Навчальна програма: Інформаційні та комунікаційні технології — навчання у Словаччині

Хочеш створювати технології для голосових асистентів, розумних будинків, автономного транспорту та цифрових мереж? Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шлях у світ IT і цифрової інженерії майбутнього.

Про програму

Це бакалаврська міждисциплінарна програма, що поєднує телекомунікації, інформатику, обробку сигналів і мультимедіа. Ти навчишся не лише передавати інформацію, а й ефективно з нею працювати — від сенсорів до мультимедійних додатків.

Що ти вивчатимеш:

Обробка звуку, зображення та відео

Бездротові та оптоволоконні мережі

Програмування мультимедійних і IoT-додатків

Інформаційна безпека та захист даних

Технології штучного інтелекту в комунікаціях

Де проходить навчання?

Навчання відбувається на Факультеті електротехніки та інформатики STU в Братиславі — одному з провідних технічних факультетів Центральної Європи:

Диплом європейського зразка , який визнається в усіх країнах ЄС

, який визнається в усіх країнах ЄС Безкоштовне навчання словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B2)

словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B2) Участь у програмі Erasmus+ та стажування в Німеччині, Австрії, Чехії, Франції

Кар’єра та працевлаштування

Випускники працюють у таких компаніях та сферах:

міжнародні IT-компанії: Siemens, ESET, IBM, Orange

телекомунікаційний та мультимедійний бізнес

стартапи та проєкти «розумне місто», IoT, AI

наукові та дослідницькі установи

Кому підходить ця програма?

Тим, хто цікавиться ІТ, зв’язком і цифровими медіа

Тим, хто хоче навчатися безкоштовно в Словаччині

Тим, хто прагне до кар’єри в міжнародній цифровій індустрії