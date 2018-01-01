Навчальна програма: Цифрові технології — професія майбутнього починається тут
У сучасному світі, де цифрові рішення проникають у всі сфери життя, особливо важливо йти в ногу з часом. Навчальна програма «Цифрові технології» пропонує унікальну можливість опанувати навички, які формують майбутнє. Це міждисциплінарна бакалаврська програма, що поєднує інформатику та кібернетику. Вона розрахована на випускників шкіл, які зацікавлені у прикладних інформаційних технологіях, автоматизації та мережевих рішеннях. Програму реалізує Факультет електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.
Основні характеристики програми
Програма акредитована у комбінації спеціальностей інформатика і кібернетика. Її головна мета — підготовка фахівців нового покоління, здатних застосовувати набуті знання в умовах стрімкого розвитку цифрової епохи. Випускники здобувають не лише ґрунтовні знання з програмування та інженерних дисциплін, а й навички системного мислення, необхідні для управління складними цифровими системами.
Шість ключових напрямів навчання
Освітній процес побудований на шести взаємопов’язаних галузях знань, кожна з яких відіграє важливу роль у підготовці цифрового інженера:
- Програмування та основи інформаційних технологій
- Вивчення мов програмування (Scratch, C, C++, C#), баз даних і операційних систем.
- Застосування інформаційних технологій
- Освоєння вебтехнологій, штучного інтелекту, нейромереж, алгоритмів і ігрових рушіїв.
- Мережеві технології та сигнали
- Робота з комп’ютерними мережами, цифровим зв’язком, основами кібербезпеки, протоколами IPv6 та концепцією Інтернету речей.
- Кіберфізичні системи
- Вивчення основ електроніки, технічних систем, сенсорів та виконавчих механізмів.
- Теорія автоматичного керування
- Занурення в принципи автоматизації, цифрового керування та подієвих систем.
- Технічні засоби керування
- Робота з програмованими логічними контролерами (PLC), сенсорними системами та промисловими IoT-рішеннями.
Навчальна програма «Цифрові технології»
Словацький технічний університет у Братиславі | Факультет електротехніки та інформатики
Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та України
Формат навчання
- Рівень: Бакалаврат
- Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
- Форма навчання: Денна
- Мова навчання: Словацька
- Середнє навантаження: 30 ECTS-кредитів за семестр
- Загалом для завершення: 180 ECTS-кредитів
Для успішного завершення програми та отримання ступеня бакалавра необхідно набрати 180 кредитів, що відповідає європейським стандартам вищої освіти (ECTS).
1 курс
Осінній семестр (1 семестр)
- Англійська мова 1
- Основи інформатики
- Вступ до інженерії та безпека в електротехніці
- Логічні системи
- Математика 1
- Фізична культура 1
- Суспільно-наукова дисципліна
Весняний семестр (2 семестр)
- Англійська мова 2
- Алгоритмізація та програмування
- Фізика 1
- Архітектура комп’ютерів
- Математика 2
- Фізична культура 2
2 курс
Осінній семестр (3 семестр)
- Фільтрація та обробка сигналів
- Фізика 2
- Програмування мехатронних застосунків
- Комп’ютерні мережі
- Операційні системи та бази даних
- Фізична культура 3
Весняний семестр (4 семестр)
- Електронні елементи та схеми
- Штучний інтелект
- Датчикові системи та актуатори
- Фізична культура 4
- Обов’язковий вибірковий предмет
- Менеджмент-дисципліна
3 курс
Осінній семестр (5 семестр)
- Бакалаврський проєкт 1
- Вступ до безпеки комунікаційних систем
- Кібернетика для цифрової інженерії
- Системи управління
- Цифрові комунікації 2
- Фізична культура 5
Весняний семестр (6 семестр)
- Бакалаврський проєкт 2
- Бакалаврська підсумкова робота
- Розробка інтернет-додатків
- Цифрове управління
- Фізична культура 6
- Обов’язковий вибірковий предмет
- Вибіркові дисципліни
Можливості подальшого навчання
Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання у магістратурі за такими напрямами:
- Робототехніка та кібернетика
- Поглиблене вивчення інтелектуальних систем, робототехніки, автоматизації та керування складними технічними об’єктами.
- Прикладна мехатроніка та електромобільність
- Сучасні технології у сфері розумних машин, мехатронних систем та електротранспорту. Ідеально для тих, хто цікавиться інженерією майбутнього.
- Мультимедійні інформаційно-комунікаційні технології
- Поєднання ІТ, дизайну та взаємодії людини з цифровим середовищем. Чудовий вибір для тих, хто мріє працювати у сфері цифрових медіа, UX/UI чи веброзробки.
Програма «Цифрові технології» відкриває шлях до перспективної кар’єри у сфері ІТ, промислової автоматизації, розробки інтелектуальних систем та інших галузях, де знання з інформатики та кібернетики є основою успішного розвитку цифрового суспільства.
Вступ на бакалаврську програму «Цифрові технології»
Для вступу на бакалаврську освітню програму «Цифрові технології» враховуються такі критерії:
- Результати попередньої середньої освіти, особливо оцінки з математики, отримані на випускних іспитах (атестаті зрілості).
- Додаткова активність поза межами шкільної програми, така як участь в олімпіадах (математичних, фізичних, з програмування), наукових конкурсах, учнівських проєктах та інших профільних заходах.
- Сертифікат про знання словацької мови на рівні не нижче B2.
- Після отримання атестата про середню освіту необхідно пройти процедуру нострифікації (визнання атестата) у Словаччині.
Ці умови допомагають оцінити готовність вступника до навчання в міждисциплінарній галузі, яка поєднує інформатику, кібернетику та сучасні технології цифрового світу.