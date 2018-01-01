Учебная программа: Электронные системы и проектирование чипов — погружение в мир микро - и нанотехнологий

Словацкий технический университет в Братиславе, а именно его Факультет электротехники и информатики, предлагает актуальную и востребованную бакалаврскую программу «Электронные системы и проектирование чипов». Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить качественное техническое образование в Европе, в частности в Словакии — стране, которая активно развивает инновационные технологии и поддерживает студентов из-за рубежа.

Программа позволяет студентам погрузиться в микро- и наноэлектронику, научиться работать с микропроцессорами, интегральными схемами и современными электронными системами. Особое внимание уделяется практическому применению знаний и подготовке студентов к реальным инженерным задачам, с которыми они могут столкнуться в современных компаниях Словакии и Европейского союза. Программа реализуется на Факультете электротехники и информатики (FEI STU) Словацкого технического университета в Братиславе.

Что входит в обучение?

Программа ориентирована на подготовку специалистов в области:

проектирования и разработки электронных схем,

цифровой электроники и автоматизации,

телекоммуникационных и IoT-систем,

опто- и наноэлектроники,

сенсорных технологий и программируемых микросхем.

Во время обучения студенты осваивают:

Программирование микропроцессорных устройств

Компьютерное моделирование и симуляции

Работу с интеллектуальными сенсорами

Проектирование чипов и систем интернета вещей (IoT)

Внедрение искусственного интеллекта в электронике

Учебный план совмещает теоретические знания с практикой в лабораториях, оснащённых по европейским стандартам. Это делает обучение в Словакии особенно привлекательным для абитуриентов из Украины, Казахстана и других стран СНГ.

Перспективы после окончания

По окончании бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре в той же области — как в Словацком техническом университете, так и в других университетах Европы.

Полученные знания открывают путь к карьере в следующих сферах:

разработка микросхем и электроники для промышленности,

автомобильная электроника и электромобили (особенно актуально для Словакии как центра автопрома),

IoT и автоматизация умных зданий и производств,

международные исследовательские проекты и стажировки.

Почему стоит выбрать обучение в Словакии?