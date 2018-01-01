Навчальна програма: «Робототехніка та кібернетика» на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU)
Словацький технічний університет у Братиславі | Безкоштовне навчання словацькою мовою
Чому варто обрати цю програму?
Світ стрімко змінюється, і за робототехнікою — майбутнє. Програма «Робототехніка та кібернетика» — це твій шанс увійти у сферу передових технологій, де створюють безпілотники, голосових асистентів, медичних роботів та автоматизовані системи керування.
Ти дізнаєшся, як саме працюють дрони, голосові помічники, автоматичні пилососи та навіть роботи, які допомагають дітям з аутизмом адаптуватися в соціумі — і найголовніше, навчишся створювати такі технології самостійно.
Де проходить навчання?
Програму реалізовано на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі — одного з провідних технічних вишів Центральної Європи. Навчання словацькою мовою є безкоштовним для іноземних студентів із сертифікатом рівня B2.
Що ти опануєш під час навчання?
Навчальний план побудований на глибокій теоретичній основі: інформатика, математика, фізика та, звісно, кібернетика. Студенти отримують як фундаментальні знання, так і практичні навички, необхідні у високотехнологічних галузях:
Інженерні та програмні компетенції:
- Проєктування та керування мобільними роботами та інтелектуальними пристроями
- Робота з промисловими роботами та маніпуляторами
- Розробка програмного забезпечення для кіберфізичних систем
- Створення мобільних застосунків для керування процесами
Сфери застосування:
- Автоматизація виробництв
- Розумні будинки та споруди
- Транспортна та енергетична інфраструктура
- Охорона здоров’я, телемедицина, біокібернетика
- Промислові та мережеві системи керування
- Інтеграція штучного інтелекту та нейронних мереж
Навчальний план програми «Робототехніка та кібернетика»
Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою
Програма розрахована на шість семестрів і поєднує фундаментальні знання з практичними навичками в галузі робототехніки, автоматизації та цифрових технологій.
1 курс
Осінній семестр (1-й семестр):
- Алгоритмізація та програмування
- Англійська мова 1
- Логічні системи
- Математика 1
- Фізична культура 1
- Вступ до інженерії та безпеки в електротехніці
- Соціогуманітарний предмет
- Вступ до фізики
Весняний семестр (2-й семестр):
- Англійська мова 2
- Архітектура комп’ютерів
- Електротехніка
- Фізика
- Математика 2
- Фізична культура 2
2 курс
Осінній семестр (3-й семестр):
- Фільтрація та обробка сигналів
- Математика 3
- Операційні системи реального часу
- Комп’ютерні мережі
- Фізична культура 3
- Моделювання та керування системами
Весняний семестр (4-й семестр):
- Цифрове керування
- Об’єктно-орієнтоване програмування
- Технічні засоби керування
- Фізична культура 4
- Робототехніка
- Менеджмент / управлінський предмет
3 курс
Осінній семестр (5-й семестр):
- Бакалаврський проєкт 1
- Електронні системи
- Системи керування
- Керування роботизованими маніпуляторами
- Фізична культура 5
- Обов’язковий вибірковий предмет
Весняний семестр (6-й семестр):
- Бакалаврська підсумкова робота
- Бакалаврський проєкт 2
- Штучний інтелект
- Неперервні процеси
- Фізична культура 6
- Системи подій
Кожен предмет — це цеглинка у фундаменті майбутнього інженера. Засвоюючи ці дисципліни, ти отримуєш не просто знання — ти вчишся керувати технологіями, які формуватимуть завтрашній світ.
Продовження навчання та кар'єрні можливості
Після завершення бакалаврської програми «Робототехніка та кібернетика» випускники можуть продовжити навчання на магістратурі (інженерному рівні) за суміжними напрямами:
- Інженерія робототехнічних систем
- Кіберфізичні та інтелектуальні системи
- Автоматизація та управління
- Прикладна інформатика та вбудовані системи
- Штучний інтелект у промисловості
Ким можна працювати після випуску?
Випускники затребувані у високотехнологічних галузях: промислова автоматизація, робототехніка, транспорт, енергетика, медицина та IT-сектор.
Приклади посад:
- Інженер з автоматизації
- Робототехнік
- Інженер вбудованих систем (Embedded)
- Інженер з управління виробничими процесами
- Системний інженер з ІІ-рішень для промисловості
- Розробник інтелектуальних і кіберфізичних систем
Компанії-партнери Словацького технічного університету в Братиславі
STU активно співпрацює з провідними промисловими та IT-компаніями Словаччини, забезпечуючи студентам практику, стажування та можливості працевлаштування:
- Volkswagen Slovakia — автоматизація, роботизовані виробничі лінії.
- Siemens Mobility Slovakia — транспортні системи, телекомунікації, автоматизація.
- Škoda Auto Slovakia — впровадження промислових роботів, цифровізація виробництва.
- ABB Slovakia — інтелектуальні мережі, промислова автоматизація, робототехніка.
- Kistler, Spinea, Matador Group, GlobalLogic Slovakia — мехатроніка, IT-рішення, IoT, аналітика даних.
Завдяки європейському диплому STU випускники можуть працювати не лише в Словаччині, а й у будь-якій країні Європейського Союзу або продовжити навчання за міжнародними магістерськими програмами.
Вступ на бакалаврську програму «Робототехніка та кібернетика»
Програма «Робототехніка та кібернетика» реалізується на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — одному з провідних технічних вишів Європи. Цей напрям ідеально підходить тим, хто хоче здобути інженерну освіту, працювати з розумними пристроями, роботами та сучасними цифровими системами.
Умови вступу
Щоб вступити на програму «Робототехніка та кібернетика» і навчатися в Словаччині безкоштовно, потрібно відповідати таким критеріям:
- Письмовий вступний іспит з математики
Абітурієнти складають тест, що охоплює теми шкільного курсу математики. Іспит перевіряє аналітичне та технічне мислення.
- Додаткові досягнення
Вітається участь в олімпіадах, конкурсах і проєктах з математики, фізики, електроніки, програмування та робототехніки.
- Сертифікат знання словацької мови (рівень B2)
Необхідний для навчання словацькою мовою. Навчання на словацькій — безкоштовне для іноземних студентів із підтвердженим рівнем B2.
- Нострифікація атестата
Перед зарахуванням потрібно пройти офіційну процедуру визнання атестата про середню освіту в Словаччині.
Чому варто обрати цю програму?
Спеціальність «Робототехніка та кібернетика» поєднує теорію з практикою: ти навчишся проєктувати мобільних роботів, створювати вбудовані системи, автоматизовувати виробництво та застосовувати штучний інтелект для реальних завдань.
Навчайся в Словаччині безкоштовно, отримай диплом європейського зразка від STU та розпочни кар’єру у сфері високих технологій — у Словаччині або будь-де в Європі!