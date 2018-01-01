Навчальна програма: Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка, FEI STU
Що об'єднує електромобіль Tesla, марсохід, голосового асистента та автоматизовану виробничу лінію?
Усі ці технології — приклади мехатронних систем. Це пристрої, в яких поєднано механіку, електроніку, програмування та автоматичне керування. Саме цим займається спеціальність «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU FEI).
Про програму
Якщо ви хочете здобути сучасні знання в галузі інформатики, електроніки, механіки та автоматизації, цей бакалаврський курс саме для вас. Програма розрахована на 3 роки й завершується державною атестацією з присвоєнням ступеня бакалавра (Bc.). Після цього ви можете продовжити навчання в магістратурі або одразу розпочати кар’єру в міжнародних компаніях.
Навчання словацькою мовою — безкоштовне для громадян ЄС, включно з Україною.
Чим ви будете займатися?
Мехатроніка — це напрям, що об’єднує кілька ключових технічних дисциплін:
- Інформатика
- Електроніка
- Механіка
- Автоматичне керування
Усе це інтегрується з використанням інтелектуальних технологій. Це один із провідних трендів сучасної інженерної освіти та промисловості XXI століття.
STU пропонує два напрями спеціалізації:
- Автомобільна мехатроніка та електромобілі
- Інтелектуальні технології та системи
Обидві спеціалізації можна почати вивчати вже на бакалавраті, а потім поглибити знання в обраній галузі.
Спеціалізації та можливості
- Інтелектуальні технології та системи
- Ви вивчатимете програмування «розумних» пристроїв, роботу з Інтернетом речей (IoT), технології віртуальної реальності, комунікаційні системи та методи автоматичного керування в практичних застосуваннях.
- Автомобільна мехатроніка та електромобілі
- Акцент на сучасних мехатронних системах у транспорті, зокрема в автомобілях та електромобілях, включаючи їхню конструкцію, керування, програмування та електроніку. Також розглядаються водневі технології, автономні транспортні засоби та цифровізація виробництва.
Гнучкість навчання та індивідуальний підхід
Ви зможете вільно обирати:
- Напрям спеціалізації
- Теми бакалаврських та магістерських проєктів
- Індивідуальний навчальний план
Приклади спеціалізацій:
- Фахівець із мікропроцесорів, електроніки та програмування
- Інженер CAD/CAE — комп’ютерне моделювання та проєктування
- Експерт з інтелектуального керування рухом та сенсорикою
- Інженер у сфері цифрових технологій та віртуальної реальності
Практика та підтримка
- Програму підтримують провідні промислові компанії
- Студенти працюють над реальними проєктами — електросамокати, картинги, роботи
- Доступ до сучасних лабораторій та обладнання
- Можливість брати участь у наукових дослідженнях та стажуваннях
Актуальні напрямки
Сфери, де затребувані випускники:
- Автомобілебудування (понад 30% вартості авто — це електроніка та системи керування)
- Електромобілі (ключова технологія до 2050 року)
- Автоматизація виробництва та процесів
- Біомехатроніка, віртуальна реальність, інтелектуальні датчики, цифрові фабрики
- Побутова електроніка, дрони, морський транспорт, іграшки, техніка для дому, військові технології
Навчальний план: Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка
Студент обирає один із двох напрямів:
- AUME – Автомобільна мехатроніка та електромобілі
- INTS – Інтелектуальні технології та системи
Обраний напрям зберігається на весь період навчання.
