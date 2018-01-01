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Спеціальності

Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка

Навчальна програма: Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка, FEI STU

Що об'єднує електромобіль Tesla, марсохід, голосового асистента та автоматизовану виробничу лінію?

Усі ці технології — приклади мехатронних систем. Це пристрої, в яких поєднано механіку, електроніку, програмування та автоматичне керування. Саме цим займається спеціальність «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU FEI).

Про програму

Якщо ви хочете здобути сучасні знання в галузі інформатики, електроніки, механіки та автоматизації, цей бакалаврський курс саме для вас. Програма розрахована на 3 роки й завершується державною атестацією з присвоєнням ступеня бакалавра (Bc.). Після цього ви можете продовжити навчання в магістратурі або одразу розпочати кар’єру в міжнародних компаніях.

Навчання словацькою мовою — безкоштовне для громадян ЄС, включно з Україною.

Чим ви будете займатися?

Мехатроніка — це напрям, що об’єднує кілька ключових технічних дисциплін:

  • Інформатика
  • Електроніка
  • Механіка
  • Автоматичне керування

Усе це інтегрується з використанням інтелектуальних технологій. Це один із провідних трендів сучасної інженерної освіти та промисловості XXI століття.

STU пропонує два напрями спеціалізації:

  1. Автомобільна мехатроніка та електромобілі
  2. Інтелектуальні технології та системи

Обидві спеціалізації можна почати вивчати вже на бакалавраті, а потім поглибити знання в обраній галузі.

Спеціалізації та можливості

  • Інтелектуальні технології та системи
    • Ви вивчатимете програмування «розумних» пристроїв, роботу з Інтернетом речей (IoT), технології віртуальної реальності, комунікаційні системи та методи автоматичного керування в практичних застосуваннях.
  • Автомобільна мехатроніка та електромобілі
    • Акцент на сучасних мехатронних системах у транспорті, зокрема в автомобілях та електромобілях, включаючи їхню конструкцію, керування, програмування та електроніку. Також розглядаються водневі технології, автономні транспортні засоби та цифровізація виробництва.

Гнучкість навчання та індивідуальний підхід

Ви зможете вільно обирати:

  • Напрям спеціалізації
  • Теми бакалаврських та магістерських проєктів
  • Індивідуальний навчальний план

Приклади спеціалізацій:

  • Фахівець із мікропроцесорів, електроніки та програмування
  • Інженер CAD/CAE — комп’ютерне моделювання та проєктування
  • Експерт з інтелектуального керування рухом та сенсорикою
  • Інженер у сфері цифрових технологій та віртуальної реальності

Практика та підтримка

  • Програму підтримують провідні промислові компанії
  • Студенти працюють над реальними проєктами — електросамокати, картинги, роботи
  • Доступ до сучасних лабораторій та обладнання
  • Можливість брати участь у наукових дослідженнях та стажуваннях

Актуальні напрямки

Сфери, де затребувані випускники:

  • Автомобілебудування (понад 30% вартості авто — це електроніка та системи керування)
  • Електромобілі (ключова технологія до 2050 року)
  • Автоматизація виробництва та процесів
  • Біомехатроніка, віртуальна реальність, інтелектуальні датчики, цифрові фабрики
  • Побутова електроніка, дрони, морський транспорт, іграшки, техніка для дому, військові технології

Навчальний план: Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка

Студент обирає один із двох напрямів:

  1. AUME – Автомобільна мехатроніка та електромобілі
  2. INTS – Інтелектуальні технології та системи

Обраний напрям зберігається на весь період навчання.

1 курс

Зимовий семестр (1-й семестр)

  • Англійська мова 1
  • Безпека в електротехніці – основи безпечної роботи з електричними системами
  • Математика 1 – базові математичні принципи
  • Фізична культура 1
  • Вступ до інженерії – огляд інженерних напрямів та професії інженера
  • Основи комп’ютерних технологій – основи роботи з комп’ютером та ІТ
  • Гуманітарний предмет – курс із суспільних наук
  • Вступ до фізики – базові фізичні поняття та явища

Літній семестр (2-й семестр)

  • Алгоритмізація та програмування – основи створення програм і логіки алгоритмів
  • Англійська мова 2
  • Електротехніка 1 – основи електричних кіл і вимірювань
  • Фізика 1
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Зимовий семестр (3-й семестр)

  • Електричні кола – аналіз і розрахунок схем
  • Фізика 2 – поглиблені теми з класичної та прикладної фізики
  • Математика 3
  • Механіка – статика, динаміка, опір матеріалів
  • Системи автоматичного керування 1 – основи управління технічними об'єктами
  • Фізична культура 3

Літній семестр (4-й семестр)

  • Динаміка мехатронних систем – поведінка та керування у русі
  • Мікропроцесорні системи – робота з мікроконтролерами та вбудованими пристроями
  • Моделювання та симуляція у середовищі MATLAB
  • Будова та системи автомобілів – основи автомобілебудування
  • Сенсорні системи та виконавчі механізми – датчики, сенсори, приводи
  • Фізична культура 4

3 курс

Зимовий семестр (5-й семестр)

  • Бакалаврський проєкт 1 – початок підготовки до дипломної роботи
  • Програмування мехатронних застосунків – розробка програм для робототехніки та автоматизації
  • Фізична культура 5

Літній семестр (6-й семестр)

  • Бакалаврська кваліфікаційна робота – захист дипломного проєкту
  • Бакалаврський проєкт 2 – завершення прикладної частини дипломної роботи
  • Електроприводи та сервоприводи – технології приводу механізмів у рух
  • Фізична культура 6
  • Менеджерський предмет – основи управління проєктами та інженерною діяльністю

Чи зможу я знайти роботу як мехатронік у Словаччині та за кордоном?

Безумовно, так. За кордоном існує великий попит на фахівців у сфері мехатроніки — у розробці нових мехатронних компонентів, систем та пристроїв для автомобілів, літаків, інтелектуальних систем у споживчій електроніці, роботизованих виробництвах, біотехнологіях, нових енергетичних системах, медичних пристроях для підтримки та заміщення функцій органів, кінцівок, дозування ліків та багато іншого.

Сфери працевлаштування мехатроніків:

  • Автомобільна промисловість — виробництво, розробка, оптимізація виробничих процесів, роботизація, діагностика, навігаційні системи
  • Авіаційна та аерокосмічна галузь — розробка, виробництво, діагностика, роботизація, аеродинаміка тощо
  • Харчова промисловість, пивоваріння, енергетика — котли, турбіни, когенераційні установки, кліматичні системи
  • Нафтогазова промисловість — стабілізація бурових платформ, целюлозно-паперова промисловість, деревообробка, нафтопереробка
  • Виробництво споживчої електроніки — фотоапарати, камери, відеомагнітофони тощо
  • Побутова техніка — пральні та посудомийні машини, пилососи, автоматичні газонокосарки тощо

Що далі після бакалаврату?

Після завершення бакалаврської програми «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі, ви можете:

  • Продовжити навчання в магістратурі (інженерній програмі) за обраним напрямом — з поглибленням знань у мехатроніці, автоматизації, програмуванні, механіці, електромобілях та інших сучасних технологіях.
  • Отримати ступінь інженера та значно розширити свої професійні перспективи у міжнародних компаніях, науково-дослідних проєктах або інноваційних стартапах.

Мехатроніка — це професія майбутнього, яка поєднує кілька дисциплін і відкриває широкі можливості для кар’єрного зростання як у Словаччині, так і за її межами.

Вступай на бакалаврську програму «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка»

Хочеш побудувати кар’єру у сфері розумних технологій, автономного транспорту та цифрових інженерних рішень? Обирай програму «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» — це сучасне міждисциплінарне навчання на перетині електротехніки, інформатики, автоматики та мехатроніки.

Що потрібно для вступу:

  • Хороші результати шкільного навчання, особливо з математики та технічних предметів (за підсумками випускних іспитів)
  • Участь у профільних заходах: олімпіадах з математики, фізики, програмування, інженерних конкурсах або проєктах
  • Сертифікат про знання словацької мови на рівні B2 (для навчання словацькою мовою)
  • Проходження процедури нострифікації атестата — офіційного визнання середньої освіти в Словаччині
  • Навчання словацькою мовою — безкоштовне для іноземних студентів, які володіють мовою на рівні B2

Вступай на програму, що готує інженерів нового покоління — фахівців з інтелектуальних систем, автомобільної мехатроніки та вбудованих технологій. Отримай європейський диплом і розпочни кар’єру в Словаччині або будь-якій країні ЄС!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація