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Спеціальності

Інформаційні та комунікаційні технології

Навчальна програма: Інформаційні та комунікаційні технології — навчання у Словаччині

Хочеш створювати технології для голосових асистентів, розумних будинків, автономного транспорту та цифрових мереж? Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шлях у світ IT і цифрової інженерії майбутнього.

Про програму

Це бакалаврська міждисциплінарна програма, що поєднує телекомунікації, інформатику, обробку сигналів і мультимедіа. Ти навчишся не лише передавати інформацію, а й ефективно з нею працювати — від сенсорів до мультимедійних додатків.

Що ти вивчатимеш:

  • Обробка звуку, зображення та відео
  • Бездротові та оптоволоконні мережі
  • Програмування мультимедійних і IoT-додатків
  • Інформаційна безпека та захист даних
  • Технології штучного інтелекту в комунікаціях

Де проходить навчання?

Навчання відбувається на Факультеті електротехніки та інформатики STU в Братиславі — одному з провідних технічних факультетів Центральної Європи:

  • Диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B2)
  • Участь у програмі Erasmus+ та стажування в Німеччині, Австрії, Чехії, Франції

Кар’єра та працевлаштування

Випускники працюють у таких компаніях та сферах:

  • міжнародні IT-компанії: Siemens, ESET, IBM, Orange
  • телекомунікаційний та мультимедійний бізнес
  • стартапи та проєкти «розумне місто», IoT, AI
  • наукові та дослідницькі установи

Кому підходить ця програма?

  • Тим, хто цікавиться ІТ, зв’язком і цифровими медіа
  • Тим, хто хоче навчатися безкоштовно в Словаччині
  • Тим, хто прагне до кар’єри в міжнародній цифровій індустрії

Почни свій шлях у цифровій інженерії вже сьогодні!
Вступай на програму «Інформаційні та комунікаційні технології» в STU Братислава та побудуй кар’єру в Європі.

Навчальний план програми «Інформаційні та комунікаційні технології»

Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

Навчальна програма охоплює як фундаментальні дисципліни в галузі інженерії, програмування та математики, так і поглиблені курси з цифрових комунікацій, мережевих технологій, мультимедіа та сучасних ІКТ-систем.

1 курс

Осінній семестр (1 семестр)

  • Алгоритмізація та програмування
  • Англійська мова 1
  • Логічні системи
  • Математика 1
  • Фізична культура 1
  • Вступ до інженерії та безпека в електротехніці
  • Суспільно-гуманітарний предмет
  • Вступ до фізики

Весняний семестр (2 семестр)

  • Англійська мова 2
  • Архітектура комп’ютерів
  • Електротехніка
  • Фізика
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Осінній семестр (3 семестр)

  • Аналогова та цифрова обробка сигналів 1
  • Інформаційні та комунікаційні мережі
  • Математика 3
  • Операційні системи та бази даних
  • Розробка програмного забезпечення в ІКТ
  • Фізична культура 3

Весняний семестр (4 семестр)

  • Цифрові комунікації 1
  • IPv6 та Інтернет речей
  • Ймовірнісні моделі в телекомунікаціях
  • Доступні мережі
  • Фізична культура 4
  • Менеджмент

3 курс

Осінній семестр (5 семестр)

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Цифрові комунікації 2
  • Системи та мережі передачі даних
  • Обробка мультимедіа
  • Фізична культура 5
  • Мережі нового покоління

Весняний семестр (6 семестр)

  • Бакалаврська випускна робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Широкосмугові системи та мережі
  • Фізична культура 6
  • Обов’язкові вибіркові предмети (категорії A, B)

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» — це надійна основа для побудови кар’єри в сфері цифрових мереж, телекомунікацій, мультимедіа та розробки інтелектуальних комунікаційних систем. І все це — з можливістю безкоштовного навчання в Словаччині та дипломом європейського зразка!

Працевлаштування та продовження навчання після програми «Інформаційні та комунікаційні технології»

Після завершення бакалаврської програми «Інформаційні та комунікаційні технології» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) випускники отримують диплом європейського зразка та практичні навички, необхідні для успішної кар’єри в IT-сфері, телекомунікаціях, адмініструванні систем і проєктуванні цифрових мереж.

Де можна працювати після навчання?

Програма ІКТ орієнтована на підготовку фахівців для цифрової економіки. Випускники знаходять роботу в таких сферах:

  • IT-компанії та телекомунікаційні корпорації
  • Стартапи в галузі мультимедіа, IoT, кібербезпеки
  • Проєктні та інженерні бюро
  • Банки, страхові компанії, торгові мережі з власними IT-відділами
  • Державні установи та міжнародні організації

Затребувані професії в галузі ІКТ:

  • Системний або прикладний програміст
  • Адміністратор баз даних та інформаційних систем
  • Проєктант мереж і інженер цифрових комунікацій
  • Менеджер IT- або ІКТ-проєктів
  • Розробник мультимедійних та вебдодатків
  • Інженер мереж, фахівець з IoT та IPv6

Популярні роботодавці в Словаччині та ЄС:

  • IBM, ESET, Siemens, Slovak Telekom, Orange, T-Systems, AT&T
  • Інноваційні технопарки та стартап-інкубатори
  • Проєктні організації в галузі цифрової трансформації
  • Міжнародні програми обміну та дослідницькі центри

Продовження навчання після бакалаврату

Після закінчення бакалаврату студент може продовжити навчання на магістратурі в Словаччині або іншій країні ЄС. Можливі напрями:

  • Комп’ютерні науки та інженерія
  • Інформаційна безпека
  • Мережеві технології та телекомунікації
  • Розробка програмного забезпечення та мультимедіа
  • Цифрові системи управління

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» у STU Братислава — це надійний старт для кар’єри в IT, диплом ЄС і можливість навчатися та працювати в будь-якій країні Європи.

Умови вступу на програму «Інформаційні та комунікаційні технології» в Словаччині

Хочеш вступити до Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і навчатися на сучасній ІТ-спеціальності, яка відкриває шлях до кар’єри в Європі? Програма «Інформаційні та комунікаційні технології» — це чудовий вибір. Нижче подано актуальні умови вступу на цю технічну спеціальність у Словаччині:

Що потрібно для вступу?

  • Успішне завершення середньої освіти (атестат про повну загальну середню освіту)
  • Обов’язковий вступний іспит з математики, який охоплює шкільну програму (алгебра, геометрія, рівняння, функції, логіка)
  • Сертифікат знання словацької мови рівня B2 (обов’язковий для навчання на словацькій мові)
  • Нострифікація атестата — офіційне визнання української середньої освіти у Словаччині (подається вже після отримання атестата)
  • Додаткові досягнення (не обов’язкові, але бажані): участь в олімпіадах з математики, фізики, інформатики, проєкти, конкурси

Чому важливо скласти іспит з математики?

Оскільки навчання на програмі ІКТ пов’язане з програмуванням, цифровими мережами та телекомунікаціями, абітурієнтам необхідно показати базові знання з математики. Це гарантує, що студент зможе опанувати технічні дисципліни вже з перших семестрів.

Переваги вступу на ІКТ у Словаччині:

  • Безкоштовне навчання для іноземців, які володіють словацькою на рівні B2
  • Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС
  • Можливість брати участь у програмах Erasmus+ та проходити стажування в Німеччині, Чехії, Австрії
  • Реальна перспектива працевлаштування в ІТ-компаніях Європи

Вступай на спеціальність «Інформаційні та комунікаційні технології» у STU Братислава — це твій шанс здобути сучасну технічну освіту за кордоном, безкоштовно, з гарантією роботи в ІТ-сфері.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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