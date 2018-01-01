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Электронные системы и проектирование чипов

Учебная программа: Электронные системы и проектирование чипов — погружение в мир микро - и нанотехнологий

Словацкий технический университет в Братиславе, а именно его Факультет электротехники и информатики, предлагает актуальную и востребованную бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов». Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить качественное техническое образование в Европе, в частности в Словакии — стране, которая активно развивает инновационные технологии и поддерживает студентов из-за рубежа.

Программа позволяет студентам погрузиться в микро- и наноэлектронику, научиться работать с микропроцессорами, интегральными схемами и современными электронными системами. Особое внимание уделяется практическому применению знаний и подготовке студентов к реальным инженерным задачам, с которыми они могут столкнуться в современных компаниях Словакии и Европейского союза. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.

Что входит в обучение?

Программа ориентирована на подготовку специалистов в области:

  • проектирования и разработки электронных схем,
  • цифровой электроники и автоматизации,
  • телекоммуникационных и IoT-систем,
  • опто- и наноэлектроники,
  • сенсорных технологий и программируемых микросхем.

Во время обучения студенты осваивают:

  • Программирование микропроцессорных устройств
  • Компьютерное моделирование и симуляции
  • Работу с интеллектуальными сенсорами
  • Проектирование чипов и систем интернета вещей (IoT)
  • Внедрение искусственного интеллекта в электронике

Учебный план совмещает теоретические знания с практикой в лабораториях, оснащённых по европейским стандартам. Это делает обучение в Словакии особенно привлекательным для абитуриентов из Украины, Казахстана и других стран СНГ.

Перспективы после окончания

По окончании бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре в той же области — как в Словацком техническом университете, так и в других университетах Европы.

Полученные знания открывают путь к карьере в следующих сферах:

  • разработка микросхем и электроники для промышленности,
  • автомобильная электроника и электромобили (особенно актуально для Словакии как центра автопрома),
  • IoT и автоматизация умных зданий и производств,
  • международные исследовательские проекты и стажировки.

Почему стоит выбрать обучение в Словакии?

  • Бесплатное обучение на словацком языке для иностранных студентов
  • Признанный диплом ЕС, который открывает карьерные перспективы по всей Европе
  • Качественная инженерная база и сильная научная школа
  • Современная инфраструктура, комфортная студенческая жизнь, высокая безопасность

Учебный план бакалавриата: «Электронные системы и проектирование чипов»

Учебная программа строится по семестрам и включает как базовые технические дисциплины, так и специализированные курсы в области электроники, микропроцессорных систем, измерений и радиотехники. Ниже представлен краткий обзор предметов, которые студенты изучают на протяжении трёх лет обучения:

1-й курс

1 семестр (зимний):

  • Алгоритмизация и программирование
  • Английский язык 1
  • Логические системы
  • Математика 1
  • Физическая культура 1
  • Введение в инженерное дело и безопасность в электротехнике
  • Общественно-научный предмет
  • Введение в физику

2 семестр (летний):

  • Английский язык 2
  • Архитектура компьютеров
  • Электротехника
  • Физика
  • Математика 2
  • Физическая культура 2

2-й курс

3 семестр (зимний):

  • Электронные компоненты и схемы
  • Электротехника 2
  • Математика 3
  • Микропроцессоры и их программирование
  • Основы компьютерного анализа схем
  • Физическая культура 3

4 семестр (летний):

  • Аналоговые схемы и их проектирование
  • Физика и технология полупроводниковых компонентов
  • Измерения
  • Сигналы и системы
  • Физическая культура 4
  • Менеджмент/управленческий предмет

3-й курс

5 семестр (зимний):

  • Бакалаврский проект 1
  • Цифровые и импульсные схемы
  • Оптоэлектроника
  • Радиокоммуникационная техника
  • Сенсорные системы
  • Физическая культура 5

6 семестр (летний):

  • Бакалаврская итоговая работа
  • Бакалаврский проект 2
  • Физическая культура 6
  • Факультативный предмет по выбору

Кем можно работать после окончания

Выпускники программы «Электронные системы и проектирование чипов» находят работу в сфере электроники, телекоммуникаций, IT и автомобилестроения. Они востребованы в компаниях, занимающихся разработкой микросхем, встроенных систем, умных устройств и автоматизацией производства.

Возможные направления:

  • проектирование и тестирование чипов
  • работа с микропроцессорами и IoT-устройствами
  • инженерные позиции в автопроме и телекомах
  • участие в научных и R&D-проектах
  • автоматизация и контроль на производстве

Должности:

  • инженер-электронщик
  • embedded-разработчик
  • специалист по сенсорным системам
  • инженер по автоматике
  • радиоинженер
  • технический специалист в научных лабораториях

Диплом даёт возможность работать в Словакии и по всей Европе, а также продолжить учёбу в магистратуре.

Поступление на бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов»

Для поступления на бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов», реализуемую на Факультете электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, необходимо выполнить следующие условия:

  • Письменный вступительный экзамен по математике
    • Потенциал и готовность кандидатов к техническому обучению проверяются с помощью приёмного экзамена, охватывающего содержание школьного курса математики.
  • Дополнительные достижения
    • Приветствуется участие в профильных активностях — олимпиадах и конкурсах по математике, физике, электронике, программированию, инженерных или робототехнических проектах.
  • Сертификат о знании словацкого языка на уровне не ниже B2
    • Обязателен для обучения на словацком языке.
  • Нострификация аттестата
    • После окончания школы необходимо пройти процедуру признания (нострификации) аттестата о среднем образовании в Словакии.

Программа ориентирована на подготовку специалистов в области проектирования электронных схем, микропроцессорных систем, сенсорных и встраиваемых устройств. Поэтому особое внимание уделяется именно математической подготовке и техническому мышлению абитуриентов.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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