Учебная программа: Информационные и коммуникационные технологии — обучение в Словакии

Хочешь создавать технологии для голосовых ассистентов, умных домов, автономных автомобилей и цифровых сетей? Программа «Информационные и коммуникационные технологии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой путь в IT и цифровую инженерию будущего.

О программе

Это бакалаврская междисциплинарная программа, сочетающая телекоммуникации, информатику, обработку сигналов и мультимедиа. Ты научишься понимать не только, как передаётся информация, но и как с ней работать на всех этапах — от сенсора до визуализации.

Что ты изучишь:

Обработка звука, изображения и видео

Беспроводные и оптоволоконные сети

Программирование мультимедийных и IoT-приложений

Информационная безопасность и защита данных

Технологии искусственного интеллекта в коммуникации

Где проходит обучение?

Обучение проходит на Факультете электротехники и информатики STU Братислава. Это один из ведущих технических факультетов в Центральной Европе:

Диплом европейского образца , признаваемый в ЕС

, признаваемый в ЕС Бесплатное обучение на словацком языке при наличии сертификата B2

на словацком языке при наличии сертификата B2 Участие в Erasmus+ и стажировки в Германии, Австрии, Чехии, Франции

Карьера и трудоустройство

Выпускники программы работают в:

международных IT-компаниях: Siemens, ESET, IBM, Orange

телекоммуникационном и мультимедийном бизнесе

стартапах и проектах «умный город», IoT, AI

научных и исследовательских центрах

Кому подойдёт эта программа?

Тем, кто интересуется ИТ, связью и цифровыми медиа

Тем, кто хочет учиться бесплатно в Словакии

Тем, кто стремится к карьере в международной цифровой индустрии