціальність охоплює електроніку, схемотехніку, мехатроніку та сучасні автоматизовані системи. Сьогодні це не просто професія — це основа цифрового світу, сталої енергетики та розумних технологій.
Вступ на бакалаврат з електротехніки — це не лише старт інженерної кар’єри, а й можливість навчатися в магістратурі, брати участь у міжнародних проєктах та працювати в європейських компаніях.
Стань інженером майбутнього! Обирай «Електротехніку» в STU Братислава, навчайся безкоштовно словацькою мовою та розвивай свою професійну кар’єру в Європі.
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: