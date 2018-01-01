Учебная программа: Цифровые технологии — профессия будущего начинается здесь
В современном мире, где цифровые решения проникают во все сферы жизни, особенно важно идти в ногу со временем. Учебная программа «Цифровые технологии» предлагает уникальную возможность овладеть навыками, которые формируют будущее. Это междисциплинарная бакалаврская программа, сочетающая информатику и кибернетику. Она рассчитана на выпускников средних школ, заинтересованных в прикладных информационных технологиях, автоматизации и сетевых решениях. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.
Основные характеристики программы
Программа аккредитована в комбинации специальностей информатика и кибернетика. Её главная цель — подготовить специалистов нового поколения, способных применять полученные знания в условиях стремительно развивающейся цифровой эпохи. Выпускники приобретают не только прочные основы программирования и инженерных дисциплин, но и навыки системного мышления, необходимые для управления сложными цифровыми системами.
Шесть ключевых направлений обучения
Учебный процесс построен на шести взаимосвязанных областях знаний, каждая из которых играет важную роль в подготовке цифрового инженера:
- Программирование и основы информационных технологий
- Изучение языков программирования (Scratch, C, C++, C#), баз данных и операционных систем.
- Применение информационных технологий
- Освоение веб-технологий, искусственного интеллекта, нейросетей, алгоритмов и игровых движков.
- Сетевые технологии и сигналы
- Работа с компьютерными сетями, цифровой связью, основами кибербезопасности, протоколами IPv6 и концепцией Интернета вещей.
- Киберфизические системы
- Изучение основ электроники, технических систем, сенсоров и исполнительных механизмов.
- Теория автоматического управления
- Погружение в принципы автоматизации, цифрового управления и событийных систем.
- Технические средства управления
- Работа с программируемыми логическими контроллерами (PLC), сенсорными системами и промышленными IoT-решениями.
Учебный план «Цифровые технологии»
Словацкий технический университет в Братиславе | Факультет электротехники и информатики
Бесплатное обучение на словацком языке для граждан ЕС и Украины
Формат обучения
- Уровень: Бакалавриат
- Продолжительность: 3 года (6 семестров)
- Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Средняя нагрузка: 30 ECTS-кредитов в семестр
- Итого для завершения: 180 ECTS-кредитов
Для успешного окончания программы и получения степени бакалавра необходимо набрать 180 кредитов, что соответствует европейским стандартам высшего образования (ECTS).
1 курс
Осенний семестр (1 семестр)
- Английский язык 1
- Основы информатики
- Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
- Логические системы
- Математика 1
- Физическая культура 1
- Общественно-научная дисциплина
Весенний семестр (2 семестр)
- Английский язык 2
- Алгоритмизация и программирование
- Физика 1
- Архитектура компьютеров
- Математика 2
- Физическая культура 2
2 курс
Осенний семестр (3 семестр)
- Фильтрация и обработка сигналов
- Физика 2
- Программирование мехатронных приложений
- Компьютерные сети
- Операционные системы и базы данных
- Физическая культура 3
Весенний семестр (4 семестр)
- Электронные элементы и схемы
- Искусственный интеллект
- Датчиковые системы и актуаторы
- Физическая культура 4
- Обязательный предмет по выбору
- Менеджмент-дисциплина
3 курс
Осенний семестр (5 семестр)
- Бакалаврский проект 1
- Введение в безопасность коммуникационных систем
- Кибернетика для цифровой инженерии
- Системы управления
- Цифровые коммуникации 2
- Физическая культура 5
Весенний семестр (6 семестр)
- Бакалаврский проект 2
- Бакалаврская итоговая работа
- Разработка интернет-приложений
- Цифровое управление
- Физическая культура 6
- Обязательный предмет по выбору
- Выборочные дисциплины
Возможности дальнейшего обучения
После завершения бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре по следующим направлениям:
- Роботика и кибернетика
- Продвинутое изучение интеллектуальных систем, робототехники, автоматизации и управления сложными техническими объектами.
- Прикладная мехатроника и электромобильность
- Современные технологии в сфере умных машин, мехатронных систем и электротранспорта. Подходит тем, кто интересуется инженерией будущего.
- Мультимедийные информационно-коммуникационные технологии
- Комбинация ИТ, дизайна и взаимодействия человека с цифровой средой. Подходит для тех, кто хочет работать в сфере цифровых медиа, UX/UI и веб-разработки.
Программа «Цифровые технологии» открывает путь к перспективной карьере в ИТ-сфере, промышленной автоматизации, разработке умных систем и других областях, где знания из мира информатики и кибернетики необходимы для успешного развития цифрового общества.
Поступление на бакалаврскую программу «Цифровые технологии»
Для поступления на бакалаврскую учебную программу «Цифровые технологии» учитываются следующие критерии:
- Результаты предыдущего среднего образования, особенно оценки по математике, полученные на выпускных экзаменах (аттестате зрелости).
- Дополнительные активности вне рамок школьной программы, такие как участие в олимпиадах (математических, физических, программирования), научных конкурсах, студенческих проектах и других профильных мероприятиях.
- Сертификат о знании словацкого языка на уровне не ниже B2.
- После получения аттестата о среднем образовании, необходимо пройти процедуру нострификации (признания аттестата) в Словакии.
Эти условия помогают оценить готовность абитуриента к обучению в междисциплинарной области, сочетающей информатику, кибернетику и современные технологии цифрового мира.