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Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника

Учебная программа: Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника FEI STU

Что объединяет электромобиль Tesla, марсоход, голосового помощника и автоматизированную производственную линию?

Все эти технологии — примеры мехатронных систем. Это устройства, в которых объединены механика, электроника, программирование и автоматическое управление. Именно этим занимается специальность «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе (STU FEI).

О программе

Если вы хотите получить современные знания в области информатики, электроники, механики и автоматизации, этот бакалаврский учебный курс идеально вам подойдёт. Программа рассчитана на 3 года и завершается государственным экзаменом с присвоением титула бакалавр (Bc.). После этого вы можете продолжить магистратуру или сразу устроиться на работу в международные компании.

Обучение на словацком языке — бесплатное для граждан ЕС, включая Украину.

Чем вы будете заниматься?

Мехатроника — это направление, которое объединяет в себе несколько ключевых технических дисциплин:

  • Информатика
  • Электроника
  • Механика
  • Автоматическое управление

Всё это интегрируется с использованием интеллектуальных технологий. Это один из ведущих трендов современного инженерного образования и промышленности XXI века.

STU предлагает два направления специализации:

  1. Автомобильная мехатроника и электромобили
  2. Интеллектуальные технологии и системы

Обе специализации можно начать изучать уже в бакалавриате, а затем углубиться в конкретную область по вашему выбору.

Специализации и возможности

  • Интеллектуальные технологии и системы
    • Вы изучите программирование «умных» устройств, работу с Интернетом вещей (IoT), технологии виртуальной реальности, коммуникационные системы и методы автоматического управления в практических приложениях.
  • Автомобильная мехатроника и электромобили
    • Фокус на современных мехатронных системах в автомобилях и электромобилях, включая их конструкцию, управление, программирование и электронику. Также рассматриваются водородные технологии, автономные транспортные средства и цифровизация производства.

Гибкость обучения и индивидуальный подход

Вы сможете свободно выбирать:

  • Направление специализации
  • Темы бакалаврских и магистерских проектов
  • Индивидуальный учебный план

Примеры специализаций:

  • Специалист по микропроцессорам, электронике и программированию
  • Инженер по CAD/CAE — компьютерному моделированию и проектированию
  • Эксперт по интеллектуальному управлению движением и сенсорике
  • Инженер в области цифровых технологий и виртуальной реальности

Практика и поддержка

  • Программа поддерживается ведущими промышленными компаниями
  • Студенты разрабатывают реальные проекты — электросамокаты, карты, роботы
  • Доступ к современным лабораториям и оборудованию
  • Возможность участвовать в научных проектах и стажировках

Актуальные направления

Сферы применения, в которых востребованы выпускники:

  • Автомобилестроение (более 30% стоимости авто — электроника и управление)
  • Электромобили (ключевая технология до 2050 года)
  • Автоматизация производства и процессов
  • Биомехатроника, виртуальная реальность, интеллектуальные датчики, цифровые фабрики
  • Потребительская электроника, дроны, корабли, игрушки, бытовая техника, военные технологии

Учебный план: Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника

Студент выбирает одно из двух направлений:

  1. AUME – Автомобильная мехатроника и электромобили
  2. INTS – Интеллектуальные технологии и системы

Выбранное направление сохраняется на весь период обучения.

1 курс

Зимний семестр (1-й семестр)

  • Английский язык 1
  • Безопасность в электротехнике – основы безопасной работы с электрическими системами
  • Математика 1 – базовые математические принципы
  • Физическая культура 1
  • Введение в инженерное дело – обзор инженерных направлений и работы инженера
  • Основы компьютерных технологий – основы работы с компьютером и IT
  • Общественно-научный предмет – курс из гуманитарного блока
  • Введение в физику – базовые физические понятия и явления

Летний семестр (2-й семестр)

  • Алгоритмизация и программирование – основы написания программ и логики алгоритмов
  • Английский язык 2
  • Электротехника 1 – основы электрических цепей и измерений
  • Физика 1
  • Математика 2
  • Физическая культура 2

2 курс

Зимний семестр (3-й семестр)

