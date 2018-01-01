Учебная программа: Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника FEI STU
Что объединяет электромобиль Tesla, марсоход, голосового помощника и автоматизированную производственную линию?
Все эти технологии — примеры мехатронных систем. Это устройства, в которых объединены механика, электроника, программирование и автоматическое управление. Именно этим занимается специальность «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе (STU FEI).
О программе
Если вы хотите получить современные знания в области информатики, электроники, механики и автоматизации, этот бакалаврский учебный курс идеально вам подойдёт. Программа рассчитана на 3 года и завершается государственным экзаменом с присвоением титула бакалавр (Bc.). После этого вы можете продолжить магистратуру или сразу устроиться на работу в международные компании.
Обучение на словацком языке — бесплатное для граждан ЕС, включая Украину.
Чем вы будете заниматься?
Мехатроника — это направление, которое объединяет в себе несколько ключевых технических дисциплин:
- Информатика
- Электроника
- Механика
- Автоматическое управление
Всё это интегрируется с использованием интеллектуальных технологий. Это один из ведущих трендов современного инженерного образования и промышленности XXI века.
STU предлагает два направления специализации:
- Автомобильная мехатроника и электромобили
- Интеллектуальные технологии и системы
Обе специализации можно начать изучать уже в бакалавриате, а затем углубиться в конкретную область по вашему выбору.
Специализации и возможности
- Интеллектуальные технологии и системы
- Вы изучите программирование «умных» устройств, работу с Интернетом вещей (IoT), технологии виртуальной реальности, коммуникационные системы и методы автоматического управления в практических приложениях.
- Автомобильная мехатроника и электромобили
- Фокус на современных мехатронных системах в автомобилях и электромобилях, включая их конструкцию, управление, программирование и электронику. Также рассматриваются водородные технологии, автономные транспортные средства и цифровизация производства.
Гибкость обучения и индивидуальный подход
Вы сможете свободно выбирать:
- Направление специализации
- Темы бакалаврских и магистерских проектов
- Индивидуальный учебный план
Примеры специализаций:
- Специалист по микропроцессорам, электронике и программированию
- Инженер по CAD/CAE — компьютерному моделированию и проектированию
- Эксперт по интеллектуальному управлению движением и сенсорике
- Инженер в области цифровых технологий и виртуальной реальности
Практика и поддержка
- Программа поддерживается ведущими промышленными компаниями
- Студенты разрабатывают реальные проекты — электросамокаты, карты, роботы
- Доступ к современным лабораториям и оборудованию
- Возможность участвовать в научных проектах и стажировках
Актуальные направления
Сферы применения, в которых востребованы выпускники:
- Автомобилестроение (более 30% стоимости авто — электроника и управление)
- Электромобили (ключевая технология до 2050 года)
- Автоматизация производства и процессов
- Биомехатроника, виртуальная реальность, интеллектуальные датчики, цифровые фабрики
- Потребительская электроника, дроны, корабли, игрушки, бытовая техника, военные технологии
Учебный план: Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника
Студент выбирает одно из двух направлений:
- AUME – Автомобильная мехатроника и электромобили
- INTS – Интеллектуальные технологии и системы
Выбранное направление сохраняется на весь период обучения.
1 курс
Зимний семестр (1-й семестр)
- Английский язык 1
- Безопасность в электротехнике – основы безопасной работы с электрическими системами
- Математика 1 – базовые математические принципы
- Физическая культура 1
- Введение в инженерное дело – обзор инженерных направлений и работы инженера
- Основы компьютерных технологий – основы работы с компьютером и IT
- Общественно-научный предмет – курс из гуманитарного блока
- Введение в физику – базовые физические понятия и явления
Летний семестр (2-й семестр)
- Алгоритмизация и программирование – основы написания программ и логики алгоритмов
- Английский язык 2
- Электротехника 1 – основы электрических цепей и измерений
- Физика 1
- Математика 2
- Физическая культура 2
2 курс
Зимний семестр (3-й семестр)
- Электрические цепи – анализ и расчёт схем
- Физика 2 – углублённые темы из классической и прикладной физики
- Математика 3
- Механика – статика, динамика, сопротивление материалов
- Системы автоматического управления 1 – основы управления техническими объектами
- Физическая культура 3
Летний семестр (4-й семестр)
- Динамика мехатронных систем – поведение и управление в движении
- Микропроцессорные системы – работа с микроконтроллерами и встроенными устройствами
- Моделирование и симуляция в среде MATLAB
- Конструкция и системы автомобилей – основы автомобильного строения
- Сенсорные системы и исполнительные механизмы – датчики, сенсоры, приводы
- Физическая культура 4
3 курс
Зимний семестр (5-й семестр)
- Бакалаврский проект 1 – начало подготовки к дипломной работе
- Программирование мехатронных приложений – разработка программ для робототехники и автоматизации
- Физическая культура 5
Летний семестр (6-й семестр)
- Бакалаврская итоговая работа – защита дипломного проекта
- Бакалаврский проект 2 – завершение прикладной части диплома
- Электроприводы и сервоприводы – технологии приведения механизмов в движение
- Физическая культура 6
- Менеджерский предмет – основы управления проектами и инженерной деятельностью
Смогу ли я найти работу как мехатроник в Словакии и за границей?
Определённо да. За рубежом существует огромный спрос на специалистов в области мехатроники — в разработке новых мехатронных компонентов, систем и устройств для автомобилей, самолётов, интеллектуальных систем в потребительской электронике, роботизированных производствах, биотехнологиях, новых энергетических системах, медицинских устройствах для поддержки и замены функций органов, конечностей, дозирования лекарств и многого другого.
Области применения мехатроников:
- Автомобильная промышленность — производство, разработка, оптимизация производственных процессов, роботизация, диагностика, навигационные системы
- Авиакосмическая отрасль — разработка, производство, диагностика, роботизация, аэродинамика и др.
- Пищевая промышленность, пивоварение Энергетика — котлы, турбины, когенерационные установки, климатические системы
- Нефтегазовая промышленность — стабилизация буровых платформ Целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка, нефтепереработка
- Производство потребительской электроники — фотоаппараты, камеры, видеомагнитофоны и пр.
- Бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, автоматические газонокосилки и т. д.
Что дальше после бакалавриата?
После окончания бакалаврской программы «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» в Словацком техническом университете в Братиславе, вы можете:
- Продолжить обучение в магистратуре (инженерной программе) по выбранному направлению — с углублением в мехатронику, автоматизацию, программирование, механику, электромобили и другие современные технологические сферы.
- Получить степень инженера и значительно расширить профессиональные перспективы в международных компаниях, научных и исследовательских проектах, или стартапах, связанных с инновационными технологиями.
Мехатроника — это профессия будущего, которая объединяет несколько дисциплин и даёт широкие возможности для карьерного роста как в Словакии, так и по всему миру.
Поступай на бакалаврскую программу «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника»
Хочешь построить карьеру в сфере умных технологий, автономного транспорта и цифровых инженерных решений? Выбирай программу «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» — это современное междисциплинарное обучение на стыке электротехники, информатики, автоматики и мехатроники.
Что нужно для поступления:
- Хорошие результаты школьного обучения, особенно по математике и техническим предметам (по итогам выпускных экзаменов)
- Участие в профильных мероприятиях: олимпиадах по математике, физике, программированию, инженерных конкурсах или проектах
- Сертификат о знании словацкого языка на уровне B2 (для обучения на словацком языке)
- Прохождение процедуры нострификации аттестата — официального признания среднего образования в Словакии
- Обучение на словацком языке — бесплатно для иностранных студентов, владеющих языком на уровне B2
Поступай на программу, которая готовит инженеров нового поколения — специалистов по интеллектуальным системам, автомобильной мехатронике и встраиваемым технологиям. Получи европейский диплом и начни карьеру в Словакии или любой стране ЕС!