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Информационные и коммуникационные технологии

Учебная программа: Информационные и коммуникационные технологии — обучение в Словакии

Хочешь создавать технологии для голосовых ассистентов, умных домов, автономных автомобилей и цифровых сетей? Программа «Информационные и коммуникационные технологии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой путь в IT и цифровую инженерию будущего.

О программе

Это бакалаврская междисциплинарная программа, сочетающая телекоммуникации, информатику, обработку сигналов и мультимедиа. Ты научишься понимать не только, как передаётся информация, но и как с ней работать на всех этапах — от сенсора до визуализации.

Что ты изучишь:

  • Обработка звука, изображения и видео
  • Беспроводные и оптоволоконные сети
  • Программирование мультимедийных и IoT-приложений
  • Информационная безопасность и защита данных
  • Технологии искусственного интеллекта в коммуникации

Где проходит обучение?

Обучение проходит на Факультете электротехники и информатики STU Братислава. Это один из ведущих технических факультетов в Центральной Европе:

  • Диплом европейского образца, признаваемый в ЕС
  • Бесплатное обучение на словацком языке при наличии сертификата B2
  • Участие в Erasmus+ и стажировки в Германии, Австрии, Чехии, Франции

Карьера и трудоустройство

Выпускники программы работают в:

  • международных IT-компаниях: Siemens, ESET, IBM, Orange
  • телекоммуникационном и мультимедийном бизнесе
  • стартапах и проектах «умный город», IoT, AI
  • научных и исследовательских центрах

Кому подойдёт эта программа?

  • Тем, кто интересуется ИТ, связью и цифровыми медиа
  • Тем, кто хочет учиться бесплатно в Словакии
  • Тем, кто стремится к карьере в международной цифровой индустрии

Начни свой путь в цифровой инженерии уже сейчас!
Поступай на программу «Информационные и коммуникационные технологии» в STU Братислава и открой для себя карьеру в Европе.

Учебный план программы «Информационные и коммуникационные технологии»

Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке

Учебная программа охватывает как фундаментальные дисциплины в области инженерии, программирования и математики, так и углубленные курсы по цифровым коммуникациям, сетевым технологиям, мультимедиа и современным ИКТ-системам.

1 курс

Осенний семестр (1 семестр)

  • Алгоритмизация и программирование
  • Английский язык 1
  • Логические системы
  • Математика 1
  • Физическая культура 1
  • Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
  • Общественно-научный предмет
  • Введение в физику

Весенний семестр (2 семестр)

  • Английский язык 2
  • Архитектура компьютеров
  • Электротехника
  • Физика
  • Математика 2
  • Физическая культура 2

2 курс

Осенний семестр (3 семестр)

  • Аналоговая и цифровая обработка сигналов 1
  • Информационные и коммуникационные сети
  • Математика 3
  • Операционные системы и базы данных
  • Разработка программного обеспечения в ИКТ
  • Физическая культура 3

Весенний семестр (4 семестр)

  • Цифровые коммуникации 1
  • IPv6 и Интернет вещей
  • Вероятностные модели в телекоммуникациях
  • Доступные сети
  • Физическая культура 4
  • Менеджмент

3 курс

Осенний семестр (5 семестр)

  • Бакалаврский проект 1
  • Цифровые коммуникации 2
  • Системы и сети передачи данных
  • Обработка мультимедиа
  • Физическая культура 5
  • Сети нового поколения

Весенний семестр (6 семестр)

  • Бакалаврская итоговая работа
  • Бакалаврский проект 2
  • Широкополосные системы и сети
  • Физическая культура 6
  • Обязательные предметы по выбору (категории A, B)

Программа «Информационные и коммуникационные технологии» — это прочная база для карьеры в сфере цифровых сетей, телекоммуникаций, мультимедиа и разработки интеллектуальных систем связи. Всё это — с возможностью бесплатного обучения в Словакии и европейским дипломом!

Работа и продолжение обучения после обучения на «Информационные и коммуникационные технологии»

После окончания бакалаврской программы «Информационные и коммуникационные технологии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) выпускник получает диплом европейского образца и практические навыки, которые востребованы в IT-сфере, телекоммуникациях, системном администрировании и проектировании цифровых сетей.

Где можно работать после окончания?

Программа ИКТ ориентирована на подготовку специалистов для цифровой экономики. Выпускники находят работу в:

  • IT-компаниях и телекоммуникационных корпорациях
  • Стартапах в области мультимедиа, IoT, кибербезопасности
  • Проектных и инженерных организациях
  • Банках, страховых и торговых компаниях с собственными IT-отделами
  • Государственных структурах и международных организациях

Востребованные профессии в сфере ИКТ:

  • Системный и прикладной программист
  • Администратор баз данных и информационных систем
  • Проектировщик сетей и инженер цифровых коммуникаций
  • Менеджер IT- и ИКТ-проектов
  • Разработчик мультимедийных и веб-приложений
  • Сетевой инженер, специалист по IoT и IPv6

Популярные работодатели в Словакии и ЕС:

  • IBM, ESET, Siemens, Slovak Telekom, Orange, T-Systems, AT&T
  • Инновационные технопарки и стартап-инкубаторы
  • Проектные бюро в области цифровой трансформации
  • Международные программы обмена и исследовательские центры

Продолжение обучения после бакалавриата

Выпускник может продолжить образование на втором уровне (магистратура) в Словакии или других странах ЕС. Возможные направления магистратуры:

  • Компьютерные науки и инженерия
  • Информационная безопасность
  • Сетевые технологии и телекоммуникации
  • Разработка программного обеспечения и мультимедиа
  • Цифровые системы управления

Программа «Информационные и коммуникационные технологии» в STU Братислава — это уверенный старт в профессии будущего, диплом ЕС и реальные возможности работать и учиться в любой стране Европы.

Условия поступления на программу «Информационные и коммуникационные технологии» в Словакии

Хочешь поступить в Словацкий технический университет в Братиславе (STU) и получить образование по современной IT-специальности, востребованной в Европе? Программа «Информационные и коммуникационные технологии» — отличный выбор. Ниже представлены актуальные условия поступления на эту инженерную специальность в Словакии:

Что нужно для поступления?

  • Успешное окончание средней школы (аттестат о полном среднем образовании)
  • Обязательный вступительный экзамен по математике, включающий школьную программу (алгебра, геометрия, уравнения, функции, логика)
  • Сертификат о знании словацкого языка уровня B2 (обязателен для обучения на словацком языке)
  • Нострификация аттестата — официальное признание среднего образования в Словакии (подаётся после получения аттестата)
  • Дополнительные достижения (необязательные, но приветствуются): участие в олимпиадах по математике, физике, информатике, научные проекты, конкурсы

Почему важен экзамен по математике?

Так как программа ИКТ связана с программированием, цифровыми сетями и телекоммуникациями, абитуриенты должны продемонстрировать уверенные знания математики. Это важно для успешного освоения технических предметов с самого начала обучения.

Преимущества обучения на ИКТ в Словакии:

  • Бесплатное обучение для иностранных студентов со знанием словацкого языка на уровне B2
  • Диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС
  • Участие в программах Erasmus+ и стажировки в Германии, Чехии, Австрии
  • Реальные перспективы трудоустройства в IT-компаниях Европы

Поступай на специальность «Информационные и коммуникационные технологии» в STU Братислава — это твой шанс получить современное техническое образование за границей, бесплатно, с гарантией карьеры в IT-сфере.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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