  • Электрические цепи – анализ и расчёт схем
  • Физика 2 – углублённые темы из классической и прикладной физики
  • Математика 3
  • Механика – статика, динамика, сопротивление материалов
  • Системы автоматического управления 1 – основы управления техническими объектами
  • Физическая культура 3

Летний семестр (4-й семестр)

  • Динамика мехатронных систем – поведение и управление в движении
  • Микропроцессорные системы – работа с микроконтроллерами и встроенными устройствами
  • Моделирование и симуляция в среде MATLAB
  • Конструкция и системы автомобилей – основы автомобильного строения
  • Сенсорные системы и исполнительные механизмы – датчики, сенсоры, приводы
  • Физическая культура 4

3 курс

Зимний семестр (5-й семестр)

  • Бакалаврский проект 1 – начало подготовки к дипломной работе
  • Программирование мехатронных приложений – разработка программ для робототехники и автоматизации
  • Физическая культура 5

Летний семестр (6-й семестр)

  • Бакалаврская итоговая работа – защита дипломного проекта
  • Бакалаврский проект 2 – завершение прикладной части диплома
  • Электроприводы и сервоприводы – технологии приведения механизмов в движение
  • Физическая культура 6
  • Менеджерский предмет – основы управления проектами и инженерной деятельностью

Смогу ли я найти работу как мехатроник в Словакии и за границей?

Определённо да. За рубежом существует огромный спрос на специалистов в области мехатроники — в разработке новых мехатронных компонентов, систем и устройств для автомобилей, самолётов, интеллектуальных систем в потребительской электронике, роботизированных производствах, биотехнологиях, новых энергетических системах, медицинских устройствах для поддержки и замены функций органов, конечностей, дозирования лекарств и многого другого.

Области применения мехатроников:

  • Автомобильная промышленность — производство, разработка, оптимизация производственных процессов, роботизация, диагностика, навигационные системы
  • Авиакосмическая отрасль — разработка, производство, диагностика, роботизация, аэродинамика и др.
  • Пищевая промышленность, пивоварение Энергетика — котлы, турбины, когенерационные установки, климатические системы
  • Нефтегазовая промышленность — стабилизация буровых платформ Целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка, нефтепереработка
  • Производство потребительской электроники — фотоаппараты, камеры, видеомагнитофоны и пр.
  • Бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, автоматические газонокосилки и т. д.

Что дальше после бакалавриата?

После окончания бакалаврской программы «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» в Словацком техническом университете в Братиславе, вы можете:

  • Продолжить обучение в магистратуре (инженерной программе) по выбранному направлению — с углублением в мехатронику, автоматизацию, программирование, механику, электромобили и другие современные технологические сферы.
  • Получить степень инженера и значительно расширить профессиональные перспективы в международных компаниях, научных и исследовательских проектах, или стартапах, связанных с инновационными технологиями.

Мехатроника — это профессия будущего, которая объединяет несколько дисциплин и даёт широкие возможности для карьерного роста как в Словакии, так и по всему миру.

Поступай на бакалаврскую программу «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника»

Хочешь построить карьеру в сфере умных технологий, автономного транспорта и цифровых инженерных решений? Выбирай программу «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» — это современное междисциплинарное обучение на стыке электротехники, информатики, автоматики и мехатроники.

Что нужно для поступления:

  • Хорошие результаты школьного обучения, особенно по математике и техническим предметам (по итогам выпускных экзаменов)
  • Участие в профильных мероприятиях: олимпиадах по математике, физике, программированию, инженерных конкурсах или проектах
  • Сертификат о знании словацкого языка на уровне B2 (для обучения на словацком языке)
  • Прохождение процедуры нострификации аттестата — официального признания среднего образования в Словакии
  • Обучение на словацком языке — бесплатно для иностранных студентов, владеющих языком на уровне B2

Поступай на программу, которая готовит инженеров нового поколения — специалистов по интеллектуальным системам, автомобильной мехатронике и встраиваемым технологиям. Получи европейский диплом и начни карьеру в Словакии или любой стране ЕС!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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