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Спеціальності

Електронні системи та проєктування чипів

Навчальна програма: Електронні системи та проєктування чипів — занурення у світ мікро - та нанотехнологій

Словацький технічний університет у Братиславі, зокрема його Факультет електротехніки та інформатики, пропонує сучасну та затребувану бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів». Це ідеальний вибір для тих, хто прагне здобути якісну технічну освіту в Європі, зокрема в Словаччині — країні, яка активно розвиває інноваційні технології та підтримує іноземних студентів.

Програма дозволяє студентам зануритися у світ мікро- та наноелектроніки, навчитися працювати з мікропроцесорами, інтегральними схемами та сучасними електронними системами. Особлива увага приділяється практичному застосуванню знань і підготовці студентів до реальних інженерних завдань, з якими вони можуть зіткнутися у сучасних компаніях Словаччини та Європейського Союзу. Навчання здійснюється на Факультеті електротехніки та інформатики (FEI STU) Словацького технічного університету в Братиславі.

Що включає навчання?

Програма орієнтована на підготовку фахівців у таких напрямках:

  • проєктування та розробка електронних схем,
  • цифрова електроніка та автоматизація,
  • телекомунікаційні системи та технології Інтернету речей (IoT),
  • оптоелектроніка та наноелектроніка,
  • сенсорні технології та програмовані мікросхеми.

У процесі навчання студенти опановують:

  • Програмування мікропроцесорних пристроїв
  • Комп’ютерне моделювання та симуляції
  • Роботу з інтелектуальними сенсорами
  • Проєктування чипів і систем IoT
  • Застосування штучного інтелекту в електроніці

Навчальний план поєднує теоретичні знання з практичними заняттями в лабораторіях, оснащених відповідно до європейських стандартів. Це робить навчання в Словаччині особливо привабливим для абітурієнтів з України, Казахстану та інших країн СНД.

Перспективи після закінчення навчання

Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — як у Словацькому технічному університеті, так і в інших провідних вишах Європи.

Отримані знання відкривають шлях до кар’єри в таких сферах:

  • розробка мікросхем та електроніки для промисловості,
  • автомобільна електроніка та електромобілі (особливо актуально для Словаччини як одного з центрів автопрому ЄС),
  • IoT-рішення та автоматизація «розумних» будівель і виробництв,
  • міжнародні дослідницькі проєкти та професійні стажування.

Чому варто обрати навчання у Словаччині?

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземних студентів
  • Диплом, визнаний у країнах ЄС, що відкриває широкі кар’єрні можливості
  • Сильна інженерна база та потужна наукова школа
  • Сучасна інфраструктура, комфортне студентське життя, високий рівень безпеки

Навчальний план бакалаврату: «Електронні системи та проєктування чипів»

Освітня програма побудована за семестрами та включає як базові технічні дисципліни, так і спеціалізовані курси в галузі електроніки, мікропроцесорних систем, вимірювань та радіотехніки. Нижче подано короткий огляд предметів, які студенти вивчають протягом трьох років навчання:

1 курс

1 семестр (осінній):

  • Алгоритмізація та програмування
  • Англійська мова 1
  • Логічні системи
  • Математика 1
  • Фізична культура 1
  • Вступ до інженерії та безпека в електротехніці
  • Соціогуманітарний предмет
  • Вступ до фізики

2 семестр (весняний):

  • Англійська мова 2
  • Архітектура комп’ютерів
  • Електротехніка
  • Фізика
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

3 семестр (осінній):

  • Електронні компоненти та схеми
  • Електротехніка 2
  • Математика 3
  • Мікропроцесори та їх програмування
  • Основи комп’ютерного аналізу схем
  • Фізична культура 3

4 семестр (весняний):

  • Аналогові схеми та їх проєктування
  • Фізика та технологія напівпровідникових компонентів
  • Вимірювання
  • Сигнали та системи
  • Фізична культура 4
  • Менеджмент / управлінський предмет

3 курс

5 семестр (осінній):

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Цифрові та імпульсні схеми
  • Оптоелектроніка
  • Радіокомунікаційна техніка
  • Сенсорні системи
  • Фізична культура 5

6 семестр (весняний):

  • Бакалаврська підсумкова робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Фізична культура 6
  • Факультативний предмет за вибором

Ким можна працювати після закінчення

Випускники програми «Електронні системи та проєктування чипів» знаходять роботу у сфері електроніки, телекомунікацій, IT та автомобілебудування. Вони затребувані в компаніях, що займаються розробкою мікросхем, вбудованих систем, розумних пристроїв та автоматизацією виробництва.

Можливі напрями діяльності:

  • проєктування та тестування чипів
  • робота з мікропроцесорами та IoT-пристроями
  • інженерні посади в автопромі та телеком-сфері
  • участь у наукових і R&D-проєктах
  • автоматизація та контроль на виробництві

Посади:

  • інженер-електронік
  • embedded-розробник
  • фахівець із сенсорних систем
  • інженер з автоматизації
  • радіоінженер
  • технічний спеціаліст у наукових лабораторіях

Диплом відкриває можливості працевлаштування як у Словаччині, так і по всій Європі, а також продовження навчання в магістратурі.

Вступ на бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів»

Для вступу на бакалаврську програму «Електронні системи та проєктування чипів», що реалізується на Факультеті електротехніки та інформатики Словацького технічного університету в Братиславі, необхідно виконати такі умови:

  • Письмовий вступний іспит з математики
    • Потенціал і готовність абітурієнтів до технічного навчання перевіряються за допомогою вступного іспиту, який охоплює матеріал шкільного курсу математики.
  • Додаткові досягнення
    • Вітається участь у профільних заходах — олімпіадах і конкурсах з математики, фізики, електроніки, програмування, інженерних або робототехнічних проєктах.
  • Сертифікат про знання словацької мови не нижче рівня B2
    • Необхідний для навчання словацькою мовою.
  • Нострифікація атестата
    • Після закінчення школи потрібно пройти процедуру визнання (нострифікації) атестата про середню освіту в Словаччині.

Програма орієнтована на підготовку фахівців у галузі проєктування електронних схем, мікропроцесорних систем, сенсорних і вбудованих пристроїв. Саме тому особлива увага приділяється математичній підготовці та технічному мисленню вступників.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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