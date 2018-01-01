Учебная программа: Цифровые технологии — профессия будущего начинается здесь

В современном мире, где цифровые решения проникают во все сферы жизни, особенно важно идти в ногу со временем. Учебная программа «Цифровые технологии» предлагает уникальную возможность овладеть навыками, которые формируют будущее. Это междисциплинарная бакалаврская программа, сочетающая информатику и кибернетику. Она рассчитана на выпускников средних школ, заинтересованных в прикладных информационных технологиях, автоматизации и сетевых решениях. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.

Основные характеристики программы

Программа аккредитована в комбинации специальностей информатика и кибернетика. Её главная цель — подготовить специалистов нового поколения, способных применять полученные знания в условиях стремительно развивающейся цифровой эпохи. Выпускники приобретают не только прочные основы программирования и инженерных дисциплин, но и навыки системного мышления, необходимые для управления сложными цифровыми системами.

Шесть ключевых направлений обучения

Учебный процесс построен на шести взаимосвязанных областях знаний, каждая из которых играет важную роль в подготовке цифрового инженера: