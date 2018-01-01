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Ядерная и физическая инженерия

Учебная программа: Ядерная и физическая инженерия — обучение в Словакии в STU Братислава

Хочешь изучать ядерную физику в Словакии и получить диплом европейского образца? Программа «Ядерная и физическая инженерия» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой путь в мир современных физических и ядерных технологий.

Энергия атомных ядер составляет большую часть электроэнергии, производимой в Словакии. Эта отрасль активно развивается и предлагает широкие карьерные возможности в области энергетики, радиационной безопасности, медицинской физики и материаловедения.

О программе

Поступив на данную программу, ты получишь качественное образование в таких областях как:

  • ядерная и прикладная физика;
  • радиационная безопасность и защита от ионизирующего излучения;
  • технологии атомной энергетики и физика реакторов;
  • изучение и применение различных видов излучения;
  • диагностика материалов, нанотехнологии и биоматериалы;
  • биоэлектроника и физика живых систем.

Что ты узнаешь?

  • Принципы работы ядерных реакторов и ускорителей частиц
  • Современные методы радиационного контроля и защиты
  • Методы диагностики физических процессов в материалах
  • Создание и исследование наноматериалов и биосенсоров
  • Применение ядерных технологий в энергетике и медицине

Преимущества обучения

  • Актуальная техническая специализация с высоким спросом в ЕС
  • Участие в международных научных проектах и практиках
  • Современные лаборатории и исследовательская база
  • Диплом, признанный по всей Европе

Обучение проходит на Факультете электротехники и информатики STU в Братиславе. Если у тебя есть сертификат знания словацкого языка на уровне B2, ты можешь учиться бесплатно — обучение для иностранных студентов на словацком языке финансируется государством.

Обучение ядерной инженерии за рубежом — это твой шанс получить профессию будущего и внести вклад в развитие устойчивой энергетики и науки.

Навчальний план програми «Ядерна та фізична інженерія»

Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

Програма складається з шести семестрів і поєднує фундаментальні технічні дисципліни з поглибленим вивченням ядерної фізики, матеріалознавства та комп’ютерного моделювання.

1 курс

Осінній семестр (1-й семестр):

  • Англійська мова 1
  • Безпека в електротехніці
  • Математика 1
  • Фізична культура 1
  • Вступ до інженерії
  • Основи комп’ютерної техніки
  • Соціогуманітарний предмет
  • Вступ до фізики

Весняний семестр (2-й семестр):

  • Алгоритмізація та програмування
  • Англійська мова 2
  • Електротехніка 1
  • Фізика 1
  • Математика 2
  • Фізична культура 2

2 курс

Осінній семестр (3-й семестр):

  • Електротехніка 2
  • Фізика 2
  • Математика 3
  • Механіка
  • Вимірювальні технології 1
  • Фізична культура 3

Весняний семестр (4-й семестр):

  • Електронні елементи та схеми
  • Фізика 3
  • Ядерні установки
  • Фізична культура 4
  • Основи електроенергетики
  • Менеджмент / управлінський предмет

3 курс

Осінній семестр (5-й семестр):

  • Бакалаврський проєкт 1
  • Ядерна фізика та технології
  • Математика 4
  • Методи діагностики матеріалів
  • Фізична культура 5
  • Обов’язковий предмет за вибором

Весняний семестр (6-й семестр):

  • Бакалаврська підсумкова робота
  • Бакалаврський проєкт 2
  • Моделювання та симуляції
  • Комп’ютерні мережі та управління в ядерній і фізичній інженерії
  • Фізична культура 6

Навчальний план побудований так, щоб дати студентам не лише глибокі знання з фізики та інженерії, а й практичні навички, потрібні для роботи в енергетиці, науці та високих технологіях.

Трудоустройство после программы «Ядерная и физическая инженерия»

После обучения в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) выпускники получают европейский диплом и практический опыт, необходимый для работы в энергетике, науке, материаловедении и высокотехнологичных отраслях.

Кем ты можешь работать?

  • Инженер по ядерной энергетике
  • Специалист по радиационной безопасности
  • Материаловед в области электроники
  • Инженер или техник на атомной электростанции
  • Инженер по аварийному планированию
  • Технический консультант в международных энергетических проектах

Где можно работать после обучения?

  • Атомные электростанции в Словакии и странах ЕС (Jaslovské Bohunice, Mochovce)
  • Научно-исследовательские институты и международные технические лаборатории
  • Инженерные отделы компаний: Slovenské elektrárne, Siemens, Schneider Electric, VUJE, JAVYS, CEZ
  • Международные проекты в сфере автоматизации, энергетики и ядерной медицины

Продолжение обучения

После бакалавриата выпускники могут поступить в магистратуру по направлениям:

  • Ядерная инженерия
  • Прикладная физика
  • Энергетические системы
  • Радиационная безопасность и охрана окружающей среды

Международный опыт

Благодаря участию в программе Erasmus+ ты сможешь:

  • учиться или проходить стажировку в Германии, Чехии, Австрии, Великобритании или США;
  • получить реальный опыт в ведущих ядерных и научных учреждениях;
  • усилить своё резюме для трудоустройства в странах ЕС.

Преимущества обучения в Словакии

  • Бесплатное обучение для украинцев при наличии знания словацкого языка на уровне B2
  • Европейский диплом, признаваемый во всех странах ЕС
  • Практика на базе современных энергетических предприятий
  • Возможности карьерного роста в Словакии и Европе

Выбирай современное техническое образование за границей — учись на ядерного инженера в STU Братислава и стань частью энергетического будущего Европы!

Поступай на бакалаврскую программу «Ядерная и физическая инженерия» в Словакии

Интересуешься физикой, энергетикой, материаловедением или ядерными технологиями? Выбирай программу «Ядерная и физическая инженерия» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это современное междисциплинарное обучение на стыке ядерной физики, инженерии, электротехники и цифровых технологий.

Что нужно для поступления:

  • Хорошие оценки по математике, физике и техническим предметам.
  • Участие в профильных активностях: олимпиады по физике, математике, программированию, научные проекты.
  • Сертификат о знании словацкого языка на уровне B2 (для обучения на словацком языке).
  • Нострификация аттестата — официальное признание среднего образования в Словакии.

Обучение на словацком языке бесплатно для иностранных студентов, владеющих языком на уровне B2.

Почему стоит выбрать эту программу?

  • Глубокие знания в области ядерной физики, энергетических систем и радиационной безопасности.
  • Практика в лабораториях, на АЭС и в научных центрах.
  • Возможность обучения по обмену (Erasmus+) в Германии, Австрии, Чехии и других странах.
  • Диплом, признанный во всех странах ЕС.

Построй своё энергетическое будущее вместе со STU Братислава.
Выбирай образование, которое имеет значение — поступай на «Ядерную и физическую инженерию» уже сегодня!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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