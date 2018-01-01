Навчальна програма: «Робототехніка та кібернетика» на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU)

Словацький технічний університет у Братиславі | Безкоштовне навчання словацькою мовою

Чому варто обрати цю програму?

Світ стрімко змінюється, і за робототехнікою — майбутнє. Програма «Робототехніка та кібернетика» — це твій шанс увійти у сферу передових технологій, де створюють безпілотники, голосових асистентів, медичних роботів та автоматизовані системи керування.

Ти дізнаєшся, як саме працюють дрони, голосові помічники, автоматичні пилососи та навіть роботи, які допомагають дітям з аутизмом адаптуватися в соціумі — і найголовніше, навчишся створювати такі технології самостійно.

Де проходить навчання?

Програму реалізовано на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі — одного з провідних технічних вишів Центральної Європи. Навчання словацькою мовою є безкоштовним для іноземних студентів із сертифікатом рівня B2.

Що ти опануєш під час навчання?

Навчальний план побудований на глибокій теоретичній основі: інформатика, математика, фізика та, звісно, кібернетика. Студенти отримують як фундаментальні знання, так і практичні навички, необхідні у високотехнологічних галузях:

Інженерні та програмні компетенції:

Проєктування та керування мобільними роботами та інтелектуальними пристроями

Робота з промисловими роботами та маніпуляторами

Розробка програмного забезпечення для кіберфізичних систем

Створення мобільних застосунків для керування процесами

Сфери застосування: