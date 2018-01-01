Навчальна програма: Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка, FEI STU

Що об'єднує електромобіль Tesla, марсохід, голосового асистента та автоматизовану виробничу лінію?

Усі ці технології — приклади мехатронних систем. Це пристрої, в яких поєднано механіку, електроніку, програмування та автоматичне керування. Саме цим займається спеціальність «Інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка» на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі (STU FEI).

Про програму

Якщо ви хочете здобути сучасні знання в галузі інформатики, електроніки, механіки та автоматизації, цей бакалаврський курс саме для вас. Програма розрахована на 3 роки й завершується державною атестацією з присвоєнням ступеня бакалавра (Bc.). Після цього ви можете продовжити навчання в магістратурі або одразу розпочати кар’єру в міжнародних компаніях.

Навчання словацькою мовою — безкоштовне для громадян ЄС, включно з Україною.

Чим ви будете займатися?

Мехатроніка — це напрям, що об’єднує кілька ключових технічних дисциплін:

Інформатика

Електроніка

Механіка

Автоматичне керування

Усе це інтегрується з використанням інтелектуальних технологій. Це один із провідних трендів сучасної інженерної освіти та промисловості XXI століття.

STU пропонує два напрями спеціалізації:

Автомобільна мехатроніка та електромобілі Інтелектуальні технології та системи

Обидві спеціалізації можна почати вивчати вже на бакалавраті, а потім поглибити знання в обраній галузі.

Спеціалізації та можливості

Інтелектуальні технології та системи Ви вивчатимете програмування «розумних» пристроїв, роботу з Інтернетом речей (IoT) , технології віртуальної реальності, комунікаційні системи та методи автоматичного керування в практичних застосуваннях.

Автомобільна мехатроніка та електромобілі Акцент на сучасних мехатронних системах у транспорті , зокрема в автомобілях та електромобілях, включаючи їхню конструкцію, керування, програмування та електроніку. Також розглядаються водневі технології, автономні транспортні засоби та цифровізація виробництва .



Гнучкість навчання та індивідуальний підхід

Ви зможете вільно обирати:

Напрям спеціалізації

Теми бакалаврських та магістерських проєктів

Індивідуальний навчальний план

Приклади спеціалізацій:

Фахівець із мікропроцесорів, електроніки та програмування

Інженер CAD/CAE — комп’ютерне моделювання та проєктування

Експерт з інтелектуального керування рухом та сенсорикою

Інженер у сфері цифрових технологій та віртуальної реальності

Практика та підтримка

Програму підтримують провідні промислові компанії

Студенти працюють над реальними проєктами — електросамокати, картинги, роботи

Доступ до сучасних лабораторій та обладнання

Можливість брати участь у наукових дослідженнях та стажуваннях

Актуальні напрямки

Сфери, де затребувані випускники: