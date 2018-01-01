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Спеціальності

Цифрові технології

Навчальна програма: Цифрові технології — професія майбутнього починається тут

У сучасному світі, де цифрові рішення проникають у всі сфери життя, особливо важливо йти в ногу з часом. Навчальна програма «Цифрові технології» пропонує унікальну можливість опанувати навички, які формують майбутнє. Це міждисциплінарна бакалаврська програма, що поєднує інформатику та кібернетику. Вона розрахована на випускників шкіл, які зацікавлені у прикладних інформаційних технологіях, автоматизації та мережевих рішеннях. Програму реалізує Факультет електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.

Основні характеристики програми

Програма акредитована у комбінації спеціальностей інформатика і кібернетика. Її головна мета — підготовка фахівців нового покоління, здатних застосовувати набуті знання в умовах стрімкого розвитку цифрової епохи. Випускники здобувають не лише ґрунтовні знання з програмування та інженерних дисциплін, а й навички системного мислення, необхідні для управління складними цифровими системами.

Шість ключових напрямів навчання

Освітній процес побудований на шести взаємопов’язаних галузях знань, кожна з яких відіграє важливу роль у підготовці цифрового інженера:

  • Програмування та основи інформаційних технологій
    • Вивчення мов програмування (Scratch, C, C++, C#), баз даних і операційних систем.
  • Застосування інформаційних технологій
    • Освоєння вебтехнологій, штучного інтелекту, нейромереж, алгоритмів і ігрових рушіїв.
  • Мережеві технології та сигнали
    • Робота з комп’ютерними мережами, цифровим зв’язком, основами кібербезпеки, протоколами IPv6 та концепцією Інтернету речей.
  • Кіберфізичні системи
    • Вивчення основ електроніки, технічних систем, сенсорів та виконавчих механізмів.
  • Теорія автоматичного керування
    • Занурення в принципи автоматизації, цифрового керування та подієвих систем.
  • Технічні засоби керування
    • Робота з програмованими логічними контролерами (PLC), сенсорними системами та промисловими IoT-рішеннями.

Навчальна програма «Цифрові технології»

Словацький технічний університет у Братиславі | Факультет електротехніки та інформатики

Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та України

Формат навчання

  • Рівень: Бакалаврат
  • Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
  • Форма навчання: Денна
  • Мова навчання: Словацька
  • Середнє навантаження: 30 ECTS-кредитів за семестр
  • Загалом для завершення: 180 ECTS-кредитів

Для успішного завершення програми та отримання ступеня бакалавра необхідно набрати 180 кредитів, що відповідає європейським стандартам вищої освіти (ECTS).

1 курс

Осінній семестр (1 семестр)

  • Англійська мова 1
  • Основи інформатики
  • Вступ до інженерії та безпека в електротехніці
  • Логічні системи
  • Математика 1
  • Фізична культура 1
  • Суспільно-наукова дисципліна

Весняний семестр (2 семестр)

  • Англійська мова 2
  • Алгоритмізація та програмування
  • Фізика 1
  • Архітектура комп’ютерів
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Осінній семестр (3 семестр)

  • Фільтрація та обробка сигналів
  • Фізика 2
  • Програмування мехатронних застосунків
  • Комп’ютерні мережі
  • Операційні системи та бази даних
  • Фізична культура 3

Весняний семестр (4 семестр)

  • Електронні елементи та схеми
  • Штучний інтелект
  • Датчикові системи та актуатори
  • Фізична культура 4
  • Обов’язковий вибірковий предмет
  • Менеджмент-дисципліна

3 курс

Осінній семестр (5 семестр)

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Вступ до безпеки комунікаційних систем
  • Кібернетика для цифрової інженерії
  • Системи управління
  • Цифрові комунікації 2
  • Фізична культура 5

Весняний семестр (6 семестр)

  • Бакалаврський проєкт 2
  • Бакалаврська підсумкова робота
  • Розробка інтернет-додатків
  • Цифрове управління
  • Фізична культура 6
  • Обов’язковий вибірковий предмет
  • Вибіркові дисципліни

Можливості подальшого навчання

Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання у магістратурі за такими напрямами:

  • Робототехніка та кібернетика
    • Поглиблене вивчення інтелектуальних систем, робототехніки, автоматизації та керування складними технічними об’єктами.
  • Прикладна мехатроніка та електромобільність
    • Сучасні технології у сфері розумних машин, мехатронних систем та електротранспорту. Ідеально для тих, хто цікавиться інженерією майбутнього.
  • Мультимедійні інформаційно-комунікаційні технології
    • Поєднання ІТ, дизайну та взаємодії людини з цифровим середовищем. Чудовий вибір для тих, хто мріє працювати у сфері цифрових медіа, UX/UI чи веброзробки.

Програма «Цифрові технології» відкриває шлях до перспективної кар’єри у сфері ІТ, промислової автоматизації, розробки інтелектуальних систем та інших галузях, де знання з інформатики та кібернетики є основою успішного розвитку цифрового суспільства.

Вступ на бакалаврську програму «Цифрові технології»

Для вступу на бакалаврську освітню програму «Цифрові технології» враховуються такі критерії:

  • Результати попередньої середньої освіти, особливо оцінки з математики, отримані на випускних іспитах (атестаті зрілості).
  • Додаткова активність поза межами шкільної програми, така як участь в олімпіадах (математичних, фізичних, з програмування), наукових конкурсах, учнівських проєктах та інших профільних заходах.
  • Сертифікат про знання словацької мови на рівні не нижче B2.
  • Після отримання атестата про середню освіту необхідно пройти процедуру нострифікації (визнання атестата) у Словаччині.

Ці умови допомагають оцінити готовність вступника до навчання в міждисциплінарній галузі, яка поєднує інформатику, кібернетику та сучасні технології цифрового світу.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація