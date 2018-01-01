Навчальна програма: Електронні системи та проєктування чипів — занурення у світ мікро - та нанотехнологій
Словацький технічний університет у Братиславі, зокрема його Факультет електротехніки та інформатики, пропонує сучасну та затребувану бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів». Це ідеальний вибір для тих, хто прагне здобути якісну технічну освіту в Європі, зокрема в Словаччині — країні, яка активно розвиває інноваційні технології та підтримує іноземних студентів.
Програма дозволяє студентам зануритися у світ мікро- та наноелектроніки, навчитися працювати з мікропроцесорами, інтегральними схемами та сучасними електронними системами. Особлива увага приділяється практичному застосуванню знань і підготовці студентів до реальних інженерних завдань, з якими вони можуть зіткнутися у сучасних компаніях Словаччини та Європейського Союзу. Навчання здійснюється на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.
Що включає навчання?
Програма орієнтована на підготовку фахівців у таких напрямках:
- проєктування та розробка електронних схем,
- цифрова електроніка та автоматизація,
- телекомунікаційні системи та технології Інтернету речей (IoT),
- оптоелектроніка та наноелектроніка,
- сенсорні технології та програмовані мікросхеми.
У процесі навчання студенти опановують:
- Програмування мікропроцесорних пристроїв
- Комп’ютерне моделювання та симуляції
- Роботу з інтелектуальними сенсорами
- Проєктування чипів і систем IoT
- Застосування штучного інтелекту в електроніці
Навчальний план поєднує теоретичні знання з практичними заняттями в лабораторіях, оснащених відповідно до європейських стандартів. Це робить навчання в Словаччині особливо привабливим для абітурієнтів з України, Казахстану та інших країн СНД.
Перспективи після закінчення навчання
Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — як у Словацькому технічному університеті, так і в інших провідних вишах Європи.
Отримані знання відкривають шлях до кар’єри в таких сферах:
- розробка мікросхем та електроніки для промисловості,
- автомобільна електроніка та електромобілі (особливо актуально для Словаччини як одного з центрів автопрому ЄС),
- IoT-рішення та автоматизація «розумних» будівель і виробництв,
- міжнародні дослідницькі проєкти та професійні стажування.
Чому варто обрати навчання у Словаччині?
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземних студентів
- Диплом, визнаний у країнах ЄС, що відкриває широкі кар’єрні можливості
- Сильна інженерна база та потужна наукова школа
- Сучасна інфраструктура, комфортне студентське життя, високий рівень безпеки
Навчальний план бакалаврату: «Електронні системи та проєктування чипів»
Освітня програма побудована за семестрами та включає як базові технічні дисципліни, так і спеціалізовані курси в галузі електроніки, мікропроцесорних систем, вимірювань та радіотехніки. Нижче подано короткий огляд предметів, які студенти вивчають протягом трьох років навчання:
1 курс
1 семестр (осінній):
- Алгоритмізація та програмування
- Англійська мова 1
- Логічні системи
- Математика 1
- Фізична культура 1
- Вступ до інженерії та безпека в електротехніці
- Соціогуманітарний предмет
- Вступ до фізики
2 семестр (весняний):
- Англійська мова 2
- Архітектура комп’ютерів
- Електротехніка
- Фізика
- Математика 2
- Фізична культура 2
2 курс
3 семестр (осінній):
- Електронні компоненти та схеми
- Електротехніка 2
- Математика 3
- Мікропроцесори та їх програмування
- Основи комп’ютерного аналізу схем
- Фізична культура 3
4 семестр (весняний):
- Аналогові схеми та їх проєктування
- Фізика та технологія напівпровідникових компонентів
- Вимірювання
- Сигнали та системи
- Фізична культура 4
- Менеджмент / управлінський предмет
3 курс
5 семестр (осінній):
- Бакалаврський проєкт 1
- Цифрові та імпульсні схеми
- Оптоелектроніка
- Радіокомунікаційна техніка
- Сенсорні системи
- Фізична культура 5
6 семестр (весняний):
- Бакалаврська підсумкова робота
- Бакалаврський проєкт 2
- Фізична культура 6
- Факультативний предмет за вибором
Ким можна працювати після закінчення
Випускники програми «Електронні системи та проєктування чипів» знаходять роботу у сфері електроніки, телекомунікацій, IT та автомобілебудування. Вони затребувані в компаніях, що займаються розробкою мікросхем, вбудованих систем, розумних пристроїв та автоматизацією виробництва.
Можливі напрями діяльності:
- проєктування та тестування чипів
- робота з мікропроцесорами та IoT-пристроями
- інженерні посади в автопромі та телеком-сфері
- участь у наукових і R&D-проєктах
- автоматизація та контроль на виробництві
Посади:
- інженер-електронік
- embedded-розробник
- фахівець із сенсорних систем
- інженер з автоматизації
- радіоінженер
- технічний спеціаліст у наукових лабораторіях
Диплом відкриває можливості працевлаштування як у Словаччині, так і по всій Європі, а також продовження навчання в магістратурі.
Вступ на бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів»
Для вступу на бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів», що реалізується на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі, необхідно виконати такі умови:
- Письмовий вступний іспит з математики
- Потенціал і готовність абітурієнтів до технічного навчання перевіряються за допомогою вступного іспиту, який охоплює матеріал шкільного курсу математики.
- Додаткові досягнення
- Вітається участь у профільних заходах — олімпіадах і конкурсах з математики, фізики, електроніки, програмування, інженерних або робототехнічних проєктах.
- Сертифікат про знання словацької мови не нижче рівня B2
- Необхідний для навчання словацькою мовою.
- Нострифікація атестата
- Після закінчення школи потрібно пройти процедуру визнання (нострифікації) атестата про середню освіту в Словаччині.
Програма орієнтована на підготовку фахівців у галузі проєктування електронних схем, мікропроцесорних систем, сенсорних і вбудованих пристроїв. Саме тому особлива увага приділяється математичній підготовці та технічному мисленню вступників.