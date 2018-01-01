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Робототехника и кибернетика

Учебная программа: «Робототехника и кибернетика» на Факультете электротехники и информатики (FEI STU)

Словацкий технический университет в Братиславе | Бесплатное обучение на словацком языке

Почему стоит выбрать эту программу?

Мир стремительно меняется, и за робототехникой — будущее. Программа «Робототехника и кибернетика» — это твой шанс войти в сферу передовых технологий, где создаются беспилотники, интеллектуальные помощники, медицинские роботы и автоматизированные системы управления.

Ты узнаешь, как именно работают дроны, голосовые ассистенты, автоматические пылесосы и даже роботы, которые помогают детям с аутизмом адаптироваться в обществе — и самое главное, научишься разрабатывать такие технологии самостоятельно.

Где проходит обучение?

Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе — одном из ведущих технических вузов Центральной Европы.
Обучение на словацком языке — бесплатное для иностранных студентов с подтверждённым уровнем B2.

Что ты освоишь во время учёбы?

Учебный план основан на глубокой теоретической базе: информатика, математика, физика и, конечно же, кибернетика. Студенты получают как фундаментальные знания, так и реальные навыки, применимые в высокотехнологичных отраслях:

Инженерные и программные навыки:

  • Проектирование и управление мобильными роботами и интеллектуальными устройствами
  • Работа с промышленными роботами и манипуляторами
  • Разработка программного обеспечения для киберфизических систем
  • Создание мобильных приложений для управления процессами

Сферы применения:

  • Автоматизация производств
  • Умные дома и здания
  • Транспорт и энергетическая инфраструктура
  • Здравоохранение, телемедицина, биокибернетика
  • Промышленные и сетевые управляющие системы
  • Внедрение искусственного интеллекта и нейросетей

Учебный план программы «Робототехника и кибернетика»

Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке

Программа делится на шесть семестров и сочетает фундаментальные знания с практическими навыками в области робототехники, автоматизации и цифровых технологий.

1 курс

Осенний семестр (1-й семестр):

  • Алгоритмизация и программирование
  • Английский язык 1
  • Логические системы
  • Математика 1
  • Физическая культура 1
  • Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
  • Общественно-гуманитарный предмет
  • Введение в физику

Весенний семестр (2-й семестр):

  • Английский язык 2
  • Архитектура компьютеров
  • Электротехника
  • Физика
  • Математика 2
  • Физическая культура 2

2 курс

Осенний семестр (3-й семестр):

  • Фильтрация и обработка сигналов
  • Математика 3
  • Операционные системы реального времени
  • Компьютерные сети
  • Физическая культура 3
  • Моделирование и управление системами

Весенний семестр (4-й семестр):

  • Цифровое управление
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Технические средства управления
  • Физическая культура 4
  • Робототехника
  • Менеджмент / управленческий предмет

3 курс

Осенний семестр (5-й семестр):

  • Бакалаврский проект 1
  • Электронные системы
  • Системы управления
  • Управление роботизированными манипуляторами
  • Физическая культура 5
  • Обязательный предмет по выбору

Весенний семестр (6-й семестр):

  • Бакалаврская итоговая работа
  • Бакалаврский проект 2
  • Искусственный интеллект
  • Непрерывные процессы
  • Физическая культура 6
  • Событийные системы

Каждый предмет — это кирпичик в фундаменте будущего инженера. Осваивая эти дисциплины, ты не просто получаешь знания — ты учишься управлять технологиями, которые будут формировать завтрашний день.

Продолжение обучения и карьерные возможности

После завершения бакалаврской программы «Робототехника и кибернетика» выпускники могут продолжить образование в магистратуре (инженерной степени) по смежным направлениям:

  • Инженерия робототехнических систем
  • Киберфизические и интеллектуальные системы
  • Автоматизация и управление
  • Прикладная информатика и встраиваемые системы
  • Искусственный интеллект в промышленности

Кем можно работать после окончания?

Выпускники востребованы в высокотехнологичных отраслях, включая промышленную автоматизацию, робототехнику, транспорт, энергетику, медицину и ИТ.

Примеры должностей:

  • Инженер по автоматизации
  • Робототехник
  • Embedded-инженер
  • Инженер по управлению производственными процессами
  • Системный инженер по промышленным ИИ-решениям
  • Разработчик интеллектуальных и киберфизических систем

Компании-партнёры Словацкого технического университета в Братиславе

STU активно сотрудничает с ведущими промышленными и ИТ-компаниями Словакии, обеспечивая студентам практику, стажировки и карьерные перспективы:

  • Volkswagen Slovakia — автоматизация, роботизированные производственные линии.
  • Siemens Mobility Slovakia — транспортные системы, телекоммуникации, автоматизация.
  • Škoda Auto Slovakia — внедрение промышленных роботов, цифровизация производства.
  • ABB Slovakia — интеллектуальные сети, промышленная автоматизация, робототехника.
  • Kistler, Spinea, Matador Group, GlobalLogic Slovakia — мехатроника, ИТ-решения, IoT, аналитика данных.

Благодаря европейскому диплому STU, выпускники могут работать в любой стране ЕС или продолжить обучение в магистратуре по международным программам.

Поступление на бакалаврскую программу «Робототехника и кибернетика»

Программа «Робототехника и кибернетика» реализуется на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — одном из ведущих технических вузов Европы. Это направление идеально подойдёт тем, кто хочет учиться на инженера, работать с умными устройствами, роботами и современными цифровыми системами.

Условия поступления

Чтобы вступить на программу «Робототехника и кибернетика» и учиться в Словакии бесплатно, необходимо выполнить следующие требования:

  • Письменный экзамен по математике
    Абитуриенты сдают вступительный тест, охватывающий темы школьной математики. Экзамен проверяет аналитическое и техническое мышление.
  • Дополнительные достижения
    Приветствуется участие в олимпиадах, конкурсах и проектах по математике, физике, электронике, программированию и робототехнике.
  • Сертификат знания словацкого языка (уровень B2)
    Необходим для обучения на словацком языке. Образование на словацком — бесплатное для иностранных студентов с уровнем B2.
  • Нострификация аттестата
    Перед зачислением необходимо пройти официальную процедуру признания аттестата о среднем образовании в Словакии.

Почему стоит выбрать эту программу?

Специальность «Робототехника и кибернетика» сочетает теорию и практику: ты научишься проектировать мобильных роботов, разрабатывать встроенные системы, автоматизировать процессы на производстве и использовать искусственный интеллект в реальных задачах.

Учись в Словакии бесплатно, получи диплом европейского образца от STU и начни карьеру в сфере высоких технологий — в Словакии и по всей Европе!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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