1 курс
Зимовий семестр (1-й семестр)
- Англійська мова 1
- Безпека в електротехніці – основи безпечної роботи з електричними системами
- Математика 1 – базові математичні принципи
- Фізична культура 1
- Вступ до інженерії – огляд інженерних напрямів та професії інженера
- Основи комп’ютерних технологій – основи роботи з комп’ютером та ІТ
- Гуманітарний предмет – курс із суспільних наук
- Вступ до фізики – базові фізичні поняття та явища
Літній семестр (2-й семестр)
- Алгоритмізація та програмування – основи створення програм і логіки алгоритмів
- Англійська мова 2
- Електротехніка 1 – основи електричних кіл і вимірювань
- Фізика 1
- Математика 2
- Фізична культура 2
2 курс
Зимовий семестр (3-й семестр)
- Електричні кола – аналіз і розрахунок схем
- Фізика 2 – поглиблені теми з класичної та прикладної фізики
- Математика 3
- Механіка – статика, динаміка, опір матеріалів
- Системи автоматичного керування 1 – основи управління технічними об'єктами
- Фізична культура 3
Літній семестр (4-й семестр)
- Динаміка мехатронних систем – поведінка та керування у русі
- Мікропроцесорні системи – робота з мікроконтролерами та вбудованими пристроями
- Моделювання та симуляція у середовищі MATLAB
- Будова та системи автомобілів – основи автомобілебудування
- Сенсорні системи та виконавчі механізми – датчики, сенсори, приводи
- Фізична культура 4
3 курс
Зимовий семестр (5-й семестр)
- Бакалаврський проєкт 1 – початок підготовки до дипломної роботи
- Програмування мехатронних застосунків – розробка програм для робототехніки та автоматизації
- Фізична культура 5
Літній семестр (6-й семестр)
- Бакалаврська кваліфікаційна робота – захист дипломного проєкту
- Бакалаврський проєкт 2 – завершення прикладної частини дипломної роботи
- Електроприводи та сервоприводи – технології приводу механізмів у рух
- Фізична культура 6
- Менеджерський предмет – основи управління проєктами та інженерною діяльністю
Чи зможу я знайти роботу як мехатронік у Словаччині та за кордоном?
Безумовно, так. За кордоном існує великий попит на фахівців у сфері мехатроніки — у розробці нових мехатронних компонентів, систем та пристроїв для автомобілів, літаків, інтелектуальних систем у споживчій електроніці, роботизованих виробництвах, біотехнологіях, нових енергетичних системах, медичних пристроях для підтримки та заміщення функцій органів, кінцівок, дозування ліків та багато іншого.
Сфери працевлаштування мехатроніків:
- Автомобільна промисловість — виробництво, розробка, оптимізація виробничих процесів, роботизація, діагностика, навігаційні системи
- Авіаційна та аерокосмічна галузь — розробка, виробництво, діагностика, роботизація, аеродинаміка тощо
- Харчова промисловість, пивоваріння, енергетика — котли, турбіни, когенераційні установки, кліматичні системи
- Нафтогазова промисловість — стабілізація бурових платформ, целюлозно-паперова промисловість, деревообробка, нафтопереробка
- Виробництво споживчої електроніки — фотоапарати, камери, відеомагнітофони тощо
- Побутова техніка — пральні та посудомийні машини, пилососи, автоматичні газонокосарки тощо
Що далі після бакалаврату?
Після завершення бакалаврської програми «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі, ви можете:
- Продовжити навчання в магістратурі (інженерній програмі) за обраним напрямом — з поглибленням знань у мехатроніці, автоматизації, програмуванні, механіці, електромобілях та інших сучасних технологіях.
- Отримати ступінь інженера та значно розширити свої професійні перспективи у міжнародних компаніях, науково-дослідних проєктах або інноваційних стартапах.
Мехатроніка — це професія майбутнього, яка поєднує кілька дисциплін і відкриває широкі можливості для кар’єрного зростання як у Словаччині, так і за її межами.
Вступай на бакалаврську програму «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка»
Хочеш побудувати кар’єру у сфері розумних технологій, автономного транспорту та цифрових інженерних рішень? Обирай програму «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» — це сучасне міждисциплінарне навчання на перетині електротехніки, інформатики, автоматики та мехатроніки.
Що потрібно для вступу:
- Хороші результати шкільного навчання, особливо з математики та технічних предметів (за підсумками випускних іспитів)
- Участь у профільних заходах: олімпіадах з математики, фізики, програмування, інженерних конкурсах або проєктах
- Сертифікат про знання словацької мови на рівні B2 (для навчання словацькою мовою)
- Проходження процедури нострифікації атестата — офіційного визнання середньої освіти в Словаччині
- Навчання словацькою мовою — безкоштовне для іноземних студентів, які володіють мовою на рівні B2
Вступай на програму, що готує інженерів нового покоління — фахівців з інтелектуальних систем, автомобільної мехатроніки та вбудованих технологій. Отримай європейський диплом і розпочни кар’єру в Словаччині або будь-якій країні ЄС!