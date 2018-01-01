Учебная программа: Электронные системы и проектирование чипов — погружение в мир микро - и нанотехнологий
Словацкий технический университет в Братиславе, а именно его Факультет электротехники и информатики, предлагает актуальную и востребованную бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов». Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить качественное техническое образование в Европе, в частности в Словакии — стране, которая активно развивает инновационные технологии и поддерживает студентов из-за рубежа.
Программа позволяет студентам погрузиться в микро- и наноэлектронику, научиться работать с микропроцессорами, интегральными схемами и современными электронными системами. Особое внимание уделяется практическому применению знаний и подготовке студентов к реальным инженерным задачам, с которыми они могут столкнуться в современных компаниях Словакии и Европейского союза. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.
Что входит в обучение?
Программа ориентирована на подготовку специалистов в области:
- проектирования и разработки электронных схем,
- цифровой электроники и автоматизации,
- телекоммуникационных и IoT-систем,
- опто- и наноэлектроники,
- сенсорных технологий и программируемых микросхем.
Во время обучения студенты осваивают:
- Программирование микропроцессорных устройств
- Компьютерное моделирование и симуляции
- Работу с интеллектуальными сенсорами
- Проектирование чипов и систем интернета вещей (IoT)
- Внедрение искусственного интеллекта в электронике
Учебный план совмещает теоретические знания с практикой в лабораториях, оснащённых по европейским стандартам. Это делает обучение в Словакии особенно привлекательным для абитуриентов из Украины, Казахстана и других стран СНГ.
Перспективы после окончания
По окончании бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре в той же области — как в Словацком техническом университете, так и в других университетах Европы.
Полученные знания открывают путь к карьере в следующих сферах:
- разработка микросхем и электроники для промышленности,
- автомобильная электроника и электромобили (особенно актуально для Словакии как центра автопрома),
- IoT и автоматизация умных зданий и производств,
- международные исследовательские проекты и стажировки.
Почему стоит выбрать обучение в Словакии?
- Бесплатное обучение на словацком языке для иностранных студентов
- Признанный диплом ЕС, который открывает карьерные перспективы по всей Европе
- Качественная инженерная база и сильная научная школа
- Современная инфраструктура, комфортная студенческая жизнь, высокая безопасность
Учебный план бакалавриата: «Электронные системы и проектирование чипов»
Учебная программа строится по семестрам и включает как базовые технические дисциплины, так и специализированные курсы в области электроники, микропроцессорных систем, измерений и радиотехники. Ниже представлен краткий обзор предметов, которые студенты изучают на протяжении трёх лет обучения:
1-й курс
1 семестр (зимний):
- Алгоритмизация и программирование
- Английский язык 1
- Логические системы
- Математика 1
- Физическая культура 1
- Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
- Общественно-научный предмет
- Введение в физику
2 семестр (летний):
- Английский язык 2
- Архитектура компьютеров
- Электротехника
- Физика
- Математика 2
- Физическая культура 2
2-й курс
3 семестр (зимний):
- Электронные компоненты и схемы
- Электротехника 2
- Математика 3
- Микропроцессоры и их программирование
- Основы компьютерного анализа схем
- Физическая культура 3
4 семестр (летний):
- Аналоговые схемы и их проектирование
- Физика и технология полупроводниковых компонентов
- Измерения
- Сигналы и системы
- Физическая культура 4
- Менеджмент/управленческий предмет
3-й курс
5 семестр (зимний):
- Бакалаврский проект 1
- Цифровые и импульсные схемы
- Оптоэлектроника
- Радиокоммуникационная техника
- Сенсорные системы
- Физическая культура 5
6 семестр (летний):
- Бакалаврская итоговая работа
- Бакалаврский проект 2
- Физическая культура 6
- Факультативный предмет по выбору
Кем можно работать после окончания
Выпускники программы «Электронные системы и проектирование чипов» находят работу в сфере электроники, телекоммуникаций, IT и автомобилестроения. Они востребованы в компаниях, занимающихся разработкой микросхем, встроенных систем, умных устройств и автоматизацией производства.
Возможные направления:
- проектирование и тестирование чипов
- работа с микропроцессорами и IoT-устройствами
- инженерные позиции в автопроме и телекомах
- участие в научных и R&D-проектах
- автоматизация и контроль на производстве
Должности:
- инженер-электронщик
- embedded-разработчик
- специалист по сенсорным системам
- инженер по автоматике
- радиоинженер
- технический специалист в научных лабораториях
Диплом даёт возможность работать в Словакии и по всей Европе, а также продолжить учёбу в магистратуре.
Поступление на бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов»
Для поступления на бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов», реализуемую на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, необходимо выполнить следующие условия:
- Письменный вступительный экзамен по математике
- Потенциал и готовность кандидатов к техническому обучению проверяются с помощью приёмного экзамена, охватывающего содержание школьного курса математики.
- Дополнительные достижения
- Приветствуется участие в профильных активностях — олимпиадах и конкурсах по математике, физике, электронике, программированию, инженерных или робототехнических проектах.
- Сертификат о знании словацкого языка на уровне не ниже B2
- Обязателен для обучения на словацком языке.
- Нострификация аттестата
- После окончания школы необходимо пройти процедуру признания (нострификации) аттестата о среднем образовании в Словакии.
Программа ориентирована на подготовку специалистов в области проектирования электронных схем, микропроцессорных систем, сенсорных и встраиваемых устройств. Поэтому особое внимание уделяется именно математической подготовке и техническому мышлению абитуриентов.