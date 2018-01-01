Учебная программа: Информационные и коммуникационные технологии — обучение в Словакии
Хочешь создавать технологии для голосовых ассистентов, умных домов, автономных автомобилей и цифровых сетей? Программа «Информационные и коммуникационные технологии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой путь в IT и цифровую инженерию будущего.
О программе
Это бакалаврская междисциплинарная программа, сочетающая телекоммуникации, информатику, обработку сигналов и мультимедиа. Ты научишься понимать не только, как передаётся информация, но и как с ней работать на всех этапах — от сенсора до визуализации.
Что ты изучишь:
- Обработка звука, изображения и видео
- Беспроводные и оптоволоконные сети
- Программирование мультимедийных и IoT-приложений
- Информационная безопасность и защита данных
- Технологии искусственного интеллекта в коммуникации
Где проходит обучение?
Обучение проходит на Факультете электротехники и информатики STU Братислава. Это один из ведущих технических факультетов в Центральной Европе:
- Диплом европейского образца, признаваемый в ЕС
- Бесплатное обучение на словацком языке при наличии сертификата B2
- Участие в Erasmus+ и стажировки в Германии, Австрии, Чехии, Франции
Карьера и трудоустройство
Выпускники программы работают в:
- международных IT-компаниях: Siemens, ESET, IBM, Orange
- телекоммуникационном и мультимедийном бизнесе
- стартапах и проектах «умный город», IoT, AI
- научных и исследовательских центрах
Кому подойдёт эта программа?
- Тем, кто интересуется ИТ, связью и цифровыми медиа
- Тем, кто хочет учиться бесплатно в Словакии
- Тем, кто стремится к карьере в международной цифровой индустрии
Начни свой путь в цифровой инженерии уже сейчас!
Поступай на программу «Информационные и коммуникационные технологии» в STU Братислава и открой для себя карьеру в Европе.
Учебный план программы «Информационные и коммуникационные технологии»
Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке
Учебная программа охватывает как фундаментальные дисциплины в области инженерии, программирования и математики, так и углубленные курсы по цифровым коммуникациям, сетевым технологиям, мультимедиа и современным ИКТ-системам.
1 курс
Осенний семестр (1 семестр)
- Алгоритмизация и программирование
- Английский язык 1
- Логические системы
- Математика 1
- Физическая культура 1
- Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
- Общественно-научный предмет
- Введение в физику
Весенний семестр (2 семестр)
- Английский язык 2
- Архитектура компьютеров
- Электротехника
- Физика
- Математика 2
- Физическая культура 2
2 курс
Осенний семестр (3 семестр)
- Аналоговая и цифровая обработка сигналов 1
- Информационные и коммуникационные сети
- Математика 3
- Операционные системы и базы данных
- Разработка программного обеспечения в ИКТ
- Физическая культура 3
Весенний семестр (4 семестр)
- Цифровые коммуникации 1
- IPv6 и Интернет вещей
- Вероятностные модели в телекоммуникациях
- Доступные сети
- Физическая культура 4
- Менеджмент
3 курс
Осенний семестр (5 семестр)
- Бакалаврский проект 1
- Цифровые коммуникации 2
- Системы и сети передачи данных
- Обработка мультимедиа
- Физическая культура 5
- Сети нового поколения
Весенний семестр (6 семестр)
- Бакалаврская итоговая работа
- Бакалаврский проект 2
- Широкополосные системы и сети
- Физическая культура 6
- Обязательные предметы по выбору (категории A, B)
Программа «Информационные и коммуникационные технологии» — это прочная база для карьеры в сфере цифровых сетей, телекоммуникаций, мультимедиа и разработки интеллектуальных систем связи. Всё это — с возможностью бесплатного обучения в Словакии и европейским дипломом!
Работа и продолжение обучения после обучения на «Информационные и коммуникационные технологии»
После окончания бакалаврской программы «Информационные и коммуникационные технологии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) выпускник получает диплом европейского образца и практические навыки, которые востребованы в IT-сфере, телекоммуникациях, системном администрировании и проектировании цифровых сетей.
Где можно работать после окончания?
Программа ИКТ ориентирована на подготовку специалистов для цифровой экономики. Выпускники находят работу в:
- IT-компаниях и телекоммуникационных корпорациях
- Стартапах в области мультимедиа, IoT, кибербезопасности
- Проектных и инженерных организациях
- Банках, страховых и торговых компаниях с собственными IT-отделами
- Государственных структурах и международных организациях
Востребованные профессии в сфере ИКТ:
- Системный и прикладной программист
- Администратор баз данных и информационных систем
- Проектировщик сетей и инженер цифровых коммуникаций
- Менеджер IT- и ИКТ-проектов
- Разработчик мультимедийных и веб-приложений
- Сетевой инженер, специалист по IoT и IPv6
Популярные работодатели в Словакии и ЕС:
- IBM, ESET, Siemens, Slovak Telekom, Orange, T-Systems, AT&T
- Инновационные технопарки и стартап-инкубаторы
- Проектные бюро в области цифровой трансформации
- Международные программы обмена и исследовательские центры
Продолжение обучения после бакалавриата
Выпускник может продолжить образование на втором уровне (магистратура) в Словакии или других странах ЕС. Возможные направления магистратуры:
- Компьютерные науки и инженерия
- Информационная безопасность
- Сетевые технологии и телекоммуникации
- Разработка программного обеспечения и мультимедиа
- Цифровые системы управления
Программа «Информационные и коммуникационные технологии» в STU Братислава — это уверенный старт в профессии будущего, диплом ЕС и реальные возможности работать и учиться в любой стране Европы.
Условия поступления на программу «Информационные и коммуникационные технологии» в Словакии
Хочешь поступить в Словацкий технический университет в Братиславе (STU) и получить образование по современной IT-специальности, востребованной в Европе? Программа «Информационные и коммуникационные технологии» — отличный выбор. Ниже представлены актуальные условия поступления на эту инженерную специальность в Словакии:
Что нужно для поступления?
- Успешное окончание средней школы (аттестат о полном среднем образовании)
- Обязательный вступительный экзамен по математике, включающий школьную программу (алгебра, геометрия, уравнения, функции, логика)
- Сертификат о знании словацкого языка уровня B2 (обязателен для обучения на словацком языке)
- Нострификация аттестата — официальное признание среднего образования в Словакии (подаётся после получения аттестата)
- Дополнительные достижения (необязательные, но приветствуются): участие в олимпиадах по математике, физике, информатике, научные проекты, конкурсы
Почему важен экзамен по математике?
Так как программа ИКТ связана с программированием, цифровыми сетями и телекоммуникациями, абитуриенты должны продемонстрировать уверенные знания математики. Это важно для успешного освоения технических предметов с самого начала обучения.
Преимущества обучения на ИКТ в Словакии:
- Бесплатное обучение для иностранных студентов со знанием словацкого языка на уровне B2
- Диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС
- Участие в программах Erasmus+ и стажировки в Германии, Чехии, Австрии
- Реальные перспективы трудоустройства в IT-компаниях Европы
Поступай на специальность «Информационные и коммуникационные технологии» в STU Братислава — это твой шанс получить современное техническое образование за границей, бесплатно, с гарантией карьеры в IT-сфере.