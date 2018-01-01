Навчальна програма: Електронні системи та проєктування чипів — занурення у світ мікро - та нанотехнологій

Словацький технічний університет у Братиславі, зокрема його Факультет електротехніки та інформатики, пропонує сучасну та затребувану бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів». Це ідеальний вибір для тих, хто прагне здобути якісну технічну освіту в Європі, зокрема в Словаччині — країні, яка активно розвиває інноваційні технології та підтримує іноземних студентів.

Програма дозволяє студентам зануритися у світ мікро- та наноелектроніки, навчитися працювати з мікропроцесорами, інтегральними схемами та сучасними електронними системами. Особлива увага приділяється практичному застосуванню знань і підготовці студентів до реальних інженерних завдань, з якими вони можуть зіткнутися у сучасних компаніях Словаччини та Європейського Союзу. Навчання здійснюється на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.

Що включає навчання?

Програма орієнтована на підготовку фахівців у таких напрямках:

проєктування та розробка електронних схем,

цифрова електроніка та автоматизація,

телекомунікаційні системи та технології Інтернету речей (IoT),

оптоелектроніка та наноелектроніка,

сенсорні технології та програмовані мікросхеми.

У процесі навчання студенти опановують:

Програмування мікропроцесорних пристроїв

Комп’ютерне моделювання та симуляції

Роботу з інтелектуальними сенсорами

Проєктування чипів і систем IoT

Застосування штучного інтелекту в електроніці

Навчальний план поєднує теоретичні знання з практичними заняттями в лабораторіях, оснащених відповідно до європейських стандартів. Це робить навчання в Словаччині особливо привабливим для абітурієнтів з України, Казахстану та інших країн СНД.

Перспективи після закінчення навчання

Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — як у Словацькому технічному університеті, так і в інших провідних вишах Європи.

Отримані знання відкривають шлях до кар’єри в таких сферах:

розробка мікросхем та електроніки для промисловості,

автомобільна електроніка та електромобілі (особливо актуально для Словаччини як одного з центрів автопрому ЄС),

IoT-рішення та автоматизація «розумних» будівель і виробництв,

міжнародні дослідницькі проєкти та професійні стажування.

Чому варто обрати навчання у Словаччині?