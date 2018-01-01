Навчальна програма: Інформаційні та комунікаційні технології — навчання у Словаччині
Хочеш створювати технології для голосових асистентів, розумних будинків, автономного транспорту та цифрових мереж? Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шлях у світ IT і цифрової інженерії майбутнього.
Про програму
Це бакалаврська міждисциплінарна програма, що поєднує телекомунікації, інформатику, обробку сигналів і мультимедіа. Ти навчишся не лише передавати інформацію, а й ефективно з нею працювати — від сенсорів до мультимедійних додатків.
Що ти вивчатимеш:
- Обробка звуку, зображення та відео
- Бездротові та оптоволоконні мережі
- Програмування мультимедійних і IoT-додатків
- Інформаційна безпека та захист даних
- Технології штучного інтелекту в комунікаціях
Де проходить навчання?
Навчання відбувається на Факультеті електротехніки та інформатики STU в Братиславі — одному з провідних технічних факультетів Центральної Європи:
- Диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС
- Безкоштовне навчання словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B2)
- Участь у програмі Erasmus+ та стажування в Німеччині, Австрії, Чехії, Франції
Кар’єра та працевлаштування
Випускники працюють у таких компаніях та сферах:
- міжнародні IT-компанії: Siemens, ESET, IBM, Orange
- телекомунікаційний та мультимедійний бізнес
- стартапи та проєкти «розумне місто», IoT, AI
- наукові та дослідницькі установи
Кому підходить ця програма?
- Тим, хто цікавиться ІТ, зв’язком і цифровими медіа
- Тим, хто хоче навчатися безкоштовно в Словаччині
- Тим, хто прагне до кар’єри в міжнародній цифровій індустрії
Почни свій шлях у цифровій інженерії вже сьогодні!
Вступай на програму «Інформаційні та комунікаційні технології» в STU Братислава та побудуй кар’єру в Європі.
Навчальний план програми «Інформаційні та комунікаційні технології»
Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою
Навчальна програма охоплює як фундаментальні дисципліни в галузі інженерії, програмування та математики, так і поглиблені курси з цифрових комунікацій, мережевих технологій, мультимедіа та сучасних ІКТ-систем.
1 курс
Осінній семестр (1 семестр)
- Алгоритмізація та програмування
- Англійська мова 1
- Логічні системи
- Математика 1
- Фізична культура 1
- Вступ до інженерії та безпека в електротехніці
- Суспільно-гуманітарний предмет
- Вступ до фізики
Весняний семестр (2 семестр)
- Англійська мова 2
- Архітектура комп’ютерів
- Електротехніка
- Фізика
- Математика 2
- Фізична культура 2
2 курс
Осінній семестр (3 семестр)
- Аналогова та цифрова обробка сигналів 1
- Інформаційні та комунікаційні мережі
- Математика 3
- Операційні системи та бази даних
- Розробка програмного забезпечення в ІКТ
- Фізична культура 3
Весняний семестр (4 семестр)
- Цифрові комунікації 1
- IPv6 та Інтернет речей
- Ймовірнісні моделі в телекомунікаціях
- Доступні мережі
- Фізична культура 4
- Менеджмент
3 курс
Осінній семестр (5 семестр)
- Бакалаврський проєкт 1
- Цифрові комунікації 2
- Системи та мережі передачі даних
- Обробка мультимедіа
- Фізична культура 5
- Мережі нового покоління
Весняний семестр (6 семестр)
- Бакалаврська випускна робота
- Бакалаврський проєкт 2
- Широкосмугові системи та мережі
- Фізична культура 6
- Обов’язкові вибіркові предмети (категорії A, B)
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» — це надійна основа для побудови кар’єри в сфері цифрових мереж, телекомунікацій, мультимедіа та розробки інтелектуальних комунікаційних систем. І все це — з можливістю безкоштовного навчання в Словаччині та дипломом європейського зразка!
Працевлаштування та продовження навчання після програми «Інформаційні та комунікаційні технології»
Після завершення бакалаврської програми «Інформаційні та комунікаційні технології» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) випускники отримують диплом європейського зразка та практичні навички, необхідні для успішної кар’єри в IT-сфері, телекомунікаціях, адмініструванні систем і проєктуванні цифрових мереж.
Де можна працювати після навчання?
Програма ІКТ орієнтована на підготовку фахівців для цифрової економіки. Випускники знаходять роботу в таких сферах:
- IT-компанії та телекомунікаційні корпорації
- Стартапи в галузі мультимедіа, IoT, кібербезпеки
- Проєктні та інженерні бюро
- Банки, страхові компанії, торгові мережі з власними IT-відділами
- Державні установи та міжнародні організації
Затребувані професії в галузі ІКТ:
- Системний або прикладний програміст
- Адміністратор баз даних та інформаційних систем
- Проєктант мереж і інженер цифрових комунікацій
- Менеджер IT- або ІКТ-проєктів
- Розробник мультимедійних та вебдодатків
- Інженер мереж, фахівець з IoT та IPv6
Популярні роботодавці в Словаччині та ЄС:
- IBM, ESET, Siemens, Slovak Telekom, Orange, T-Systems, AT&T
- Інноваційні технопарки та стартап-інкубатори
- Проєктні організації в галузі цифрової трансформації
- Міжнародні програми обміну та дослідницькі центри
Продовження навчання після бакалаврату
Після закінчення бакалаврату студент може продовжити навчання на магістратурі в Словаччині або іншій країні ЄС. Можливі напрями:
- Комп’ютерні науки та інженерія
- Інформаційна безпека
- Мережеві технології та телекомунікації
- Розробка програмного забезпечення та мультимедіа
- Цифрові системи управління
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» у STU Братислава — це надійний старт для кар’єри в IT, диплом ЄС і можливість навчатися та працювати в будь-якій країні Європи.
Умови вступу на програму «Інформаційні та комунікаційні технології» в Словаччині
Хочеш вступити до Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і навчатися на сучасній ІТ-спеціальності, яка відкриває шлях до кар’єри в Європі? Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» — це чудовий вибір. Нижче подано актуальні умови вступу на цю технічну спеціальність у Словаччині:
Що потрібно для вступу?
- Успішне завершення середньої освіти (атестат про повну загальну середню освіту)
- Обов’язковий вступний іспит з математики, який охоплює шкільну програму (алгебра, геометрія, рівняння, функції, логіка)
- Сертифікат знання словацької мови рівня B2 (обов’язковий для навчання на словацькій мові)
- Нострифікація атестата — офіційне визнання української середньої освіти у Словаччині (подається вже після отримання атестата)
- Додаткові досягнення (не обов’язкові, але бажані): участь в олімпіадах з математики, фізики, інформатики, проєкти, конкурси
Чому важливо скласти іспит з математики?
Оскільки навчання на програмі ІКТ пов’язане з програмуванням, цифровими мережами та телекомунікаціями, абітурієнтам необхідно показати базові знання з математики. Це гарантує, що студент зможе опанувати технічні дисципліни вже з перших семестрів.
Переваги вступу на ІКТ у Словаччині:
- Безкоштовне навчання для іноземців, які володіють словацькою на рівні B2
- Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС
- Можливість брати участь у програмах Erasmus+ та проходити стажування в Німеччині, Чехії, Австрії
- Реальна перспектива працевлаштування в ІТ-компаніях Європи
Вступай на спеціальність «Інформаційні та комунікаційні технології» у STU Братислава — це твій шанс здобути сучасну технічну освіту за кордоном, безкоштовно, з гарантією роботи в ІТ-сфері.