Учебная программа: «Робототехника и кибернетика» на Факультете электротехники и информатики (FEI STU)
Словацкий технический университет в Братиславе | Бесплатное обучение на словацком языке
Почему стоит выбрать эту программу?
Мир стремительно меняется, и за робототехникой — будущее. Программа «Робототехника и кибернетика» — это твой шанс войти в сферу передовых технологий, где создаются беспилотники, интеллектуальные помощники, медицинские роботы и автоматизированные системы управления.
Ты узнаешь, как именно работают дроны, голосовые ассистенты, автоматические пылесосы и даже роботы, которые помогают детям с аутизмом адаптироваться в обществе — и самое главное, научишься разрабатывать такие технологии самостоятельно.
Где проходит обучение?
Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе — одном из ведущих технических вузов Центральной Европы.
Обучение на словацком языке — бесплатное для иностранных студентов с подтверждённым уровнем B2.
Что ты освоишь во время учёбы?
Учебный план основан на глубокой теоретической базе: информатика, математика, физика и, конечно же, кибернетика. Студенты получают как фундаментальные знания, так и реальные навыки, применимые в высокотехнологичных отраслях:
Инженерные и программные навыки:
- Проектирование и управление мобильными роботами и интеллектуальными устройствами
- Работа с промышленными роботами и манипуляторами
- Разработка программного обеспечения для киберфизических систем
- Создание мобильных приложений для управления процессами
Сферы применения:
- Автоматизация производств
- Умные дома и здания
- Транспорт и энергетическая инфраструктура
- Здравоохранение, телемедицина, биокибернетика
- Промышленные и сетевые управляющие системы
- Внедрение искусственного интеллекта и нейросетей
Учебный план программы «Робототехника и кибернетика»
Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке
Программа делится на шесть семестров и сочетает фундаментальные знания с практическими навыками в области робототехники, автоматизации и цифровых технологий.
1 курс
Осенний семестр (1-й семестр):
- Алгоритмизация и программирование
- Английский язык 1
- Логические системы
- Математика 1
- Физическая культура 1
- Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
- Общественно-гуманитарный предмет
- Введение в физику
Весенний семестр (2-й семестр):
- Английский язык 2
- Архитектура компьютеров
- Электротехника
- Физика
- Математика 2
- Физическая культура 2
2 курс
Осенний семестр (3-й семестр):
- Фильтрация и обработка сигналов
- Математика 3
- Операционные системы реального времени
- Компьютерные сети
- Физическая культура 3
- Моделирование и управление системами
Весенний семестр (4-й семестр):
- Цифровое управление
- Объектно-ориентированное программирование
- Технические средства управления
- Физическая культура 4
- Робототехника
- Менеджмент / управленческий предмет
3 курс
Осенний семестр (5-й семестр):
- Бакалаврский проект 1
- Электронные системы
- Системы управления
- Управление роботизированными манипуляторами
- Физическая культура 5
- Обязательный предмет по выбору
Весенний семестр (6-й семестр):
- Бакалаврская итоговая работа
- Бакалаврский проект 2
- Искусственный интеллект
- Непрерывные процессы
- Физическая культура 6
- Событийные системы
Каждый предмет — это кирпичик в фундаменте будущего инженера. Осваивая эти дисциплины, ты не просто получаешь знания — ты учишься управлять технологиями, которые будут формировать завтрашний день.
Продолжение обучения и карьерные возможности
После завершения бакалаврской программы «Робототехника и кибернетика» выпускники могут продолжить образование в магистратуре (инженерной степени) по смежным направлениям:
- Инженерия робототехнических систем
- Киберфизические и интеллектуальные системы
- Автоматизация и управление
- Прикладная информатика и встраиваемые системы
- Искусственный интеллект в промышленности
Кем можно работать после окончания?
Выпускники востребованы в высокотехнологичных отраслях, включая промышленную автоматизацию, робототехнику, транспорт, энергетику, медицину и ИТ.
Примеры должностей:
- Инженер по автоматизации
- Робототехник
- Embedded-инженер
- Инженер по управлению производственными процессами
- Системный инженер по промышленным ИИ-решениям
- Разработчик интеллектуальных и киберфизических систем
Компании-партнёры Словацкого технического университета в Братиславе
STU активно сотрудничает с ведущими промышленными и ИТ-компаниями Словакии, обеспечивая студентам практику, стажировки и карьерные перспективы:
- Volkswagen Slovakia — автоматизация, роботизированные производственные линии.
- Siemens Mobility Slovakia — транспортные системы, телекоммуникации, автоматизация.
- Škoda Auto Slovakia — внедрение промышленных роботов, цифровизация производства.
- ABB Slovakia — интеллектуальные сети, промышленная автоматизация, робототехника.
- Kistler, Spinea, Matador Group, GlobalLogic Slovakia — мехатроника, ИТ-решения, IoT, аналитика данных.
Благодаря европейскому диплому STU, выпускники могут работать в любой стране ЕС или продолжить обучение в магистратуре по международным программам.
Поступление на бакалаврскую программу «Робототехника и кибернетика»
Программа «Робототехника и кибернетика» реализуется на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — одном из ведущих технических вузов Европы. Это направление идеально подойдёт тем, кто хочет учиться на инженера, работать с умными устройствами, роботами и современными цифровыми системами.
Условия поступления
Чтобы вступить на программу «Робототехника и кибернетика» и учиться в Словакии бесплатно, необходимо выполнить следующие требования:
- Письменный экзамен по математике
Абитуриенты сдают вступительный тест, охватывающий темы школьной математики. Экзамен проверяет аналитическое и техническое мышление.
- Дополнительные достижения
Приветствуется участие в олимпиадах, конкурсах и проектах по математике, физике, электронике, программированию и робототехнике.
- Сертификат знания словацкого языка (уровень B2)
Необходим для обучения на словацком языке. Образование на словацком — бесплатное для иностранных студентов с уровнем B2.
- Нострификация аттестата
Перед зачислением необходимо пройти официальную процедуру признания аттестата о среднем образовании в Словакии.
Почему стоит выбрать эту программу?
Специальность «Робототехника и кибернетика» сочетает теорию и практику: ты научишься проектировать мобильных роботов, разрабатывать встроенные системы, автоматизировать процессы на производстве и использовать искусственный интеллект в реальных задачах.
Учись в Словакии бесплатно, получи диплом европейского образца от STU и начни карьеру в сфере высоких технологий — в Словакии и по всей Европе!