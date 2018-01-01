Учебная программа: «Робототехника и кибернетика» на Факультете электротехники и информатики (FEI STU)

Словацкий технический университет в Братиславе | Бесплатное обучение на словацком языке

Почему стоит выбрать эту программу?

Мир стремительно меняется, и за робототехникой — будущее. Программа «Робототехника и кибернетика» — это твой шанс войти в сферу передовых технологий, где создаются беспилотники, интеллектуальные помощники, медицинские роботы и автоматизированные системы управления.

Ты узнаешь, как именно работают дроны, голосовые ассистенты, автоматические пылесосы и даже роботы, которые помогают детям с аутизмом адаптироваться в обществе — и самое главное, научишься разрабатывать такие технологии самостоятельно.

Где проходит обучение?

Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе — одном из ведущих технических вузов Центральной Европы.

Обучение на словацком языке — бесплатное для иностранных студентов с подтверждённым уровнем B2.

Что ты освоишь во время учёбы?

Учебный план основан на глубокой теоретической базе: информатика, математика, физика и, конечно же, кибернетика. Студенты получают как фундаментальные знания, так и реальные навыки, применимые в высокотехнологичных отраслях:

Инженерные и программные навыки:

Проектирование и управление мобильными роботами и интеллектуальными устройствами

Работа с промышленными роботами и манипуляторами

Разработка программного обеспечения для киберфизических систем

Создание мобильных приложений для управления процессами

Сферы применения: