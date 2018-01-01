Учебная программа: Ядерная и физическая инженерия — обучение в Словакии в STU Братислава

Хочешь изучать ядерную физику в Словакии и получить диплом европейского образца? Программа «Ядерная и физическая инженерия» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой путь в мир современных физических и ядерных технологий.

Энергия атомных ядер составляет большую часть электроэнергии, производимой в Словакии. Эта отрасль активно развивается и предлагает широкие карьерные возможности в области энергетики, радиационной безопасности, медицинской физики и материаловедения.

О программе

Поступив на данную программу, ты получишь качественное образование в таких областях как:

ядерная и прикладная физика;

радиационная безопасность и защита от ионизирующего излучения;

технологии атомной энергетики и физика реакторов;

изучение и применение различных видов излучения;

диагностика материалов, нанотехнологии и биоматериалы;

биоэлектроника и физика живых систем.

Что ты узнаешь?

Принципы работы ядерных реакторов и ускорителей частиц

Современные методы радиационного контроля и защиты

Методы диагностики физических процессов в материалах

Создание и исследование наноматериалов и биосенсоров

Применение ядерных технологий в энергетике и медицине

Преимущества обучения

Актуальная техническая специализация с высоким спросом в ЕС

Участие в международных научных проектах и практиках

Современные лаборатории и исследовательская база

Диплом, признанный по всей Европе

Обучение проходит на Факультете электротехники и информатики STU в Братиславе. Если у тебя есть сертификат знания словацкого языка на уровне B2, ты можешь учиться бесплатно — обучение для иностранных студентов на словацком языке финансируется государством.