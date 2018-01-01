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Специальности

Цифровые технологии

Учебная программа: Цифровые технологии — профессия будущего начинается здесь

В современном мире, где цифровые решения проникают во все сферы жизни, особенно важно идти в ногу со временем. Учебная программа «Цифровые технологии» предлагает уникальную возможность овладеть навыками, которые формируют будущее. Это междисциплинарная бакалаврская программа, сочетающая информатику и кибернетику. Она рассчитана на выпускников средних школ, заинтересованных в прикладных информационных технологиях, автоматизации и сетевых решениях. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.

Основные характеристики программы

Программа аккредитована в комбинации специальностей информатика и кибернетика. Её главная цель — подготовить специалистов нового поколения, способных применять полученные знания в условиях стремительно развивающейся цифровой эпохи. Выпускники приобретают не только прочные основы программирования и инженерных дисциплин, но и навыки системного мышления, необходимые для управления сложными цифровыми системами.

Шесть ключевых направлений обучения

Учебный процесс построен на шести взаимосвязанных областях знаний, каждая из которых играет важную роль в подготовке цифрового инженера:

  • Программирование и основы информационных технологий
    • Изучение языков программирования (Scratch, C, C++, C#), баз данных и операционных систем.
  • Применение информационных технологий
    • Освоение веб-технологий, искусственного интеллекта, нейросетей, алгоритмов и игровых движков.
  • Сетевые технологии и сигналы
    • Работа с компьютерными сетями, цифровой связью, основами кибербезопасности, протоколами IPv6 и концепцией Интернета вещей.
  • Киберфизические системы
    • Изучение основ электроники, технических систем, сенсоров и исполнительных механизмов.
  • Теория автоматического управления
    • Погружение в принципы автоматизации, цифрового управления и событийных систем.
  • Технические средства управления
    • Работа с программируемыми логическими контроллерами (PLC), сенсорными системами и промышленными IoT-решениями.

Учебный план «Цифровые технологии»

Словацкий технический университет в Братиславе | Факультет электротехники и информатики

Бесплатное обучение на словацком языке для граждан ЕС и Украины

Формат обучения

  • Уровень: Бакалавриат
  • Продолжительность: 3 года (6 семестров)
  • Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Средняя нагрузка: 30 ECTS-кредитов в семестр
  • Итого для завершения: 180 ECTS-кредитов

Для успешного окончания программы и получения степени бакалавра необходимо набрать 180 кредитов, что соответствует европейским стандартам высшего образования (ECTS).

1 курс

Осенний семестр (1 семестр)

  • Английский язык 1
  • Основы информатики
  • Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
  • Логические системы
  • Математика 1
  • Физическая культура 1
  • Общественно-научная дисциплина

Весенний семестр (2 семестр)

  • Английский язык 2
  • Алгоритмизация и программирование
  • Физика 1
  • Архитектура компьютеров
  • Математика 2
  • Физическая культура 2

2 курс

Осенний семестр (3 семестр)

  • Фильтрация и обработка сигналов
  • Физика 2
  • Программирование мехатронных приложений
  • Компьютерные сети
  • Операционные системы и базы данных
  • Физическая культура 3

Весенний семестр (4 семестр)

  • Электронные элементы и схемы
  • Искусственный интеллект
  • Датчиковые системы и актуаторы
  • Физическая культура 4
  • Обязательный предмет по выбору
  • Менеджмент-дисциплина

3 курс

Осенний семестр (5 семестр)

  • Бакалаврский проект 1
  • Введение в безопасность коммуникационных систем
  • Кибернетика для цифровой инженерии
  • Системы управления
  • Цифровые коммуникации 2
  • Физическая культура 5

Весенний семестр (6 семестр)

  • Бакалаврский проект 2
  • Бакалаврская итоговая работа
  • Разработка интернет-приложений
  • Цифровое управление
  • Физическая культура 6
  • Обязательный предмет по выбору
  • Выборочные дисциплины

Возможности дальнейшего обучения

После завершения бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре по следующим направлениям:

  • Роботика и кибернетика
    • Продвинутое изучение интеллектуальных систем, робототехники, автоматизации и управления сложными техническими объектами.
  • Прикладная мехатроника и электромобильность
    • Современные технологии в сфере умных машин, мехатронных систем и электротранспорта. Подходит тем, кто интересуется инженерией будущего.
  • Мультимедийные информационно-коммуникационные технологии
    • Комбинация ИТ, дизайна и взаимодействия человека с цифровой средой. Подходит для тех, кто хочет работать в сфере цифровых медиа, UX/UI и веб-разработки.

Программа «Цифровые технологии» открывает путь к перспективной карьере в ИТ-сфере, промышленной автоматизации, разработке умных систем и других областях, где знания из мира информатики и кибернетики необходимы для успешного развития цифрового общества.

Поступление на бакалаврскую программу «Цифровые технологии»

Для поступления на бакалаврскую учебную программу «Цифровые технологии» учитываются следующие критерии:

  • Результаты предыдущего среднего образования, особенно оценки по математике, полученные на выпускных экзаменах (аттестате зрелости).
  • Дополнительные активности вне рамок школьной программы, такие как участие в олимпиадах (математических, физических, программирования), научных конкурсах, студенческих проектах и других профильных мероприятиях.
  • Сертификат о знании словацкого языка на уровне не ниже B2.
  • После получения аттестата о среднем образовании, необходимо пройти процедуру нострификации (признания аттестата) в Словакии.

Эти условия помогают оценить готовность абитуриента к обучению в междисциплинарной области, сочетающей информатику, кибернетику и современные технологии цифрового мира.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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