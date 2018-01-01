Навчальна програма: Цифрові технології — професія майбутнього починається тут

У сучасному світі, де цифрові рішення проникають у всі сфери життя, особливо важливо йти в ногу з часом. Навчальна програма «Цифрові технології» пропонує унікальну можливість опанувати навички, які формують майбутнє. Це міждисциплінарна бакалаврська програма, що поєднує інформатику та кібернетику. Вона розрахована на випускників шкіл, які зацікавлені у прикладних інформаційних технологіях, автоматизації та мережевих рішеннях. Програму реалізує Факультет електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.

Основні характеристики програми

Програма акредитована у комбінації спеціальностей інформатика і кібернетика. Її головна мета — підготовка фахівців нового покоління, здатних застосовувати набуті знання в умовах стрімкого розвитку цифрової епохи. Випускники здобувають не лише ґрунтовні знання з програмування та інженерних дисциплін, а й навички системного мислення, необхідні для управління складними цифровими системами.

Шість ключових напрямів навчання

Освітній процес побудований на шести взаємопов’язаних галузях знань, кожна з яких відіграє важливу роль у підготовці цифрового інженера: