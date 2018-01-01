Учебная программа: Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника FEI STU

Что объединяет электромобиль Tesla, марсоход, голосового помощника и автоматизированную производственную линию?

Все эти технологии — примеры мехатронных систем. Это устройства, в которых объединены механика, электроника, программирование и автоматическое управление. Именно этим занимается специальность «Интеллектуальные технологии и автомобильная мехатроника» на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе (STU FEI).

О программе

Если вы хотите получить современные знания в области информатики, электроники, механики и автоматизации, этот бакалаврский учебный курс идеально вам подойдёт. Программа рассчитана на 3 года и завершается государственным экзаменом с присвоением титула бакалавр (Bc.). После этого вы можете продолжить магистратуру или сразу устроиться на работу в международные компании.

Обучение на словацком языке — бесплатное для граждан ЕС, включая Украину.

Чем вы будете заниматься?

Мехатроника — это направление, которое объединяет в себе несколько ключевых технических дисциплин:

Информатика

Электроника

Механика

Автоматическое управление

Всё это интегрируется с использованием интеллектуальных технологий. Это один из ведущих трендов современного инженерного образования и промышленности XXI века.

STU предлагает два направления специализации:

Автомобильная мехатроника и электромобили Интеллектуальные технологии и системы

Обе специализации можно начать изучать уже в бакалавриате, а затем углубиться в конкретную область по вашему выбору.

Специализации и возможности

Интеллектуальные технологии и системы Вы изучите программирование «умных» устройств, работу с Интернетом вещей (IoT ), технологии виртуальной реальности, коммуникационные системы и методы автоматического управления в практических приложениях.

Автомобильная мехатроника и электромобили Фокус на современных мехатронных системах в автомобилях и электромобилях , включая их конструкцию, управление, программирование и электронику. Также рассматриваются водородные технологии, автономные транспортные средства и цифровизация производства .



Гибкость обучения и индивидуальный подход

Вы сможете свободно выбирать:

Направление специализации

Темы бакалаврских и магистерских проектов

Индивидуальный учебный план

Примеры специализаций:

Специалист по микропроцессорам, электронике и программированию

Инженер по CAD/CAE — компьютерному моделированию и проектированию

Эксперт по интеллектуальному управлению движением и сенсорике

Инженер в области цифровых технологий и виртуальной реальности

Практика и поддержка

Программа поддерживается ведущими промышленными компаниями

Студенты разрабатывают реальные проекты — электросамокаты, карты, роботы

Доступ к современным лабораториям и оборудованию

Возможность участвовать в научных проектах и стажировках

Актуальные направления

Сферы применения, в которых востребованы выпускники: